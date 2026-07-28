СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana

Ученые СПбГУ создали сверхточный метод мониторинга состояния станков очего процесса. Результаты исследования подтверждены патентом. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Эксплуатация роторного оборудования (турбин, компрессоров, насосных агрегатов) сопряже

Физики СПбГУ придумали, как охладить материалы для электроники свечением ржанного грантом РНФ, опубликованы в журнале Physical Review B. Об этом CNews сообщил представитель СПбГУ. Нагрев — одна из ключевых проблем современной электроники, лазеров, чипов и оптических

Химики СПбГУ придумали, как предотвратить короткое замыкание изнутри электронных устройств жанного грантом РНФ, опубликованы в Journal of Energy Storage. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Литий‑ионные аккумуляторы используются в телефонах, ноутбуках, электромобилях, медицин

В СПбГУ появится лаборатория фундаментальных и прикладных исследований по ИИ т-Петербургском государственном университете на базе Факультета математики и компьютерных наук (МКН СПбГУ), созданном в 2019 г. лауреатом премии Филдса Станиславом Смирновым, появится уникально

ГК Softline и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича будут сотрудничать в сфере образования ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

СПбГУ и «Сбер» создают образовательную программу с фокусом на ИИ-агентов и технологии будущего иверситет объявили о новом этапе развития одной из наиболее востребованных образовательных программ СПбГУ — «Современное программирование». На базе сильной математической школы факультета матем

СПбГУ и «Нетология» запускают совместную онлайн-магистратуру для системных аналитиков и Agile-методологиям», — сказал руководитель программы, кандидат физико-математических наук, доцент СПбГУ Владимир Корхов (кафедра компьютерного моделирования и многопроцессорных систем). Уже в

Ученые СПбГУ сделают дешевле межпланетные полеты и доставку грузов на МКС вой защиты, чтобы уменьшить массу многоразовых космических летательных аппаратов, что, в свою очередь, позволит снизить стоимость транспортировки грузов в космос. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. По данным СМИ, одной из важных целей нацпроекта по развитию космической отрасли страны является снижение стоимости выведения на орбиту одного килограмма полезного груза с 500 тыс. руб. д

СПбГУ и Институт AIRI заключили соглашение о сотрудничестве В Санкт-Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве СПБГУ и Института AIRI. Об этом CNews сообщили представители AIRI. Документ устанавливает стр

Физики СПбГУ обнаружили уникальные свойства зарядовой памяти нанокристалла перовскита ования опубликованы в научном журнале Applied Materials Today. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Перовскиты (ABX₃) — это широкая группа материалов с общей кристаллической структурой.

Ученые СПбГУ синтезировали материал для создания биосенсоров будущего ния опубликованы в научном журнале Chinese Journal of Physics. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Оксид хрома (Cr₂O₃) — соединение, которое благодаря своим химическим свойствам, в част

Лаборатория UserGate открылась в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича Компания UserGate открыла еще одну учебно-исследовательскую лабораторию — 17 октября 2025 г. она начала работу в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Об этом CNews сообщили представители UserGate. «СПбГУТ — не просто профильный для нашей индуст

Ученые СПбГУ предложили способ обнаружения потенциально опасного вещества в воде при помощи смартфонов дования опубликованы в научном журнале Analytica Chimica Acta. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Качество воды оказывает значительное влияние на состояние окружающей среды и здоровье

СПбГУ внедряет «Галактика РУЗ» для развития системы цифровых сервисов атизации управления и учета крупных предприятий, и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), один из крупнейших и старейших вузов России, реализуют масштабный проект по цифровиза

Специалисты СПбГУ разработали отечественный инструмент для быстрой диагностики инфекций Ученые СПбГУ создали программу Antimicro для обработки результатов анализа геномов микроорганизмов в биологических материалах. Разработка исследователей уникальна: она единственная в мире учитывает ос

Геофизики СПбГУ обучили нейросеть обрабатывать сейсмические данные для освоения нефтегазовых месторождений шельфа ьтаты исследования опубликованы в научном журнале «Геофизика». Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Россия обладает значительными запасами углеводородов, расположенными на шельфе, которы

Ученые СПбГУ разработали способ улучшения чувствительности ультрафиолетовых фотодетекторов в 22 раза научном журнале Materials Science in Semiconductor Processing. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Ультрафиолетовые фотодетекторы широко применяются в экологическом и биологическом мони

Физики СПбГУ создали микрорезонатор с рекордной для Европы эффективностью етовую энергию, что критически важно для квантовых вычислений. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Последние два десятилетия ознаменовались колоссальным прогрессом в области поляритоник

Россияне разработали алгоритм, повышающий стабильность связи и навигации навигации, об этом CNews сообщили представители Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Ученые-математики из СПбГУ разработали алгоритм, повышающий надежность работы

Математики СПбГУ помогли упростить синхронизацию сигналов в системах навигации и связи EEE Access. Авторы работы — Николай Кузнецов и Михаил Лобачев. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Системы фазовой автоподстройки частоты широко используются в спутниковой навигации и у

Ученые СПбГУ создали «скелет» для электронных устройств нового поколения ты исследования опубликованы в научном журнале Nanotechnology. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Полупроводниковые наноматериалы широко используются в различных научных и технических

«СберУниверситет» и СПбГУ объединяют усилия для развития образования тор «СберУниверситета» Наталья Осипчук и первый проректор по стратегическому развитию и партнёрству СПбГУ Анастасия Ярмош. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Основными направлениям

Ученые СПбГУ применили машинное обучение для анализа чернил в криминалистике же специальные программы для изучения чернил без физического воздействия на оригинал. Исследователи СПбГУ усовершенствовали метод, объединив его с машинным обучением и сделав его более точным.

