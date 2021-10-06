Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Владимирская область
Владимир
Публикаций - 164, упоминаний - 196
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пучков Антон 32 9
|Зайцев Владимир 37 8
|Иванов Михаил 63 5
|Митенков Алексей 16 2
|Слизень Виталий 154 2
|Сморгонский Анатолий 37 2
|Иванов Сергей 179 2
|Пьянковский Дмитрий 3 1
|Федорова Олеся 60 1
|Медведев Дмитрий 1437 1
|Мусиенко Сергей 1 1
|Юдовский Сергей 4 1
|Мартынов Сергей 19 1
|Шишкина Евгения 1 1
|Мильнер Юрий 116 1
|Сумбаев Ярослав 1 1
|Облетников Борис 2 1
|Еремеев Владимир 10 1
|Сипягин Владимир 2 1
|Федотова Екатерина 4 1
|Козлов Михаил 153 1
|Герасимов Александр 40 1
|Кореш Виктор 73 1
|Дудин Александр 5 1
|Поздняков Павел 19 1
|Муканова Мадина 14 1
|Межов Игорь 15 1
|Брагин Павел 22 1
|Дегтерева Мария 25 1
|Бетсис Павел 84 1
|Лантух Владислав 18 1
|Баранова Елена 3 1
|Шибаев Александр 17 1
|Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
|Xiang Wang - Сян Ван 9 1
|Курцер Марк 3 1
|Головин Леонид 25 1
|Кислицын Денис 1 1
|Широкий Денис 19 1
|Гурко Александр 129 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
|Reddit 199 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1110 1
|РИА Новости 657 1
|IDC - International Data Corporation 2797 4
|CNews Analytics 2006 2
|Gartner 2230 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
|Synergy Research Group 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786339, в очереди разбора - 690015.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786339, в очереди разбора - 690015.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru