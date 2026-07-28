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СПбГУ Санкт-Петербургский государственный университет Universitas Petropolitana

СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana

Санкт-Петербургский государственный университет — старейший университет России, основанный Указом Петра I в 1724 году об учреждении Академии наук и Университета. В 2024 году Санкт-Петербургский университет отмечает свой 300-летний юбилей. СПбГУ — научный, образовательный и культурный центр мирового уровня. Здесь реализуется более 500 основных образовательных программ — от филологии и юриспруденции до биотехнологий и искусственного интеллекта, а также свыше 800 дополнительных образовательных программ и программ повышения квалификации. Санкт-Петербургский государственный университет – это более 40 000 универсантов, среди которых обучающиеся из более чем 100 стран мира. Действует 16 факультетов, 12 институтов, два колледжа, академическая гимназия, а также общеуниверситетская спортивная кафедра и военный учебный центр.

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Ученые СПбГУ создали сверхточный метод мониторинга состояния станков

очего процесса. Результаты исследования подтверждены патентом. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Эксплуатация роторного оборудования (турбин, компрессоров, насосных агрегатов) сопряже
23.07.2026 Физики СПбГУ придумали, как охладить материалы для электроники свечением

ржанного грантом РНФ, опубликованы в журнале Physical Review B. Об этом CNews сообщил представитель СПбГУ. Нагрев — одна из ключевых проблем современной электроники, лазеров, чипов и оптических
15.07.2026 Химики СПбГУ придумали, как предотвратить короткое замыкание изнутри электронных устройств

жанного грантом РНФ, опубликованы в Journal of Energy Storage. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Литий‑ионные аккумуляторы используются в телефонах, ноутбуках, электромобилях, медицин
05.06.2026 В СПбГУ появится лаборатория фундаментальных и прикладных исследований по ИИ

т-Петербургском государственном университете на базе Факультета математики и компьютерных наук (МКН СПбГУ), созданном в 2019 г. лауреатом премии Филдса Станиславом Смирновым, появится уникально
20.05.2026 ГК Softline и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича будут сотрудничать в сфере образования

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
15.05.2026 СПбГУ и «Сбер» создают образовательную программу с фокусом на ИИ-агентов и технологии будущего

иверситет объявили о новом этапе развития одной из наиболее востребованных образовательных программ СПбГУ — «Современное программирование». На базе сильной математической школы факультета матем
08.05.2026 СПбГУ и «Нетология» запускают совместную онлайн-магистратуру для системных аналитиков

и Agile-методологиям», — сказал руководитель программы, кандидат физико-математических наук, доцент СПбГУ Владимир Корхов (кафедра компьютерного моделирования и многопроцессорных систем). Уже в
16.12.2025 Ученые СПбГУ сделают дешевле межпланетные полеты и доставку грузов на МКС

вой защиты, чтобы уменьшить массу многоразовых космических летательных аппаратов, что, в свою очередь, позволит снизить стоимость транспортировки грузов в космос. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. По данным СМИ, одной из важных целей нацпроекта по развитию космической отрасли страны является снижение стоимости выведения на орбиту одного килограмма полезного груза с 500 тыс. руб. д
27.11.2025 СПбГУ и Институт AIRI заключили соглашение о сотрудничестве

В Санкт-Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве СПБГУ и Института AIRI. Об этом CNews сообщили представители AIRI. Документ устанавливает стр
20.11.2025 Физики СПбГУ обнаружили уникальные свойства зарядовой памяти нанокристалла перовскита

ования опубликованы в научном журнале Applied Materials Today. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Перовскиты (ABX₃) — это широкая группа материалов с общей кристаллической структурой.

