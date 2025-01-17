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Индексная книга (каталог) CNews*
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T.Hunter



17.01.2025 На видеонаблюдение за ЕГЭ в 2025 г. потратят почти 100 миллионов 1
16.01.2025 В России разработана ИТ-система, умеющая искать преступников по публикациям в Telegram 1
06.12.2024 В России готовится регулирование оборота промышленных данных 1
05.12.2024 Известный контрактный сборщик открыл офис в Москве для разработки ПК и серверов 1
28.11.2024 АО «ГЛОНАСС» протестирует киберзащиту для российских автомобилей с телематикой 1
27.11.2024 Роскомнадзор покупает за 137 миллионов СХД, чтобы заменить иностранную 1
14.11.2024 Россия готовится к отключению от всемирного интернета 1
18.10.2024 Объявлена охота за биометрией россиян. Собирать ее начнут через банковские приложения 1
15.10.2024 Потеряли страх. Персональные данные россиян сливаются в промышленных масштабах. Компании совершенно не боятся оборотных штрафов 1
02.10.2024 Android-устройства в России атаковали более 30 млн раз с начала года 1
16.09.2024 Власти оплатят создателям суперкомпьютеров присоединение к электросетям 1
26.07.2024 Российские больницы под огнем. Число кибертак на медучреждения выросло на треть 1
21.06.2024 Оператор карт «Мир» подвергся мощной DDoS-атаке. Сбоила платежная система, платежи не проходили 1
24.05.2024 В российских ИТ предлагают ввести «субботники». Программистов заставят писать ПО, которое им «коммерчески неинтересно» 1
03.04.2024 Минцифры хочет создать единый центр безопасности для защиты от ИИ 1
16.02.2024 МВД, Минцифры и Роскомнадзор придумывают наказание за дипфейки 1
10.01.2024 За новогодние праздники хакеры выложили в сеть 5 ТБ данных россиян. Это на 10% больше, чем в прошлом году 1
09.11.2023 В России аномально выросло число бот-атак на онлайн-магазины и аптеки 1
09.08.2023 Россияне обрушили продажи дорогих смартфонов. Их перестают покупать из-за боязни слежки 1
20.04.2023 Group-IB, основатель которой арестован, сменила имя и продала российский бизнес топ-менеджерам 1
27.03.2023 Российский Ситибанк не могут продать из-за Cisco и Oracle 1
16.02.2023 «Пророссийские школьники» взломали ИТ-системы Lufthansa. Все рейсы отменены 1
11.10.2022 Хакеры поломали 14 сайтов крупнейших аэропортов США. Ответственность на себя взяла пророссийская группировка Killnet 1
06.10.2022 Власти собираются ввести в России персональную ответственность за утечку данных 1
08.08.2022 Российских ИТ-шников массово вербуют для диверсий в ИТ-системах компаний. Число предложений выросло в десятки раз 1
19.07.2022 «Ростелеком», МТС, «Мегафон» и «Билайн» ополчились против неподъемных штрафов за «серые» SIM-карты 1
11.07.2022 Минцифры планирует снизить гигантские штрафы за утечку ПД 1
28.06.2022 Власти разработали требования к ИБ-руководителям корпораций: Обязательно профильное высшее образование и ответственность за разглашение гостайны 1
10.06.2022 Производителей телеком-оборудования заставят его обновить для улучшения качества СОРМ 1
06.06.2022 Мобильники всех граждан России занесут в базу ФСБ по заводским серийным номерам 1
20.05.2022 В России выросло число денежных афер. Половина мошенничеств через банкоматы связана с социальной инженерией 1
06.05.2022 Apple, Google и Microsoft переходят на авторизацию без паролей 1
13.04.2022 Силовики разгромили всемирно знаменитый хакерский форум, где торговали данными клиентов СДЭК 1
06.04.2022 Власти предлагают добывать криптовалюту на российском «железе», которого нет в природе 1
31.03.2022 Wall Street Journal: Белый дом хочет ввести санкции против «Касперского», но боится последствий 1
01.12.2021 Нелегальный «пробив» россиян в банках и государственных базах данных кратно подорожал. Кто в этом виноват? 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

T.Hunter и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 7
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 6
Ростелеком 9699 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Google LLC 11775 3
Yandex - Яндекс 7339 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 3
Apple Inc 12099 3
InnoSTage - Инностейдж 140 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 3
InfoWatch - Инфовотч 1014 3
Accenture plc 682 2
Норси-Транс - НТ 108 2
Samsung Electronics 10254 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 41 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
Telegram Group 1983 2
Thales - Gemalto - SafeNet 137 2
Lenovo Group 2292 1
HP Inc. 5685 1
Huawei 3932 1
ESET - ESET Software 1133 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Intel Corporation 12197 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Microsoft Corporation 24623 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Nvidia Corp 3487 1
China Mobile 407 1
Hikvision - Хиквижн 55 1
Hytera 12 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 2
Lockheed Martin 756 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Unsplash 762 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 1
Miele - Миле 134 1
Dyson 122 1
JCB International 144 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Frankfurt Airport - Flughafen Frankfurt am Main - Международный аэропорт Франкфурт - ИАТА: FRA, ИКАО: EDDF 8 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Visa International 1949 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Ford 411 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
Судебная власть - Judicial power 2309 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Правительство Нидерландов - Вооруженные силы Нидерландов 7 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 17 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 14 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 199 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 1
Единая Россия - Политическая партия 293 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 7
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 3
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
Google Android 13994 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 3
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Apple iOS 7809 2
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Microsoft Windows 15656 2
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InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 2
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МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 2
Apple macOS 2058 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 43 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
Apple Safari - браузер 853 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Lockheed Martin - HIMARS - High Mobility Artillery Rocket System 12 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 203 1
Apple iPhone 15 127 1
Apple - App Store 2890 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
VK RuStore 326 1
Apple iPhone 14 130 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Яндекс.Ключ 16 1
Apple iPhone 16 69 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 26 1
Nebius AI 11 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
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Пермяков Руслан 19 5
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Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 92 1
Китай - Тайвань - Синьчжу 13 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
США - Вирджиния - Виргиния 267 1
США - Пенсильвания 358 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Литва - Литовская Республика 651 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 804 1
США - Джорджия - Атланта 257 1
США - Кентукки 78 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Ближний Восток 2942 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 6
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 492 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 5
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 412 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 3
Импортозамещение - параллельный импорт 480 3
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 398 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 2
Киберучения 92 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 2
Ведомости 996 12
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 8
Известия ИД 624 4
РИА Новости 917 1
Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 4 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
RAIDforums - хакерский форум 12 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 1
Bloomberg 1286 1
Telegraph 195 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Gartner - Гартнер 3556 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
Frost & Sullivan 203 1
Forrester Research 821 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 4
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 2
ТГУ - Томский государственный университет 172 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 163 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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