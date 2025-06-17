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Гербер Михаил


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 «Лаборатория Касперского» выходит на рынок eSIM и запускает Kaspersky eSIM Store 1
17.07.2024 Запрещенный в США «Касперский» подарил американским пользователям полгода бесплатной подписки 1
16.07.2024 США больше не нужны. «Лаборатория Касперского» уходит из страны и увольняет персонал 1
27.03.2023 RuStore и «Лаборатория Касперского» защитят гаджеты пользователей от вредоносных программ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Гербер Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5049 4
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 280 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4179 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 209 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 647 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1273 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 356 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1561 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 249 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12117 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29252 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8115 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11524 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7549 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7053 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24775 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11606 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2275 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3162 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2084 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13053 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 835 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2615 1
Application store - магазин приложений 1258 1
Оповещение и уведомление - Notification 4923 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4923 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20965 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4734 2
Google Android 14312 2
VK RuStore - Рустор 406 1
Иванов Антон 79 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 159 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 514 1
Сверчков Илья 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52651 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 2
Таджикистан - Республика 884 1
Бразилия - Федеративная Республика 2401 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17526 1
Малайзия 874 1
Иран - Исламская Республика Иран 1100 1
Колумбия - Республика 532 1
Монголия 355 1
Канада 4926 1
Индонезия - Республика 977 1
Америка - Американский регион 2176 1
Азия - Азиатский регион 5626 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 1
Аргентина - Аргентинская Республика 595 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52825 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3404 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16761 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1120 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2588 1
The Register - The Register Hardware 1610 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1028 2
BleepingComputer - Издание 374 1
Neowin 152 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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