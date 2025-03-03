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Бобровский Алексей
|03.03.2025
|«Магнит» использует MaxPatrol SIEM для мониторинга событий кибербезопасности с десятков тысяч активов 1
|09.02.2010
|Президент РФ вручил награды молодым учёным 1
Бобровский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 1
|Белов Павел 4 1
|Князев Алексей 10 1
|Шишацкая Екатерина 2 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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