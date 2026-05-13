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Индексная книга (каталог) CNews*
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Уругвай Восточная Республика

Уругвай - Восточная Республика

СОБЫТИЯ


13.05.2026 На майские праздники россияне все чаще выбирают экзотические направления 1
11.03.2026 Whoosh в России стал убыточным. Теперь компания надеется на Латинскую Америку 1
14.10.2025 Банковский троян использует GitHub для аварийного восстановления 1
09.04.2025 Исследование Positive Technologies: большинство кибератак в Латинской Америке привели к утечке данных 1
27.02.2025 «МегаФон»: курс на Южную Америку – тамбовчане расширяют деловые контакты 1
17.07.2024 Запрещенный в США «Касперский» подарил американским пользователям полгода бесплатной подписки 1
01.08.2023 В России приравняли к деньгам цифровые валюты иностранных государств 1
15.04.2022 МИД: Хакерский интернационал объявил России кибервойну 1
06.04.2022 За год предустановки частные пользователи установили продукты «МойОфис» 11 млн раз 1
04.03.2022 Знаменитый производитель маршрутизаторов прекратил поставки в Россию 1
11.01.2022 Диапазон mmWave: секрет реализации потенциала 5G 1
11.10.2018 Россия подписала протокол изменений в европейскую конвенцию о защите персональных данных 1
02.10.2018 ГУУ представил данные о позиции России в мировом процессе цифровизации 1
24.09.2018 России повезло в рейтинге открытости данных 1
13.06.2018 «Мегафон» сообщил о расширении тарифного плана для гостей из других стран 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
18.01.2018 Check Point: криптомайнеры атаковали 55% компаний в мире 2
24.01.2017 Вымогатель Locky вылетел из топ-10 угроз впервые с июня 2016 года 1
20.12.2016 Check Point: программы-вымогатели продолжили атаковать корпоративные сети в ноябре 2016 1
05.12.2016 Число кибератак и вредоносных программ в октябре 2016 выросло на 5% 1
23.11.2016 В России начал работу мобильный сервис Samsung VR 1
02.02.2016 Check Point: риск заражения корпоративных сетей вырос на 17% 1
28.04.2015 Facebook добавил в свой мессенджер видеозвонки 1
22.04.2015 Издатцентр «Марка», подведомственный Федеральному агентству связи, принял участие в работе Всемирной ассоциации по развитию филателии 1
25.12.2014 Tele2 расширяет географию международного роуминга 1
24.12.2014 Аналитики: мировой лидер e-invoicing - Латинская Америка 1
13.11.2014 В России начались продажи смартфонов на Firefox OS 1
11.11.2014 В России начались продажи флагманского телевизора Philips на Android 1
28.10.2014 Текущий уровень зрелости ИТ – базис для развития России 1
08.09.2014 Клиентам Softline теперь доступны облачные технологии Amazon Web Service 1
26.08.2014 Mozilla выпустила сверхдешевый смартфон 1
24.10.2013 Появился первый «полноценный» смартфон на Firefox OS. ВИДЕО 1
11.09.2013 Первые 4K-телевизоры Philips представлены в России 1
01.08.2013 В «БПЦ Банковские Технологии» назначен старший вице-президент по продажам в странах Латинской Америки 1
25.07.2013 Подведены итоги онлайн-олимпиады по спортивному программированию Abbyy Cup 3.0 1
01.07.2013 Россия потеряла 11 позиций в мировом рейтинге инновационности стран 1
07.05.2013 Nokia в России возглавил менеджер из Аргентины 1
25.06.2012 Contact увеличила сеть пунктов обслуживания в Латинской Америке на 20 тыс. офисов 1
17.04.2012 Новый iPad появится в 21 новой стране до конца апреля 1

Публикаций - 92, упоминаний - 94

Уругвай и организации, системы, технологии, персоны:

