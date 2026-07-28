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СПбГУ Санкт-Петербургский государственный университет Universitas Petropolitana
Санкт-Петербургский государственный университет — старейший университет России, основанный Указом Петра I в 1724 году об учреждении Академии наук и Университета. В 2024 году Санкт-Петербургский университет отмечает свой 300-летний юбилей. СПбГУ — научный, образовательный и культурный центр мирового уровня. Здесь реализуется более 500 основных образовательных программ — от филологии и юриспруденции до биотехнологий и искусственного интеллекта, а также свыше 800 дополнительных образовательных программ и программ повышения квалификации. Санкт-Петербургский государственный университет – это более 40 000 универсантов, среди которых обучающиеся из более чем 100 стран мира. Действует 16 факультетов, 12 институтов, два колледжа, академическая гимназия, а также общеуниверситетская спортивная кафедра и военный учебный центр.
СОБЫТИЯ
|28.07.2026
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Ученые СПбГУ создали сверхточный метод мониторинга состояния станков
очего процесса. Результаты исследования подтверждены патентом. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Эксплуатация роторного оборудования (турбин, компрессоров, насосных агрегатов) сопряже
|23.07.2026
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Физики СПбГУ придумали, как охладить материалы для электроники свечением
ржанного грантом РНФ, опубликованы в журнале Physical Review B. Об этом CNews сообщил представитель СПбГУ. Нагрев — одна из ключевых проблем современной электроники, лазеров, чипов и оптических
|15.07.2026
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Химики СПбГУ придумали, как предотвратить короткое замыкание изнутри электронных устройств
жанного грантом РНФ, опубликованы в Journal of Energy Storage. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Литий‑ионные аккумуляторы используются в телефонах, ноутбуках, электромобилях, медицин
|05.06.2026
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В СПбГУ появится лаборатория фундаментальных и прикладных исследований по ИИ
т-Петербургском государственном университете на базе Факультета математики и компьютерных наук (МКН СПбГУ), созданном в 2019 г. лауреатом премии Филдса Станиславом Смирновым, появится уникально
|20.05.2026
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ГК Softline и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича будут сотрудничать в сфере образования
ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
|15.05.2026
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СПбГУ и «Сбер» создают образовательную программу с фокусом на ИИ-агентов и технологии будущего
иверситет объявили о новом этапе развития одной из наиболее востребованных образовательных программ СПбГУ — «Современное программирование». На базе сильной математической школы факультета матем
|08.05.2026
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СПбГУ и «Нетология» запускают совместную онлайн-магистратуру для системных аналитиков
и Agile-методологиям», — сказал руководитель программы, кандидат физико-математических наук, доцент СПбГУ Владимир Корхов (кафедра компьютерного моделирования и многопроцессорных систем). Уже в
|16.12.2025
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Ученые СПбГУ сделают дешевле межпланетные полеты и доставку грузов на МКС
вой защиты, чтобы уменьшить массу многоразовых космических летательных аппаратов, что, в свою очередь, позволит снизить стоимость транспортировки грузов в космос. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. По данным СМИ, одной из важных целей нацпроекта по развитию космической отрасли страны является снижение стоимости выведения на орбиту одного килограмма полезного груза с 500 тыс. руб. д
|27.11.2025
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СПбГУ и Институт AIRI заключили соглашение о сотрудничестве
В Санкт-Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве СПБГУ и Института AIRI. Об этом CNews сообщили представители AIRI. Документ устанавливает стр
|20.11.2025
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Физики СПбГУ обнаружили уникальные свойства зарядовой памяти нанокристалла перовскита
ования опубликованы в научном журнале Applied Materials Today. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Перовскиты (ABX₃) — это широкая группа материалов с общей кристаллической структурой.
|18.11.2025
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Ученые СПбГУ синтезировали материал для создания биосенсоров будущего
ния опубликованы в научном журнале Chinese Journal of Physics. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Оксид хрома (Cr₂O₃) — соединение, которое благодаря своим химическим свойствам, в част
|20.10.2025
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Лаборатория UserGate открылась в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича
Компания UserGate открыла еще одну учебно-исследовательскую лабораторию — 17 октября 2025 г. она начала работу в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Об этом CNews сообщили представители UserGate. «СПбГУТ — не просто профильный для нашей индуст
|13.10.2025
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Ученые СПбГУ предложили способ обнаружения потенциально опасного вещества в воде при помощи смартфонов
дования опубликованы в научном журнале Analytica Chimica Acta. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Качество воды оказывает значительное влияние на состояние окружающей среды и здоровье
|01.09.2025
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СПбГУ внедряет «Галактика РУЗ» для развития системы цифровых сервисов
атизации управления и учета крупных предприятий, и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), один из крупнейших и старейших вузов России, реализуют масштабный проект по цифровиза
|27.08.2025
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Специалисты СПбГУ разработали отечественный инструмент для быстрой диагностики инфекций
Ученые СПбГУ создали программу Antimicro для обработки результатов анализа геномов микроорганизмов в биологических материалах. Разработка исследователей уникальна: она единственная в мире учитывает ос
|18.08.2025
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Геофизики СПбГУ обучили нейросеть обрабатывать сейсмические данные для освоения нефтегазовых месторождений шельфа
ьтаты исследования опубликованы в научном журнале «Геофизика». Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Россия обладает значительными запасами углеводородов, расположенными на шельфе, которы
|17.07.2025
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Ученые СПбГУ разработали способ улучшения чувствительности ультрафиолетовых фотодетекторов в 22 раза
научном журнале Materials Science in Semiconductor Processing. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Ультрафиолетовые фотодетекторы широко применяются в экологическом и биологическом мони
|16.07.2025
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Физики СПбГУ создали микрорезонатор с рекордной для Европы эффективностью
етовую энергию, что критически важно для квантовых вычислений. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Последние два десятилетия ознаменовались колоссальным прогрессом в области поляритоник
|10.07.2025
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Россияне разработали алгоритм, повышающий стабильность связи и навигации
навигации, об этом CNews сообщили представители Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Ученые-математики из СПбГУ разработали алгоритм, повышающий надежность работы
|08.07.2025
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Математики СПбГУ помогли упростить синхронизацию сигналов в системах навигации и связи
EEE Access. Авторы работы — Николай Кузнецов и Михаил Лобачев. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Системы фазовой автоподстройки частоты широко используются в спутниковой навигации и у
|30.06.2025
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Ученые СПбГУ создали «скелет» для электронных устройств нового поколения
ты исследования опубликованы в научном журнале Nanotechnology. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Полупроводниковые наноматериалы широко используются в различных научных и технических
|19.06.2025
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«СберУниверситет» и СПбГУ объединяют усилия для развития образования
тор «СберУниверситета» Наталья Осипчук и первый проректор по стратегическому развитию и партнёрству СПбГУ Анастасия Ярмош. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Основными направлениям
|23.05.2025
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Ученые СПбГУ применили машинное обучение для анализа чернил в криминалистике
же специальные программы для изучения чернил без физического воздействия на оригинал. Исследователи СПбГУ усовершенствовали метод, объединив его с машинным обучением и сделав его более точным.
|05.05.2025
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Ученые СПбГУ разработали модель для изучения ударных волн в атмосфере Марса
исследования опубликованы в научном журнале Physics of Fluids. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Ударные волны в смеси углекислого газа (CO2 и инертных газов изучаются в экспериментах
|28.04.2025
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Ученые СПбГУ вычислили условия стабильной работы систем для синхронизации навигаторов и устройств связи
Математики СПбГУ и Института проблем машиноведения РАН при поддержке РНФ выяснили, при каких условиях со
|25.04.2025
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СПбГУ присоединится к бакалавриату AI360 для создателей искусственного интеллекта
ить курсы в других вузах-партнёрах программы. В новом учебном году в вузах Санкт-Петербурга (ИТМО и СПбГУ) будут учиться около трети всех студентов программы. Максим Ерёменко, вице-президент, д
|11.04.2025
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Ученые СПбГУ создали нейросеть для определения углерода в морях и океанах
в и морей (ФОБОС)», опубликованы в научном журнале Oceanology. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Морские растения поглощают растворенный в воде углекислый газ в процессе фотосинтеза,
|10.03.2025
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Физики СПбГУ предложили новую оперативную память для компьютера, работающего с информацией в виде света
грантом РНФ, опубликованы в научном журнале Physical Review B. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Объемы информации в современном мире растут в геометрической прогрессии, а для обработ
|18.02.2025
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Разработанная учеными СПбГУ модель прогнозирования эпидемий подтвердила свою эффективность
едования опубликованы в научном журнале «Вопросы вирусологии». Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. В 2021—2022 гг. коллектив ученых Центра аналитики динамических процессов и систем С
|16.01.2025
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Физики СПбГУ открыли новый полупроводниковый материал с кристаллической решеткой в виде японского узора
ической решеткой в виде шестиугольных сот. Исследование проводилось в лаборатории кристаллофотоники СПбГУ, созданной в рамках программы мегагрантов Министерства науки и высшего образования Росс
|06.12.2024
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СПбГУ представил первый в мире ИИ-счетчик для борьбы с нелегальным майнингом
ботал программное обеспечение для реализации функций счетчика. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ . Майнинг криптовалют — одна из самых острых проблем для энергетической системы России.