18.11.2025 Ученые СПбГУ синтезировали материал для создания биосенсоров будущего

ния опубликованы в научном журнале Chinese Journal of Physics. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Оксид хрома (Cr₂O₃) — соединение, которое благодаря своим химическим свойствам, в част
20.10.2025 Лаборатория UserGate открылась в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича

Компания UserGate открыла еще одну учебно-исследовательскую лабораторию — 17 октября 2025 г. она начала работу в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Об этом CNews сообщили представители UserGate. «СПбГУТ — не просто профильный для нашей индуст
13.10.2025 Ученые СПбГУ предложили способ обнаружения потенциально опасного вещества в воде при помощи смартфонов

дования опубликованы в научном журнале Analytica Chimica Acta. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Качество воды оказывает значительное влияние на состояние окружающей среды и здоровье

01.09.2025 СПбГУ внедряет «Галактика РУЗ» для развития системы цифровых сервисов

атизации управления и учета крупных предприятий, и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), один из крупнейших и старейших вузов России, реализуют масштабный проект по цифровиза
27.08.2025 Специалисты СПбГУ разработали отечественный инструмент для быстрой диагностики инфекций

Ученые СПбГУ создали программу Antimicro для обработки результатов анализа геномов микроорганизмов в биологических материалах. Разработка исследователей уникальна: она единственная в мире учитывает ос
18.08.2025 Геофизики СПбГУ обучили нейросеть обрабатывать сейсмические данные для освоения нефтегазовых месторождений шельфа

ьтаты исследования опубликованы в научном журнале «Геофизика». Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Россия обладает значительными запасами углеводородов, расположенными на шельфе, которы
17.07.2025 Ученые СПбГУ разработали способ улучшения чувствительности ультрафиолетовых фотодетекторов в 22 раза

научном журнале Materials Science in Semiconductor Processing. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Ультрафиолетовые фотодетекторы широко применяются в экологическом и биологическом мони
16.07.2025 Физики СПбГУ создали микрорезонатор с рекордной для Европы эффективностью

етовую энергию, что критически важно для квантовых вычислений. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Последние два десятилетия ознаменовались колоссальным прогрессом в области поляритоник
10.07.2025 Россияне разработали алгоритм, повышающий стабильность связи и навигации

навигации, об этом CNews сообщили представители Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Ученые-математики из СПбГУ разработали алгоритм, повышающий надежность работы

08.07.2025 Математики СПбГУ помогли упростить синхронизацию сигналов в системах навигации и связи

EEE Access. Авторы работы — Николай Кузнецов и Михаил Лобачев. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Системы фазовой автоподстройки частоты широко используются в спутниковой навигации и у
30.06.2025 Ученые СПбГУ создали «скелет» для электронных устройств нового поколения

ты исследования опубликованы в научном журнале Nanotechnology. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Полупроводниковые наноматериалы широко используются в различных научных и технических

19.06.2025 «СберУниверситет» и СПбГУ объединяют усилия для развития образования

тор «СберУниверситета» Наталья Осипчук и первый проректор по стратегическому развитию и партнёрству СПбГУ Анастасия Ярмош. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Основными направлениям
23.05.2025 Ученые СПбГУ применили машинное обучение для анализа чернил в криминалистике

же специальные программы для изучения чернил без физического воздействия на оригинал. Исследователи СПбГУ усовершенствовали метод, объединив его с машинным обучением и сделав его более точным.

05.05.2025 Ученые СПбГУ разработали модель для изучения ударных волн в атмосфере Марса

исследования опубликованы в научном журнале Physics of Fluids. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Ударные волны в смеси углекислого газа (CO2 и инертных газов изучаются в экспериментах
28.04.2025 Ученые СПбГУ вычислили условия стабильной работы систем для синхронизации навигаторов и устройств связи

Математики СПбГУ и Института проблем машиноведения РАН при поддержке РНФ выяснили, при каких условиях со
25.04.2025 СПбГУ присоединится к бакалавриату AI360 для создателей искусственного интеллекта

ить курсы в других вузах-партнёрах программы. В новом учебном году в вузах Санкт-Петербурга (ИТМО и СПбГУ) будут учиться около трети всех студентов программы. Максим Ерёменко, вице-президент, д
11.04.2025 Ученые СПбГУ создали нейросеть для определения углерода в морях и океанах

в и морей (ФОБОС)», опубликованы в научном журнале Oceanology. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Морские растения поглощают растворенный в воде углекислый газ в процессе фотосинтеза,

10.03.2025 Физики СПбГУ предложили новую оперативную память для компьютера, работающего с информацией в виде света

грантом РНФ, опубликованы в научном журнале Physical Review B. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Объемы информации в современном мире растут в геометрической прогрессии, а для обработ
18.02.2025 Разработанная учеными СПбГУ модель прогнозирования эпидемий подтвердила свою эффективность

