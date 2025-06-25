Разделы

Московский Кремль ГМЗ Государственный Кремлёвский дворец Красная площадь Государственный историко-культурный музей-заповедник музейный комплекс

Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс

Территория внутри кремлёвских стен объединяет ряд ключевых памятников: Патриаршие палаты с Домовой церковью Двенадцати апостолов, ставшие музеем прикладного искусства XVII века, Успенский собор, где с XVI по XIX века проходили коронации российских монархов, Грановитая палата, служившая тронным залом для царских приёмов, и другие. Собрание музеев Московского Кремля насчитывает более 160 тысяч памятников истории, культуры и искусства.

 

 

 

"Московский Кремль при Дмитрии Донском" (Вероятный вид на Кремль Дмитрия Донского со стороны Боровицких ворот перед нашествием Тохтамыша в 1382 году). 1922 г. Художник Аполлинарий Михайлович Васнецов (1856-1933) Бумага на картоне, акварель, уголь, карандаш. 51 x 80 см. Музей истории и реконструкции города Москвы. "Московский Кремль при Дмитрии Донском" (Вероятный вид на Кремль Дмитрия Донского со стороны Боровицких ворот перед нашествием Тохтамыша в 1382 году). 1922 г. Художник Аполлинарий Михайлович Васнецов (1856-1933) Бумага на картоне, акварель, уголь, карандаш. 51 x 80 см. Музей истории и реконструкции города Москвы.
«Москва. Конец XVII века», 1902 год. Художник — Васнецов Аполлинарий Михайлович. «Москва. Конец XVII века», 1902 год. Художник — Васнецов Аполлинарий Михайлович.
Красная площадь в Москве. 1801 год. Художник Ф.Я. Алексеев Красная площадь в Москве. 1801 год. Художник Ф.Я. Алексеев
«Вид Кремля с западной стороны», 1820-е годы. Волохов Павел. Бумага, акварель. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Главный предмет изображения – освещенная солнцем величественная панорама Кремля. Умелой рукой архитектора воссозданы на листе его стены и башни, Большой Кремлевский дворец, Благовещенский, Архангельский, Успенский соборы, церкви Рождества Богородицы и Двенадцати Апостолов, колокольня «Иван Великий», Успенская звонница и Филаретова пристройка. «Вид Кремля с западной стороны», 1820-е годы. Волохов Павел. Бумага, акварель. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Главный предмет изображения – освещенная солнцем величественная панорама Кремля. Умелой рукой архитектора воссозданы на листе его стены и башни, Большой Кремлевский дворец, Благовещенский, Архангельский, Успенский соборы, церкви Рождества Богородицы и Двенадцати Апостолов, колокольня «Иван Великий», Успенская звонница и Филаретова пристройка.
"Поднятие Царь-колокола в Москве в 1836 году", 1839 год. Художник — Садовников Василий Семенович. "Поднятие Царь-колокола в Москве в 1836 году", 1839 год. Художник — Садовников Василий Семенович.
«Вид Ивановской колокольни», начало 1820-х годов. Яковлев Петр. Бумага, акварель, тушь, кисть, перо. Государственная Третьяковская галерея, Москва. На акварели Яковлева изображен восстановленный ансамбль колокольни «Иван Великий» начала 1820-х годов. Примечательно, что находящаяся у подножия Успенской звонницы и Филаретовой пристройки палатка, где хранилась старая утварь Успенского собора, приобрела черты классицистической постройки (впоследствии разобрана). «Вид Ивановской колокольни», начало 1820-х годов. Яковлев Петр. Бумага, акварель, тушь, кисть, перо. Государственная Третьяковская галерея, Москва. На акварели Яковлева изображен восстановленный ансамбль колокольни «Иван Великий» начала 1820-х годов. Примечательно, что находящаяся у подножия Успенской звонницы и Филаретовой пристройки палатка, где хранилась старая утварь Успенского собора, приобрела черты классицистической постройки (впоследствии разобрана).
«Вид Кремля с западной стороны», начало 1820-х годов. Волохов Павел. Бумага, акварель. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Вид Кремля с западной стороны», начало 1820-х годов. Волохов Павел. Бумага, акварель. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
