Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гербер Михаил
УПОМИНАНИЯ
Гербер Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5049 4
|China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 280 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4179 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4734 2
|Google Android 14312 2
|VK RuStore - Рустор 406 1
|Иванов Антон 79 2
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 159 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 514 1
|Сверчков Илья 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.