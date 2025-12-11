Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187185
ИКТ 14494
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26489
Персоны 80869
География 2986
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

Левитан Юрий


СОБЫТИЯ


11.12.2025 МТС оживила героев коми-пермяцких сказок 1
02.10.2024 «Наносемантика» и «Литрес» озвучили книгу Аркадия Гайдара синтезированным голосом Юрия Левитана 2
09.04.2024 Компания «Наносемантика» синтезировала голос популярного блогера Руслана Усачева 1
05.12.2023 Компания «Наносемантика» синтезирует «голос Победы» Юрия Левитана к юбилею диктора 1
19.09.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная народному артисту, диктору Ю.Б. Левитану 2
26.08.2014 Анонс продукции на сентябрь 2014 г. 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Левитан Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 51 3
Лаборатория Наносемантика - Синтелли - Syntelly 10 1
Telegram Group 2576 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 7 1
Дом-музей Исаака Ильича Левитана 3 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 17 1
Музей-усадьба Архангельское 34 1
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 180 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 156 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 1
Куликово поле - Музей-заповедник 13 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 327 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9512 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1984 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 2
Аудиокнига - Audiobook 242 2
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 290 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13344 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 1
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 59 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6913 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16698 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2445 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
Google YouTube - Видеохостинг 2887 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 144 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 251 1
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 2
Левитан-Судариков Артур 2 2
Ашманов Станислав 17 2
Папанин Иван 2 1
Потемкин Григорий 2 1
Пересвет Александр 2 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 58 1
Платунов Антон 1 1
Усачев Руслан 1 1
Писарева Екатерина 1 1
Донской Дмитрий 39 1
Федоров Иван 23 1
Радонежский Сергий 9 1
Чкалов Валерий 3 1
Лавриненко Дмитрий 2 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Жириновский Владимир 28 1
Глебов Андрей 2 1
Иванов Илья 9 1
Гайдар Аркадий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 4
Германия - Федеративная Республика 12938 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 264 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Курортный район 22 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2668 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 105 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 1
Европа 24638 1
Турция - Турецкая республика 2490 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1309 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Россия - ЮФО - Севастополь 581 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 133 1
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 19 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 40 1
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 713 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 612 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 2
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 1
Религия 150 1
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 56 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8135 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 144 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 97 1
Войны Турции 4 1
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 13 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 655 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 1
ГПИБ России - ФГБУК Государственная публичная историческая библиотека России 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406744, в очереди разбора - 733171.
Создано именных указателей - 187185.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще