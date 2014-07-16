Индексная книга CNews*
Россия ЦФО Московская область Сергиев Посад Загорск Сергиев
Публикаций - 98, упоминаний - 117
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Касперский Иван 13 4
|Касперская Наталья 248 4
|Акулинин Игорь 20 3
|Бобровников Борис 99 3
|Бортников Александр 21 3
|Радонежский Сергий 9 3
|Курбанов Тимур 8 3
|Бастрыкин Александр 12 3
|Касперский Евгений 290 3
|Дронов Дмитрий 26 2
|Громов Сергей 12 2
|Устимчук Алексей 5 2
|Приданцев Сергей 143 2
|Сенюк Надежда 32 2
|Савельев-младший Николай 3 2
|Савельев Николай 3 2
|Донской Дмитрий 26 2
|Шамзон Светлана 31 1
|Самойленко Максим 65 1
|Тараба Вероника 27 1
|Рештенко Алексей 7 1
|Бадмацыренова Мария 1 1
|Остроухова Юлия 27 1
|Гальперин Сергей 2 1
|Тимошин Андрей 11 1
|Дружченко Сергей 11 1
|Яшин Олег 8 1
|Сметанкин Игорь 7 1
|Сизова Ольга 0 1
|Качанов Андрей 1 1
|Колганова Татьяна 1 1
|Киров Сергей 1 1
|Кружалин Виктор 4 1
|Энгельс Фридрих 8 1
|Пятницкий Митрофан 2 1
|Маюков Олег 1 1
|Гончарова Людмила 0 1
|Киричек Алексей 66 1
|Федотова Екатерина 4 1
|Малис Александр 155 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.