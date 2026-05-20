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Герасимов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 46, упоминаний - 47
Герасимов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Михаил 182 22
|Аншина Марина 79 19
|Рудаков Денис 31 16
|Соловьев Владимир 108 16
|Шевченко Владимир 153 16
|Корчагин Руслан 23 12
|Брагин Павел 25 12
|Дегтерева Мария 28 9
|Межов Игорь 16 9
|Вольфсон Сергей 10 9
|Зингерман Борис 39 9
|Рыстенко Михаил 62 9
|Шибаев Александр 18 9
|Свердлов Михаил 33 8
|Головин Леонид 26 8
|Сергеев Александр 32 8
|Крючков Максим 9 7
|Скородумов Олег 17 7
|Плешков Алексей 68 7
|Ходаков Сергей 42 7
|Леушев Андрей 75 7
|Грибанов Юрий 30 6
|Николаев Евгений 19 6
|Скородумов Анатолий 65 6
|Стрелова Ольга 37 6
|Прокопенко Сергей 9 5
|Левиков Антон 69 5
|Гуральников Сергей 164 5
|Гаттаров Руслан 144 5
|Патрин Максим 32 5
|Бетсис Павел 101 5
|Мухин Максим 18 5
|Хрусталев Александр 33 5
|Разгуляев Валерий 18 5
|Чекель Павел 15 5
|Сафронов Юрий 68 5
|Леоничев Алексей 14 5
|Румянцева Ольга 62 5
|Муравлев Александр 15 5
|Тищенко Юрий 15 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.