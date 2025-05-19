Security Capsule SIEM протестирована на совместимость с ОС «ОСнова»

Компания ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе» сообщает об успешном завершении тестирования совместимости отечественной системы мониторинга и корреляции событий информационной безопасности Security Capsule SIEM (SC SIEM) с операционной системой ОС «ОСнова». Об этом CNews сообщили представители ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе».

ОС «ОСнова» — входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных и имеет необходимые сертификаты соответствия ФСТЭК России. Благодаря подтвержденной совместимости, заказчики могут быть уверены в корректной и безопасной работе SC SIEM в среде, соответствующей требованиям национальной политики в области информационной безопасности.

В рамках проведенных испытаний подтверждена корректная работа SC SIEM под управлением ОС «ОСнова» в составе ключевых модулей системы, включая: модуль сбора событий; механизм корреляции и выявления инцидентов; web-интерфейс аналитической консоли; подсистему хранения и ретроспективного анализа событий.

Совместимость с ОС «ОСнова» позволяет использовать SC SIEM в широком спектре ИТ-инфраструктур, ориентированных на импортонезависимые решения, включая государственные и корпоративные информационные системы.