Высшая школа менеджмента СПбГУ внедрила современную систему телефонии с помощью ВАТС компании «ТрансТелеКом»

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета внедрила «Виртуальную АТС».

Проект позволил унифицировать систему телефонной связи на двух различных локациях: в кампусе «Михайловская дача» в Красносельском районе и в учебном корпусе на Васильевском острове. Новая система обеспечивает более простое управление и настройку, удобный учет и обработку информации о входящих звонках, а также снижает операционные затраты на телефонную связь.

Проект «Виртуальная АТС» для ВШМ СПбГУ реализован при поддержке оператора цифровых сервисов — компании «ТрансТелеКом». Специалисты компании обеспечивают поддержку и консультирование на всех этапах внедрения и работы АТС, гибко реагируя на потребности ВШМ СПбГУ.

Внедрение современной системы телефонии позволило бизнес-школе решить сразу несколько задач. В первую очередь, это обеспечение стандартных функций: переадресация, IVR, маршруты прохождения звонков, коллективные звонки, перехват, перевод звонка, условные и безусловные переадресации звонков. Кроме того, в личном кабинете доступны история вызовов, настройки, автоответчик, режим АКС, прослушивание записанных звонков и другое.

«Ранее в каждом из учебных кампусов ВШМ СПбГУ использовались отдельные решения для организации телефонной связи, и для их обслуживания требовались значительные ресурсы собственной ИТ-службы. Еще одним фактором для внедрения проекта стал большой парк телефонных устройств от различных вендоров, — сказал Юрий Екимов, директор по информационным технологиям Высшая школа менеджмента СПбГУ. — Мы настроили интеграцию новой цифровой телефонии с действующей CRM-системой Bitrix 24, и теперь все звонки обрабатываются при необходимости в этой системе, обновляя или используя базу контактов и т.д. Продукт постоянно развивается, и в нем появляется новый функционал».

«Цифровые бизнес-процессы — это удобно. Мы видим свою задачу в том, чтобы наши клиенты могли спокойно заниматься своей основной деятельностью, не задумываясь об организации технической стороны вопроса. Убежден, что наш сервис «Виртуальная АТС» несет очевидную пользу в ежедневной работе наших клиентов», — сказал Максим Кононенко, руководитель департамента продаж корпоративным клиентам и государственным заказчикам компании «ТрансТелеКом».