Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир

Wildberries расширяет складской комплекс во Владимире Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) вскоре расширит логистический объект во Владимире. Компания уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию его третьей очереди. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. В рамках последнего этапа компания введет в эксплуатаци

Еще более 1500 семей во Владимире получили широкополосный доступ к интернету ПАО «МТС» сообщает о расширении сети высокоскоростного фиксированного интернета и цифрового ТВ во Владимире. Доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с получили еще более 1500 семей в микрорайоне Юрьевец. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС продолжает расширять сеть в

Еще более 1500 семей во Владимире получили широкополосный доступ к интернету ПАО «МТС» сообщает о расширении сети высокоскоростного фиксированного интернета и цифрового ТВ во Владимире. Доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с получили еще более 1500 семей в микрорайоне Юрьевец. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС продолжает расширять сеть в

Аналитика «МТС Travel»: во Владимире отели после новогодних каникул снизили цены более чем на треть регионов на каникулах оказалась Владимирская область, прежде всего, благодаря Суздалю, который был объявлен «Новогодней столицей». Тысячи туристов со всей России заранее бронировали гостиницы как во Владимире, так и в самом Суздале, обеспечив высокий спрос. После каникул цены на отели начали падать, в масштабах региона в среднем, на 37% до 4,5 тыс. руб. в сутки на двоих. «Во Владимирской о

МТС прокачала сеть во Владимире для новогодней программы тро координироваться в соцсетях, следить за праздничной программой, а всем владимирцам и приезжим делиться своими впечатлениями в Сети. «Мы постоянно отмечаем рост потребления мобильного интернета во Владимире, особенно динамика нарастает к праздникам. Big Data МТС за 10 месяцев 2023 г. показала рост турпотока на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и основное скоп

МТС включила гигабитный интернет для тысячи семей ЖК «Добросельский» во Владимире ПАО «МТС», цифровая экосистема, продолжает работы по расширению сети высокоскоростного домашнего интернета во Владимире. Более 1300 семей, проживающих в четырех домах ЖК «Добросельский», получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новостро

МТС модернизировала сеть в районе спортивного комплекса «Торпедо» во Владимире МТС модернизировала сеть в районе спортивного комплекса «Торпедо» во Владимире. Дополнительное телеком-оборудование установлено в преддверии первого домашнего матча футбольного клуба «Торпедо-Владимир» 2023 г. в рамках Первенства России, который пройдет 8 апреля

Более 900 семей из ЖК «Факел» во Владимире получили доступ к высокоскоростному интернету МТС к онлайн-кинотеатру KION, можно экономить до тысячи рублей семейного бюджета ежемесячно. Это еще и удобно — управлять всеми услугами можно с помощью единого лицевого счета», - сказал директор МТС во Владимире Алексей Савушкин. Сейчас во Владимире возможность подключить свои компьютеры, планшеты, ноутбуки к домашнему интернету МТС имеют более 125 тыс. семей, из них 80 тыс. уже доступ

«Яндекс» начал строительство второй очереди дата-центра во Владимире «Яндекс» приступил к строительству второй очереди дата-центра мощностью 10 МВт в микрорайоне Энергетик во Владимире. Запуск объекта запланирован на 2020 г., сообщило агентство ТАСС. С 2017 года во Владимире работает дата-центр мощностью 10 МВт. Благодаря вводу нового оборудования, мощность ц

«Транстелеком» обеспечил интернетом городской Дворец культуры во Владимире «Транстелеком» объявил о начале предоставления услуги связи городскому Дворцу культуры во Владимире. Как рассказали CNews в компании, в рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневолжский» «Транстелекома» предоставил клиенту услугу широкополосного доступа в интернет (ШПД) со ск

«Транстелеком» обеспечил доступ в интернет и создал VPN-сеть для РАНХиГС во Владимире 850 Мбит/с каждый. Сеть используется для передачи данных, телефонной связи и видеоконференцсвязи в рамках учебного процесса. «“Транстелеком” с 2012 года активно работает на рынке интернет-доступа во Владимире, как в массовом, так и в корпоративном сегменте. Нашими клиентами стали уже около 300 предприятий и организаций города. Развитая волоконно-оптическая инфраструктура ТТК во Владимир

ТТК предоставил услуги связи компании «Трейд-Консалт» во Владимире Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи консалтинговой компании «Трейд-Консалт» во Владимире. В рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижний Новгород») предоставил клиенту услугу широкополосного доступа в интернет (ШПД) со скоростью 50 М

Количество интернет-абонентов ТТК во Владимире превысило 10 тыс. Количество частных абонентов услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) макрорегионального филиала «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижний Новгород») во Владимире превысило 10 тыс. пользователей. Об этом CNews сообщили в ТТК. С начала 2015 г. количество интернет-пользователей увеличилось на 16%, а проникновение в техническом охвате на сети дост

ТТК увеличил технический охват сети ШПД во Владимире Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) во Владимире на 2 тыс. домохозяйств. Новые участки сети «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), регионального предприятия компании ТТК, охватывают 17 многоквартирных домов по ул. Нижняя Дуброва, Пугачева,

ТТК увеличил охват сети во Владимире Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) во Владимире на 15,7 тыс. домохозяйств. Новые участки сети «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), регионального предприятия компании ТТК, охватывают 157 многоквартирных домов по ул. Балакирева, Белоконск

ТТК запустил GPON во Владимире Компания ТТК сообщила о завершении строительства во Владимире участка сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) по технологии GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть). «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-Н

ТТК расширит сеть во Владимире очередного участка сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) и кабельного телевидения (КТВ) во Владимире. В рамках проекта планируется охватить сетью более 39 тыс. домохозяйств в 437 много

