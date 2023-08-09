Россияне обрушили продажи дорогих смартфонов. Их перестают покупать из-за боязни слежки

В России упали продажи топовых смартфонов крупнейших брендов. Эксперты связывают это с нежеланием россиян быть под колпаком иностранных компаний и находиться под их неусыпным наблюдением. Но факт в том, что американская ОС Android стоит как на флагманских, так и на ультрадешевых смартфонах, которые россияне раскупают как горячие пирожки. Другие аналитики уверены, что происходящее – следствие обесценивания рубля и слишком высокой стоимости топовых мобильников.

Страх слежки

В России очень быстро растет популярность самых дешевых смартфонов на Android при одновременном падении продаж флагманских аппаратов, включая iPhone. Опрошенные «Известиями» эксперты видят причину этого не в том, что реальные доходы россиян стремительно сокращаются из-за возросшей инфляции и обесценивания рубля, а в том, что они боятся слежки за ними недружественных стран.

По итогам первой половины 2023 г. спрос на дорогие смартфоны упал более чем на 20% год к году. Свою лепту, безусловно, внес и уход с российского рынка компаний Apple и Samsung, хотя их мобильники по-прежнему продаются в открытой рознице.

Россияне переключились на самые базовые смартфоны китайских брендов. С 1 января по 30 июня 2023 г. в России было продано в пределах 5 млн мобильников по цене до 8,5 тыс. руб. и это более чем в два раза больше, чем годом ранее, пишет издание со ссылкой на оператора МТС. Дошло до того, что из всех проданных в России смартфонов 40% приходится именно на ультрадешевые модели.

Фото: FreePik Россияне стали видеть в iPhone инструмент слежки персонально за ними. Или все дело в его высокой стоимости?

Что касается смартфонов стоимостью от 18 тыс. руб., то годом ранее их продажи были выше на 22%. Источники издания напрямую говорят, что россияне стали бояться слежки за ними. «Недавно ФСБ сообщила о заражении смартфонов Apple специальным вредоносным софтом, позволяющим в том числе следить за россиянами, – заявил один из собеседников издания. – «Яблочную» компанию фактически обвинили в сотрудничестве со спецслужбами недружественных государств. После этого ряд ведомств и предприятий, в том числе Минцифры, Минпромторг и «Ростех», запретили сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях».

Весьма сомнительная слежка

Эксперты не уточняют, зачем Apple нужно следить за россиянами. Компания покинула Россию в марте 2022 г. и к моменту выпуска материала даже не выполняет свои гарантийные обязательства – вместо нее это приходится делать ритейлерам.

Едва ли российский рынок с его современными реалиями интересен Apple – Россия и до 24 февраля 2022 г. приносила ей в пределах 1% мировой выручки в год. Но в Роскомнадзоре уверяют, что россияне чутко реагируют на публикуемую в СМИ и интернете информацию о слежке и хакерских атаках с целью взлома iPhone, а также смартфонов на Android, и их доверие к смартфонам из так называемых «недружественных» стран тает.

Представители Роскомнадзора заявили «Известиям», что не стоит забывать о происхождении обеих этих ОС – они американские, к тому же, утверждают в РКН, о связях их разработчиков (Apple и Google) со спецслужбами США известно всем. «Они собирают, хранят и обрабатывают персональные данные, телеметрию устройств (включая местоположение, IP-адреса, контакты, историю звонков и сообщений). Кроме того, владельцы операционных систем имеют технические возможности дистанционно ограничить или нарушить работу устройств», – подчеркнули в Роскомнадзоре.

Российской альтернативы нет

Здесь стоит отметить, что в России на август 2023 г. не существовало достойной альтернативы ни iOS, ни Android. Отечественные мобильные ОС в России имеются, но они совершенно не интересуют обычных потребителей уже хотя бы потому, что под них нет того объема приложений, который могут предложить каталоги Google Play для Android и App Store для iOS.

Например, российская ОС «Аврора» разрабатывается с 2016 г., однако ни в одном салоне связи или магазине электроники смартфоны на ее основе не продаются. Все витрины заняты iPhone и смартфонами под управлением Android, но у РКН иное видение ситуации.

«В настоящее время ведется работа в направлении замещения иностранных мобильных платформ и формирования независимой российской облачной экосистемы, – сообщили изданию представители регулятора. – На рынке уже представлены отечественные мобильные устройства с российскими мобильными операционными системами, не зависящими от облачных мобильных сервисов Apple и Google. Функционирует единый российский магазин приложений RuStore».

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Упомянутый RuStore действительно существует – CNews писал о его запуске в мае 2022 г. Вот только это магазин приложений для Android, в настоящее время представляющий собой своего рода тихую гавань для российских компаний, попавших под санкции. В их числе, например, Сбербанк, и его приложения регулярно удаляют из Google Play и Apple App Store, тогда как в RuStore оно к моменту выхода материала присутствовало и было доступно для скачивания.

Некоторые собеседники издания очень сомневаются, что именно потенциальная слежка американцев является первопричиной отказа россиян от покупки дорогих флагманских смартфонов. Такого мнения придерживается, в числе прочих, руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров – он полагает, что падение продаж топовых устройств связано в первую очередь с очень высокими ценами на них.

Также не стоит забывать, что даже на самых дешевых смартфонах китайских брендов установлена все та же американская Android.

Предложение рождает спрос

Первое полугодие 2023 г. ознаменовалось ростом продаж смартфонов с 11,2 млн годом ранее до 13,1 млн. С учетом того, что россияне стали покупать дешевые аппараты, в денежном выражении рынок сократился – с 281,3 млрд руб. до 277,6 млрд руб., а средняя цена смартфона упала на 12,7%, рассказали изданию представители компании F+ Tech. По их мнению, рост спроса на бюджетные китайские мобильники – это следствие роста их предложения, а не наоборот.

Другие эксперты полагают, что через несколько недель спрос на топовые телефоны в России вновь подскочит – это обычное явление для сентября поскольку именно в этом месяце Apple по традиции представляет новое поколение iPhone. В 2023 г. презентация iPhone 15 состоится, по предварительным данным, 13 сентября.

Впрочем, 2023 г. может стать в этом плане исключением. Согласно имеющейся в Сети информации, iPhone 15 может сильно подорожать на фоне iPhone 14, а поскольку 1 американский доллар в современной России стоит около 100 руб., многие предпочтут не покупать новый iPhone 15 и подождать выхода iPhone 16, который повлечет за собой падение цен на устройства предыдущего поколения, считают собеседники «Известий».