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Летово школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва)

Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва)

Школа «Летово» — образовательный проект, открывающий способным и мотивированным школьникам из любых уголков страны, вне зависимости от финансового положения их семей, возможности для получения качественного образования. Учеба в «Летово» — это три основных профиля и более ста внеакадемических курсов. Учителя «Летово» — яркие личности и замечательные педагоги, их любят дети и признают коллеги, они авторы книг, программ, курсов и наставники победителей олимпиад. В школе 8 кафедр, работает 194 учителя, среди них 14 кандидатов наук.


18.03.2025 Искусственный интеллект в школе: ПИК открывает инновационную образовательную программу для ребят в Новой Москве 1
12.12.2024 В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту 1
25.09.2024 МТС улучшила качество связи на новом участке дублера Калужского шоссе 1
15.08.2024 Российские школьники выиграли первую в мире Международную олимпиаду по ИИ. Флаг и название России на награждении были под запретом 1
26.01.2024 «Тинькофф» запускает третью ежегодную стипендиальную программу для студентов 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
07.10.2020 Школа «Летово» будет развивать таланты и формировать преемственность среди учителей в облаке SAP 1
05.08.2020 Топ-менеджер «Яндекса» открыла «курсеру» для подростков 1
07.08.2019 Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в технологию биометрии и подтверждения результатов прохождения экзаменов 2
13.11.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала работу с абитуриентами в школе «Летово» 2
08.04.2003 "Би Лайн" ввел в строй в марте 63 базовые станции 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Летово и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7492 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1226 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3998 2
Telegram Group 2069 2
SAP SE 5302 1
Softline - Софтлайн 2881 1
SAP Services CIS 13 1
Samsung Electronics 10307 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8799 1
Корус Консалтинг ГК 1232 1
1С-Битрикс - Bitrix 585 1
UniSender Software 18 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 17 1
ИИ-Технологии 119 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1195 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7432 2
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 95 1
Coursera 52 1
Альфа-Банк 1783 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Русагро Группа Компаний 280 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
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