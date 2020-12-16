Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Герасимов Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 51
Герасимов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
|Козлов Михаил 153 16
|Рудаков Денис 31 16
|Соловьев Владимир 98 13
|Шевченко Владимир 135 12
|Аншина Марина 67 11
|Брагин Павел 22 9
|Дегтерева Мария 25 9
|Зингерман Борис 35 9
|Межов Игорь 15 9
|Корчагин Руслан 22 9
|Шибаев Александр 17 9
|Головин Леонид 25 8
|Сергеев Александр 21 8
|Свердлов Михаил 29 8
|Скородумов Олег 17 7
|Леушев Андрей 63 7
|Четвернин Алексей 651 7
|Крючков Максим 7 7
|Плешков Алексей 42 7
|Николаев Евгений 13 6
|Ходаков Сергей 40 6
|Айвазов Армен 449 6
|Скородумов Анатолий 63 6
|Стрелова Ольга 32 6
|Кравченко Денис 24 5
|Козлов Александр 54 5
|Разумовский Дмитрий 70 5
|Садовенко Илья 60 5
|Филатов Андрей 99 5
|Самойлов Михаил 8 5
|Потёмкин Роман 20 5
|Богачев Игорь 172 5
|Соколовский Александр 36 5
|Малышев Александр 31 5
|Подкопаев Олег 24 5
|Кулахметов Борис 10 5
|Мельникова Алиса 29 5
|Лысенко Эдуард 209 5
|Ермолаев Артем 340 5
|Сечкин Алексей 15 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 7
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
|IDC - International Data Corporation 2729 2
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2197 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 2
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 12
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru