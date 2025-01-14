ИТБ Инновационные Технологии в Бизнесе SC SIEM Security Capsule SIEM
Security Capsule SIEM (SC SIEM) — это система мониторинга и корреляции событий информационной безопасности Данное отечественное программное обеспечение сертифицировано ФСТЭК России, а также зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры.
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