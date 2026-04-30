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Россия ЦФО Московская область Сергиев Посад Загорск Сергиев
СОБЫТИЯ
|30.04.2026
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Т2 улучшил связь в Сергиевом Посаде, Коломне и Дмитрове
й (БС) и провела две модернизации на существующих сайтах, в Коломенском – 10 БС и 4 модернизации, в Сергиево-Посадском районе – 8 БС и 5 модернизаций. В результате проведенных работ жители и го
|23.04.2025
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«Элар» завершила проект по оцифровке архивных дел Сергиево-Посадского музея-заповедника
копии, а с помощью специальных алгоритмов минимизируется вероятность ошибок при извлечении данных. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, основанный в 192
|13.11.2024
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Теплая осень спровоцировала новую волну туристов в Сергиев Посад
ыбирают для отдыха исторические места Подмосковья. Одной из самых популярных локаций в 2024 г. стал Сергиев Посад — единственный город области, включенный в маршрут Золотого кольца. За 10 месяц
|16.07.2014
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«Билайн» подготовил сеть в Сергиевом Посаде для паломников
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении сети в Сергиевом Посаде к прибытию гостей на празднование 700-летия со дня рождения Сергия Радонежск
|23.06.2014
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В обращение выходит почтовая марка «Герб г. Сергиева Посада»
б, лезвия которых обращены влево». К выпуску подготовлены конверты первого дня с гашениями (Москва, Сергиев Посад). Художник-дизайнер: А. Поварихин. Номинал: i10,5. Размер марки: 18,5×26 мм, ра
|08.07.2009
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«Рексофт» автоматизировал две гостиницы – в Петербурге и Сергиевом Посаде
Medallion», настроены интерфейсы с системой контроля доступа VingCard и процессингом кредитных карт «Сбербанка». В свою очередь, гостиница «Богородская», принадлежащая ОАО «Гидрострой», расположена в Сергиевом Посаде. В ходе проекта, кроме АСУ «Эдельвейс», компанией «Рексофт» были поставлены ресторанная система TillyPad и система контроля доступа VingCard. Настройка интерфейса между тремя с
|19.09.2008
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Открылся офис продаж Rosweb в Сергиевом Посаде
«Холдинговая компания «Росвеб Телеком» (торговая марка Rosweb) сообщила о том, что в августе текущего года начал работать офис продаж Rosweb в городе Сергиев Посад. Отметим, что компания «Радионет», системообразующая структура телекоммуникационного холдинга Rosweb, уже оказывает услуги связи арендаторам ТРЦ «Счастливая 7Я» и отеля «Посадский
|29.01.2008
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«Астор» автоматизировал новый магазин сети «Продуктория» в Сергиевом Посаде
Компания «Астор» успешно автоматизировала новый, 29 по счету универсам торговой сети «Продуктория» в Сергиевом Посаде. С учетом нового магазина в Сергиевом Посаде ежемесячная совокупная выручка ТС «Продуктория» превысила $5 млн. Комплексная автоматизация нового магазина осуществлена при
|14.12.2007
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«Техносила» открыла свой первый гипермаркет в Сергиевом Посаде
щадь нового магазина составила порядка 2000 кв. метров. Инвестиции в открытие нового гипермаркета в Сергиевом Посаде составили более $1,3 млн. Ассортимент магазина традиционен и насчитывает бол
|15.10.2007
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«Белый Ветер Цифровой» открылся в Сергиевом Посаде
«Белый Ветер Цифровой» открыл новый магазин торговой сети в Сергиевом Посаде. Торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» продолжает активно развиваться в Подмосковье. До конца года запланировано открытие двух новых магазинов в этом регионе - в Воскресенске и
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Касперский Иван 13 4
|Прахов Михаил 38 4
|Касперская Наталья 319 4
|Бастрыкин Александр 27 3
|Акулинин Игорь 20 3
|Радонежский Сергий 9 3
|Касперский Евгений 337 3
|Бобровников Борис 104 3
|Бортников Александр 30 3
|Курбанов Тимур 13 3
|Приданцев Сергей 149 2
|Сенюк Надежда 33 2
|Дронов Дмитрий 27 2
|Устимчук Алексей 5 2
|Куртяник Надежда 441 2
|Маюков Олег 2 2
|Савельев-младший Николай 3 2
|Савельев Николай 10 2
|Куртин Сергей 2 2
|Пересвет Александр 2 2
|Гончаренко Марина 35 2
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 2
|Максимов Владимир 5 2
|Донской Дмитрий 40 2
|Громов Сергей 20 2
|Бирюков Виктор 7 1
|Тараторин Александр 58 1
|Соболев Евгений 4 1
|Серазетдинов Малик 1 1
|Лантух Владислав 21 1
|Гальперин Сергей 2 1
|Семенов Максим 27 1
|Бадмацыренова Мария 1 1
|Червяков Александр 3 1
|Шинкарев Александр 33 1
|Самойленко Максим 67 1
|Алейников Петр 3 1
|Шамзон Светлана 33 1
|Тараба Вероника 29 1
|Остроухова Юлия 30 1
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