На текущий момент в популярных репозиториях выявлено более 20 тыс. потенциально опасных пакетов с открытым исходным кодом

Данные «Лаборатории Касперского» об опенсорсных пакетах, содержащих уязвимости, вредоносы и опасные «закладки», теперь доступны пользователям CodeScoring. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

На текущий момент Kaspersky Open Source Software Threats Data Feed содержит информацию примерно о 42 тыс. уязвимостях в более чем 10 тыс. пакетов, и 11 тыс. вредоносных или содержащих потенциально опасные хакерские утилиты пакетов с открытым исходным кодом, которые размещены в популярных репозиториях. Компаниям важно проверять сторонние компоненты, чтобы снизить риски их использования. Теперь это можно делать с помощью решения композиционного анализа программного обеспечения CodeScoring, в базу данных которого добавили фид Kaspersky Open Source Software Threats Data Feed.

Использование готовых пакетов при разработке — общепринятая практика, которая позволяет экономить время на создании программного обеспечения. Однако важно помнить о рисках атак на цепочку поставок, которые особенно возросли в 2022 г., когда были обнаружены множество скомпрометированных и вредоносных пакетов в популярных репозиториях. Интеграция фида «Лаборатории Касперского» в CodeScoring поможет пользователям выбирать надежные опенсорсные разработки и повысит безопасность цепочки поставок программного обеспечения.

«Лаборатория Касперского» предлагает спектр фидов (в форматах JSON, CSV, OpenIOC, STIX) в качестве сервиса, предоставляющего компаниям информацию об угрозах для защиты их инфраструктуры. В свою очередь, Kaspersky Open Source Software Threats Data Feed поставляет данные, которых нет в публичных базах уязвимостей. Речь идет в том числе о компонентах с недекларируемыми возможностями, например, отображающими нежелательную информацию, обусловленную геополитикой, и пакетах, содержащих небезопасное ПО, такое как криптомайнеры или вредоносные инструменты. Продукт CodeScoring представляет собой инструмент для использования этих данных: он автоматизирует проверку компонентов с открытым исходным кодом и предоставляет разработчикам результаты анализа.

С какими угрозами могут столкнуться разработчики при использовании ПО с открытым исходным кодом? Фид содержит информацию о вредоносных и уязвимых пакетах, которые были обнаружены в популярных репозиториях. При этом вредоносные компоненты чаще всего встречались в репозиториях Npm и PyPi.

«Безопасность пользователей — приоритет для нашей компании. В последнее время бизнес активно внедряет решения, при разработке которых использовалось ПО с открытым исходным кодом. Мы признательны Profiscope за интеграцию нашего сервиса в решение CodeScoring. В результате пользователи получили полнофункциональное решение композиционного анализа, усиленное 25-летней экспертизой "Лаборатории Касперского" в области кибербезопасности. Это оказывает позитивное влияние на повышение уровня защищенности продуктов и систем заказчиков», — сказал Олег Шабуров, менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Threat Intelligence.

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«Сотрудничество с “Лабораторией Касперского“ — серьезный шаг для нашего общего дела в сфере отечественной кибербезопасности, — сказал Алексей Смирнов, основатель и генеральный директор Profiscope. — “Лаборатория Касперского“ обладает глубокой экспертизой в выявлении вредоносных программ и работе с уязвимыми компонентами. Наша интеграция дает разработчикам исчерпывающую информацию о безопасности Open Source-компонентов, особенно важную для российских компаний в текущих условиях. Она позволяет усилить механизмы защиты цепочки поставки от попадания вредоносных компонентов в контур разработки, предоставлять дополнительную информацию по уязвимым компонентам нашим клиентам и в конечном счете создавать безопасные ИТ-продукты, укрепляющие национальный технологический суверенитет».

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Profiscope — занимается созданием решений для автоматизированного аудита исходных кодов с применением современных подходов анализа данных программной инженерии. Изначально решение CodeScoring было создано для внутренних нужд и применялось для проведения технических аудитов программных продуктов в области безопасности, оценки качества кода и авторского состава. В январе 2021 г. Profiscope выпустила коммерческую версию CodeScoring на рынок инструментов безопасной разработки. CodeScoring — отечественное решение композиционного анализа программных продуктов (OSA/SCA), ориентированное на банки, ИТ-компании, телеком-операторов и другие организации, для которых важны вопросы кибербезопасности и качества собственных продуктов. В свою очередь, продукт CodeScoring – первое коммерческое OSA/SCA-решение, которое обеспечивает безопасность использования Open Source-компонентов и защиту цепочки поставки на всех этапах жизненного цикла ПО. Продукт позволяет собирать и управлять информацией об используемых компонентах с открытым исходным кодом и отслеживать риски безопасности, а также лицензионные и операционные риски в соответствии с настроенными политиками.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя технологии для защиты конечных устройств, ряд специализированных продуктов и сервисов, а также кибериммунные решения для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами.