Запрещенный в США «Касперский» подарил американским пользователям полгода бесплатной подписки

В качестве прощального подарка потребителям в США «Лаборатория Касперского» предлагает бесплатные продукты безопасности в течение шести месяцев и советы по безопасности. Компания решила закрыть свой бизнес и уволить сотрудников в США после того, как американское правительство внесло компанию в черный список (Entity List).

Подарок клиентам на прощание

Российская компания по обеспечению кибербезопасности и поставщик антивирусного программного обеспечения (ПО) «Лаборатория Касперского» объявила об уходе с рынка США и предоставлении бесплатного ПО для безопасности на срок шесть месяцев для пользователей из этой страны в рамках прощального подарка. Об этом в середине июля 2024 г. сообщает издание BleepingComputer. В компании-разработчике также дали советы по обеспечению безопасности потребителям из США.

«Лаборатория Касперского» благодарит своих клиентов в США за выбор и доверие к ее ИТ-продуктам на протяжении многих лет. В знак прощания компания решила предложить пользователям в США доступ к части своего ПО безопасности бесплатно в течение полугода.

Отечественная компания «Лаборатория Касперского», известная своими разработками в сфере информационной безопасности (ИБ), попала в список угроз национальной безопасности США. Entity List - это перечень компаний и организаций, которые действуют вопреки интересам внешней политики и национальной безопасности США. Решение об этом приняла американская Федеральная комиссия по связи (FCC) еще в марте 2022 г. Участь «Лаборатории Касперского» разделил и целый ряд китайских компаний, включая China Telecom и China Mobile. Они попали в список коммуникационного оборудования и услуг, которые так или иначе могут представлять угрозу национальной безопасности США.

Российская компания по обеспечению кибербезопасности также приводит краткий список общих советов, которые помогут пользователям избежать неприятностей и сохранить безопасность: не забывайте всегда создавать резервные копии своих данных; опасайтесь ссылок и дважды проверяйте их источник, прежде чем нажимать на них; защищайте свои персональные данные в интернете; регулярно меняйте пароли, делайте их длинными и сложными - ds42AJK@!f.

Ограничение в шесть месяцев, скорее всего, связано с тем, что Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США запретило продажи и распространение ИТ-продуктов разработанные российской компанией. Это означает, что американские пользователи продуктов больше не смогут получать автоматические обновления и антивирусные дефиниции через ПО. Вместо этого им придется вручную устанавливать их через сайт «Лаборатория Касперского», если они будут доступны, что потенциально снижает безопасность продукта.

«Лаборатория Касперского» тщательно изучила и оценила влияние требований американского законодательства и приняла это печальное и трудное решение, поскольку возможности ведения бизнеса в этой стране больше не являются жизнеспособными. Несмотря на запрет компании в США, продукты компании по-прежнему широко используются, а критические уязвимости в любом из них пользуются спросом.

Поскольку американский рынок теперь закрыт, а Европейский парламент требует исключить использование в жизненно важных и чувствительных секторах Европейского союза (ЕС) продуктов от производителей из Китая и России, «Лаборатория Касперского» вынуждена переходить в другие регионы, такие как Азия (Бахрейн, Иран, Китай, Монголия, Индонезия, Малайзия, Таджикистан) и Южная Америка (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор).

Сокращение бизнеса в США

Компания «Лаборатория Касперского» приступает к сокращению своего бизнеса на территории США, пишет The Register. В официальном заявлении компании говорится, что процесс начнется и будет постепенным. Как долго он продлится, в компании не уточняют, но сообщают, что речь о полной ликвидации, включающей в себя сокращение персонала.

В заявлении для BleepingComputer представители в «Лаборатории Касперского» сообщили о том, что 20 июля 2024 г. компания начнет сворачивать свой бизнес в США, что также повлечет за собой увольнения и местных сотрудников. Это решение и процесс следуют за окончательным определением Министерства торговли США, запрещающим продажу и распространение продуктов компании-разработчика в Соединенных Штатах. В компании не уточнили, сколько работников в американском подразделении уже было уволено, но отметили, что процесс закрытия затронет менее 50 сотрудников в США. Некоторые американские сотрудники «Лаборатории Касперского» рассказали СМИ, что получили выходное пособие, но отказались обсуждать его размер и детали выплат.

Причиной ухода компании с американского рынка стали тотальные санкции против нее, введенные в конце июня 2024 г. администрацией Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden). Как сообщал CNews, компанию, можно сказать, выгнали из страны, запретив госсектору, частному бизнесу и даже обычным потребителям использовать ее программное обеспечение.

«Лаборатория Касперского» строила свой бизнес в США на протяжении почти 20 лет. При этом, как следует из ее заявления, останавливать свое развитие на глобальном ИТ-рынке она не планирует. По информации ТАСС, как международный вендор в области кибербезопасности ИТ-компания будет продолжать инвестировать в стратегические рынки и защищать клиентов и партнеров в цифровом мире.

Как уже ранее сообщало CNews, новые американские санкции отразились не только на ее бизнесе в США, но и на российском топ-менеджменте. Издание утверждает, что под ударом оказались исполнительный директор Андрей Тихонов, управляющий директор в России и СНГ Анна Кулашова, директор по коммерческим вопросам Игорь Чекунов, а также директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов, директор по работе с персоналом Марина Алексеева, замгендиректора по стратегии и экономике Даниил Борщев, директор по исследованиям и экономике Антон Иванов и исполнительный вице-президент по потребительскому бизнесу Михаил Гербер.

Позиция «Лаборатории Касперского»

Представители «Лаборатории Касперского» сообщили CNews, что компания разочарована решением FCC. Также они подчеркнули, что компания сторонится политических связей с правительствами всех стран мира.

««Лаборатории Касперского» разочарована решением Федеральной комиссии по коммуникациям США запретить использовать определенные федеральные субсидии на телекоммуникационные системы на приобретение продуктов и сервисов «Лаборатории Касперского». Это решение основано не на технической оценке продуктов компании, а было принято по политическим мотивам. Это фундаментально не соответствует подходу, которого мы придерживаемся! Компания не имеет политических связей ни с одним правительством в мире. В ИТ-компании уверены, что прозрачность продуктов, процессов и технологий чрезвычайно важна, и мы последовательно внедряем меры ее верификации для наших клиентов и регуляторов по всему миру», – заявили CNews представители компании.

Представители «Лаборатории Касперского» подчеркнули, что открыты к диалогу с Федеральной комиссией по связи США. Компания-разработчик продолжит предоставлять партнерам и клиентам доказательства качества и безопасности своих ИТ-продуктов. Компания готова сотрудничать с государственными органами США и ответить на любые вопросы со стороны Федеральной комиссии по коммуникациям или других регуляторов.