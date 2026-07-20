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Левин Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 21, упоминаний - 27
Левин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Пыхтя Дмитрий 4 2
|Кашкет Филипп 4 2
|Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 41 2
|Левин Леонид 133 2
|Сергеев Александр 32 2
|Герасимов Александр 46 2
|Саушкин Олег 31 2
|Носов Николай 13 2
|Васильев Михаил 16 1
|Городецкий Борис 4 1
|Зима Иван 22 1
|Борисова Полина 13 1
|Яковлев Дмитрий 14 1
|Голдаев Юрий 10 1
|Лещенко Олег 7 1
|Шокуров Егор 6 1
|Серогодская Ольга 5 1
|Ландо Сергей 2 1
|Мисюра Сергей 3 1
|Немченко Андрей 1 1
|Петрова Ольга 11 1
|Кудрявцев Денис 3 1
|Зарипов Руслан 4 1
|Смелянский Тимофей 3 1
|Гершанов Илья 1 1
|Галацевич Денис 3 1
|Карташев Игорь 1 1
|Stewart Kristine - Стюарт Кристин 1 1
|Зубехина Алина 2 1
|Хроменко Светлана 1 1
|Сцепуро Инна 1 1
|Бакланов Игорь 4 1
|Сорочкин Лев 1 1
|Глазиков Максим 1 1
|Опанасенко Всеволод 139 1
|Иванов Олег 150 1
|Лысенко Эдуард 317 1
|Кирюшин Сергей 90 1
|Глазков Александр 151 1
|Пегасов Сергей 55 1
|The Economist 49 1
|ABC News 52 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.