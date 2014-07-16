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Россия ЦФО Московская область Сергиев Посад Загорск Сергиев

Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев


16.07.2014 «Билайн» подготовил сеть в Сергиевом Посаде для паломников
23.06.2014 В обращение выходит почтовая марка «Герб г. Сергиева Посада»
08.07.2009 «Рексофт» автоматизировал две гостиницы – в Петербурге и Сергиевом Посаде
19.09.2008 Открылся офис продаж Rosweb в Сергиевом Посаде
29.01.2008 «Астор» автоматизировал новый магазин сети «Продуктория» в Сергиевом Посаде
14.12.2007 «Техносила» открыла свой первый гипермаркет в Сергиевом Посаде
15.10.2007 «Белый Ветер Цифровой» открылся в Сергиевом Посаде

Публикаций - 98, упоминаний - 117

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 11
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 8
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 7
МТС - Комстар-ОТС - ЦТК Контраст-Телеком - Центральная Телефонная Компания 6 6
IBM - International Business Machines Corp 8941 5
Крок - Croc 1616 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление 22 4
АФК Система ПАО 1638 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
Microsoft Corporation 22497 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 3
NVision Group - Энвижн Груп 660 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 171 3
InfoWatch - Инфовотч 842 3
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 2
Центел - Центральный телеграф 404 2
Cisco Systems 4720 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 2
Ростех - РТ-Инвест 53 2
HP Inc. 5313 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 2
Yandex - Яндекс 5015 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 95 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 5 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 332 1
МегаФон - Мобиком 221 1
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 446 1
Сбер - Dialog - Диалог 864 1
Программный продукт ГК 3960 1
Ростелеком - Связьинвест 1698 1
Atlex - Окей-Телеком 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 138 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 5
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 75 4
Серверы и компоненты 6 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 3
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 48 3
РЖД Москва - Ярославский вокзал 5 2
Visa International 1809 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 2
Техносила - СервисТрейд 239 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 105 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Открытие Арена - стадион 20 2
Возрождение - Коммерческий банк 186 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 45 1
Revival Express 2 1
ВТБ - Транскредитбанк 97 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 98 1
Магнолия - сеть супермаркетов 14 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Barclays Capital 23 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 14 1
Калининград - футбольный стадион 2 1
Киномакс - сеть кинотеатров 11 1
Сбер - Самокат - сервис экспресс-доставки 44 1
Citi - Citigroup 283 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 82 1
РОСНО СК - Страховая компания 171 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 1
Мострансавто 65 1
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
АиФ АРИА 2 1
General Atlantic 24 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 6
Таможня - Таможенная служба 421 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 26 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 231 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 18 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
Президент Российской Федерации 3770 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 2
Правительство Москвы 1640 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 2
Районные суды РФ 63 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 170 1
ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 10 1
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 26 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 67 1
Музей-усадьба Архангельское 20 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 89 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Парк Зарядье 20 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 4 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 94 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 33 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 10
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 7
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LG 75SM99 2832 3
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МиГ - серия фронтовых истребителей 100 2
Visa Electron 63 2
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 2
Microsoft Office Excel 818 2
MasterCard Maestro 142 2
Huawei S - Серия коммутаторов 5 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина ТВ - Corbina TV 11 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 1
Google Earth - Google Планета Земля 451 1
Космос - МКА - Малые космические аппараты 81 1
Microsoft Windows 2000 2856 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 245 1
EPAM Project Management Center 2 1
АСВТ - РусАлтай 8 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 1
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Правительство Москвы - RussPass - туристический сервис 12 1
Dr.Web AV-Desk 135 1
Huawei Q - серия коммутаторов 1 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 655 1
Yota SIM-карты 17 1
Барс.Здравоохранение - МИС 16 1
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АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 21 1
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Киров Сергей 1 1
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Пятницкий Митрофан 2 1
Маюков Олег 1 1
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Малис Александр 155 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 69
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Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 65 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 5
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 3
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 328 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 3
Общественный транспорт - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 438 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 814 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа 0 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 3
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 36 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Уголовное преступление - правонарушение (общественно опасное деяние) - аресты 136 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 2
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 2
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Аренда 949 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры 188 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 2
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Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 597 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 339 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
CNews RND - R&D.CNews 2112 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Росбалт ИА 60 1
91Mobiles 590 1
Газпром ГПМ ТНТ Дмитров - Вечерний Дмитров - Дмитровское телевидение 1 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
500 Startups 4742 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 42 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
ГПИБ России - ФГБУК Государственная публичная историческая библиотека России 7 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 6 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 18 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
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