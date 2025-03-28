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Индексная книга (каталог) CNews*
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NeurIPS


28.03.2025 Российские компании на 10% увеличили число научных публикаций об ИИ. В лидерах Сбербанк, «Яндекс» и Smart Engines 1
23.07.2024 T-Bank AI Research и Центральный университет создают лабораторию для развития суверенного и безопасного искусственного интеллекта 1
15.02.2024 Российские ученые улучшили модель диффузионной нейросети 1
08.02.2024 Ведущие российские ученые вошли в научный совет «Альянс в сфере ИИ» 1
21.12.2023 Ученые из Tinkoff Research создали самый эффективный среди мировых аналогов алгоритм для обучения и адаптации искусственного интеллекта 1
03.08.2023 Ученые из Tinkoff Research открыли алгоритм для увеличения скорости обучения искусственного интеллекта в 20 раз 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
22.07.2021 «Яндекс» открыл набор данных беспилотных автомобилей 1
26.04.2021 «Яндекс» и НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге открывают лабораторию естественного языка 1
16.10.2019 «Яндекс» во второй раз вручит научную премию имени Ильи Сегаловича 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

NeurIPS и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7531 6
Google DeepMind 49 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4031 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 175 2
Тинькофф - Tinkoff Research 2 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 221 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 1
Huawei 3979 1
Samsung Electronics 10316 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 33 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 11 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 27 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 266 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 76 1
КСОР 7 1
Google LLC 11879 1
X Corp - Twitter 2872 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 73 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7454 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1203 3
Северсталь ПАО - Severstal 488 2
Газпром нефть 627 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2838 1
Почта России ПАО 2133 1
Альфа-Банк 1785 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 1
Русагро Группа Компаний 281 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11844 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3082 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 453 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4579 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 249 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14163 9
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1607 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5173 5
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 115 4
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 60 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51685 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3171 3
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 479 3
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 165 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 634 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1071 2
Machine translation - Машинный перевод 52 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5507 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6724 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5390 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5433 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 43 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 441 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3046 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2991 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2182 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3223 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3454 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 290 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 478 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15951 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7555 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7799 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 537 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1514 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1137 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4071 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 369 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 251 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4454 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10668 1
Data Fusion - Слияние данных 64 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4816 1
Data monetization - Монетизация данных 1663 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9825 1
Т-Банк - Tinkoff SAC-RND - алгоритм увеличения скорости обучения искусственного интеллекта 5 2
Google YouTube - Видеохостинг 2779 1
Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate 25 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5333 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
Tinkoff - ReBRAC - Revisited Behavior Regularized Actor Critic - пересмотренный актор-критик с контролируемым поведением 1 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 7 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 49 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 47 1
Сегалович Илья 40 2
Оселедец Иван 24 2
Биленко Михаил 7 1
Эфрос Алексей 3 1
Смирнов Станислав 4 1
Мучник Илья 2 1
Малинин Андрей 1 1
Ямщиков Иван 6 1
Мишустин Михаил 687 1
Борисенко Григорий 15 1
Паршин Константин 63 1
Кирьянова Александра 138 1
Шлык Сергей 1 1
Князев Алексей 10 1
Безбогов Сергей 47 1
Голицын Сергей 29 1
Зеленков Юрий 37 1
Новиков Павел 99 1
Тренин Сергей 2 1
Кадочников Сергей 2 1
Холкин Сергей 9 1
Шагалиев Руслан 2 1
Наумов Алексей 7 1
Фураев Денис 2 1
Несмелова Анна 1 1
Потапова Светлана 13 1
Ерманченков Владимир 1 1
Мезенцева Мария 2 1
Шпильман Алексей 6 1
Черницын Иван 2 1
Ведяхин Александр 133 1
Михайловская Юлия 3 1
Охотин Андрей 1 1
Кожелин Игорь 1 1
Пашнин Георгий 3 1
Кравцова Инна 3 1
Мизюрин Роман 5 1
Зосимова Анна 1 1
Крайнов Александр 16 1
Гасников Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146691 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52362 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43685 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17618 2
Казахстан - Республика 5594 1
Беларусь - Белоруссия 5761 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Израиль 2744 1
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 50 1
США - Калифорния 4635 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2957 1
Земля - планета Солнечной системы 10428 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29604 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5868 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18887 2
Образование в России 2248 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 926 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1596 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1827 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24441 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48636 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51832 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8140 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11086 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5153 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14684 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2183 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11052 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1687 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4507 1
Информатика - computer science - informatique 1074 1
Металлы - Платина - Platinum 468 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2776 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4912 1
Энергетика - Energy - Energetically 5166 1
Экономический эффект 1087 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 811 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 577 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5703 1
Физика - Physics - область естествознания 2667 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2038 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1009 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 1
Yandex Research 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1097 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 956 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 286 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 617 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 347 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 58 2
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 31 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 62 2
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 20 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 84 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 200 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 451 1
РАН - Российская академия наук 1903 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1538 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 105 1
Тинькофф - Центральный университет 11 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 12 3
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 12 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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