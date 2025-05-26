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Князев Алексей
УПОМИНАНИЯ
Князев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
|Единая Россия - Политическая партия 300 1
|TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
|Степанов Антон 69 2
|Савченко Владимир 13 2
|Брызгалов Александр 11 2
|Кулигин Михаил 8 2
|Квасников Алексей 8 2
|Степанов Александр 22 2
|Ермишкин Михаил 4 2
|Анисимов Константин 36 2
|Белик Сергей 17 2
|Путин Владимир 3239 1
|Симаков Олег 113 1
|Скляров Дмитрий 63 1
|Климов Евгений 18 1
|Ларин Юрий 11 1
|Попова Мария 141 1
|Козлов Михаил 175 1
|Серова Елена 320 1
|Безкоровайный Денис 15 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Назипов Дмитрий 85 1
|Мацкевич Дмитрий 20 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Ильин Евгений 9 1
|Артасов Евгений 2 1
|Шишацкая Екатерина 2 1
|Бобровский Алексей 2 1
|Мишустин Михаил 695 1
|Фингерт Александр 6 1
|Борисенко Григорий 15 1
|Паршин Константин 63 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Шлык Сергей 1 1
|Каплий Сергей 7 1
|Ветлугин Максим 5 1
|Полянин Сергей 3 1
|Белов Павел 4 1
|Холкин Сергей 9 1
|Новиков Павел 99 1
|Безбогов Сергей 53 1
|Шагалиев Руслан 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 2
|Intelligent Enterprise 27 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1026 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 2
|IDC - International Data Corporation 4920 2
|Gartner - Гартнер 3572 1
|ABI Research 234 1
|Forrester Research 823 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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