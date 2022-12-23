«Лаборатория Касперского» зарегистрировала в ЕС товарный знак Kaspersky Cyber Immunity

В III квартале 2022 г. Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС зарегистрировало товарный знак Kaspersky Cyber Immunity. Действие знака распространяется на всю территорию Евросоюза. Ранее компания зарегистрировала аналогичные товарные знаки в США и Великобритании и Cyber Immunity в России. Эта процедура дает «Лаборатории Касперского» эксклюзивное право использовать Kaspersky Cyber Immunity для идентификации своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Концепция кибериммунитета разработана «Лабораторией Касперского» и лежит в основе операционной системы KasperskyOS. Кибериммунные решения компании разработаны в соответствии с принципом Secure-by-Design. При таком подходе механизмы киберзащищенности создаются уже на этапе проектирования ИТ-решения. Это позволяет свести к минимуму количество потенциальных уязвимостей и сделать так, чтобы систему было практически невозможно скомпрометировать.

Подход Secure-by-Design, по прогнозам экспертов, станет ключевым в цикле разработки в будущем. Некоторые документы регулирующих органов уже сейчас включают его описание, например Закон о киберустойчивости (Cyber Resilience Act, CRA), который недавно предложила Европейская комиссия. Такие разработчики ПО, как AWS, уже применяют Secure-by-Design в создании своих сервисов.

Исследовательские и консалтинговые агентства в области технологий также признают ценность кибериммунного подхода. Консалтинговая группа ARC Advisory Group называет кибериммунитет лучшей практикой для промышленного IoT. Исследовательская компания Gartner включила цифровые иммунные системы в число стратегических технологических трендов 2023 г.

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Кибериммунитет подразумевает способность ИТ-продукта противостоять кибератакам без использования дополнительных (наложенных) средств безопасности, например антивируса. Подавляющее большинство типов атак на кибериммунную систему будут неэффективными и не смогут повлиять на выполнение ею критически важных функций. Наделить ИТ-продукты кибериммунитетом можно, используя KasperskyOS в качестве платформы для разработки и следуя специальной методологии при создании решения. Эта методология включает определение целей безопасности и условий эксплуатации ИТ-продукта, разделение системы на изолированные домены безопасности и контроль информационных потоков между этими доменами.

«Регистрация товарного знака Kaspersky Cyber Immunity в ЕС — важный шаг для нашей команды. Для нас, наших клиентов и экспертов рынка это еще одно подтверждение, что продукты на базе KasperskyOS обладают уникальной особенностью, которая получила международное признание. Кибериммунный подход гарантирует, что большинство киберугроз не смогут повлиять на безопасность как отдельных устройств, так и корпоративных ИТ-систем. Это не только способствует цифровой трансформации организаций, но и помогает нам строить более защищенный цифровой мир», ― сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».