«Крестный ход у Благовещенского собора в Московском Кремле», 1860 год. Бодри Карл. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Картина посвящена одному из главных православных праздников – Пасхе. В центре на полотне – Благовещенский собор, построенный в 1489 году псковскими мастерами и получивший окончательный облик девятиглавого храма во второй половине XVI века при Иване Грозном. Благодаря обилию позолоты за ним закрепилось название «Златоверхий». «Крестный ход у Благовещенского собора в Московском Кремле», 1860 год. Бодри Карл. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Картина посвящена одному из главных православных праздников – Пасхе. В центре на полотне – Благовещенский собор, построенный в 1489 году псковскими мастерами и получивший окончательный облик девятиглавого храма во второй половине XVI века при Иване Грозном. Благодаря обилию позолоты за ним закрепилось название «Златоверхий».
"Храм Василия Блаженного" Художник Алексей Петрович Боголюбов (1824-1896) Холст, масло. Частное собрание "Храм Василия Блаженного" Художник Алексей Петрович Боголюбов (1824-1896) Холст, масло. Частное собрание
«Московский Кремль. Соборы», 1894 год. Васнецов Аполлинарий. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Московский Кремль. Соборы», 1894 год. Васнецов Аполлинарий. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
Вид на Москву с колокольни Ивана Великого Гриценко Николай, 1896 год Государственная Третьяковская галерея, Москва. 72 x 54 см. Вид на Москву с колокольни Ивана Великого Гриценко Николай, 1896 год Государственная Третьяковская галерея, Москва. 72 x 54 см.
Кремлёвская башня Автор:Тарханов Михаил Михайлович 1902 год Кремлёвская башня Автор:Тарханов Михаил Михайлович 1902 год
«Вид Кремля» Холст, масло, 40,7 х 27,7 см. Верещагин В. В. Частное собрание. «Вид Кремля» Холст, масло, 40,7 х 27,7 см. Верещагин В. В. Частное собрание.
Москворецкий Мост 1914 г. Константин Коровин (1861—1939) Москворецкий Мост 1914 г. Константин Коровин (1861—1939)
«Красная площадь. Эскиз декорации к опере М.П. Мусоргского „Хованщина“», 1897 год. Васнецов Аполлинарий. Бумага, акварель. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Красная площадь. Эскиз декорации к опере М.П. Мусоргского „Хованщина“», 1897 год. Васнецов Аполлинарий. Бумага, акварель. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
«Успенский собор. Южные врата», 1877 год. Поленов Василий. Холст, наклеенный на холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Успенский собор. Южные врата», 1877 год. Поленов Василий. Холст, наклеенный на холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
Москворецкий мост Константин Коровин, 1914 Государственный Исторический музей, Москва. Москворецкий мост Константин Коровин, 1914 Государственный Исторический музей, Москва.
"Москва зимняя. Вид на Кремль с Москворецкого моста", 1900-е. Холст, масло. 91 x 125 см Художник — Калмыков Иван Леонидович. "Москва зимняя. Вид на Кремль с Москворецкого моста", 1900-е. Холст, масло. 91 x 125 см Художник — Калмыков Иван Леонидович.
"Московский Кремль зимой", до 1912. Художник — Михаил Маркианович Гермашев. "Московский Кремль зимой", до 1912. Художник — Михаил Маркианович Гермашев.
«Сумерки», 1916 год. Дубовской Николай. Холст, масло. Государственный центральный музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Москва. «Сумерки», 1916 год. Дубовской Николай. Холст, масло. Государственный центральный музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Москва.
"Вид на Кремль со стороны набережной Москвы-реки", 1910г. Михаил Гермашев Михаил Маркианович Гермашев (1867-1930) — русский художник-пейажист, иллюстратор детских книг. "Вид на Кремль со стороны набережной Москвы-реки", 1910г. Михаил Гермашев Михаил Маркианович Гермашев (1867-1930) — русский художник-пейажист, иллюстратор детских книг.
«Красная площадь», 1910 год. Николай Дубовской. Холст, масло. Галерея «Академия художеств», Санкт-Петербург. «Красная площадь», 1910 год. Николай Дубовской. Холст, масло. Галерея «Академия художеств», Санкт-Петербург.
Церковь Василия Блаженного 1917 г. Дубовской Николай Никанорович (1859-1918) Церковь Василия Блаженного 1917 г. Дубовской Николай Никанорович (1859-1918)
