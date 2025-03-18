Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва)

Школа «Летово» — образовательный проект, открывающий способным и мотивированным школьникам из любых уголков страны, вне зависимости от финансового положения их семей, возможности для получения качественного образования. Учеба в «Летово» — это три основных профиля и более ста внеакадемических курсов. Учителя «Летово» — яркие личности и замечательные педагоги, их любят дети и признают коллеги, они авторы книг, программ, курсов и наставники победителей олимпиад. В школе 8 кафедр, работает 194 учителя, среди них 14 кандидатов наук.