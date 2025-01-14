ИТБ Инновационные Технологии в Бизнесе
ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе» — эксперт в области информационной безопасности. Специализируется на предоставлении комплексных услуг по защите данных, услуг по оценке защищённости, проведению тестирования на проникновение, а также созданию систем мониторинга и управления безопасностью для государственных информационных систем, информационных систем персональных данных, значимых объектов критической информационной инфраструктуры и других систем.
Одним из ключевых продуктов нашей компании является система мониторинга и корреляции событий информационной безопасности Security Capsule SIEM, которая позволяет оперативно выявлять угрозы и реагировать на них в режиме реального времени.
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