«Интерьер с паникадилом. Интерьеры Успенского собора Московского Кремля», 1936 год. Корин Павел. Дерево, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Интерьер с паникадилом. Интерьеры Успенского собора Московского Кремля», 1936 год. Корин Павел. Дерево, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
«Над Москвой. Установка звезды», Михайлов Алексей Сергеевич, 1960-е «Над Москвой. Установка звезды», Михайлов Алексей Сергеевич, 1960-е
"Московский Кремль", 1944-1945. Художник — Рыбченков Борис Федорович. "Московский Кремль", 1944-1945. Художник — Рыбченков Борис Федорович.
«Кормление голубей на Красной площади», 1946 г. Юон Константин Фёдорович Холст, масло 70 x 97 см Челябинская областная картинная галерея «Кормление голубей на Красной площади», 1946 г. Юон Константин Фёдорович Холст, масло 70 x 97 см Челябинская областная картинная галерея
"Московские куранты", 1947 г. Маторин Михаил Владимирович (1901 – 1976) "Московские куранты", 1947 г. Маторин Михаил Владимирович (1901 – 1976)
Красная площадь. Верховный совет СССР, конец 1940-х Худ.: Климашин Виктор Семенович Красная площадь. Верховный совет СССР, конец 1940-х Худ.: Климашин Виктор Семенович
«Москва. Вид на Кремль», 1947 Худ.: Борис Фёдорович Рыбченков «Москва. Вид на Кремль», 1947 Худ.: Борис Фёдорович Рыбченков
Кремль в дни празднования 800-летия Москвы (Неизвестный художник) Кремль в дни празднования 800-летия Москвы (Неизвестный художник)
Спасская башня, 1958 Худ.: Маторин Михаил Владимирович Спасская башня, 1958 Худ.: Маторин Михаил Владимирович
Москва, 1952 Худ.: Кольцов А.Я. Москва, 1952 Худ.: Кольцов А.Я.
Почтовая марка «Московский Кремль», 1967 Почтовая марка «Московский Кремль», 1967
Кремлёвская набережная, Москва, 1955 Фот.: Иван Шагин Кремлёвская набережная, Москва, 1955 Фот.: Иван Шагин
Красная площадь 1950-е Дмитрий Дубровин Красная площадь 1950-е Дмитрий Дубровин
Вид из Кремля на Москву, 1958 Худ.: Маторин Михаил Владимирович Вид из Кремля на Москву, 1958 Худ.: Маторин Михаил Владимирович
Московский Кремль 1959 г. Ярослав Крестовский Московский Кремль 1959 г. Ярослав Крестовский
Красная площадь утром, 1960-е Фот.: Виктор Ахломов Красная площадь утром, 1960-е Фот.: Виктор Ахломов
«Красная площадь», 1979 г. Сидоров Валентин Михайлович Холст, масло 130 x 150 см Налбандян Дмитрий Аркадьевич «Красная площадь», 1979 г. Сидоров Валентин Михайлович Холст, масло 130 x 150 см Налбандян Дмитрий Аркадьевич
«Водовзводная башня», 1957 Худ. Михаил Владимирович Маторин «Водовзводная башня», 1957 Худ. Михаил Владимирович Маторин
Москва зимой. Красная площадь. (Семенова Г.) 1992 год Москва зимой. Красная площадь. (Семенова Г.) 1992 год
MOSCOW (Художник неизвестен) 1930 год Привлекательный туристический постер, предназначенный для иностранцев, с целью популяризации отдыха в России. MOSCOW (Художник неизвестен) 1930 год Привлекательный туристический постер, предназначенный для иностранцев, с целью популяризации отдыха в России.
"Город вечной славы" 1947 г. Рейнер Георгий (Юрий) Петрович "Город вечной славы" 1947 г. Рейнер Георгий (Юрий) Петрович
"Рассвет" 1965 г. Федосова Ирина Григорьевна "Рассвет" 1965 г. Федосова Ирина Григорьевна
«Москва зимняя», 1981 год. Художник — Семёнов Борис Александрович. «Москва зимняя», 1981 год. Художник — Семёнов Борис Александрович.
Пионеры на Красной площади в Москве. (Неизвестный художник) 1988 год Пионеры на Красной площади в Москве. (Неизвестный художник) 1988 год
"Бал на Красной площади", 1966 г. Острова Лидия Александровна (1914 - 2009) "Бал на Красной площади", 1966 г. Острова Лидия Александровна (1914 - 2009)
Выпускники московских школ на Красной площади. Владимир Лагранж, 1962 год. Выпускники московских школ на Красной площади. Владимир Лагранж, 1962 год.
"Московский Кремль при Дмитрии Донском" (Вероятный вид на Кремль Дмитрия Донского со стороны Боровицких ворот перед нашествием Тохтамыша в 1382 году). 1922 г. Художник Аполлинарий Михайлович Васнецов (1856-1933) Бумага на картоне, акварель, уголь, карандаш. 51 x 80 см. Музей истории и реконструкции города Москвы.