|04.12.2024
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Учащийся гимназии СПбГУ создал VR-тренажер для руководителей поисково-спасательных работ
еева Санкт-Петербургского государственного университета под руководством ученых кафедры информатики СПбГУ создал тренажер для руководителей поисково-спасательных работ в виртуальной реальности.
|07.11.2024
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Физики СПбГУ изучили свечение перспективного перовскитного полупроводника
ника — галогенидного перовскита MAPbCl3. Перовскит был синтезирован в лаборатории кристаллофотоники СПбГУ, созданной в рамках программы мегагрантов Министерства науки и высшего образования Росс
|05.11.2024
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В ВШМ СПбГУ организовано онлайн-обучение с помощью «Контур.Толка»
Бизнес-школа СПбГУ перевела обучение по программам дополнительного образования в российский сервис коммуникаций. Высшая школа менеджмента СПбГУ — российская бизнес-школа, центр научных исследований в
|22.10.2024
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Axenix повысит ИТ-компетенции студентов СПбГУ
я Axenix и Санкт-Петербургский государственный университет подписали партнерское соглашение. Вместе СПбГУ и Axenix займутся повышением компетенций студентов и выпускников вуза в наиболее востре
|15.10.2024
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Биологи СПбГУ создали уникальную систему распознавания нейротропных препаратов на основе искусственного интеллекта
Российские ученые из СПбГУ, НТУ «Сириус» и НМИЦ имени В. А. Алмазова МЗ РФ под руководством доктора биологических
|10.10.2024
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Ученые СПбГУ увеличили эффективность полупроводниковых наноструктур для оптоэлектроники
одитель лаборатории новых полупроводниковых материалов для квантовой информатики и телекоммуникаций СПбГУ Родион Резник. В лаборатории новых полупроводниковых материалов для квантовой информати
|13.09.2024
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Химики СПбГУ создали гибридные светящиеся полимеры для датчиков и экранов гаджетов
х элементов документов, датчиков и экранов различных гаджетов. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Результаты исследования опубликованы в цикле статей в научном журнале Molecules. Метал
|04.07.2024
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Студенты ИТМО и СПбГУ разработали решения для развития инфраструктуры «ВКонтакте»
Завершился второй сезон исследовательской лаборатории «ВКонтакте»: во время оплачиваемой практики студенты ИТМО и СПбГУ разрабатывали инструменты для развития инфраструктуры соцсети. Участники проекта получили практический опыт работы с технологическими задачами бизнеса, материал для научных работ и возмож
|07.06.2024
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Сотрудничество «Группы Астра» и СПбГУ усилит искусственный интеллект в сфере образования
«Группа Астра» и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны нацелены на всестороннее взаимодействие
СПбГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 18
|Рейман Леонид 1065 13
|Медведев Дмитрий 1665 12
|Никифоров Николай 1138 12
|Киричек Руслан 15 11
|Дергунова Ольга 120 10
|Макаров Валентин 251 10
|Бунина Елена 35 9
|Кузнецов Николай 27 8
|Греф Герман 485 8
|Чернышенко Дмитрий 581 7
|Евраев Михаил 266 6
|Станкевич Андрей 17 6
|Ливанов Дмитрий 62 6
|Терехов Андрей 40 6
|Шалманов Сергей 202 6
|Милованцев Дмитрий 110 6
|Васильев Евгений 132 5
|Горбунов Илья 7 5
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 5
|Осеевский Михаил 350 5
|Ускова Ольга 174 4
|Дмитриев Кирилл 120 4
|Ведяхин Александр 180 4
|Шоржин Валерий 67 4
|Сиднев Виктор 15 4
|Тамодин Николай 49 4
|Новиков Борис 5 4
|Фурсенко Андрей 128 4
|Иванов Юрий 33 4
|Митричев Петр 14 4
|Лаврикова Марина 4 4
|Смирнов Станислав 7 4
|Шмулевич Марк 90 4
|Садовничий Виктор 64 4
|Бачевский Сергей 6 4
|Кропачев Николай 4 4
|Лопатин Андрей 4 4
|Дементьев Илья 9 4
|Микушев Сергей 4 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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