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Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир

«Владимир» 1980 г. Кокурин Валерий Григорьевич (1930-2019) «Владимир» 1980 г. Кокурин Валерий Григорьевич (1930-2019)
«Владимир» 1980 г. Кокурин Валерий Григорьевич (1930-2019)

СОБЫТИЯ


30.06.2025 Wildberries расширяет складской комплекс во Владимире

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) вскоре расширит логистический объект во Владимире. Компания уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию его третьей очереди. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. В рамках последнего этапа компания введет в эксплуатаци
19.06.2024 Еще более 1500 семей во Владимире получили широкополосный доступ к интернету

ПАО «МТС» сообщает о расширении сети высокоскоростного фиксированного интернета и цифрового ТВ во Владимире. Доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с получили еще более 1500 семей в микрорайоне Юрьевец. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС продолжает расширять сеть в

11.06.2024 Еще более 1500 семей во Владимире получили широкополосный доступ к интернету

ПАО «МТС» сообщает о расширении сети высокоскоростного фиксированного интернета и цифрового ТВ во Владимире. Доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с получили еще более 1500 семей в микрорайоне Юрьевец. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС продолжает расширять сеть в

11.01.2024 Аналитика «МТС Travel»: во Владимире отели после новогодних каникул снизили цены более чем на треть

регионов на каникулах оказалась Владимирская область, прежде всего, благодаря Суздалю, который был объявлен «Новогодней столицей». Тысячи туристов со всей России заранее бронировали гостиницы как во Владимире, так и в самом Суздале, обеспечив высокий спрос. После каникул цены на отели начали падать, в масштабах региона в среднем, на 37% до 4,5 тыс. руб. в сутки на двоих. «Во Владимирской о
21.12.2023 МТС прокачала сеть во Владимире для новогодней программы

тро координироваться в соцсетях, следить за праздничной программой, а всем владимирцам и приезжим делиться своими впечатлениями в Сети. «Мы постоянно отмечаем рост потребления мобильного интернета во Владимире, особенно динамика нарастает к праздникам. Big Data МТС за 10 месяцев 2023 г. показала рост турпотока на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и основное скоп
26.05.2023 МТС включила гигабитный интернет для тысячи семей ЖК «Добросельский» во Владимире

ПАО «МТС», цифровая экосистема, продолжает работы по расширению сети высокоскоростного домашнего интернета во Владимире. Более 1300 семей, проживающих в четырех домах ЖК «Добросельский», получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новостро
27.03.2023 МТС модернизировала сеть в районе спортивного комплекса «Торпедо» во Владимире

МТС модернизировала сеть в районе спортивного комплекса «Торпедо» во Владимире. Дополнительное телеком-оборудование установлено в преддверии первого домашнего матча футбольного клуба «Торпедо-Владимир» 2023 г. в рамках Первенства России, который пройдет 8 апреля
09.03.2023 Более 900 семей из ЖК «Факел» во Владимире получили доступ к высокоскоростному интернету МТС

к онлайн-кинотеатру KION, можно экономить до тысячи рублей семейного бюджета ежемесячно. Это еще и удобно — управлять всеми услугами можно с помощью единого лицевого счета», - сказал директор МТС во Владимире Алексей Савушкин. Сейчас во Владимире возможность подключить свои компьютеры, планшеты, ноутбуки к домашнему интернету МТС имеют более 125 тыс. семей, из них 80 тыс. уже доступ
01.03.2019 «Яндекс» начал строительство второй очереди дата-центра во Владимире

«Яндекс» приступил к строительству второй очереди дата-центра мощностью 10 МВт в микрорайоне Энергетик во Владимире. Запуск объекта запланирован на 2020 г., сообщило агентство ТАСС. С 2017 года во Владимире работает дата-центр мощностью 10 МВт. Благодаря вводу нового оборудования, мощность ц
23.09.2016 «Транстелеком» обеспечил интернетом городской Дворец культуры во Владимире

«Транстелеком» объявил о начале предоставления услуги связи городскому Дворцу культуры во Владимире. Как рассказали CNews в компании, в рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневолжский» «Транстелекома» предоставил клиенту услугу широкополосного доступа в интернет (ШПД) со ск
22.07.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ в интернет и создал VPN-сеть для РАНХиГС во Владимире

850 Мбит/с каждый. Сеть используется для передачи данных, телефонной связи и видеоконференцсвязи в рамках учебного процесса. «“Транстелеком” с 2012 года активно работает на рынке интернет-доступа во Владимире, как в массовом, так и в корпоративном сегменте. Нашими клиентами стали уже около 300 предприятий и организаций города. Развитая волоконно-оптическая инфраструктура ТТК во Владимир
30.09.2015 ТТК предоставил услуги связи компании «Трейд-Консалт» во Владимире

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи консалтинговой компании «Трейд-Консалт» во Владимире. В рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижний Новгород») предоставил клиенту услугу широкополосного доступа в интернет (ШПД) со скоростью 50 М
21.08.2015 Количество интернет-абонентов ТТК во Владимире превысило 10 тыс.

