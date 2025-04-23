Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность Антивирус Кибериммунитет Кибериммунность Кибериммунные решения
Кибериммунная система способна противостоять кибератакам без использования дополнительных (наложенных) средств безопасности. Подавляющее большинство типов атак на кибериммунную систему неэффективно и не может повлиять на выполнение ею критических функций.
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Суворов Андрей 46 12
|Касперский Евгений 325 7
|Лукиян Дмитрий 10 5
|Ивановский Виктор 13 3
|Усова Марина 22 2
|Крупенко Олег 6 2
|Сыкулев Андрей 84 1
|Полевщиков Денис 4 1
|Сизов Григорий 16 1
|Рудина Екатерина 3 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Нуралиев Борис 290 1
|Фролов Артем 1 1
|Карпухин Максим 1 1
|Дащенко Владимир 15 1
|Якимов Антон 11 1
|Волков Михаил 63 1
|Ляпунов Игорь 124 1
|Гусев Дмитрий 72 1
|Рудской Андрей 15 1
|Кузнецов Сергей 156 1
|Шайхутдинов Азат 1 1
|Мартынцев Алексей 9 1
|Рустамов Рустам 428 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Кулашова Анна 47 1
|Наумов Максим 98 1
|Шабуров Олег 12 1
|Крылов Юрий 6 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Карпов Роман 63 1
|Суховей Денис 10 1
|Джакония Александр 4 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Савкин Владимир 39 1
|Катамадзе Анна 101 1
|Ефимов Петр 39 1
|Петров Александр 17 1
|Клявин Владимир 49 1
|Маркин Владимир 16 1
|Gartner - Гартнер 3568 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3278 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 993 1
|ARC Advisory Group 20 1
|IDC - International Data Corporation 4914 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355381, в очереди разбора - 759118.
Создано именных указателей - 173382.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.