 

 

25.06.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет на территории музеев Московского Кремля

в, Грановитая палата, служившая тронным залом для царских приемов, и другие. Сейчас собрание музеев Московского Кремля насчитывает более 160 тыс. памятников истории, культуры и искусства.
05.07.2016 Документы из собрания Музеев Московского Кремля оцифрованы корпорацией «Элар»

Корпорация «Элар» перевела в электронный вид более ста архитектурных чертежей из собрания Музеев Московского Кремля. В оцифрованном виде чертежи Архангельского, Успенского и Благовещенского

11.09.2014 Panasonic помогла создать световое 3D-мэппинг шоу на Красной площади

аблюдали световое 3D-мэппинг шоу от Panasonic. Для создания проекции на собор Василия Блаженного на Красной площади было установлено 19 проекторов Panasonic PT-DZ21KE с разрешением 1920×1200 и

05.03.2012 «Глобус-Телеком» обеспечил телефонную связь в пресс-центре на Красной площади во время выборов президента РФ

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») предоставил услуги телефонной связи временному пресс-центру на Красной площади, организованному для освещения мероприятий, связанных с выборами президента Российской Федерации. На период проведения мероприятий с 3 по 5 марта оператор предоставил и установи
11.06.2010 «РТА-Инжиниринг» оснастила концертный зал «Государственного Кремлевского Дворца» проекционной системой

Компания «РТА-Инжиниринг» сообщила о том, что концертный зал «Государственного Кремлевского Дворца» (ГКД) теперь работает на базе современного профессионал
04.05.2010 В небе над Москвой пролетят авиационные группы, участвующие в Параде Победы 9 мая

ня днем, сообщает РБК. В рамках проведения плановых тренировок парадных расчетов к Параду Победы на Красной площади запланирован пролет парадного строя авиации Военно-воздушных сил (ВВС). 9 мая
10.04.2009 Электронные Гиды НР начинают работу в музеях Московского Кремля

Сегодня компания HP и Музеи Московского Кремля торжественно открыли для посетителей проект «Электронный гид по Оружейной

10.04.2009 Экскурсия по Оружейной Палате – теперь с электронным гидом HP

Компания HP и Музеи Московского Кремля открыли проект «Электронный гид по Оружейной палате». С 10 апреля все гост
08.05.2008 Парад военной техники на Красной площади: мнение россиян

ужение нецелесообразно, считают 23% противников военных парадов, а 17% опрошенных ссылаются также на опасность такого парада для окрестных зданий, памятников архитектуры, дорожных покрытий, брусчатки Красной площади. Еще 12% россиян полагают, что в праздничный день демонстрация военной техники неуместна, а 8% уверены, что времена подобных демонстраций прошли. Всероссийский опрос ВЦИОМ прове
03.03.2008 «Синтерра» обеспечила телетрансляцию с Красной площади

Группа компаний «Синтерра» организовала телекоммуникационное обеспечение прямых телевизионных трансляций с площадки на Красной площади для российских и международных тележурналистов, освещавших ход выборов президента России. Площадка работала в круглосуточном режиме с 27 февраля 2008 года. В круг задач «Синтерр
31.01.2008 Музей «Московский Кремль» заказывает аудиовизуальное сопровождение экспозиции

ральное государственное учреждение культуры - Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» объявил о проведении открытого конкурса на оказание услуг по поставке и пу
29.08.2007 Праздник на Красной площади в Second Life

стены древнего Кремля, Мавзолей Ленина, ГУМ и другие легко узнаваемые строения, входящие в комплекс Красной площади. Праздник откроется специальным музыкальным представлением. «Москва известна

22.06.2007 Государственный Кремлевский Дворец установит противопожарные системы

нией «Паладин-Л» был подписан контракт на продолжение работ по оснащению противопожарными системами Государственного Кремлевского Дворца (ГКД). В рамках данного контракта в ГКД будут инсталлиро
05.10.2006 Motorola поселилась на Красной Площади

Компания Motorola объявила об открытии первого фирменного магазина в России. Бутик расположился на Красной Площади в Москве, в здании ГУМа. По словам представителей компании, открытие фирменного магазина в России подчеркивает стратегическую важность этого рынка для производителя. "MOTO на

10.08.2006 Музею "Московский Кремль" нужны компьютеры

Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль" объявило конкурс на поставку персональных компьютеров, периферийных устройств и системного программного обеспечения. Начальная/максимальная цена контракта 1,25 млн руб. Дата

12.07.2006 Московский Кремль стал виртуальным

ого посещения объекты, входящие в комплекс кремлевской резиденции президента РФ. На сайте представлены пять разделов: «Кремль с высоты птичьего полета», «Улицы и площади Кремля», «Сенатский дворец», «Большой Кремлевский дворец» и «Куранты».
14.03.2003 У музея "Московский Кремль" появилось интернет-представительство

ль", и разрабатывает этот проект в партнерстве с "Газпромбанком". По словам генерального директора "Московского Кремля" Елены Гагариной, "расширение информационного пространства в современном м

