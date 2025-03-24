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Кибербезопасность Secure by design


24.03.2025 «Скала^р» представила «Машину для искусственного интеллекта» 1
09.07.2024 «Лаборатория Касперского» запускает платформу для приложений на KasperskyOS 1
11.06.2024 Дроны для поездов, планшеты для пилотов — как развивается импортозамещение на транспорте? 1
25.04.2024 Исследование «Лаборатории Касперского»: каждый второй россиянин хотел бы жить в умном городе 1
18.04.2024 «Лаборатория Касперского» представила новую версию операционной системы Kaspersky Thin Client 1
18.04.2024 Компании лучше понимают, как защищать интернет вещей и технологии машинного обучения, чем цифровые двойники, AR и VR 1
26.02.2024 Более 126 миллионов киберугроз были обнаружены на устройствах российских пользователей в 2023 году 1
26.12.2023 Студенты Оренбургского колледжа экономики и информатики будут обучаться на кибериммунных рабочих местах от «Лаборатории Касперского» 1
19.12.2023 У «Лаборатории Касперского» появилась дистрибуторская сеть в Малайзии и Индонезии для работы с кибериммунными продуктами 1
21.11.2023 Positive Technologies выпустила продукт для защиты контейнерных сред PT Container Security 1
07.11.2023 «Аквариус» выпустил новую линейку СХД Wareus 1
27.10.2023 В России разработана система централизованной защиты информации для 1000 рабочих станций на Linux 1
04.08.2023 «Лаборатория Касперского» перенесла на свою ОС Linux-драйверы и запустила на ней Quake III 1
20.06.2023 «Лаборатория Касперского» и «Инфотекс» продолжат развивать технологическое партнёрство 1
12.05.2023 «Лаборатория Касперского» защитит электромобиль «Атом» от киберугроз 1
23.12.2022 «Лаборатория Касперского» зарегистрировала в ЕС товарный знак Kaspersky Cyber Immunity 1
22.11.2022 Безопасность на конвейер: «Лаборатория Касперского» обеспечит киберзащиту подключенных автомобилей 1
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 1
06.10.2022 «Лаборатория Касперского» и «Базис» представят кибериммунное решение в модели Desktop-as-a Service 1
05.10.2022 «Лаборатория Касперского» запустила бесплатный курс по основам разработки на KasperskyOS 1
05.07.2022 «Лаборатория Касперского» представляет новое поколение шлюзов для защиты индустриального интернета вещей 1
02.06.2022 Сергей Груздев -