Telefonica - Telefónica, S.A. 578 7
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 5
Apple Inc 13156 5
Intel Corporation 12811 5
Check Point Software Technologies 829 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Google LLC 12690 4
Quanta Computer 215 4
МегаФон 10742 4
Huawei 4677 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
LG Electronics 3735 4
Lenovo Motorola 3566 4
AT&T South - BellSouth 234 3
Microsoft Corporation 25775 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
ZTE Corporation 800 3
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 2
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 79 2
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 2
Intex Technologies 4 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Qualcomm Technologies 1974 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Philips 2099 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Vodafone Group 1412 2
Deutsche Telekom 954 2
Yahoo! 3726 2
JetBrains 86 1
Mozilla Foundation 208 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
America Movil 55 1
InnoSTage - Инностейдж 220 1
MikroTik 50 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 1
Tata Consultancy Services 75 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 45 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
101Hotels.com 456 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 1
Новый регистратор 13 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Greylock Partners 38 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
Live Nation 3 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
CatalunyaCaixa - Catalunya Banc - Caixa Catalunia - CaixaBank 11 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 1
Финам ИК - E-generator - Интернет холдинг Е-Генератор - АМК Е-Генератор 18 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Tobacco-Free Kids - Дети без табака 1 1
Avasant 1 1
Y Ventures - Youniversity Ventures 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Airbnb 101 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Sequoia Capital 115 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
Евросоюз - Совет Европы 107 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Федеральное казначейство России 1949 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
OLPC - One Laptop per Child 82 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
FCTC - Framework Convention on Tobacco Control - Международная конвенция по контролю табака 1 1
WADP - World Association for the Development of Philately - ВАРФ - Всемирная ассоциация по развитию филателии 2 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
World Wide Web Foundation 6 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 15
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 13
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
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Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 5
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 3
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 3
Google Android 15244 10
Microsoft Windows 16882 5
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 4
Linux OS 11533 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
Mozilla Firefox OS 93 4
ZTE Open 11 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Apple iOS 8583 3
JavaScript - JS - язык программирования 1425 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 2
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Check Point Mobile Threat Prevention 15 2
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Intel Classmate PC - Eduwise 45 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 2
МегаФон eMotion - Мессенджер 40 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 131 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Yelp 45 1
DD Planet - Выберу.ру 28 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 1
Sony Xperia X - серия смартфонов 90 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 127 1
Samsung VR 4 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 8
Дягилев Василий 84 4
Bush George - Буш Джордж 336 2
Левин Владимир 21 2
Bletsas Michalis - Блетсас Михалис 2 2
Kerry John - Керри Джон 6 2
Dean Howard - Дин Говард 3 2
Bender Walter - Бендер Уолтер 6 2
Alierta Cesar - Алиерта Сезар 6 2
Путин Владимир 3454 2
Кулашова Анна 73 1
Маркин Алексей 4 1
Мудрецов Александр 35 1
Ефремов Андрей 15 1
Щеглов Петр 85 1
Алексеева Марина 26 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Нигматуллин Нияз 3 1
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 1
Тихонов Андрей 43 1
Яковлев Антон 33 1
Андреев Сергей 67 1
Шалманов Сергей 202 1
Симонов Игорь 103 1
Гафарова Елена 26 1
Михеев Сергей 12 1
Чекунов Игорь 11 1
Обаева Алма 9 1
Perez-Miles Fernando - Перес-Милес Фернандо 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Soumitra Dutta - Сумитра Дутта 5 1
Marriott Ian - Марриот Йен 1 1
Anand Amit - Ананд Амит 1 1
Крутских Андрей 5 1
Очеретный Андрей 4 1
Чижиков Эдуард 4 1
Борщев Даниил 6 1
Столяров Денис 2 1
Кузьмин Антон 13 1
Малах Владимир 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 53
Аргентина - Аргентинская Республика 615 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 46
Бразилия - Федеративная Республика 2520 43
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 32
Чили - Республика 494 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 23
Колумбия - Республика 551 22
Перу - Республика 293 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 19
Франция - Французская Республика 8177 18
Эквадор - Республика 123 18
Европа 24964 16
Индия - Bharat 5870 16
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 15
Таиланд - Королевство 926 14
Нигерия - Федеративная Республика 339 14
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 13
Швеция - Королевство 3782 12
Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
Украина 7928 12
Испания - Королевство 3840 12
Нидерланды 3746 12
Парагвай 55 11
Дания - Королевство 1337 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Индонезия - Республика 1058 11
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 11
Панама - Республика 110 10
Доминикана - Доминиканская Республика 76 10
Южная Корея - Республика 7052 10
Польша - Республика 2031 10
Сингапур - Республика 1953 10
Израиль 2856 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 10
Казахстан - Республика 6048 9
Япония 13807 9
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
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