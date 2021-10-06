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Россия
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Владимир

Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир


06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
17.12.2020 Выручка Corpsoft24 выросла на 30% в 2020 году 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
09.11.2020 РЖД взломаны. В интернет утекли данные сотен тысяч пассажиров компании 1
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
07.05.2020 Оборот сервиса доставки продуктов iGooods за месяц режима самоизоляции достиг 1 млрд рублей 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
26.12.2019 Россияне получили от 10 до 13 лет тюрьмы за взлом РЖД и S7 1
20.12.2019 Россияне запустили в облаке самый доступный на рынке анализ генома человека 1
19.11.2019 Инвестиции Tele2 в телеком Владимирской области за 2019 год превысят 400 млн рублей 1
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
04.09.2019 «Мегафон» начал продавать сервисы для бизнеса из облака Mail.ru Group 1
16.07.2019 «АМТ-груп» и «Меридиан» создадут ЦУП по заказу «Космической связи» 1
20.05.2019 «Яндекс» по ошибке удалил виртуальные машины клиентов в своем облаке 1
22.04.2019 Запущен сервис Yandex Vision, который будет конкурировать с Abbyy и распознавать лица 1
01.03.2019 «Яндекс» начал строительство второй очереди дата-центра во Владимире 2
06.02.2019 «Яндекс» потратит 100 миллионов, чтобы заманить клиентов в свои облака 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
06.12.2018 ИТ-сервис Казначейства сэкономит треть расходов на бухгалтерию в госорганах 1
24.05.2018 ABI Product реализует стандарты управления с помощью MAYKOR-GMCS 1
22.03.2018 Tele2 запустила ежегодную программу стажировки для учащихся российских вузов 1
13.03.2018 Сбербанк стал онлайн-провайдером акушерских услуг 1
07.03.2018 «СерчИнформ»: как несут ответственность за торговлю персональными данными 1
15.11.2017 В центре Москвы открылся флагманский Mi Store 1
02.11.2017 Как Xiaomi завоевывает российский рынок 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
24.03.2017 «Ростелеком» организует сеть платных парковок в Чебоксарах 1
13.02.2017 «Билайн» запустил 4G в Калуге 1
13.12.2016 «Астерос» построил катастрофоустойчивый контакт-центр для «Цезарь Сателлит» 1
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
23.09.2016 «Транстелеком» обеспечил интернетом городской Дворец культуры во Владимире 2
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
02.09.2016 ВТБ24 запустил прием карт «Мир» в гипермаркетах «Глобус» 1
22.07.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ в интернет и создал VPN-сеть для РАНХиГС во Владимире 1
27.04.2016 «МТТ Бизнес» запускает прямые номера в 19 городах России 1
04.02.2016 «ТТК-Нижний Новгород» подключил к сети связи 10 бизнес-центров 1