Ученые СПбГУ разработали модель для изучения ударных волн в атмосфере Марса исследования опубликованы в научном журнале Physics of Fluids. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Ударные волны в смеси углекислого газа (CO2 и инертных газов изучаются в экспериментах

Ученые СПбГУ вычислили условия стабильной работы систем для синхронизации навигаторов и устройств связи Математики СПбГУ и Института проблем машиноведения РАН при поддержке РНФ выяснили, при каких условиях со

СПбГУ присоединится к бакалавриату AI360 для создателей искусственного интеллекта ить курсы в других вузах-партнёрах программы. В новом учебном году в вузах Санкт-Петербурга (ИТМО и СПбГУ) будут учиться около трети всех студентов программы. Максим Ерёменко, вице-президент, д

Ученые СПбГУ создали нейросеть для определения углерода в морях и океанах в и морей (ФОБОС)», опубликованы в научном журнале Oceanology. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Морские растения поглощают растворенный в воде углекислый газ в процессе фотосинтеза,

Физики СПбГУ предложили новую оперативную память для компьютера, работающего с информацией в виде света грантом РНФ, опубликованы в научном журнале Physical Review B. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Объемы информации в современном мире растут в геометрической прогрессии, а для обработ

Разработанная учеными СПбГУ модель прогнозирования эпидемий подтвердила свою эффективность едования опубликованы в научном журнале «Вопросы вирусологии». Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. В 2021—2022 гг. коллектив ученых Центра аналитики динамических процессов и систем С

Физики СПбГУ открыли новый полупроводниковый материал с кристаллической решеткой в виде японского узора ической решеткой в виде шестиугольных сот. Исследование проводилось в лаборатории кристаллофотоники СПбГУ, созданной в рамках программы мегагрантов Министерства науки и высшего образования Росс

СПбГУ представил первый в мире ИИ-счетчик для борьбы с нелегальным майнингом ботал программное обеспечение для реализации функций счетчика. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ . Майнинг криптовалют — одна из самых острых проблем для энергетической системы России.

Учащийся гимназии СПбГУ создал VR-тренажер для руководителей поисково-спасательных работ еева Санкт-Петербургского государственного университета под руководством ученых кафедры информатики СПбГУ создал тренажер для руководителей поисково-спасательных работ в виртуальной реальности.

Физики СПбГУ изучили свечение перспективного перовскитного полупроводника ника — галогенидного перовскита MAPbCl3. Перовскит был синтезирован в лаборатории кристаллофотоники СПбГУ, созданной в рамках программы мегагрантов Министерства науки и высшего образования Росс

В ВШМ СПбГУ организовано онлайн-обучение с помощью «Контур.Толка» Бизнес-школа СПбГУ перевела обучение по программам дополнительного образования в российский сервис коммуникаций. Высшая школа менеджмента СПбГУ — российская бизнес-школа, центр научных исследований в

Axenix повысит ИТ-компетенции студентов СПбГУ я Axenix и Санкт-Петербургский государственный университет подписали партнерское соглашение. Вместе СПбГУ и Axenix займутся повышением компетенций студентов и выпускников вуза в наиболее востре

Биологи СПбГУ создали уникальную систему распознавания нейротропных препаратов на основе искусственного интеллекта Российские ученые из СПбГУ, НТУ «Сириус» и НМИЦ имени В. А. Алмазова МЗ РФ под руководством доктора биологических

Ученые СПбГУ увеличили эффективность полупроводниковых наноструктур для оптоэлектроники одитель лаборатории новых полупроводниковых материалов для квантовой информатики и телекоммуникаций СПбГУ Родион Резник. В лаборатории новых полупроводниковых материалов для квантовой информати

Химики СПбГУ создали гибридные светящиеся полимеры для датчиков и экранов гаджетов х элементов документов, датчиков и экранов различных гаджетов. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Результаты исследования опубликованы в цикле статей в научном журнале Molecules. Метал

Студенты ИТМО и СПбГУ разработали решения для развития инфраструктуры «ВКонтакте» Завершился второй сезон исследовательской лаборатории «ВКонтакте»: во время оплачиваемой практики студенты ИТМО и СПбГУ разрабатывали инструменты для развития инфраструктуры соцсети. Участники проекта получили практический опыт работы с технологическими задачами бизнеса, материал для научных работ и возмож