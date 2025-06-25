Получите все материалы CNews по ключевому слову
Московский Кремль ГМЗ Государственный Кремлёвский дворец Красная площадь Государственный историко-культурный музей-заповедник музейный комплекс
Территория внутри кремлёвских стен объединяет ряд ключевых памятников: Патриаршие палаты с Домовой церковью Двенадцати апостолов, ставшие музеем прикладного искусства XVII века, Успенский собор, где с XVI по XIX века проходили коронации российских монархов, Грановитая палата, служившая тронным залом для царских приёмов, и другие. Собрание музеев Московского Кремля насчитывает более 160 тысяч памятников истории, культуры и искусства.
СОБЫТИЯ
|25.06.2025
|
«МегаФон» ускорил мобильный интернет на территории музеев Московского Кремля
в, Грановитая палата, служившая тронным залом для царских приемов, и другие. Сейчас собрание музеев Московского Кремля насчитывает более 160 тыс. памятников истории, культуры и искусства.
|05.07.2016
|
Документы из собрания Музеев Московского Кремля оцифрованы корпорацией «Элар»
Корпорация «Элар» перевела в электронный вид более ста архитектурных чертежей из собрания Музеев Московского Кремля. В оцифрованном виде чертежи Архангельского, Успенского и Благовещенского
|11.09.2014
|
Panasonic помогла создать световое 3D-мэппинг шоу на Красной площади
аблюдали световое 3D-мэппинг шоу от Panasonic. Для создания проекции на собор Василия Блаженного на Красной площади было установлено 19 проекторов Panasonic PT-DZ21KE с разрешением 1920×1200 и
|05.03.2012
|
«Глобус-Телеком» обеспечил телефонную связь в пресс-центре на Красной площади во время выборов президента РФ
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») предоставил услуги телефонной связи временному пресс-центру на Красной площади, организованному для освещения мероприятий, связанных с выборами президента Российской Федерации. На период проведения мероприятий с 3 по 5 марта оператор предоставил и установи
|11.06.2010
|
«РТА-Инжиниринг» оснастила концертный зал «Государственного Кремлевского Дворца» проекционной системой
Компания «РТА-Инжиниринг» сообщила о том, что концертный зал «Государственного Кремлевского Дворца» (ГКД) теперь работает на базе современного профессионал
|04.05.2010
|
В небе над Москвой пролетят авиационные группы, участвующие в Параде Победы 9 мая
ня днем, сообщает РБК. В рамках проведения плановых тренировок парадных расчетов к Параду Победы на Красной площади запланирован пролет парадного строя авиации Военно-воздушных сил (ВВС). 9 мая
|10.04.2009
|
Электронные Гиды НР начинают работу в музеях Московского Кремля
Сегодня компания HP и Музеи Московского Кремля торжественно открыли для посетителей проект «Электронный гид по Оружейной
|10.04.2009
|
Экскурсия по Оружейной Палате – теперь с электронным гидом HP
Компания HP и Музеи Московского Кремля открыли проект «Электронный гид по Оружейной палате». С 10 апреля все гост
|08.05.2008
|
Парад военной техники на Красной площади: мнение россиян
ужение нецелесообразно, считают 23% противников военных парадов, а 17% опрошенных ссылаются также на опасность такого парада для окрестных зданий, памятников архитектуры, дорожных покрытий, брусчатки Красной площади. Еще 12% россиян полагают, что в праздничный день демонстрация военной техники неуместна, а 8% уверены, что времена подобных демонстраций прошли. Всероссийский опрос ВЦИОМ прове
|03.03.2008
|
«Синтерра» обеспечила телетрансляцию с Красной площади
Группа компаний «Синтерра» организовала телекоммуникационное обеспечение прямых телевизионных трансляций с площадки на Красной площади для российских и международных тележурналистов, освещавших ход выборов президента России. Площадка работала в круглосуточном режиме с 27 февраля 2008 года. В круг задач «Синтерр
|31.01.2008
|
Музей «Московский Кремль» заказывает аудиовизуальное сопровождение экспозиции
ральное государственное учреждение культуры - Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» объявил о проведении открытого конкурса на оказание услуг по поставке и пу
|29.08.2007
|
Праздник на Красной площади в Second Life
стены древнего Кремля, Мавзолей Ленина, ГУМ и другие легко узнаваемые строения, входящие в комплекс Красной площади. Праздник откроется специальным музыкальным представлением. «Москва известна
|22.06.2007
|
Государственный Кремлевский Дворец установит противопожарные системы
нией «Паладин-Л» был подписан контракт на продолжение работ по оснащению противопожарными системами Государственного Кремлевского Дворца (ГКД). В рамках данного контракта в ГКД будут инсталлиро
|05.10.2006
|
Motorola поселилась на Красной Площади
Компания Motorola объявила об открытии первого фирменного магазина в России. Бутик расположился на Красной Площади в Москве, в здании ГУМа. По словам представителей компании, открытие фирменного магазина в России подчеркивает стратегическую важность этого рынка для производителя. "MOTO на
|10.08.2006
|
Музею "Московский Кремль" нужны компьютеры
Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль" объявило конкурс на поставку персональных компьютеров, периферийных устройств и системного программного обеспечения. Начальная/максимальная цена контракта 1,25 млн руб. Дата
|12.07.2006
|
Московский Кремль стал виртуальным
ого посещения объекты, входящие в комплекс кремлевской резиденции президента РФ. На сайте представлены пять разделов: «Кремль с высоты птичьего полета», «Улицы и площади Кремля», «Сенатский дворец», «Большой Кремлевский дворец» и «Куранты».
|14.03.2003
|
У музея "Московский Кремль" появилось интернет-представительство
ль", и разрабатывает этот проект в партнерстве с "Газпромбанком". По словам генерального директора "Московского Кремля" Елены Гагариной, "расширение информационного пространства в современном м
