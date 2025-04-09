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Kaspersky Automotive Secure Gateway KASG



09.04.2025 Глобальная выручка «Лаборатории Касперского» достигла $822 млн 2
28.11.2024 АО «ГЛОНАСС» протестирует киберзащиту для российских автомобилей с телематикой 1
10.09.2024 «Лаборатория Касперского» и «Атом» выбрали технологического партнёра для массового производства электронных блоков управления автомобилями 1
12.05.2023 «Лаборатория Касперского» защитит электромобиль «Атом» от киберугроз 2
22.11.2022 Безопасность на конвейер: «Лаборатория Касперского» обеспечит киберзащиту подключенных автомобилей 2

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Kaspersky Automotive Secure Gateway и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4985 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1249 1
T.Hunter 40 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 28 1
Автокомпонент 5 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2967 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3388 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25758 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28409 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2740 3
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 258 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20136 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12151 2
Кибербезопасность - Secure by design 31 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 506 2
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 198 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7378 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 769 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3960 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12644 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1075 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4848 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 393 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6306 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2298 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1466 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2375 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14029 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67808 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10213 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24764 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24484 1
ISO 26262 - стандарт по функциональной безопасности дорожных транспортных средств 12 1
Kaspersky OS 127 3
FreePik 1080 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2780 1
Пономарев Евгений 8 3
Кияшко Анатолий 4 1
Райкевич Алексей 90 1
Фадин Андрей 2 1
Агеев Дмитрий 10 1
Шумилов Максим 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 147118 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43776 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17290 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 213 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18943 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5257 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7078 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 716 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3478 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51964 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5860 1
Ведомости 1053 1
День молодёжи - 27 июня 921 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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