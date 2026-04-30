Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев

Константин Юон изобразил весенний солнечный день в Сергиевом Посаде. Правда, в отличие от «Куполов и ласточек», здесь здания церкви и колокольни Троице-Сергиевой лавры выступают деталью фона, их контуры различимы на дальнем плане слева. Главный же герой картины – весна. Просыпающаяся природа, солнечный мартовский день, молодки в ярких платках, бузящая детвора, петухи и куры, облепившие березки грачи – кажется, всё это захлебывается в весеннем гуле, галдит и звенит, пробуждается от зимней спячки и улыбается солнцу навстречу.