едования опубликованы в научном журнале «Вопросы вирусологии». Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. В 2021—2022 гг. коллектив ученых Центра аналитики динамических процессов и систем С
16.01.2025 Физики СПбГУ открыли новый полупроводниковый материал с кристаллической решеткой в виде японского узора

ической решеткой в виде шестиугольных сот. Исследование проводилось в лаборатории кристаллофотоники СПбГУ, созданной в рамках программы мегагрантов Министерства науки и высшего образования Росс
06.12.2024 СПбГУ представил первый в мире ИИ-счетчик для борьбы с нелегальным майнингом

ботал программное обеспечение для реализации функций счетчика. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ . Майнинг криптовалют — одна из самых острых проблем для энергетической системы России.
04.12.2024 Учащийся гимназии СПбГУ создал VR-тренажер для руководителей поисково-спасательных работ

еева Санкт-Петербургского государственного университета под руководством ученых кафедры информатики СПбГУ создал тренажер для руководителей поисково-спасательных работ в виртуальной реальности.
07.11.2024 Физики СПбГУ изучили свечение перспективного перовскитного полупроводника

ника — галогенидного перовскита MAPbCl3. Перовскит был синтезирован в лаборатории кристаллофотоники СПбГУ, созданной в рамках программы мегагрантов Министерства науки и высшего образования Росс
05.11.2024 В ВШМ СПбГУ организовано онлайн-обучение с помощью «Контур.Толка»

Бизнес-школа СПбГУ перевела обучение по программам дополнительного образования в российский сервис коммуникаций. Высшая школа менеджмента СПбГУ — российская бизнес-школа, центр научных исследований в
22.10.2024 Axenix повысит ИТ-компетенции студентов СПбГУ

я Axenix и Санкт-Петербургский государственный университет подписали партнерское соглашение. Вместе СПбГУ и Axenix займутся повышением компетенций студентов и выпускников вуза в наиболее востре
15.10.2024 Биологи СПбГУ создали уникальную систему распознавания нейротропных препаратов на основе искусственного интеллекта

Российские ученые из СПбГУ, НТУ «Сириус» и НМИЦ имени В. А. Алмазова МЗ РФ под руководством доктора биологических

10.10.2024 Ученые СПбГУ увеличили эффективность полупроводниковых наноструктур для оптоэлектроники

одитель лаборатории новых полупроводниковых материалов для квантовой информатики и телекоммуникаций СПбГУ Родион Резник. В лаборатории новых полупроводниковых материалов для квантовой информати
13.09.2024 Химики СПбГУ создали гибридные светящиеся полимеры для датчиков и экранов гаджетов

х элементов документов, датчиков и экранов различных гаджетов. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Результаты исследования опубликованы в цикле статей в научном журнале Molecules. Метал
04.07.2024 Студенты ИТМО и СПбГУ разработали решения для развития инфраструктуры «ВКонтакте»

Завершился второй сезон исследовательской лаборатории «ВКонтакте»: во время оплачиваемой практики студенты ИТМО и СПбГУ разрабатывали инструменты для развития инфраструктуры соцсети. Участники проекта получили практический опыт работы с технологическими задачами бизнеса, материал для научных работ и возмож
07.06.2024 Сотрудничество «Группы Астра» и СПбГУ усилит искусственный интеллект в сфере образования

«Группа Астра» и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны нацелены на всестороннее взаимодействие

