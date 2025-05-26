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Индексная книга (каталог) CNews*
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Князев Алексей


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 На шаг ближе к тотальной импортонезависимости. В России запущено суверенное производство электролита для суперконденсаторов 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
27.10.2015 Kingston Digital выпускает SSD на TLC чипах 1
19.03.2015 Kingston выпустила флэш-накопители с бесплатным дополнительным пространством на «Яндекс.Диске» 1
14.10.2011 Блеск и нищета российских "облаков": объясняем противоречия 1
26.09.2011 Конференция CNews: «Облачные технологии 2011: что ждет российский рынок?» 1
27.05.2011 Русские роботы отправились в Америку искать деньги 1
19.04.2011 ЦОДы в России дают повод для полемики 1
01.04.2011 Конференция CNews: «ЦОД в России: как повысить эффективность?» 1
09.02.2010 Президент РФ вручил награды молодым учёным 1
21.12.2009 В «БТА Банке» начали работать роботы-промоутеры 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Князев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Kingston Technology 199 6
Yandex - Яндекс 7705 3
Softline - Софтлайн 2975 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 373 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Radware 59 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 595 1
Microsoft Corporation 24847 1
МойСклад - Логнекс 110 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
МегаФон 9260 1
Apple Inc 12270 1
Broadcom - VMware 2404 1
Мегаплан 82 1
Citrix Systems 821 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1118 1
MobileRobotics 1 1
Google LLC 11946 1
Ростех - Сириус НПП концерн 30 1
Keynote Systems 23 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 224 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4136 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Huawei 4017 1
Samsung Electronics 10370 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
Teladoc Health - Teladoc Medical Services - InTouch Health - Advance Medical - Best Doctors - Livongo - HealthiestYou - MédecinDirect 3 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 33 1
Neustar 20 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 13 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 28 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 282 1
Google DeepMind 52 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 90 1
КСОР 7 1
ТИК - Телеинком - TIC - Teleincom - ТелеИнКом-ПК 13 1
Radware - Alteon WebSystems 31 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2877 2
Почта России ПАО 2158 2
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
ГПБ - Газпромбанк 1106 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 814 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 474 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 165 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 95 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Русский стандарт Банк 451 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 34 1
Северсталь ПАО - Severstal 497 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1686 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7582 1
Газпром нефть 639 1
Mоя клиника - MyClinic 6 1
Альфа-Банк 1799 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
РосЭко 5 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1073 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 113 1
Энергоаудитконтроль ИЦ - Инженерный центр 8 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3119 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 156 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12027 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 463 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 146 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
Единая Россия - Политическая партия 300 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16182 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21799 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11386 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1111 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3322 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12876 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5695 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9868 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12977 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6313 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5495 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1949 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2889 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13751 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4141 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21102 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9646 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9542 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30518 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11877 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10794 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2707 2
Data monetization - Монетизация данных 1700 2
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 316 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10412 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2769 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2225 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1774 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 895 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4626 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3812 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16368 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5028 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9460 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 391 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2228 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 217 1
Microsoft Azure 1427 1
Microsoft Office 365 954 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 1
Kingston DataTraveler - Kingston DT 28 1
Parallels Automation 45 1
Apple iPhone 6 4863 1
Apple Keynote 63 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5439 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Kingston SSD - Kingston SSDnow SMS - Kingston UV 16 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 7 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1447 1
Степанов Антон 69 2
Савченко Владимир 13 2
Брызгалов Александр 11 2
Кулигин Михаил 8 2
Квасников Алексей 8 2
Степанов Александр 22 2
Ермишкин Михаил 4 2
Анисимов Константин 36 2
Белик Сергей 17 2
Путин Владимир 3239 1
Симаков Олег 113 1
Скляров Дмитрий 63 1
Климов Евгений 18 1
Ларин Юрий 11 1
Попова Мария 141 1
Козлов Михаил 175 1
Серова Елена 320 1
Безкоровайный Денис 15 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Назипов Дмитрий 85 1
Мацкевич Дмитрий 20 1
Ефимов Альберт 43 1
Ильин Евгений 9 1
Артасов Евгений 2 1
Шишацкая Екатерина 2 1
Бобровский Алексей 2 1
Мишустин Михаил 695 1
Фингерт Александр 6 1
Борисенко Григорий 15 1
Паршин Константин 63 1
Кирьянова Александра 140 1
Шлык Сергей 1 1
Каплий Сергей 7 1
Ветлугин Максим 5 1
Полянин Сергей 3 1
Белов Павел 4 1
Холкин Сергей 9 1
Новиков Павел 99 1
Безбогов Сергей 53 1
Шагалиев Руслан 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14245 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52578 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 1
Европа 24383 1
Канада 4924 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 1
Россия - СФО - Омская область 698 1
Израиль 2752 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1361 1
Америка Южная 858 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17830 1
Земля - планета Солнечной системы 10464 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3008 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49194 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11230 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5917 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14093 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5586 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5240 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10160 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11124 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2339 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7989 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2201 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5004 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1267 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7931 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3091 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4991 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1381 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5986 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6417 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2389 1
Аренда 2486 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5708 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7158 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 899 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4129 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4775 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1171 1
Образование в России 2299 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5990 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24763 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8222 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 952 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1729 1
Информатика - computer science - informatique 1093 1
Металлы - Платина - Platinum 472 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2802 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19190 1
Экономический эффект 1109 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 2
Intelligent Enterprise 27 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1026 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 2
IDC - International Data Corporation 4920 2
Gartner - Гартнер 3572 1
ABI Research 234 1
Forrester Research 823 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1563 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
ТГУ - Томский государственный университет 187 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 157 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1153 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 362 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 996 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 202 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 472 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2065 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 13 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
NeurIPS 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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