Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182271
ИКТ 14169
Организации 11011
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3503
Системы 26149
Персоны 78329
География 2936
Статьи 1552
Пресса 1244
ИАА 715
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2710
Мероприятия 869

Librarian Likho Librarian Ghouls Rare Werewolf Rezet Хакерская группировка


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 «Лаборатория Касперского» представила первый масштабный технический анализ кибергрупп, атакующих Россию 2
24.06.2025 Украинские хакеры стали в полтора раза чаще использовать ИИ для атак на россиян 1
16.06.2025 Хакеры атакуют промышленные предприятия в России, оставляя на прощание криптомайнер 4
09.06.2025 Librarian Ghouls охотится за данными российских предприятий и технических вузов по ночам 3
05.06.2025 SC SIEM Q1-обновление: сотни индикаторов атак — фишинг, стилеры, бэкдоры 1
31.01.2025 Перезагрузка от Rezet: кибершпионская группировка снова атакует промышленные предприятия России 2

Публикаций - 6, упоминаний - 12

Librarian Likho и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5128 2
Intel Corporation 12415 2
AnyDesk Software GmbH 40 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1543 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 654 1
Информзащита 815 1
Adobe Systems 1563 1
APT37 - Inky Squid, Scarcruft, Group123, InkySquid, RedEyes, Chollima, Ruby Sleet, Konni - Хакерская группировка 7 1
Defender 142 1
T.Hunter 55 1
ИТБ - Инновационные Технологии в Бизнесе 14 1
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 8 1
Nodex - Нодэкс 11 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 256 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30306 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13306 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1641 5
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 870 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2201 3
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 329 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70465 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5188 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1645 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3531 2
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 548 2
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 481 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16356 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3078 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2486 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7287 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 362 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2530 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16744 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3208 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9685 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16519 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13188 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1282 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9559 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 457 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 71 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31243 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 704 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8409 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 218 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22356 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25455 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11054 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 126 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 434 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 579 1
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 74 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6748 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13154 1
FreePik 1270 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2293 2
Microsoft Windows PowerShell 209 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 273 2
Microsoft Windows 16114 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 323 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2010 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 321 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 111 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 227 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 140 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 61 1
Black Lantern Studios - Bookworm - Компьютерная игра (головоломка) 6 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 38 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 54 1
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR 32 1
ngrok 9 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 47 1
ИТБ - Инновационные Технологии в Бизнесе - SC SIEM - Security Capsule SIEM 18 1
Шульмин Алексей 5 1
Щербаков Алексей 14 1
Бедеров Игорь 74 1
Сафонов Лука 22 1
Зонов Александр 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 152740 4
Беларусь - Белоруссия 5940 3
Украина 7726 3
Казахстан - Республика 5728 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 2
Польша - Республика 1996 1
Европа Восточная 3114 1
Латвия - Рига 98 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31018 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1033 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 418 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5160 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2776 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 530 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 25 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53800 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6679 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 535 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
Известия ИД 680 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 547 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 926 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381941, в очереди разбора - 735294.
Создано именных указателей - 182271.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: