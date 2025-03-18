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Летово школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва)
Школа «Летово» — образовательный проект, открывающий способным и мотивированным школьникам из любых уголков страны, вне зависимости от финансового положения их семей, возможности для получения качественного образования. Учеба в «Летово» — это три основных профиля и более ста внеакадемических курсов. Учителя «Летово» — яркие личности и замечательные педагоги, их любят дети и признают коллеги, они авторы книг, программ, курсов и наставники победителей олимпиад. В школе 8 кафедр, работает 194 учителя, среди них 14 кандидатов наук.
Летово и организации, системы, технологии, персоны:
|Гайнуллина Анастасия 2 2
|Чернышенко Дмитрий 569 2
|Грицаев Андрей 2 2
|Курлаев Никита 2 2
|Петунин Алексей 58 1
|Волотовская Елена 37 1
|Алатов Максим 1 1
|Скшидлевский Антон 1 1
|Анисимова Светлана 9 1
|Гайдар Егор 4 1
|Козин Артем 1 1
|Adebayo Adeniyi - Аденийи Адебайо 1 1
|Красносельский Алексей 1 1
|Кошель Алексей 1 1
|Певнев Сергей 19 1
|Мошкович Вадим 4 1
|Бар-Бирюкова Мария 97 1
|Чеботарь Наталья 1 1
|Петрова Анна 13 1
|Острогорский Александр 1 1
|Лугина Ирина 1 1
|Архарова Татьяна 5 1
|Родионова Алина 1 1
|Медведев Владислав 50 1
|Ведяхин Александр 132 1
|Степанов Антон 69 1
|Пискарев Иван 4 1
|Родионов Валерий 2 1
|Абдуллин Гимран 4 1
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