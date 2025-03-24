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Кибербезопасность Secure by design
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Суворов Андрей 46 8
|Груздев Сергей 46 3
|Гусев Дмитрий 71 2
|Пономарев Евгений 8 2
|Курепкин Игорь 16 1
|Киреев Александр 33 1
|Александров Алексей 10 1
|Гурин Олег 9 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
|Макаров Валентин 224 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 463 1
|Киселёв Алексей 62 1
|Кутузов Максим 21 1
|Заманов Дмитрий 8 1
|Моргун Олег 8 1
|Заянц Илья 46 1
|Журавлёва Надежда 9 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Дорожко Алексей 6 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Фадеев Виктор 4 1
|Остроумов Максим 10 1
|Лоран Анна 7 1
|Останин Иван 5 1
|Лессар Георгий 8 1
|Карпухин Максим 1 1
|Мартиросов Давид 61 1
|Касперский Евгений 324 1
|Агеев Дмитрий 10 1
|Nixon Richard - Никсон Ричард 5 1
|Степанов Владимир 76 1
|Ладошкин Никита 2 1
|Олейник Олег 3 1
|Лукиян Дмитрий 9 1
|Лифанов Александр 1 1
|Селивёрстов Сергей 1 1
|Леглер Евгений 1 1
|Давыдова Полина 13 1
|Семион Кирилл 32 1
|Gartner - Гартнер 3565 2
|ARC Advisory Group 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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