Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СПбГУ Санкт-Петербургский государственный университет Universitas Petropolitana
Публикаций - 354, упоминаний - 478
СПбГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 12
|Медведев Дмитрий 1604 11
|Никифоров Николай 1161 11
|Бунина Елена 32 9
|Макаров Валентин 173 7
|Дергунова Ольга 116 6
|Греф Герман 345 6
|Станкевич Андрей 10 6
|Евраев Михаил 228 5
|Горбунов Илья 7 5
|Рейман Леонид 1009 5
|Терехов Андрей 37 5
|Ливанов Дмитрий 40 5
|Шмулевич Марк 88 4
|Митричев Петр 13 4
|Садовничий Виктор 54 4
|Соколов Алексей 129 4
|Фурсенко Андрей 121 4
|Волож Аркадий 212 4
|Мишустин Михаил 376 3
|Аммосов Юрий 45 3
|Волин Алексей 114 3
|Носков Константин 221 3
|Абрамков Александр 34 3
|Эмдин Сергей 68 3
|Каменский Владислав 8 3
|Андреев Роман 6 3
|Белоусов Игорь 11 3
|Кузнецов Николай 19 3
|Цырюльников Алексей 8 3
|Кропачев Николай 3 3
|Васильев Евгений 110 3
|Щеголев Игорь 685 3
|Андреев Николай 12 3
|Короткевич Геннадий 12 2
|Иванов Владимир 53 2
|Парменова Наталия 63 2
|Ватрак Валентина 10 2
|Козырев Алексей 274 2
|Красюков Дмитрий 43 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru