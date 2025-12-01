Разделы

ITU STIX Structured Threat Information Expression


СОБЫТИЯ

22.12.2025 Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям 1
21.10.2025 Innostage и «Технологии киберугроз» объявили о сотрудничестве в целях противодействия угрозам информационной безопасности 1
Евгений Бударин, «Лаборатория Касперского»: Атакована может быть любая компания 1
11.12.2024 «Гарда» автоматизирует анализ киберугроз 2
31.10.2024 Вышла новая версия R-Vision TIP 3.33 с расширенной интеграцией с ФинЦЕРТ 1
24.10.2024 F.A.C.C.T. объявляет об интеграции Threat Intelligence с SIEM-системой «САВРУС» 1
02.10.2024 «Гарда» и Security Vision создадут безопасную информационную среду для решения бизнес-задач 1
12.09.2024 Система F.A.C.C.T. Threat Intelligence интегрирована с Security Capsule SIEM 1
03.07.2024 «СерчИнформ SIEM» поддержала новый формат работы с базами мошеннических ресурсов от ФинЦЕРТ 1
20.05.2024 R-Vision TIP 3.24: расширенные возможности импорта данных и поддержка новых фидов ФинЦЕРТ «Фид-Антифрод» 1
16.10.2023 На текущий момент в популярных репозиториях выявлено более 20 тыс. потенциально опасных пакетов с открытым исходным кодом 1
31.08.2023 Security Vision TIP и Anomaly: какая система контроля подойдет лучше 1
22.06.2023 NGR Softlab выпустил обновленную версию SIEM-системы Alertix 1
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 2
01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision 2
20.09.2022 Threat Intelligence: что это такое и как применить на практике 1
19.01.2022 Технологии успешного SOC: анализ данных 1
13.04.2021 R-Vision обновила платформу управления данными киберразведки R-Vision TIP 1
19.02.2021 «Лаборатория Касперского» представила новую платформу для работы с потоками данных об угрозах 1
21.12.2020 Станислав Фесенко, Group-IB: Мы помогаем бизнесу «видеть» угрозы, против которых бессильны традиционные средства защиты 1
25.10.2019 Разбор Dedicated: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф 1
21.10.2019 Разбор Dedicated: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф 1
18.08.2016 RSA NetWitness Suite интегрирован с технологиями Threat Intelligence для обнаружения угроз 2
11.12.2015 IBM открыла доступ к аналитической платформе безопасности IBM Security QRadar 1
17.04.2015 IBM представила новое решение для борьбы с кибератаками 1
09.11.2007 Разработана общемировая система научных шрифтов 1

Публикаций - 26, упоминаний - 30

ITU и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5287 7
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 806 6
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 257 5
GitHub 973 4
IBM - International Business Machines Corp 9553 3
Telegram Group 2586 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 477 3
R-Vision - Р-Вижн 215 3
RST Cloud - Технологии киберугроз 13 3
Cisco Systems 5224 2
Check Point Software Technologies 801 2
Red Hat 1345 2
Cisco Systems - Splunk 72 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 173 2
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 64 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 256 2
IBM Security 25 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 2
SAVRUS - САВРУС 5 1
MITRE Corporation 9 1
ИТБ - Инновационные Технологии в Бизнесе 15 1
Dell EMC 5096 1
Microsoft Corporation 25254 1
Oracle Corporation 6876 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1511 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1077 1
JetBrains 75 1
Nvidia Corp 3740 1
Softkey - Софткей 212 1
Panasonic - Technics 69 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 70 1
Microsoft Threat Intelligence Center - MSTIC - Microsoft Threat Intelligence Team 5 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 39 1
Anomali 6 1
CrowdStrike Holdings 52 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 398 1
ServiceNow 93 1
Пангео Радар - Pangeo Radar 8 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 474 1
Код Безопасности 704 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 145 1
Elsevier 15 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 242 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4919 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5253 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3254 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12882 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 129 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31821 20
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2726 15
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 806 15
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 450 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73407 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 12
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1048 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 11
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 79 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4355 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 8
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 949 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5397 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 6
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 288 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7645 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5938 5
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1756 5
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 266 5
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 5
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 968 5
Website URL - Website Uniform Resource Locator 996 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2345 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1460 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23231 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  735 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 4
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 736 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3521 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 765 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 7
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 78 5
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 5
Linux OS 10931 4
Microsoft Windows 16352 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2363 4
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 122 4
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 211 4
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 17 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 434 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1781 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1327 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 869 3
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1526 3
ИКС - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 13 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 866 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 148 2
Microsoft Office 3965 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 346 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 942 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1722 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 663 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 824 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 2
Apache Hadoop 447 2
Microsoft Windows PowerShell 227 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 2
Google VirusTotal 103 2
Intel Xeon E 196 2
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 64 2
Microsoft Notepad (Блокнот) 282 2
Squid - прокси-сервер 42 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 115 2
Kaspersky CyberTrace 9 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 67 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 169 2
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 88 2
Ланской Даниил 3 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 408 2
Графов Сергей 7 1
Рахметов Руслан 61 1
Fxmsp 6 1
Бударин Евгений 6 1
Пудов Дмитрий 45 1
van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 1
Карасев Артем 6 1
Фесенко Станислав 4 1
Соловей Антон 11 1
Луцив Данила 7 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 5 1
Кутепов Антон 2 1
Lambert John - Ламберт Джон 2 1
Hannigan Brendan - Ханниган Брендан 5 1
Смирнов Алексей 254 1
Овчинников Роман 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 10
Земля - планета Солнечной системы 10665 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1620 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 2
Европа 24650 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Сингапур - Республика 1906 1
Канада 4986 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Ближний Восток 3034 1
Франция - Французская Республика 7980 1
Перу - Республика 287 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 6
Английский язык 6879 5
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 568 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15166 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 2
White list - Белый список 120 2
Аренда 2584 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 2
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3149 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1727 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 209 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 1
Айсберг - Eisberg 193 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Открытые системы ИД 176 1
Threat Hunter Playbook 1 1
DomainTools 4 1
Juniper Research 551 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 2
Gartner - Гартнер 3613 1
Fortune Global 100 142 1
Recorded Future 16 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
InfoSec Jupyterthon 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
