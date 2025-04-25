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СПбГУ присоединится к бакалавриату AI360 для создателей искусственного интеллекта

Первый в стране ИИ-бакалавриат «Сбера» и «Яндекса» AI360 по подготовке исследователей и архитекторов искусственного интеллекта в новом учебном году расширит программу и увеличит в полтора раза набор в пяти вузах-партнёрах. В прошлом году компании запустили AI360 на базе ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и университета «Иннополис». Теперь к AI360 присоединился Санкт-Петербургский государственный университет.

На бакалавриат AI360 поступают абитуриенты с самыми высокими баллами ЕГЭ по математике и информатике и победители профильных олимпиад. Обучение бесплатное на базе одного из университетов, у студентов есть возможность проходить курсы в других вузах-партнёрах программы. В новом учебном году в вузах Санкт-Петербурга (ИТМО и СПбГУ) будут учиться около трети всех студентов программы.

Максим Ерёменко, вице-президент, директор департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка, член Академического совета AI360, сказал: «В AI360 мы учим студентов не только фундаментальной математике и машинному обучению, но и научному подходу, критическому мышлению, инженерной культуре. Это программа для тех, кто хочет опережать время, создавая новые подходы и технологии. Её расширение — наша возможность привлечь ещё больше талантливых студентов, объединить ресурсы сильнейших вузов и нашу экспертизу, чтобы готовить в стране специалистов нового уровня».

Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования», отметила: «Санкт-Петербург славится своей инженерной школой. С присоединением СПбГУ к бакалавриату AI360 город станет ещё более значимым центром для подготовки востребованных специалистов по ИИ. Поступить на программу стремятся талантливые студенты со всей России — в 2024 г. абитуриенты были из 30 городов. Более 40% из них — победители и призёры Всероссийских олимпиад по математике и информатике, которые продолжат раскрывать свой потенциал на AI360».

Студенты бакалавриата углублённо изучают математику и машинное обучение, участвуют в международных конференциях и получают доступ к технологиям и лабораториям крупных технологических компаний. Выпускники научатся решать сложные задачи в области искусственного интеллекта — создавать новые фундаментальные модели, архитектуры и алгоритмы машинного обучения.

Станислав Смирнов, научный руководитель факультета математики и компьютерных наук СПбГУ, лауреат премии Филдса, отметил: «Сегодня системы ИИ решают практические и научные задачи, которые ещё недавно казались недостижимыми. Однако чем мощнее становятся эти системы, тем яснее мы понимаем: без фундаментальных исследований в области математики и машинного обучения нам будет всё сложнее предсказывать их поведение, гарантировать надёжность и безопасность, обеспечивать их устойчивое развитие. Наша программа — вклад в создание строгой научной основы для ИИ будущего. Санкт-Петербургский университет будет готовить будущих исследователей и создателей новых моделей ИИ, архитектур и алгоритмов машинного обучения. Здесь также будут разрабатываться новые математические методы, которые позволят анализировать и прогнозировать работу этих технологий. Новая программа органично дополняет уже существующие бакалавриаты «Математика», «Науки о данных», «Современное программирование»».

В 2024 г. студентами AI360 в четырёх вузах стали 100 самых талантливых выпускников школ со всей России из 30 регионов. 94 абитуриента поступили без вступительных испытаний, 73 победителей и призёров ВСОШ и РСОШ, средний балл выпускников школ — 97.

В прошлом году в Высшую школу экономики на бакалавриат «AI360: Инженерия искусственного интеллекта» поступили 30 абитуриентов, в Университет ИТМО на программу «AI360: ML Native» — 30 студентов, в МФТИ на «AI360: Передовые методы искусственного интеллекта» — 30, в университет Иннополиса на «AI360: Инженерия данных» — 10 человек.

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