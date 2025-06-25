Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс

Территория внутри кремлёвских стен объединяет ряд ключевых памятников: Патриаршие палаты с Домовой церковью Двенадцати апостолов, ставшие музеем прикладного искусства XVII века, Успенский собор, где с XVI по XIX века проходили коронации российских монархов, Грановитая палата, служившая тронным залом для царских приёмов, и другие. Собрание музеев Московского Кремля насчитывает более 160 тысяч памятников истории, культуры и искусства.

"Московский Кремль при Дмитрии Донском" (Вероятный вид на Кремль Дмитрия Донского со стороны Боровицких ворот перед нашествием Тохтамыша в 1382 году). 1922 г. Художник Аполлинарий Михайлович Васнецов (1856-1933) Бумага на картоне, акварель, уголь, карандаш. 51 x 80 см. Музей истории и реконструкции города Москвы. «Москва. Конец XVII века», 1902 год. Художник — Васнецов Аполлинарий Михайлович. Красная площадь в Москве. 1801 год. Художник Ф.Я. Алексеев «Вид Кремля с западной стороны», 1820-е годы. Волохов Павел. Бумага, акварель. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Главный предмет изображения – освещенная солнцем величественная панорама Кремля. Умелой рукой архитектора воссозданы на листе его стены и башни, Большой Кремлевский дворец, Благовещенский, Архангельский, Успенский соборы, церкви Рождества Богородицы и Двенадцати Апостолов, колокольня «Иван Великий», Успенская звонница и Филаретова пристройка. "Поднятие Царь-колокола в Москве в 1836 году", 1839 год. Художник — Садовников Василий Семенович. «Вид Ивановской колокольни», начало 1820-х годов. Яковлев Петр. Бумага, акварель, тушь, кисть, перо. Государственная Третьяковская галерея, Москва. На акварели Яковлева изображен восстановленный ансамбль колокольни «Иван Великий» начала 1820-х годов. Примечательно, что находящаяся у подножия Успенской звонницы и Филаретовой пристройки палатка, где хранилась старая утварь Успенского собора, приобрела черты классицистической постройки (впоследствии разобрана). «Вид Кремля с западной стороны», начало 1820-х годов. Волохов Павел. Бумага, акварель. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Крестный ход у Благовещенского собора в Московском Кремле», 1860 год. Бодри Карл. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Картина посвящена одному из главных православных праздников – Пасхе. В центре на полотне – Благовещенский собор, построенный в 1489 году псковскими мастерами и получивший окончательный облик девятиглавого храма во второй половине XVI века при Иване Грозном. Благодаря обилию позолоты за ним закрепилось название «Златоверхий». "Храм Василия Блаженного" Художник Алексей Петрович Боголюбов (1824-1896) Холст, масло. Частное собрание «Московский Кремль. Соборы», 1894 год. Васнецов Аполлинарий. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Вид на Москву с колокольни Ивана Великого Гриценко Николай, 1896 год Государственная Третьяковская галерея, Москва. 72 x 54 см. Кремлёвская башня Автор:Тарханов Михаил Михайлович 1902 год «Вид Кремля» Холст, масло, 40,7 х 27,7 см. Верещагин В. В. Частное собрание. Москворецкий Мост 1914 г. Константин Коровин (1861—1939) «Красная площадь. Эскиз декорации к опере М.П. Мусоргского „Хованщина"», 1897 год. Васнецов Аполлинарий. Бумага, акварель. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Успенский собор. Южные врата», 1877 год. Поленов Василий. Холст, наклеенный на холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Москворецкий мост Константин Коровин, 1914 Государственный Исторический музей, Москва. "Москва зимняя. Вид на Кремль с Москворецкого моста", 1900-е. Холст, масло. 91 x 125 см Художник — Калмыков Иван Леонидович. "Московский Кремль зимой", до 1912. Художник — Михаил Маркианович Гермашев. «Сумерки», 1916 год. Дубовской Николай. Холст, масло. Государственный центральный музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Москва. "Вид на Кремль со стороны набережной Москвы-реки", 1910г. Михаил Гермашев Михаил Маркианович Гермашев (1867-1930) — русский художник-пейажист, иллюстратор детских книг. «Красная площадь», 1910 год. Николай Дубовской. Холст, масло. Галерея «Академия художеств», Санкт-Петербург. Церковь Василия Блаженного 1917 г. Дубовской Николай Никанорович (1859-1918) «Интерьер с паникадилом. Интерьеры Успенского собора Московского Кремля», 1936 год. Корин Павел. Дерево, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Над Москвой. Установка звезды», Михайлов Алексей Сергеевич, 1960-е "Московский Кремль", 1944-1945. Художник — Рыбченков Борис Федорович. «Кормление голубей на Красной площади», 1946 г. Юон Константин Фёдорович Холст, масло 70 x 97 см Челябинская областная картинная галерея "Московские куранты", 1947 г. Маторин Михаил Владимирович (1901 – 1976) Красная площадь. Верховный совет СССР, конец 1940-х Худ.: Климашин Виктор Семенович «Москва. Вид на Кремль», 1947 Худ.: Борис Фёдорович Рыбченков Кремль в дни празднования 800-летия Москвы (Неизвестный художник) Спасская башня, 1958 Худ.: Маторин Михаил Владимирович Москва, 1952 Худ.: Кольцов А.Я. Почтовая марка «Московский Кремль», 1967 Кремлёвская набережная, Москва, 1955 Фот.: Иван Шагин Красная площадь 1950-е Дмитрий Дубровин Вид из Кремля на Москву, 1958 Худ.: Маторин Михаил Владимирович Московский Кремль 1959 г. Ярослав Крестовский Красная площадь утром, 1960-е Фот.: Виктор Ахломов «Красная площадь», 1979 г. Сидоров Валентин Михайлович Холст, масло 130 x 150 см Налбандян Дмитрий Аркадьевич «Водовзводная башня», 1957 Худ. Михаил Владимирович Маторин Москва зимой. Красная площадь. (Семенова Г.) 1992 год MOSCOW (Художник неизвестен) 1930 год Привлекательный туристический постер, предназначенный для иностранцев, с целью популяризации отдыха в России. "Город вечной славы" 1947 г. Рейнер Георгий (Юрий) Петрович "Рассвет" 1965 г. Федосова Ирина Григорьевна «Москва зимняя», 1981 год. Художник — Семёнов Борис Александрович. Пионеры на Красной площади в Москве. (Неизвестный художник) 1988 год "Бал на Красной площади", 1966 г. Острова Лидия Александровна (1914 - 2009) Выпускники московских школ на Красной площади. Владимир Лагранж, 1962 год.