Публикаций - 164, упоминаний - 196

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 29
Скай Линк - Skylink 548 14
Yandex - Яндекс 4129 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 7
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 6
М2М телематика 165 6
VK - Mail.ru Group 2508 5
Microsoft Corporation 11628 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 5
3934 4
Commvault 149 4
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 4
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет 45 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Синтерра - Synterra 602 3
Google LLC 7439 3
Oracle Corporation 3466 3
Amazon Inc - Amazon.com 1503 3
Samsung Electronics 5878 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 2
1С-Рарус 549 2
Intel Corporation 4335 2
Корус Консалтинг ГК 809 2
HP Inc. 3043 2
Apple Inc - Эппл Рус 7861 2
Yota - Скартел 623 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 225 2
Терминальные Технологии - Мультипас 6 2
Золотая Корона 282 2
GMCS 238 2
ОТР 135 2
Cisco Systems 2158 2
АТОЛ ГК 168 2
RDC Group - Mobilidi 16 2
Xiaomi 904 2
Huawei 2750 2
ТТК Верхневолжский макрорегион 3 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 5
РЖД - Российские железные дороги 1093 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 4
Conde Nast - Конде Наст 18 4
X5 Group 601 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 4
X5 Group - Перекресток 205 4
Евросеть 939 4
X5 Group - Пятерочка 561 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 4
Auchan Holding - Ашан 148 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 219 2
МКБ - Московский кредитный банк 269 2
АТАК - сеть магазинов 15 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 95 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
Uber Russia 3 2
Uber 257 2
Связной ГК 897 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 57 2
Русский стандарт Банк 307 2
Uber Technologies 258 2
Яндекс.Такси 271 2
UFG Private Equity 25 1
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Бинбанк 184 1
Avon - Косметическая компания 22 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Мосэнергосбыт АО 78 1
Adizes Institute - Институт Адизеса 3 1
Мосводоканал 45 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
МДМ Банк 150 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 52 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 14 1
Федеральное казначейство России 766 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 2
World Bank Group - Всемирный банк 137 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 2
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 10 1
Музей Космонавтики 3 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 97 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Правительство Москвы 660 1
Роснано 456 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 1
Президент Российской Федерации 1447 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
3G - Стандарт мобильной связи 3835 11
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 118 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 179 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 272 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 255 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 2
BACnet - Building Automation and Control network- Сетевой протокол, применяемый в системах автоматизации зданий и сетях управления 46 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 246 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 134 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 410 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 311 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 1
Google Android 10752 7
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 5
Apple iOS 5744 5
1С-Битрикс - Битрикс24 211 4
Merlion MerliOnCloud 29 4
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 4
Tele2 Praktik 6 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 3
Microsoft Power BI 113 3
Apple - App Store 2199 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Microsoft Office 2004 3
Google Data Studio 6 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 2
SQL - Язык программирования 439 2
Apple Pay 385 2
Google YouTube - Видеохостинг 1833 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 2
Linux OS 4386 2
VK - Mail.ru Одноклассники 864 2
Opera - Браузер 654 1
Discord 32 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 77 1
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
РЖД Бонус 2 1
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 1
Google Chrome - браузер 1119 1
Nvidia Tesla GPU 118 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Vivaldi - Браузер 45 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Google Android TV 173 1
WhatsApp Messenger 654 1
Пучков Антон 32 9
Зайцев Владимир 37 8
Иванов Михаил 63 5
Митенков Алексей 16 2
Слизень Виталий 154 2
Сморгонский Анатолий 37 2
Иванов Сергей 179 2
Пьянковский Дмитрий 3 1
Федорова Олеся 60 1
Медведев Дмитрий 1437 1
Мусиенко Сергей 1 1
Юдовский Сергей 4 1
Мартынов Сергей 19 1
Шишкина Евгения 1 1
Мильнер Юрий 116 1
Сумбаев Ярослав 1 1
Облетников Борис 2 1
Еремеев Владимир 10 1
Сипягин Владимир 2 1
Федотова Екатерина 4 1
Козлов Михаил 153 1
Герасимов Александр 40 1
Кореш Виктор 73 1
Дудин Александр 5 1
Поздняков Павел 19 1
Муканова Мадина 14 1
Межов Игорь 15 1
Брагин Павел 22 1
Дегтерева Мария 25 1
Бетсис Павел 84 1
Лантух Владислав 18 1
Баранова Елена 3 1
Шибаев Александр 17 1
Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
Xiang Wang - Сян Ван 9 1
Курцер Марк 3 1
Головин Леонид 25 1
Кислицын Денис 1 1
Широкий Денис 19 1
Гурко Александр 129 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 88
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 72
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 44
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 42
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 39
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 37
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 36
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 35
Россия - ЦФО - Тульская область 760 35
Россия - СФО - Новосибирск 2037 33
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 29
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 29
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 29
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 254 28
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 27
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 26
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 26
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 25
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 24
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 23
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 22
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 22
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 21
Россия - ПФО - Казань 1548 20
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 20
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 19
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 19
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 18
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 18
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 237 18
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 18
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 242 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 17
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 195 17
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 17
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 17
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 253 16
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 211 16
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 220 16
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
НПА - Нормативный правовой акт 50 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 10 1
Русский язык 1028 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 73 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 119 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
Reddit 199 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1110 1
РИА Новости 657 1
IDC - International Data Corporation 2797 4
CNews Analytics 2006 2
Gartner 2230 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
Synergy Research Group 13 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 70 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 1 1
TAdviser SummIT 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786339, в очереди разбора - 690015.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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