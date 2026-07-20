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Индексная книга (каталог) CNews*
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Левин Владимир

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Стоп, фишинг: «Миранда» запустила обучающую платформу для повышения киберграмотности 1
23.05.2025 Группа «Борлас» – эксклюзивный дистрибьютор ПО CAE Fidesys 1
25.03.2025 AIOps-платформа Artimate внесена в Единый реестр российского ПО 1
01.02.2017 Совместное решение Zelax и Wellink обеспечит маршрутизацию на основе качества каналов связи 1
17.02.2016 Тренды «облаков»: сервисы как коммуналка, переход на телекомплатформы, распределенная защита 1
03.02.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
21.01.2016 Система мониторинга качества услуг Wellink wiSLA интегрирована с линейкой сервисных маршрутизаторов Eltex ESR 1
07.12.2015 «Совтелком» внедрил решение мониторинга клиентского SLA в «Северо-Кавказском банке» Сбербанка 1
05.11.2015 Wellink стала резидентом «Сколково» 1
01.07.2015 Топ-менеджмент лично контролирует качество клиентского сервиса 1
24.05.2013 Genesys открывает первый центр обучения в России 1
02.04.2013 «Ростелеком» запустил услугу мониторинга качества услуг передачи данных для корпоративных пользователей 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 7
24.07.2012 БКС запустил новый интернет-банк 1
07.07.2010 Время подрасти: эксперты оценивают рынок ЦОВов 1
29.01.2009 Россия: Cisco хочет большой кусок малого бизнеса 1
30.07.2007 Российские супер-ЭВМ не сдаются 1
09.09.2003 Интернет-«умельцы» могут все 1
09.09.2003 Интернет-«умельцы» могут все 1
21.11.2000 Американцы считают русских хакеров лучшими в мире 1
21.11.2000 Русские хакеры глазами американцев 1

Публикаций - 21, упоминаний - 27

Левин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 41 8
Microsoft Corporation 25739 4
Belmont - Белмонт 14 3
Ростелеком 10908 2
Huawei 4646 2
IBM - International Business Machines Corp 9690 2
HP Inc. 5879 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 429 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 164 2
Genesys 215 2
F-Secure 216 2
Google LLC 12645 2
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 2
Fidesys - Фидесис 31 1
Парадигма 168 1
Temenos AG 26 1
RapidSoft - Рапидсофт - Reliable Network Solutions - Надёжные Сетевые Решения 10 1
MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 40 1
Infotell - Инфотелл 5 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
Prooftech IT - Пруфтек ИТ 20 1
Broadcom - VMware 2601 1
МегаФон 10682 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Cisco Systems 5362 1
Amazon Inc - Amazon.com 3264 1
Meta Platforms - Facebook 4615 1
Softline - Софтлайн 3709 1
Криста НПО 69 1
Oracle Corporation 7066 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2395 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9492 1
Diasoft - Диасофт 1133 1
Red Hat 1378 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 738 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 428 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8796 3
СТА Карго 7 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1508 2
En+ Group - Эн+ ГК 37 2
Citi - Citibank 158 2
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 12 1
Tez Tour - Тез Тур 8 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 35 1
ВЕФК Банк - Восточно-европейская финансовая корпорация 5 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
Почта России ПАО 2360 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ВТБ - Почта Банк 513 1
Связной ГК 1400 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1890 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 361 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 1
ПСБ - Промсвязьбанк 957 1
Лента - Утконос 180 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 623 1
Абсолют Банк 248 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 620 1
Возрождение - Коммерческий банк 357 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 208 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Rendez-Vous - Рандеву 24 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13721 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5948 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3577 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5623 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1891 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1405 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1678 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3631 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5627 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6522 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1539 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5408 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1185 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1536 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3425 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1591 1
Федеральное казначейство России 1943 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25447 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26220 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2293 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34681 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33321 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22841 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18045 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13568 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7905 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27310 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12783 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13666 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6833 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5985 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12135 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10240 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9253 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12816 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12169 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3303 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26016 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16942 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35988 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24288 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4481 3
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2494 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18276 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16085 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7372 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5160 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1247 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5257 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1588 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2984 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1193 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13052 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8680 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4590 2
Wellink - wiSLA 34 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5236 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 81 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Cyberia 15 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 1
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 34 1
Infra Call Center - Infra Call Center Outbound - Infra Call Center Supervisor 16 1
Cisco Small Business Technology Group - Cisco Small Business Continuous Data Protection 3 1
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 1
Wellink - Slamon 3 1
Wellink - wiTest 2 1
CSBI - АБС СПО 3 1
Prooftech IT - Artimate AIOps-платформа 24 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника - UNITDoc - Система добровольной сертификации услуг по ремонту и техническому обслуживанию информационных систем предприятия 11 1
RapidSoft - Clientrix 5 1
Wellink - aQoSta 1 1
Wellink - InwiON 1 1
Миранда-Медиа - Miranda Awareness Platform 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1042 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1099 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7599 1
Apple iPad 4001 1
Google Android 15199 1
Apple iOS 8556 1
Linux OS 11483 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3536 1
Apple - App Store 3095 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1009 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1283 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6231 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 1
Diasoft FA# АБС 68 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Diasoft Flextera 57 1
BSS e-Government Gate 26 1
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 109 1
Пыхтя Дмитрий 4 2
Кашкет Филипп 4 2
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 41 2
Левин Леонид 133 2
Сергеев Александр 32 2
Герасимов Александр 46 2
Саушкин Олег 31 2
Носов Николай 13 2
Васильев Михаил 16 1
Городецкий Борис 4 1
Зима Иван 22 1
Борисова Полина 13 1
Яковлев Дмитрий 14 1
Голдаев Юрий 10 1
Лещенко Олег 7 1
Шокуров Егор 6 1
Серогодская Ольга 5 1
Ландо Сергей 2 1
Мисюра Сергей 3 1
Немченко Андрей 1 1
Петрова Ольга 11 1
Кудрявцев Денис 3 1
Зарипов Руслан 4 1
Смелянский Тимофей 3 1
Гершанов Илья 1 1
Галацевич Денис 3 1
Карташев Игорь 1 1
Stewart Kristine - Стюарт Кристин 1 1
Зубехина Алина 2 1
Хроменко Светлана 1 1
Сцепуро Инна 1 1
Бакланов Игорь 4 1
Сорочкин Лев 1 1
Глазиков Максим 1 1
Опанасенко Всеволод 139 1
Иванов Олег 150 1
Лысенко Эдуард 317 1
Кирюшин Сергей 90 1
Глазков Александр 151 1
Пегасов Сергей 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 165371 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54613 8
Европа 24927 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19459 6
Финляндия - Финляндская Республика 3693 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 4
Германия - Федеративная Республика 13182 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1821 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19036 2
Казахстан - Республика 6019 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13789 2
Южная Корея - Республика 7034 2
Беларусь - Белоруссия 6269 2
Канада 5069 2
США - Нью-Йорк 3176 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2602 2
Индонезия - Республика 1054 2
США - Калифорния 4822 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1769 2
Нидерланды 3736 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1435 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 2
Аргентина - Аргентинская Республика 614 2
Уругвай - Восточная Республика 92 2
Китай - Северный 26 1
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 35 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3131 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3327 1
Израиль 2851 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3564 1
Бразилия - Федеративная Республика 2516 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 833 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1074 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2820 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1711 1
Саудовская Аравия - Королевство 665 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1680 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57430 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53228 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33582 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27154 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12258 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18077 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8191 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6572 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21524 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9096 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6139 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2168 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11254 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3120 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10272 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11669 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15961 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3383 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8789 2
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Энергетика - Energy - Energetically 5827 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 373 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3845 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3139 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3942 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6700 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2465 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5443 2
Ergonomics - Эргономика 1745 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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