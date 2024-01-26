«Тинькофф» запускает третью ежегодную стипендиальную программу для студентов

«Тинькофф» открывает набор талантливых студентов из российских вузов на ежегодную стипендиальную программу. 200 студентов-победителей будут ежемесячно получать 25 тыс. руб. в течение следующего учебного года. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф».

Стипендиальная программа «Тинькофф» — одна из крупнейших частных стипендий в России по количеству стипендиатов, размерам ежемесячной стипендии, а также дополнительным карьерным и образовательным возможностям, которые открываются для студентов. Инициатива позволяет студентам сфокусироваться на учебе, не отвлекаясь на подработки.

Набор на программу происходит по трекам «Аналитика» и «Разработка». Благодаря стипендии студенты могут сфокусироваться на получении знаний, создании собственных учебных проектов и научных работ. Лучшие выпускники стипендиальной программы получают отложенный оффер на стажировку или работу в «Тинькофф».

Критерии выбора победителей — призовые места на олимпиадах, чемпионатах и хакатонах, участие в научных конференциях и публикации научных работ, а также уровень успеваемости в университете.

Возможности для талантливых студентов

В процессе работы над образовательными и научными проектами студентов поддерживают опытные менторы по выбранному треку стипендиальной программы. Они помогают плавно погрузиться в профессиональное сообщество, ставить проектные цели, делятся своим опытом и выстраивают со студентами персональные карьерные траектории. Также студенты получают доступ к образовательным материалам по аналитике, финансовой математике, разработке, Machine Learning и Deep Learning от ведущих экспертов страны.

Стипендиаты могут развить и собственные навыки менторинга, став кураторами школьников на программах «Тинькофф Образования». Кроме того, они ведут образовательные кружки технической направленности в детских образовательных учреждениях, например в школах «Летово» и «Спектр», образовательных центрах «Взлет» и «Сириус», Летней компьютерной школе.

Стипендиаты участвуют в закрытых мероприятиях «Тинькофф», например в крупнейших сезонных мероприятиях для ИТ-сообщества «ИТ-Пикник» и «ИТ-Каток», объединяющих ИТ-специалистов из крупнейших российских компаний. Так стипендиаты еще в вузе становятся частью профессионального ИТ-сообщества и налаживают профессиональные связи.

Результаты предыдущих наборов на стипендиальную программу

За предыдущие два года работы программы стипендиатами «Тинькофф» уже стали 280 человек, в том числе студенты из других стран. В отборе приняли участие более 28,5 тыс. студентов из 150 вузов России, а среди финалистов были студенты из НИУ ВШЭ, МФТИ, МГУ, НИЯУ МИФИ, университета ИТМО, СПбГУ, Иннополиса и др. В общей сложности «Тинькофф» выплатил на стипендии молодым специалистам около 80 млн руб.

По итогам программы 2022/23 года 18 человек прошли стажировку в «Тинькофф», а некоторые из них продолжили работу в компании в качестве аналитиков и разработчиков.

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Выпускники первого набора стипендиальной программы побеждали в конкурсах «Большие вызовы» и «Вега» по финансовой математике, создавали проекты для анализа соцсетей и образовательную платформу, на которой любой контент-мейкер сможет сделать собственный курс. Они также приняли участие в проекте эндоваскулярного импланта для лечения эпилепсии в «Сколтехе».

16 стипендиатов второго набора (2023/24 год) стали победителями и призерами финала крупнейшей студенческой командной олимпиады по программированию NEF ICPC, в которой ежегодно принимают участие 50 тыс. студентов со всего мира.

Как стать участником стипендиальной программы

Чтобы принять участие в конкурсе на получение стипендии, нужно:

1. До 7 апреля 2024 г. заполнить заявку, загрузить документы и пройти отборочное испытание на сайте «Тинькофф Образования». Отборочное испытание состоит из нескольких задач по программированию, математике, проходит онлайн и длится до четырех часов.

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2. Пройти онлайн-интервью с членами оргкомитета.

Финалистов стипендиальной программы выберут члены экспертного совета, в который входят топ-менеджеры «Тинькофф», известные предприниматели из ИТ-индустрии, а также представители научных, образовательных и общественных организаций.