Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Герасимов Александр

СОБЫТИЯ


20.05.2026 «Ингосстрах» внедрил генеративный ИИ для корпоративной поддержки: 12 тыс. сотрудников получили виртуального ассистента 24/7 1
24.12.2025 Росдорбанк запустил операции с цифровым рублем для клиентов 1
04.09.2025 «Фитмост» запустил проект «Ультра» с эксклюзивными студиями и премиум-сервисом 1
16.12.2020 Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России 1
15.05.2017 «Ростелеком» представил сервис на базе ИИ для анализа долгосрочных отраслевых и кросс-отраслевых трендов 1
17.02.2016 Тренды «облаков»: сервисы как коммуналка, переход на телекомплатформы, распределенная защита 1
11.02.2016 Проникновение «Интернета вещей» в России пока остается на низком уровне 1
03.02.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
08.12.2015 Что происходит с корпоративной ИБ сегодня 1
26.11.2015 Рынок XaaS: Даже автомобиль превратится в облачный сервис 1
24.11.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
09.10.2015 Большие данные в России: число кейсов растет 1
17.09.2015 Конференция CNews: «Большие данные 2015» 1
16.09.2015 Облачные сервисы в России продолжают рост 2
28.08.2015 Конференция CNews «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
17.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
12.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
28.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
22.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
14.07.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Большие данные 2015» 1
16.06.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
27.03.2015 Облачные технологии: что нужно бизнесу прямо сейчас 1
12.03.2015 Конференция CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 1
05.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
20.02.2015 Успей подать заявку на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
10.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
03.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
16.01.2015 Конференция CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
19.09.2014 Облачные технологии стали мейнстримом 1
28.08.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
07.08.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
27.06.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
11.04.2014 В чем особенность ИТ-аутсорсинга в России? 1
21.03.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: сегодня и завтра» 1

Публикаций - 46, упоминаний - 47

Герасимов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Развитие Бизнеса / Ру 81 21
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 16
Ростелеком 10948 11
Уютерра - ПланетаСтрой 26 9
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 9
Microsoft Corporation 25775 9
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 9
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
Телеком-защита 54 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 7
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 6
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Citrix Systems 868 6
НИТ - Национальные информационные технологии 36 5
Instabank - Инстабанк 24 5
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 5
МегаФон 10742 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 5
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 5
Webmoney - Вебмани.Ру 547 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 5
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 5
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 5
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 5
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 5
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 5
Инфокомпас 14 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Логика BPM 49 4
SAP SE 5601 4
Oracle Corporation 7074 4
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 12
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 9
Jones Day 17 9
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 8
Мосводоканал МГУП 69 8
En+ Group - Эн+ ГК 37 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Альфа-Банк 1979 7
Visa International 1993 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 5
Новард УК - Novard 73 5
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
Хованский АКБ 9 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 5
ВкусВилл - Избёнка 216 5
Спортмастер - Sportmaster 201 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 5
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 5
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 5
Bayer AG - Байер 85 5
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 5
L’Oreal 58 5
Пробизнесбанк АКБ 135 5
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 4
Юнитекс ТК 8 3
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 9
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по Государственному Заказу Санкт-Петербурга 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 15
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 8
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 7
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Стандартизация - Standardization 2339 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 5
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 4
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 5
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 2
LG Cloud 8 1
ЦФТ Платформа 2 МСА - Mission Critical Application 2 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Microsoft Office 365 1042 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 1
МТС 5G-сеть 20 1
Microsoft Azure IoT 33 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 70 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux СПТ - Альт Линукс СПТ 53 1
PTC Inc - ThingWorx 27 1
OpenNebula 43 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 52 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 1
L3 ProVision - SafeScout - серия радиоволновых сканеров 9 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
Dashboard Systems - Boardmaps 17 1
Козлов Михаил 182 22
Аншина Марина 79 19
Рудаков Денис 31 16
Соловьев Владимир 108 16
Шевченко Владимир 153 16
Корчагин Руслан 23 12
Брагин Павел 25 12
Дегтерева Мария 28 9
Межов Игорь 16 9
Вольфсон Сергей 10 9
Зингерман Борис 39 9
Рыстенко Михаил 62 9
Шибаев Александр 18 9
Свердлов Михаил 33 8
Головин Леонид 26 8
Сергеев Александр 32 8
Крючков Максим 9 7
Скородумов Олег 17 7
Плешков Алексей 68 7
Ходаков Сергей 42 7
Леушев Андрей 75 7
Грибанов Юрий 30 6
Николаев Евгений 19 6
Скородумов Анатолий 65 6
Стрелова Ольга 37 6
Прокопенко Сергей 9 5
Левиков Антон 69 5
Гуральников Сергей 164 5
Гаттаров Руслан 144 5
Патрин Максим 32 5
Бетсис Павел 101 5
Мухин Максим 18 5
Хрусталев Александр 33 5
Разгуляев Валерий 18 5
Чекель Павел 15 5
Сафронов Юрий 68 5
Леоничев Алексей 14 5
Румянцева Ольга 62 5
Муравлев Александр 15 5
Тищенко Юрий 15 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Европа 24964 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Казахстан - Республика 6048 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Россия - УФО - Челябинская область 1512 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Европа Западная 1496 3
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 35 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Россия - УФО - Тюменская область 1365 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 2
Китай - Северный 26 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Армения - Республика 2449 1
Израиль 2856 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Австрия - Вена 261 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Грузия 1332 1
Нидерланды 3746 1
Таджикистан - Республика 953 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Латвия - Рига 99 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 7
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 112 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
Gartner - Гартнер 3658 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 16
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 9
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 16
CNews APPWards 36 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
CNews AWARDS - награда 571 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще