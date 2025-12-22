Разделы

Kaspersky eSIM Store


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


22.12.2025 Потерять багаж и остаться без денег: чего больше всего боятся россияне в поездках 2
17.06.2025 «Лаборатория Касперского» выходит на рынок eSIM и запускает Kaspersky eSIM Store 1
17.06.2025 «Касперский» превращается в сотового оператора. Обещана поддержка более 150 стран и 2000 тарифов 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Kaspersky eSIM Store и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12282 1
МегаФон 9940 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 346 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3102 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 1
VK RuStore - Рустор 515 2
Apple iOS 8266 2
Google Android 14725 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3439 2
Россия - РФ - Российская федерация 157276 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2164 1
Forbes - Форбс 915 1
