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Смирнов Станислав



25.04.2025 СПбГУ присоединится к бакалавриату AI360 для создателей искусственного интеллекта 1
24.11.2022 Банк «Точка» запустил онлайн-сервис для консультаций с бизнес-экспертами 1
16.10.2019 «Яндекс» во второй раз вручит научную премию имени Ильи Сегаловича 1
31.01.2019 «Яндекс» учредил научную премию имени Ильи Сегаловича 1
28.02.2018 «Яндекс» и СПбГУ будут готовить математиков вместе 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Смирнов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7629 3
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 24 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 59 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 292 2
Machine translation - Машинный перевод 52 2
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1631 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5254 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1082 1
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Эфрос Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147821 4
Казахстан - Республика 5617 2
Беларусь - Белоруссия 5795 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17729 1
США - Калифорния 4637 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29860 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2546 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 941 1
Информатика - computer science - informatique 1084 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52233 1
Образование в России 2270 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5045 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5945 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48928 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 89 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1125 1
Computer Science Center 6 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 286 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 551 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 2
День молодёжи - 27 июня 929 1
NeurIPS 10 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
Создано именных указателей - 173566.
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