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СПбГУ Санкт-Петербургский государственный университет Universitas Petropolitana

СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana


02.06.2021 ВТБ подписал с СПбГУ соглашение об участии в создании инновационного научно-технологического центра «Невская дельта»
25.05.2021 Студенты СПбГУ разработали геоинформационную систему для виноделов
04.03.2021 Skillbox и Высшая школа менеджмента СПбГУ запустят программу MBA
21.12.2020 ВШМ СПбГУ подключилась к платформе «Мегафон облако»
23.09.2019 «Мегафон» и СПбГУ открыли студенческую 5G-лабораторию
05.09.2019 «Юнидата» и матмех СПбГУ оценили результаты сотрудничества
29.08.2019 «Юнидата» и матмех СПбГУ оценили результаты сотрудничества
05.06.2019 «Мегафон» и СПбГУ объявили о создании Цифровой 5G-лаборатории
28.02.2019 Матмех СПбГУ и «Юнидата» займутся совершенствованием учебного процесса
31.10.2018 Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в СПбГУ
10.09.2018 СПбГУ совершенствует электронный документооборот с помощью «Офис-док»
17.04.2018 Сбербанк и СПбГУ заключили соглашение о сотрудничестве
28.03.2018 Студенты СПбГУ придумали, как защитить документы с помощью светящихся чернил
12.03.2018 «Астрософт» и СПбГУ подписали долгосрочный договор о сотрудничестве
28.02.2018 «Яндекс» и СПбГУ будут готовить математиков вместе
06.10.2016 «Билайн» выделит 1 млн. руб. чемпионам мира 2016 по программированию
20.05.2016 Команда СПбГУ победила в студенческом чемпионате мира по программированию
17.09.2014 «Ланит Северо-Запад» оснастила СПбГУ мультимедийными системами
25.06.2014 Россияне победили на чемпионате мира по программированию
30.05.2014 Panasonic обеспечил Санкт-Петербургский государственный университет мультимедийным оборудованием
16.04.2014 Panasonic обеспечит СПбГУ мультимедийным оборудованием
28.02.2013 СПбГУ повысил эффективность управления персоналом и расчета заработной платы с помощью IBM Power
16.10.2012 Санкт-Петербургский государственный университет внедрил решения для видеосвязи Polycom
31.01.2012 СПбГУ выбирает защиту «Лаборатории Касперского»
12.01.2012 СПбГУ контролирует использование бюджетных средств с помощью «1С:Предприятия 8»
30.08.2011 Иван Грозный отправлял оппозиционеров в Литву. Открытие студентки СПбГУ
08.09.2010 «АйТи» и СПбГУ ИТМО займутся разработкой платформы для «облачных вычислений»
29.01.2010 РАМЭК автоматизировала учебный класс в СПбГУ
23.12.2009 Ректорам МГУ и СПбГУ полномочия продлили ещё на 5 лет
18.06.2009 HP открыла лабораторию Web 3.0 в России
30.10.2008 СПбГУ обновит компьютерное оборудование
19.06.2008 СПбГУ начал принимать заявления на поступление в онлайне
12.05.2008 «Тринити» создал учебный ТВ-комплекс в СПбГУ
28.04.2008 BCC модернизировал информационную инфраструктуру юрфака СПбГУ
15.04.2008 СПбГУ закупает систему демонстрации цифровых материалов
04.04.2008 Русский музей открыл виртуальный филиал в СПбГУ
27.03.2008 ВШМ СПбГУ проведет день открытых дверей онлайн
25.03.2008 На Восточном факультете СПбГУ запущен обучающий портал
24.12.2007 СПбГУ планирует развивать дистанционное обучение
18.12.2007 Восточный факультет СПбГУ начал дистанционное обучение китайскому языку

Публикаций - 354, упоминаний - 478

СПбГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 18
Yandex - Яндекс 5015 17
IBM - International Business Machines Corp 8941 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 14
SAP SE 4595 13
HP Inc. 5313 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 10
Intel Corporation 11262 9
VK - Mail.ru Group 3057 9
6072 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
Cisco Systems 4720 6
Google LLC 10352 6
Meta Platforms - Facebook 4267 6
1С-ИжТиСи 5461 6
1С-Битрикс - Bitrix 443 6
Юнидата - Unidata 39 6
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
Dell EMC 4736 5
SAP CIS - САП СНГ 821 5
Ростех - Ростехнологии 2532 5
Softline - Софтлайн 1870 5
Polycom - Поликом Россия 378 5
МегаФон ПетерСтар 325 4
Samsung Electronics 9333 4
Рексофт - Reksoft 334 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 489 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 4
Oracle Corporation 6035 4
HP Labs 52 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 4
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 79 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 4
Ланит Терком - Lanit Tercom 35 4
Lenovo Motorola 3463 4
Oracle - Sun Microsystems 2176 4
АФК Система ПАО 1638 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 11
HeadHunter Group - HH Group 423 6
Газпром нефть 439 6
Северсталь ПАО 308 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 6
Газпром ПАО 1008 5
Почта России ПАО 1853 4
Открытие ФК 2713 4
Наукоград - технопарк 42 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 3
Роснефть НК 434 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
РусГидро ПАО 206 3
РВК - Российская венчурная компания 530 3
Почта Банк 319 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 2
НСПК - Национальная система платежных карт 401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
Промышленные технологии 51 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 2
Балтика - Пивоваренная компания 155 2
Danone - Данон 70 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 2
Русагро Группа Компаний 182 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 135 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 2
LinkedIn 558 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 2
Евросеть 1393 2
Иркутскэнерго ПАО 46 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 2
Верный - Торговая сеть 133 2
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа Группа 9 2
GFG - Lamoda 90 2
Сургутнефтегаз - СНГ 193 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 28
Президент Российской Федерации 3770 23
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 14
Правительство РФ 8292 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 8
Счётная палата РФ 628 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
Администрация Президента РФ 904 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 94 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 2
Мариинский театр - Государственный академический 39 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
Правительство Москвы 1640 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 128 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
World Bank Group - Всемирный банк 278 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент 146 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Мосгортранс ГУП 88 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 57 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 82 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 10
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 13 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 11 1
АЮР - Ассоциация юристов России 18 1
EULER Foundation - Международный благотворительный фонд поддержки математики имени Леонарда Эйлера 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 30
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Иванов Владимир 53 2
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Россия - РФ - Российская федерация 108428 212
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 110
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 49
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 29
Россия - СФО - Новосибирск 3269 28
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Израиль 1756 9
Европа Восточная 2927 9
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Земля - планета Солнечной системы 7427 7
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 664 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 57
Образование в России 460 32
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 9
Физика - область естествознания 889 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 7
Технопарки, инновационные центры и наукограды 76 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 5
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 4
Федеральное законодательство 1944 4
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 248 3
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