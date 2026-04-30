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Россия ЦФО Московская область Сергиев Посад Загорск Сергиев

Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев

«Лавра зимой», 1910 год. Дубовской Николай. Холст, масло. Рязанский государственный областной художественный музей имени И.П. Пожалостина. «Лавра зимой», 1910 год. Дубовской Николай. Холст, масло. Рязанский государственный областной художественный музей имени И.П. Пожалостина.
"Окраина Загорска" 1981 г. Николай Барченков "Окраина Загорска" 1981 г. Николай Барченков
В Загорске. 1970 г. Барченков Николай Иванович (1918, Сергиев Посад - 2002, Сергиев Посад) В Загорске. 1970 г. Барченков Николай Иванович (1918, Сергиев Посад - 2002, Сергиев Посад)
Николай Барченков "К вечеру" (1965) Николай Барченков "К вечеру" (1965)
Николай Барченков "Весна. Загорск" (1965) Николай Барченков "Весна. Загорск" (1965)
Ким Бритов "Зима в Загорске" (1969) Ким Бритов "Зима в Загорске" (1969)
Константин Юон изобразил весенний солнечный день в Сергиевом Посаде. Правда, в отличие от «Куполов и ласточек», здесь здания церкви и колокольни Троице-Сергиевой лавры выступают деталью фона, их контуры различимы на дальнем плане слева. Главный же герой картины – весна. Просыпающаяся природа, солнечный мартовский день, молодки в ярких платках, бузящая детвора, петухи и куры, облепившие березки грачи – кажется, всё это захлебывается в весеннем гуле, галдит и звенит, пробуждается от зимней спячки и улыбается солнцу навстречу. Константин Юон изобразил весенний солнечный день в Сергиевом Посаде. Правда, в отличие от «Куполов и ласточек», здесь здания церкви и колокольни Троице-Сергиевой лавры выступают деталью фона, их контуры различимы на дальнем плане слева. Главный же герой картины – весна. Просыпающаяся природа, солнечный мартовский день, молодки в ярких платках, бузящая детвора, петухи и куры, облепившие березки грачи – кажется, всё это захлебывается в весеннем гуле, галдит и звенит, пробуждается от зимней спячки и улыбается солнцу навстречу.
Эдвард Выржиковский "Площадь перед автостанцией в Загорске" (1958) Эдвард Выржиковский "Площадь перед автостанцией в Загорске" (1958)
Эдвард Выржиковский "Загорск. Проспект Красной Армии" (1964) Эдвард Выржиковский "Загорск. Проспект Красной Армии" (1964)
«Солнечный зимний день в Загорске» 1972 г. Чулович Виктор Николаевич (1922-1994) «Солнечный зимний день в Загорске» 1972 г. Чулович Виктор Николаевич (1922-1994)
«Зима. Черные березы. Сергиев Посад» 1921 год. Художник — Юон Константин Федорович (1875-1958). «Зима. Черные березы. Сергиев Посад» 1921 год. Художник — Юон Константин Федорович (1875-1958).
Зима. Загорск.1960- е. Аралов Владимир Николаевич (1893, Москва - 1972) Зима. Загорск.1960- е. Аралов Владимир Николаевич (1893, Москва - 1972)
Загорск 1957 г. Маврина Татьяна Алексеевна (1902-1996) Загорск 1957 г. Маврина Татьяна Алексеевна (1902-1996)
"Весна. Окраины Загорска", 1978 г. Картон, масло 50 x 69,5 см Сургутский художественный музей Автор: Барченков Николай Иванович "Весна. Окраины Загорска", 1978 г. Картон, масло 50 x 69,5 см Сургутский художественный музей Автор: Барченков Николай Иванович
Вадим Смирнов "В Загорск" (1961) Вадим Смирнов "В Загорск" (1961)
«Лавра зимой», 1910 год. Дубовской Николай. Холст, масло. Рязанский государственный областной художественный музей имени И.П. Пожалостина.

СОБЫТИЯ


30.04.2026 Т2 улучшил связь в Сергиевом Посаде, Коломне и Дмитрове

й (БС) и провела две модернизации на существующих сайтах, в Коломенском – 10 БС и 4 модернизации, в Сергиево-Посадском районе – 8 БС и 5 модернизаций. В результате проведенных работ жители и го
23.04.2025 «Элар» завершила проект по оцифровке архивных дел Сергиево-Посадского музея-заповедника

копии, а с помощью специальных алгоритмов минимизируется вероятность ошибок при извлечении данных. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, основанный в 192
13.11.2024 Теплая осень спровоцировала новую волну туристов в Сергиев Посад

ыбирают для отдыха исторические места Подмосковья. Одной из самых популярных локаций в 2024 г. стал Сергиев Посад — единственный город области, включенный в маршрут Золотого кольца. За 10 месяц
16.07.2014 «Билайн» подготовил сеть в Сергиевом Посаде для паломников

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении сети в Сергиевом Посаде к прибытию гостей на празднование 700-летия со дня рождения Сергия Радонежск
23.06.2014 В обращение выходит почтовая марка «Герб г. Сергиева Посада»

б, лезвия которых обращены влево». К выпуску подготовлены конверты первого дня с гашениями (Москва, Сергиев Посад). Художник-дизайнер: А. Поварихин. Номинал: i10,5. Размер марки: 18,5×26 мм, ра
08.07.2009 «Рексофт» автоматизировал две гостиницы – в Петербурге и Сергиевом Посаде

Medallion», настроены интерфейсы с системой контроля доступа VingCard и процессингом кредитных карт «Сбербанка». В свою очередь, гостиница «Богородская», принадлежащая ОАО «Гидрострой», расположена в Сергиевом Посаде. В ходе проекта, кроме АСУ «Эдельвейс», компанией «Рексофт» были поставлены ресторанная система TillyPad и система контроля доступа VingCard. Настройка интерфейса между тремя с
19.09.2008 Открылся офис продаж Rosweb в Сергиевом Посаде

«Холдинговая компания «Росвеб Телеком» (торговая марка Rosweb) сообщила о том, что в августе текущего года начал работать офис продаж Rosweb в городе Сергиев Посад. Отметим, что компания «Радионет», системообразующая структура телекоммуникационного холдинга Rosweb, уже оказывает услуги связи арендаторам ТРЦ «Счастливая 7Я» и отеля «Посадский
29.01.2008 «Астор» автоматизировал новый магазин сети «Продуктория» в Сергиевом Посаде

Компания «Астор» успешно автоматизировала новый, 29 по счету универсам торговой сети «Продуктория» в Сергиевом Посаде. С учетом нового магазина в Сергиевом Посаде ежемесячная совокупная выручка ТС «Продуктория» превысила $5 млн. Комплексная автоматизация нового магазина осуществлена при
14.12.2007 «Техносила» открыла свой первый гипермаркет в Сергиевом Посаде

щадь нового магазина составила порядка 2000 кв. метров. Инвестиции в открытие нового гипермаркета в Сергиевом Посаде составили более $1,3 млн. Ассортимент магазина традиционен и насчитывает бол
15.10.2007 «Белый Ветер Цифровой» открылся в Сергиевом Посаде

«Белый Ветер Цифровой» открыл новый магазин торговой сети в Сергиевом Посаде. Торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» продолжает активно развиваться в Подмосковье. До конца года запланировано открытие двух новых магазинов в этом регионе - в Воскресенске и


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