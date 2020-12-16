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Герасимов Александр


16.12.2020 Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России 1
15.05.2017 «Ростелеком» представил сервис на базе ИИ для анализа долгосрочных отраслевых и кросс-отраслевых трендов 1
17.02.2016 Тренды «облаков»: сервисы как коммуналка, переход на телекомплатформы, распределенная защита 1
11.02.2016 Проникновение «Интернета вещей» в России пока остается на низком уровне 2
03.02.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
08.12.2015 Что происходит с корпоративной ИБ сегодня 1
26.11.2015 Рынок XaaS: Даже автомобиль превратится в облачный сервис 1
24.11.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
09.10.2015 Большие данные в России: число кейсов растет 1
17.09.2015 Конференция CNews: «Большие данные 2015» 1
16.09.2015 Облачные сервисы в России продолжают рост 2
28.08.2015 Конференция CNews «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
17.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
12.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
28.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
22.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
14.07.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Большие данные 2015» 1
16.06.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
27.03.2015 Облачные технологии: что нужно бизнесу прямо сейчас 2
12.03.2015 Конференция CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 1
05.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
20.02.2015 Успей подать заявку на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
10.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
03.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
16.01.2015 Конференция CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
19.09.2014 Облачные технологии стали мейнстримом 2
28.08.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
07.08.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
27.06.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
11.04.2014 В чем особенность ИТ-аутсорсинга в России? 1
21.03.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: сегодня и завтра» 1
14.03.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: сегодня и завтра» 1
14.02.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
29.04.2010 ИТ в финансовом секторе: к чему привела "перезагрузка" 8

Публикаций - 40, упоминаний - 51

Герасимов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ABB Group - Asea Brown Boveri 227 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 11
Уютерра - ПланетаСтрой 24 9
Microsoft Corporation 11168 9
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 8
Телеком-защита 48 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 7
IBM 3557 6
Ланит ГК 1160 6
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 6
Сбербанк Технологии - СберТех 203 6
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 5
Cinimex - Синимекс 160 5
CleverDATA 54 5
Custis 73 5
Консист Бизнес Групп 58 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 5
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 5
Polycom - Поликом Раша 301 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 5
Webmoney 333 5
Citrix Systems 571 5
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 5
Instabank - Инстабанк 12 5
НИТ - Национальные информационные технологии 31 5
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 5
Инфокомпас 14 5
SAP SE 3220 4
ELMA 106 4
Логика BPM 39 4
Стэп лоджик - Step Logic 103 4
Brand Analytics 25 3
Parallels Holdings 472 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 3
Huawei 2733 3
En+ Group 17 8
Мосводоканал 44 8
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 8
Газпромбанк - ГПБ 693 7
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 7
Visa International 1346 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Jones Day 15 6
МДМ Банк 150 5
Сетелем Банк 25 5
Новард Управляющая компания - Novard 67 5
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 5
Bayer AG - Байер 37 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 5
Бинбанк 184 5
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 5
Национальный банк Траст 96 5
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 5
Спортмастер 116 5
ВкусВилл 48 5
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 5
Уралсиб Банк 390 5
L’Oreal 36 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 5
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 5
ВТБ Банк Москвы 372 5
Пробизнесбанк АКБ 109 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 4
ВТБ Факторинг 22 3
WikiMart - Викимарт 40 2
Citibank - Ситибанк 170 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 5
Федеральное казначейство России 766 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
Счётная палата РФ 461 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 4
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 29 1
3D-печать 135 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 221 1
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 18 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Big Data - Большие данные 1136 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 5
Apache HDFS - Hadoop Distributed File System 34 1
PTC ThingWorx 22 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 47 1
OpenNebula 12 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 1
Oracle WebLogic 38 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Microsoft Lync 272 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 375 1
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 1
Microsoft Skype for Business 116 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft SQL Server 798 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Microsoft Office 1950 1
Linux OS 4276 1
Apache HTTP Server 223 1
Козлов Михаил 153 16
Рудаков Денис 31 16
Соловьев Владимир 98 13
Шевченко Владимир 135 12
Аншина Марина 67 11
Брагин Павел 22 9
Дегтерева Мария 25 9
Зингерман Борис 35 9
Межов Игорь 15 9
Корчагин Руслан 22 9
Шибаев Александр 17 9
Головин Леонид 25 8
Сергеев Александр 21 8
Свердлов Михаил 29 8
Скородумов Олег 17 7
Леушев Андрей 63 7
Четвернин Алексей 651 7
Крючков Максим 7 7
Плешков Алексей 42 7
Николаев Евгений 13 6
Ходаков Сергей 40 6
Айвазов Армен 449 6
Скородумов Анатолий 63 6
Стрелова Ольга 32 6
Кравченко Денис 24 5
Козлов Александр 54 5
Разумовский Дмитрий 70 5
Садовенко Илья 60 5
Филатов Андрей 99 5
Самойлов Михаил 8 5
Потёмкин Роман 20 5
Богачев Игорь 172 5
Соколовский Александр 36 5
Малышев Александр 31 5
Подкопаев Олег 24 5
Кулахметов Борис 10 5
Мельникова Алиса 29 5
Лысенко Эдуард 209 5
Ермолаев Артем 340 5
Сечкин Алексей 15 5
Россия - Российская федерация - РФ 57680 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
Казахстан - Республика 2650 6
Россия - Ростовская область 864 5
Россия - Челябинская область 661 5
Россия - Калужская область 575 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Европа 3788 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Европа Западная 618 3
Специальный административный район Гонконг 555 2
Россия - Сибирь 881 2
Россия - Иркутск 471 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - Тюменская область 589 2
Восточная Европа 1691 2
Армения - Республика 690 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Россия - Владимирская область 369 1
Таджикистан - Республика 439 1
Грузия 693 1
Узбекистан - Республика 827 1
Евразия 161 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Австрия - Вена 48 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 28
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 7
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 7
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
IDC - International Data Corporation 2729 2
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2197 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 12
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 5
CNews AWARDS 292 5
CNews APPWards 36 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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