Количество частных абонентов услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) макрорегионального филиала «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижний Новгород») во Владимире превысило 10 тыс. пользователей. Об этом CNews сообщили в ТТК. С начала 2015 г. количество интернет-пользователей увеличилось на 16%, а проникновение в техническом охвате на сети дост
26.08.2014 ТТК увеличил технический охват сети ШПД во Владимире

Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) во Владимире на 2 тыс. домохозяйств. Новые участки сети «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), регионального предприятия компании ТТК, охватывают 17 многоквартирных домов по ул. Нижняя Дуброва, Пугачева,
29.04.2014 ТТК увеличил охват сети во Владимире

Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) во Владимире на 15,7 тыс. домохозяйств. Новые участки сети «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), регионального предприятия компании ТТК, охватывают 157 многоквартирных домов по ул. Балакирева, Белоконск
10.02.2014 ТТК запустил GPON во Владимире

Компания ТТК сообщила о завершении строительства во Владимире участка сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) по технологии GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть). «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-Н
02.09.2013 ТТК расширит сеть во Владимире

очередного участка сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) и кабельного телевидения (КТВ) во Владимире. В рамках проекта планируется охватить сетью более 39 тыс. домохозяйств в 437 много
14.08.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД во Владимире

Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) во Владимире на 4,3 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка сети, домашний интернет от «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), регионального предприятия компании ТТК, стал доступе
10.07.2013 ТТК начал предоставлять услугу кабельного телевидения во Владимире

Компания ТТК объявила о начале предоставления услуги кабельного телевидения жителям Владимира. Кабельное телевидение во Владимире предоставляется абонентам «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), регионального предприятия компании ТТК, в качестве самостоятельной услуги, а также в пакете с доступом в интернет. Жителям го
25.04.2013 ТТК увеличил охват сети ШПД во Владимире

Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) во Владимире на 3,5 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередных участков сети домашний интернет от «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), регионального предприятия компании ТТК, стал доступен
25.02.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД во Владимире

Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) во Владимире на 10,4 тыс.домохозяйств. В результате строительства очередных участков сети домашний интернет от «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), регионального предприятия компании ТТК, стал доступен
26.12.2012 ТТК увеличил технический охват сети ШПД во Владимире

Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) во Владимире на 4,9 тыс.домохозяйств. Домашний интернет от «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям 52 многоквартирных домов по ул. Добросельск
18.10.2012 «МегаФон» запустил 4G в Туле и Владимире

м» контентом, играть в онлайн-игры, смотреть на мобильных устройствах видео в высоком разрешении, а также пользоваться привычными интернет-сервисами. В настоящее время в обеспечении работы сети 4G во Владимире и Туле участвует порядка восьмидесяти базовых станций. Согласно текущим планам, до конца года зона охвата во Владимирской области может быть расширена за счет городов Ковров и Муром.

04.09.2012 ТТК начал новый этап строительства сети ШПД во Владимире

Компания ТТК сообщила о начале строительства сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) во Владимире для предоставления услуг связи жителям города. В рамках проекта до конца текущего года планируется охватить сетью ШПД 338 многоквартирных жилых домов, что составляет более 40% многоэт
03.04.2012 Во Владимире внедрена «умная» система учета энергоресурсов

В рамках правительственной программы по повышению энергосбережения и энергоэффективности в регионах, при поддержке представителей местной администрации в городе Владимире был реализован проект оснащения одной из новостроек современной системой отопления и водоснабжения, а также интеграции ультразвукового учета тепла с функцией удаленного считывания дан
11.08.2011 Производство светодиодных подложек по израильской технологии ALOX будет размещено во Владимире

осети, теплосети, водные объекты, очистные сооружения, сети связи, охрана. Кроме того, промпарк имеет и развитую логистическую инфраструктуру, в том числе железнодорожную. «Размещение производства во Владимире позволит нам не только максимально быстро организовать производство светодиодных подложек, но и решить актуальную проблему логистики благодаря удобному расположению города и развитой

