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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность Антивирус Кибериммунитет Кибериммунность Кибериммунные решения


Кибериммунная система способна противостоять кибератакам без использования дополнительных (наложенных) средств безопасности. Подавляющее большинство типов атак на кибериммунную систему неэффективно и не может повлиять на выполнение ею критических функций.


23.04.2025 Большинство экспертов по информационной безопасности считают, что кибериммунитет эффективно защищает компании от кибератак 2
31.10.2024 «Систэм Электрик» и «Лаборатория Касперского» представили подход к созданию кибериммунных терминалов релейной защиты 1
11.07.2024 «Лаборатория Касперского» заключила соглашение о намерениях с компанией Gravity Group 1
09.07.2024 «Лаборатория Касперского» запускает платформу для приложений на KasperskyOS 2
05.06.2024 В СПбГУ разработали программно-аппаратное решение для защиты дронов от киберугроз 1
23.05.2024 ННГУ стал участником специальной программы для вузов Kaspersky Academy Alliance 1
23.05.2024 «Лаборатория Касперского» и ФПМИ МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве 1
18.04.2024 Компании лучше понимают, как защищать интернет вещей и технологии машинного обучения, чем цифровые двойники, AR и VR 1
03.04.2024 OCS стала официальным дистрибьютором продуктов «Лаборатории Касперского» 1
26.02.2024 Более 126 миллионов киберугроз были обнаружены на устройствах российских пользователей в 2023 году 1
26.12.2023 Студенты Оренбургского колледжа экономики и информатики будут обучаться на кибериммунных рабочих местах от «Лаборатории Касперского» 1
19.12.2023 У «Лаборатории Касперского» появилась дистрибуторская сеть в Малайзии и Индонезии для работы с кибериммунными продуктами 2
08.12.2023 «Лаборатория Касперского», МСК «БЛ групп» и «Инспарк» объединяют усилия для создания кибериммунной городской инфраструктуры освещения и интеллектуальных транспортных систем 1
27.11.2023 Подтверждена совместимость ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security и экосистемы виртуализации Space 1
27.11.2023 «Лаборатория Касперского» выбрала сертифицированную Java Axiom JDK Certified в качестве платформы для своих продуктов 1
13.11.2023 «Мегафон» протестировал новейшую российскую мобильную операционную систему 1
16.10.2023 На текущий момент в популярных репозиториях выявлено более 20 тыс. потенциально опасных пакетов с открытым исходным кодом 1
15.09.2023 «Норникель» и «Лаборатория Касперского» договорились о развитии сотрудничества в области безопасности промышленной и корпоративной инфраструктуры 1
25.08.2023 Исход американских компаний из России ускорил отказ от работы с их операционными системами и СУБД 1
24.08.2023 Университет «Синергия» обучит ИТ-специалистов кибериммунитету 1
04.08.2023 «Лаборатория Касперского» перенесла на свою ОС Linux-драйверы и запустила на ней Quake III 2
20.06.2023 «Лаборатория Касперского» и «Инфотекс» продолжат развивать технологическое партнёрство 1
19.06.2023 «Лаборатория Касперского» развивает кадровый потенциал в отрасли информационной безопасности в Санкт-Петербурге 1
16.06.2023 «Почта России» и «Лаборатория Касперского» будут сотрудничать в сфере информационной безопасности 1
15.06.2023 «Лаборатория Касперского» и «РТК-Солар» объединяют усилия для наращивания экспортного потенциала 1
01.06.2023 ISS создала кибериммунный контроллер для интернета вещей на базе ОС «Лаборатории Касперского» 2
11.04.2023 «Лаборатория Касперского», Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области и Оренбургский государственный университет усилят подготовку кадров в области кибербезопасности 1
02.02.2023 «Касперский» открывает магазин приложений для своей ОС 2
23.12.2022 «Лаборатория Касперского» зарегистрировала в ЕС товарный знак Kaspersky Cyber Immunity 3
21.12.2022 Почти половина опрошенных в России верит в реальность восстания машин 1
15.12.2022 Ключи для умных устройств: какие сочетания логинов и паролей чаще всего вводят злоумышленники 1
05.10.2022 «Лаборатория Касперского» запустила бесплатный курс по основам разработки на KasperskyOS 2
21.09.2022 «Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров 3
21.07.2022 ICL и «Лаборатория Касперского»: о 15-летнем сотрудничестве и новых проектах по информационной безопасности 1
05.07.2022 «Лаборатория Касперского» представляет новое поколение шлюзов для защиты индустриального интернета вещей 2
15.06.2022 «Лаборатория Касперского» и «1С» создадут совместные кибериммунные решения для цифровизации предприятий 1
19.11.2021 «Касперский» создал бесплатную и доступную для всех операционную систему 1
06.07.2021 «Апротех» и «Стан» запускают совместные проекты в области промышленной кибербезопасности 2
06.07.2021 «Синимекс» и «Апротех» развивают сотрудничество в сфере промышленного интернета вещей 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 2