ТТК увеличил технический охват сети ШПД во Владимире Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) во Владимире на 4,3 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка сети, домашний интернет от «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), регионального предприятия компании ТТК, стал доступе

ТТК начал предоставлять услугу кабельного телевидения во Владимире Компания ТТК объявила о начале предоставления услуги кабельного телевидения жителям Владимира. Кабельное телевидение во Владимире предоставляется абонентам «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), регионального предприятия компании ТТК, в качестве самостоятельной услуги, а также в пакете с доступом в интернет. Жителям го

ТТК увеличил охват сети ШПД во Владимире Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) во Владимире на 3,5 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередных участков сети домашний интернет от «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), регионального предприятия компании ТТК, стал доступен

ТТК увеличил технический охват сети ШПД во Владимире Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) во Владимире на 10,4 тыс.домохозяйств. В результате строительства очередных участков сети домашний интернет от «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), регионального предприятия компании ТТК, стал доступен

ТТК увеличил технический охват сети ШПД во Владимире Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) во Владимире на 4,9 тыс.домохозяйств. Домашний интернет от «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям 52 многоквартирных домов по ул. Добросельск

«МегаФон» запустил 4G в Туле и Владимире м» контентом, играть в онлайн-игры, смотреть на мобильных устройствах видео в высоком разрешении, а также пользоваться привычными интернет-сервисами. В настоящее время в обеспечении работы сети 4G во Владимире и Туле участвует порядка восьмидесяти базовых станций. Согласно текущим планам, до конца года зона охвата во Владимирской области может быть расширена за счет городов Ковров и Муром.

ТТК начал новый этап строительства сети ШПД во Владимире Компания ТТК сообщила о начале строительства сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) во Владимире для предоставления услуг связи жителям города. В рамках проекта до конца текущего года планируется охватить сетью ШПД 338 многоквартирных жилых домов, что составляет более 40% многоэт

Во Владимире внедрена «умная» система учета энергоресурсов В рамках правительственной программы по повышению энергосбережения и энергоэффективности в регионах, при поддержке представителей местной администрации в городе Владимире был реализован проект оснащения одной из новостроек современной системой отопления и водоснабжения, а также интеграции ультразвукового учета тепла с функцией удаленного считывания дан

Производство светодиодных подложек по израильской технологии ALOX будет размещено во Владимире осети, теплосети, водные объекты, очистные сооружения, сети связи, охрана. Кроме того, промпарк имеет и развитую логистическую инфраструктуру, в том числе железнодорожную. «Размещение производства во Владимире позволит нам не только максимально быстро организовать производство светодиодных подложек, но и решить актуальную проблему логистики благодаря удобному расположению города и развитой

ТТК завершил первый этап строительства сети связи во Владимире Компания ТТК объявила о завершении первого этапа строительства мультисервисной сети связи во Владимире. В рамках проекта «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональное предприятие компании ТТК, построил около 12 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) вдоль основных автодорог города –

«Энфорта» открыла филиал во Владимире Телекоммуникационный оператор «Энфорта» открыл филиал во Владимире. «Уже сегодня у предприятий нашего города появилась уникальная возможность попробовать на практике надежные телекоммуникационные решения, построенные на базе технологии беспроводной п

«МегаФон» запустил сеть 3,5G во Владимире Оператор сотовой связи «МегаФон» запустил сеть третьего поколения во Владимире. В настоящий момент к оборудованию 3,5G во Владимире подключено 26 базовых станций. К концу марта это число достигнет 30. Стратегия компании «МегаФон» в интеграции сетей третье

«Евросеть» открывает интернет-магазин во Владимире Компания «Евросеть» открывает во Владимире интернет-магазин. Он начнёт работать в начале марта 2010 г. по адресу www.vladimir.euroset.ru и станет седьмой по счёту онлайн-витриной компании в Центральном федеральном округе. Веб-

«ТТК-Нижний Новгород» подключил оператора связи «Мегасети» во Владимире узел связи «Мегасети» с магистральным узлом ТТК». Оператор «Мегасети» с 2005 г. предоставляет услуги доступа в интернет и передачи данных на основе мультисервисных волоконно-оптических сетей связи во Владимире и ряде городов Владимирской области.

МТС запустила 3G во Владимире и Твери Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о введении в коммерческую эксплуатацию сети «третьего поколения» (3G) в двух городах Центрального федерального округа - во Владимире и Твери. C появлением сети «третьего поколения» абоненты МТС во Владимире и Твери получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скоростях, сравнимых с широкополосны

МТС запустил 3G во Владимире Оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) ввел в эксплуатацию сеть подвижной радиотелефонной связи стандарта 3G в городе Владимире, сообщает Роскомнадзор. Нарушений, препятствующих вводу в эксплуатацию сооружения связи, выявлено не было. Теперь, как отмечают в ведомстве, в областном центре все операторы «большой

«Техносила» открыла гипермаркеты во Владимире и Балашихе Cеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла свои гипермаркеты во Владимире и Балашихе. Гипермаркеты во Владимире и Балашихе стали первыми магазинами сети в этих городах и 151-м и 152-м на карте регионального развития «Техносилы» соответственно. Гиперм

"Скай Линк" запустил Sky Turbo во Владимире CDMA-оператор в России и странах СНГ, предоставляющий услуги высокоскоростного мобильного доступа в интернет и голосовой связи на территории 27 субъектов РФ, начала предоставление услуги Sky Turbo во Владимире. Услуга реализована на основе технологии CDMA2000 1х EV-DO, скорость передачи данных — до 2,4 Мбит/с. На первом этапе коммерческой эксплуатации новая услуга будет доступна пользо