Публикаций - 649, упоминаний - 913

СПбГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 37
Ростелеком 10948 36
Yandex - Яндекс 9216 36
МегаФон 10742 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 22
SAP SE 5601 18
Intel Corporation 12811 15
9594 15
VK - Mail.ru Group 3602 15
HP Inc. 5883 12
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 12
Softline - Софтлайн 3743 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 11
Google LLC 12688 10
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 10
Ниеншанц 124 9
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 9
Cisco Systems 5372 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 8
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 52 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
SAP CIS - САП СНГ 868 8
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 7
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 7
Питерская группа связистов 441 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Oracle Corporation 7074 7
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 6
АйТи 1519 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 6
Dell EMC 5180 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Наукоград - технопарк 156 11
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 11
Газпром нефть 725 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Газпром ПАО 1493 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Superjob - Суперджоб 858 5
РВК - Российская венчурная компания 571 5
Почта России ПАО 2370 5
ВТБ - Почта Банк 514 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 4
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 4
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 3
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 23 3
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 3
Газпром трансгаз 157 3
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 3
Резонанс НПП 407 3
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 3
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 61
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 37
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 33
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 23
РНФ - Российский научный фонд 201 16
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Совет при президенте Российской Федерации 205 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
Петербургский метрополитен ГУП 150 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 19
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ЛДПР 116 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 1
EULER Foundation - Международный благотворительный фонд поддержки математики имени Леонарда Эйлера 1 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Лестех - Ассоциация лесопромышленников - Ассоциация производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса 1 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 129
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 124
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 98
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 71
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 63
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 63
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 27
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 26
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 26
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 18
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Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 17
Linux OS 11533 19
Oracle Java - язык программирования 3469 19
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 16
Google Android 15243 13
C/C++ - Язык программирования 894 12
Microsoft Windows 16882 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Microsoft Windows 2000 8678 10
Apple iOS 8583 8
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 5
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 4
FreePik 1841 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 3
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 3
Microsoft Dynamics CRM 564 3
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 3
Яндекс.Лицей 31 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Google Go - Golang - Язык программирования 102 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
HCL Lotus - IBM Lotus Forms - IBM Lotus Workplace 34 3
VK Testers 7 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 3
Microsoft Office 4170 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Microsoft Azure 1526 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Путин Владимир 3454 18
Рейман Леонид 1065 13
Медведев Дмитрий 1665 12
Никифоров Николай 1138 12
Киричек Руслан 15 11
Дергунова Ольга 120 10
Макаров Валентин 251 10
Бунина Елена 35 9
Кузнецов Николай 27 8
Греф Герман 485 8
Чернышенко Дмитрий 581 7
Евраев Михаил 266 6
Станкевич Андрей 17 6
Ливанов Дмитрий 62 6
Терехов Андрей 40 6
Шалманов Сергей 202 6
Милованцев Дмитрий 110 6
Васильев Евгений 132 5
Горбунов Илья 7 5
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 5
Осеевский Михаил 350 5
Ускова Ольга 174 4
Дмитриев Кирилл 120 4
Ведяхин Александр 180 4
Шоржин Валерий 67 4
Сиднев Виктор 15 4
Тамодин Николай 49 4
Новиков Борис 5 4
Фурсенко Андрей 128 4
Иванов Юрий 33 4
Митричев Петр 14 4
Лаврикова Марина 4 4
Смирнов Станислав 7 4
Шмулевич Марк 90 4
Садовничий Виктор 64 4
Бачевский Сергей 6 4
Кропачев Николай 4 4
Лопатин Андрей 4 4
Дементьев Илья 9 4
Микушев Сергей 4 4
Россия - РФ - Российская федерация 166167 441
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 367
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 183
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 75
Россия - СФО - Новосибирск 4876 55
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 51
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 42
Европа 24964 34
Украина 7928 33
Беларусь - Белоруссия 6289 31
Германия - Федеративная Республика 13221 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 26
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 25
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 24
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 24
Индия - Bharat 5869 23
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 22
СССР - Ленинград 112 22
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 22
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 21
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 20
Япония 13807 19
Казахстан - Республика 6048 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 77 16
Канада 5081 16
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 14
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 14
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Швеция - Королевство 3782 12
Польша - Республика 2031 12
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 12
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 12
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 11
Южная Корея - Республика 7052 11
Европа Восточная 3138 11
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 120
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ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 26
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 22
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 21
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 20
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СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 17
ТГУ - Томский государственный университет 233 16
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 13
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 13
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ЮФУ - Южный федеральный университет 83 13
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 13
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 12
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 34 11
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 10
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 9
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 9
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 9
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 8
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 28
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 26
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 23
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 9
День молодёжи - 27 июня 1087 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 7
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 5
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 3
Microsoft Imagine Cup 60 3
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 3
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Data Science Challenge 2 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
VK Cup - чемпионат по программированию 7 2
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 2
Сахаровские чтения - Сахаровская конференция по физике 2 2
VK All Cups 18 2
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 2
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Meta - Facebook Hacker Cup 5 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
RuCode Festival - Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту 3 1
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 1
Microsoft Ignite 44 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
ММСО - Московский международный салон образования 2 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Единый день голосования 143 1
Russian Code Cup 12 1
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
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