Публикаций - 42, упоминаний - 59

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5003 40
Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 17 8
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 136 5
Ростелеком 9868 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 3
8400 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 808 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 468 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4090 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
Siemens AG - Siemens Group 2601 1
ICL ГК 400 1
Рексофт - Reksoft 423 1
Цифра ГК 2459 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 294 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 979 1
Apple Inc 12233 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 413 1
Microsoft Corporation 24793 1
VK - Mail.ru Group 3479 1
Ред Софт - Red Soft 772 1
Yandex - Яндекс 7620 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 517 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 286 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 878 1
Google LLC 11914 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 54 1
Oracle Corporation 6750 1
МегаФон 9165 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Газинформсервис - ГИС 301 1
DZ Systems - ДЗ Системс 15 1
iTentika - Айтентика 17 1
Profiscope - CodeScoring 8 1
Equiron 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 239 1
МСК Групп - Даком М 80 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 71 5
Газпром нефть 633 2
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 2
РЖД - Российские железные дороги 1934 2
Почта России ПАО 2148 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 2
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1090 1
СтанкоМашКомплекс - Тверской станкостроительный завод 1 1
Ростех - РТ-капитал 8 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
МКБ - Московский кредитный банк 569 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1671 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 202 1
Деловые Линии ГК 72 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 79 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6050 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 2
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 676 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 923 1
Федеральное казначейство России 1803 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1048 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 742 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 243 1
OWASP - Open Web Application Security Project 100 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 51 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 15 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25846 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5862 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 12
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2746 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21653 12
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30329 9
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IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1094 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12211 6
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11817 6
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АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1287 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11277 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2233 5
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8795 5
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2402 4
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SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 410 3
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24557 3
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Linux OS 10161 6
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Microsoft Windows 15846 4
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Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 60 2
Apple macOS 2100 2
Новые облачные технологии - МойОфис 803 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 67 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 120 2
Kaspersky Internet Security 462 2
Kaspersky Cyber Immunity 2 2
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 51 1
Siemens MindSphere 26 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2309 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 235 1
Google Play - Google Store - Android Market 3332 1
Apple - App Store 2923 1
Kaspersky IoT Infrastructure Security 2 1
Stepik.org - образовательный портал 11 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2089 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
C/C++ - Язык программирования 779 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 158 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 236 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 853 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 157 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1313 1
Google Android 14195 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 199 1
Суворов Андрей 46 12
Касперский Евгений 325 7
Лукиян Дмитрий 10 5
Ивановский Виктор 13 3
Усова Марина 22 2
Крупенко Олег 6 2
Сыкулев Андрей 84 1
Полевщиков Денис 4 1
Сизов Григорий 16 1
Рудина Екатерина 3 1
Рудычева Наталья 95 1
Нуралиев Борис 290 1
Фролов Артем 1 1
Карпухин Максим 1 1
Дащенко Владимир 15 1
Якимов Антон 11 1
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Кузнецов Сергей 156 1
Шайхутдинов Азат 1 1
Мартынцев Алексей 9 1
Рустамов Рустам 428 1
Смирнов Алексей 243 1
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Шабуров Олег 12 1
Крылов Юрий 6 1
Сокорнов Николай 18 1
Карпов Роман 63 1
Суховей Денис 10 1
Джакония Александр 4 1
Чаркин Евгений 297 1
Савкин Владимир 39 1
Катамадзе Анна 101 1
Ефимов Петр 39 1
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Клявин Владимир 49 1
Маркин Владимир 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17717 6
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 629 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 4
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14266 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 2
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Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1175 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2293 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 951 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 710 1
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