Импортозамещение в ИТ будет сложным, но Россия перестроится 

 1
19.11.2021 «Касперский» создал бесплатную и доступную для всех операционную систему 1
18.05.2020 «Инфотекс» получил положительное заключение ФСБ России для Vipnet SIES Core 1
31.08.2015 «КриптоПро ФКН CSP» 3.9 с поддержкой токенов JaCarta получил положительное заключение ФСБ 1
21.07.2014 «Аладдин KZ» получил лицензию на разработку и реализацию средств криптозащиты информации в Казахстане 1
04.04.2014 Смарт-карты и USB-токены JaCarta совместимы с приложением «КриптоАРМ» 1
10.12.2013 InterBank Mobile от R-Style Softlab поможет запустить мобильный банкинг для юридических лиц 1
06.12.2013 «Аладдин Р.Д.» представил линейку продуктов для аутентификации и идентификации JaCarta 1
15.02.2010 «ITS – Системная интеграция» получила лицензии ФСТЭК на деятельность по защите данных 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4958 17
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 7
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 457 2
Ростелеком 9808 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 2
Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 17 2
Oracle Corporation 6730 2
8333 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 508 1
Citrix Systems 818 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 410 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 658 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 724 1
ITS Системная интеграция 5 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1480 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 913 1
ОТР ГК - ОТР 2000 216 1
Цифра ГК 2449 1
SAP SE 5305 1
Microsoft Corporation 24723 1
AMD - Advanced Micro Devices 4264 1
Haulmont - Хоулмонт 112 1
1С-Битрикс - Bitrix 587 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 512 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 279 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 84 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4015 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 95 1
Intel Corporation 12242 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 863 1
Jabil - Джейбил 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1966 1
Red Hat 1318 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
Visa International 1953 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1037 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 70 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 1
Связной ГК 1372 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 444 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
РЖД - Российские железные дороги 1924 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6007 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1144 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 332 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1232 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3015 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 987 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5022 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 733 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1024 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 44 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28198 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25662 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5836 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30095 10
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2501 7
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2733 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12106 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11230 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3886 6
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 41 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11742 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4309 5
Clone - Клонирование 498 5
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1456 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24409 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 395 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24433 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1090 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7473 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1268 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4064 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12668 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 919 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6268 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2042 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20966 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14506 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16249 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4943 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2274 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 947 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2337 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2499 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 888 2
Kaspersky OS 126 16
Linux OS 10089 7
Microsoft Windows 15786 6
Kaspersky Thin Client 10 5
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4576 4
Kaspersky Security Center - KCS 66 3
Aladdin JaCarta PKI 87 3
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 2
Kaspersky IoT Secure Gateway 15 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 309 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 95 2
Google Android 14127 2
Apple iOS 7883 2
Aladdin Secret Disk 85 2
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 127 2
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 41 2
Kaspersky Automotive Secure Gateway - KASG 4 2
Kaspersky Cyber Immunity 2 2
Basis - Базис.Workplace 44 1
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 17 1
Aladdin JaCarta CryptoPro 2 1
КриптоПро ФКН CSP 4 1
КриптоПро eToken CSP 5 1
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 44 1
Aladdin JaCarta Nano 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5318 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1417 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 137 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 197 1
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 50 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 720 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 53 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 70 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 29 1
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 14 1
Суворов Андрей 46 8
Груздев Сергей 46 3
Гусев Дмитрий 71 2
Пономарев Евгений 8 2
Курепкин Игорь 16 1
Киреев Александр 33 1
Александров Алексей 10 1
Гурин Олег 9 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Макаров Валентин 224 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 463 1
Киселёв Алексей 62 1
Кутузов Максим 21 1
Заманов Дмитрий 8 1
Моргун Олег 8 1
Заянц Илья 46 1
Журавлёва Надежда 9 1
Гонтарь Людмила 9 1
Мураховский Эдуард 38 1
Дорожко Алексей 6 1
Ульянычев Матвей 36 1
Фадеев Виктор 4 1
Остроумов Максим 10 1
Лоран Анна 7 1
Останин Иван 5 1
Лессар Георгий 8 1
Карпухин Максим 1 1
Мартиросов Давид 61 1
Касперский Евгений 324 1
Агеев Дмитрий 10 1
Nixon Richard - Никсон Ричард 5 1
Степанов Владимир 76 1
Ладошкин Никита 2 1
Олейник Олег 3 1
Лукиян Дмитрий 9 1
Лифанов Александр 1 1
Селивёрстов Сергей 1 1
Леглер Евгений 1 1
Давыдова Полина 13 1
Семион Кирилл 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52343 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 2
Казахстан - Республика 5590 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 393 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2898 1
Америка - Американский регион 2167 1
Израиль 2743 1
Китай - Тайвань 4012 1
Украина 7643 1
Сингапур - Республика 1863 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1483 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 108 1
ДНР - Мариуполь 27 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13371 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 710 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 524 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 115 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14179 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 618 1
Индонезия - Республика 968 1
Малайзия 871 1
Малайзия - Куала-Лумпур 60 1
Индия - Bharat 5490 1
Индонезия - Джакарта 51 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14654 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18855 8
Энергетика - Energy - Energetically 5162 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13783 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5230 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2434 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 714 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 3
Аудит - аудиторский услуги 2726 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6029 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2343 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8135 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3196 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3257 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2152 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6253 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7918 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3585 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3571 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 77 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7702 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6226 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2775 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4185 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1642 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях - Соглашение об облачном сотрудничестве США с другими странами 6 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 412 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2465 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2036 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 767 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 268 1
Металлы - Медь - Copper 797 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1110 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4899 1
Gartner - Гартнер 3565 2
ARC Advisory Group 20 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 862 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 350 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
Оренбургский колледж экономики и информатики 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2043 1
День молодёжи - 27 июня 912 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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