11.08.2011 ТТК завершил первый этап строительства сети связи во Владимире

Компания ТТК объявила о завершении первого этапа строительства мультисервисной сети связи во Владимире. В рамках проекта «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональное предприятие компании ТТК, построил около 12 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) вдоль основных автодорог города –
29.09.2010 «Энфорта» открыла филиал во Владимире

Телекоммуникационный оператор «Энфорта» открыл филиал во Владимире. «Уже сегодня у предприятий нашего города появилась уникальная возможность попробовать на практике надежные телекоммуникационные решения, построенные на базе технологии беспроводной п
09.03.2010 «МегаФон» запустил сеть 3,5G во Владимире

Оператор сотовой связи «МегаФон» запустил сеть третьего поколения во Владимире. В настоящий момент к оборудованию 3,5G во Владимире подключено 26 базовых станций. К концу марта это число достигнет 30. Стратегия компании «МегаФон» в интеграции сетей третье
03.03.2010 «Евросеть» открывает интернет-магазин во Владимире

Компания «Евросеть» открывает во Владимире интернет-магазин. Он начнёт работать в начале марта 2010 г. по адресу www.vladimir.euroset.ru и станет седьмой по счёту онлайн-витриной компании в Центральном федеральном округе. Веб-
19.02.2010 «ТТК-Нижний Новгород» подключил оператора связи «Мегасети» во Владимире

узел связи «Мегасети» с магистральным узлом ТТК». Оператор «Мегасети» с 2005 г. предоставляет услуги доступа в интернет и передачи данных на основе мультисервисных волоконно-оптических сетей связи во Владимире и ряде городов Владимирской области.
26.01.2010 МТС запустила 3G во Владимире и Твери

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о введении в коммерческую эксплуатацию сети «третьего поколения» (3G) в двух городах Центрального федерального округа - во Владимире и Твери. C появлением сети «третьего поколения» абоненты МТС во Владимире и Твери получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скоростях, сравнимых с широкополосны
19.01.2010 МТС запустил 3G во Владимире

Оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) ввел в эксплуатацию сеть подвижной радиотелефонной связи стандарта 3G в городе Владимире, сообщает Роскомнадзор. Нарушений, препятствующих вводу в эксплуатацию сооружения связи, выявлено не было. Теперь, как отмечают в ведомстве, в областном центре все операторы «большой

08.11.2007 «Техносила» открыла гипермаркеты во Владимире и Балашихе

Cеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла свои гипермаркеты во Владимире и Балашихе. Гипермаркеты во Владимире и Балашихе стали первыми магазинами сети в этих городах и 151-м и 152-м на карте регионального развития «Техносилы» соответственно. Гиперм
04.04.2007 "Скай Линк" запустил Sky Turbo во Владимире

CDMA-оператор в России и странах СНГ, предоставляющий услуги высокоскоростного мобильного доступа в интернет и голосовой связи на территории 27 субъектов РФ, начала предоставление услуги Sky Turbo во Владимире. Услуга реализована на основе технологии CDMA2000 1х EV-DO, скорость передачи данных — до 2,4 Мбит/с. На первом этапе коммерческой эксплуатации новая услуга будет доступна пользо
16.12.2005 "Скай Линк" ввел в коммерческую эксплуатацию сеть IMT-MC-450 во Владимире

Компания "Скай Линк" (торговая марка "Скайлинк") ввела в коммерческую эксплуатацию сеть IMT-MC-450 во Владимире, сообщили в пресс-службе компании. Предоставлять услуги под брендом "Скайлинк" во Владимире будет компания "Владтелеком". Сеть построена на базе оборудования Lucent Tecnologies

Публикаций - 272, упоминаний - 274

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 32
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 25
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 23
Yandex - Яндекс 9216 18
МегаФон 10742 13
ТТК Центр - ЦентрТрансТелеком 20 11
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
Ростелеком 10948 9
Microsoft Corporation 25775 8
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М2М телематика - НИС М2М 236 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 6
Google LLC 12690 5
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 15 4
Commvault 187 4
Oracle Corporation 7074 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ВладТелеком 10 3
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Telegram Group 2940 3
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HPE Financial Services - HPEFS 45 2
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РЖД - Российские железные дороги 2096 7
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Киномакс - сеть кинотеатров 13 2
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 31
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 28
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