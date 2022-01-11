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Уругвай
Восточная Республика

Уругвай - Восточная Республика


11.01.2022 Диапазон mmWave: секрет реализации потенциала 5G 1
11.10.2018 Россия подписала протокол изменений в европейскую конвенцию о защите персональных данных 2
02.10.2018 ГУУ представил данные о позиции России в мировом процессе цифровизации 1
24.09.2018 России повезло в рейтинге открытости данных 1
13.06.2018 «Мегафон» сообщил о расширении тарифного плана для гостей из других стран 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
18.01.2018 Check Point: криптомайнеры атаковали 55% компаний в мире 1
24.01.2017 Вымогатель Locky вылетел из топ-10 угроз впервые с июня 2016 года 1
20.12.2016 Check Point: программы-вымогатели продолжили атаковать корпоративные сети в ноябре 2016 1
05.12.2016 Число кибератак и вредоносных программ в октябре 2016 выросло на 5% 1
23.11.2016 В России начал работу мобильный сервис Samsung VR 1
02.02.2016 Check Point: риск заражения корпоративных сетей вырос на 17% 1
28.04.2015 Facebook добавил в свой мессенджер видеозвонки 1
22.04.2015 Издатцентр «Марка», подведомственный Федеральному агентству связи, принял участие в работе Всемирной ассоциации по развитию филателии 1
25.12.2014 Tele2 расширяет географию международного роуминга 2
24.12.2014 Аналитики: мировой лидер e-invoicing - Латинская Америка 1
13.11.2014 В России начались продажи смартфонов на Firefox OS 1
11.11.2014 В России начались продажи флагманского телевизора Philips на Android 1
28.10.2014 Текущий уровень зрелости ИТ – базис для развития России 1
08.09.2014 Клиентам Softline теперь доступны облачные технологии Amazon Web Service 1
26.08.2014 Mozilla выпустила сверхдешевый смартфон 1
24.10.2013 Появился первый «полноценный» смартфон на Firefox OS. ВИДЕО 1
11.09.2013 Первые 4K-телевизоры Philips представлены в России 1
01.08.2013 В «БПЦ Банковские Технологии» назначен старший вице-президент по продажам в странах Латинской Америки 1
25.07.2013 Подведены итоги онлайн-олимпиады по спортивному программированию Abbyy Cup 3.0 1
01.07.2013 Россия потеряла 11 позиций в мировом рейтинге инновационности стран 1
07.05.2013 Nokia в России возглавил менеджер из Аргентины 1
25.06.2012 Contact увеличила сеть пунктов обслуживания в Латинской Америке на 20 тыс. офисов 1
17.04.2012 Новый iPad появится в 21 новой стране до конца апреля 1
31.05.2011 Русские инвесторы нашли новую «бомбу»: турсервис для суточной аренды жилья 1
26.05.2011 Человеку-пауку нашелся аналог в природе 1
06.05.2011 Рейтинг стран по использованию ИКТ: Россия поднялась на 3-е место 1
13.04.2011 Пауки-волки съедают слишком старых самок 1
22.10.2010 Сервисный корпус IBM начинает реализацию социально значимых проектов в России 1
21.10.2010 Организаторы аутсорсингового форума «кинули» участников и спонсоров 1
15.06.2010 Благодаря Чемпионату мира по футболу установлен рекорд посещаемости новостных сайтов 1
24.02.2010 По развитию ИКТ Россия отстает от Черногории, Катара и Румынии 1
11.11.2009 На ГЭС в Бразилии произошла авария, обесточены мегаполисы 1
30.06.2009 TCS открывает новый центр аутсорсинга в Мексике 1
24.12.2008 Россия вошла в топ-30 стран для ИТ-аутсорсинга 1

Публикаций - 80, упоминаний - 83

Уругвай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telefonica - Telefónica España 501 6
Apple Inc 10376 5
Check Point Software Technologies 691 5
Meta - Facebook 4160 4
Intel Corporation 11010 4
LG Electronics 3257 4
Quanta Computer 202 4
Lenovo Motorola 3441 3
Huawei 3083 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1452 3
Ericsson 2685 3
Philips 1926 2
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 53 2
Microsoft Corporation 22005 2
Qualcomm Technologies 1596 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6378 2
Yahoo! 3593 2
Google LLC 9816 2
AT&T BellSouth 200 2
AMD - Advanced Micro Devices 3543 2
ZTE Corporation 646 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 172 1
JetBrains 42 1
U.S. Cellular 14 1
Alvarion Technologies 66 1
Nokia Siemens Networks 213 1
Huawei Technologies 388 1
America Movil 52 1
Terra Networks - Terra Lycos 97 1
AOL - America Online 705 1
Akamai Technologies 134 1
Tata Consultancy Services 54 1
HP Compaq Computer Corp 1901 1
Telefonica O2 UK 187 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 334 1
ФТО 10 1
БПЦ Банковские технологии 105 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems 148 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation 81 1
Sony Ericsson 1098 1
АТАК - сеть магазинов 398 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5010 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 794 1
LinkedIn 553 1
UBS AG 291 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 496 1
DST Global 169 1
Airbnb 68 1
Marriott Hotels 41 1
Sequoia Capital 102 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 97 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 56 1
РусславБанк - РСБ 155 1
Правительство РФ 7010 4
World Bank Group - Всемирный банк 279 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7518 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 918 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 131 2
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 265 2
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
Совет Европы 80 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 137 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1035 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1549 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2224 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 181 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 336 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 66 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2093 1
OLPC - One Laptop per Child 80 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1738 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 584 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 2
World Wide Web Foundation 6 1
Руссофт - Russoft 351 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 246 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 59 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30607 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10195 6
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3675 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1209 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1142 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1042 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4119 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3578 3
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 2898 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4419 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12470 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3051 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7435 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6374 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 245 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 755 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8991 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4205 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 559 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 374 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2066 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 832 1
LMDS - Local Multipoint Distribution Service - Местный мультиточечный сервис распространения 21 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2376 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 469 1
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 100 1
5G NR - 5G New Radio 64 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 1409 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 95 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 560 1
ИТ-аутсорсинг 864 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 80 1
Website - Вебсайт 2654 1
mmWave - миллиметровые волны 14 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 117 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1285 1
Google Android-приложения и разработчики 246 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 163 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1151 1
Google Android 11643 10
Check Point ThreatCloud 54 5
Microsoft Skype 1890 3
Mozilla Firefox OS 84 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5993 3
Apple iOS 6275 3
Check Point Global Threat Index 24 3
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 153 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 2
Google Play - Google Store - Android Market 2657 2
Check Point Mobile Threat Prevention 15 2
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1693 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 2
Linux OS 7434 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1120 2
Microsoft Windows 10 11200 2
JavaScript - Язык программирования 940 2
Speedtest by Ookla 42 2
МегаФон eMotion - Мессенджер 26 1
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 89 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 197 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 48 1
Yelp 43 1
Sony Xperia 125 1
Microsoft Silverlight 157 1
Check Point Global Threat Impact Index 18 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 79 1
Samsung VR 4 1
Samsung Galaxy Gear 128 1
Codeforces 9 1
Check Point SandBlast Zero-Day Protection 8 1
Samsung Gear VR 23 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 131 1
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch 58 1
Nokia Alcatel-Lucent LMDS 8 1
Snapchat 93 1
AWS - Amazon Web Services 621 1
WhatsApp Messenger 706 1
Microsoft Windows 1900 1
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 8
Дягилев Василий 83 4
Bush George - Буш Джордж 301 2
Савков Леонид 32 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 88 1
Perez-Miles Fernando - Перес-Милес Фернандо 1 1
Михеев Сергей 10 1
Гафарова Елена 26 1
Симонов Игорь 100 1
Шалманов Сергей 199 1
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 1
Нигматуллин Нияз 2 1
Маркин Алексей 4 1
Петров Сергей 56 1
Аникин Леонид 51 1
Макаров Валентин 168 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 370 1
McCarthy John - Маккарти Джон 10 1
Македонский Сергей 46 1
Путин Владимир 2459 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 357 1
Фетисов Александр 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 101200 43
Аргентина - Аргентинская Республика 479 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44314 36
Бразилия - Федеративная Республика 1914 35
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1100 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12407 17
Чили - Республика 431 17
Колумбия - Республика 474 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10786 16
Перу - Республика 221 16
Индия - Республика 4155 15
Таиланд - Королевство 668 14
Франция - Французская Республика 5390 14
Эквадор - Республика 83 14
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 577 13
Нигерия - Федеративная Республика 234 12
Америка Латинская 1389 12
Венесуэла - Боливарианская Республика 262 11
Швеция - Королевство 1893 11
Сингапур - Республика 1549 10
Польша - Республика 1516 10
Финляндия - Финляндская Республика 1656 10
Нидерланды 2096 10
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 803 10
Дания - Королевство 894 9
Израиль 1705 9
Индонезия - Республика 772 9
Германия - Федеративная Республика 8220 9
Коста-Рика - Республика 62 9
Южная Корея - Республика 3835 9
Испания - Королевство 2751 8
Украина 5840 8
Чехия - Чешская Республика 984 8
Казахстан - Республика 4360 8
Малайзия 742 8
Япония 9482 8
Литва - Литовская Республика 534 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1474 8
Ирландия - Республика 815 8
Австралия - Австралийский Союз 2689 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5115 2
Образование в России 1571 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2087 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1603 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2781 1
Дед Мороз 157 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 147 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 763 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 760 1
Аутсорсинг 670 1
Закон Мура - Moore's law 194 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 76 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4172 1
Денежные переводы 677 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2240 8
Thomson Reuters - Рейтер 5710 5
WSJ - The Wall Street Journal 1215 2
Engadget - Блог о технологиях 406 2
Associated Press 1972 2
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
CNews Инноваторы 39 1
The Economist 42 1
Faulkner Information Services 100 1
Mercury Center 309 1
Cellular News 231 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Newsbytes News Network 318 1
Total Telecom 260 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
Der Spiegel 141 1
Nature 765 1
Wired - Издание 210 1
NYT - The New York Times 953 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1146 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10413 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2744 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 13 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 2
Gartner 3264 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 21 1
Forrester Research 800 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 5 1
GSMA Intelligence 6 1
World Wide Web Foundation - Open Data Barometer 1 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
Ookla Рейтинг скорости мобильного интернета 2 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 791 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 47 2
Cornell University - Корнеллский университет 104 2
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 215 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 1
ИРИ - Институт развития интернета 95 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 46 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 538 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1425 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 746 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 301 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 72 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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