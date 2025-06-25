Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» ускорил мобильный интернет на территории музеев Московского Кремля

Московский Кремль по-прежнему остается основной туристической точкой города и страны — с начала года по его музейному комплексу и окрестностям прошлись на 44% больше туристов и столичных жителей, чем годом ранее. Теперь тысячам посетителей главной крепости страны доступен мобильный интернет на средней скорости 30 Мбит/с даже в часы пиковой нагрузки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для этого инженеры «МегаФона» установили новое телеком-оборудование, поддерживающее сразу несколько частотных диапазонов разных поколений связи. Речь идет как об обеспечивающем стабильный голосовой сигнал 2G, так и о 4G, который одновременно увеличивает и скорость передачи данных, и качество телефонных звонков. Поддержка технологии MIMO 2×2, передающей данные одновременно по двум каналам, позволила увеличить пропускную способность сети. Помимо музейного комплекса Кремля, новое телеком-оборудование охватывает северную часть Александровского сада, часть Моховой улицы и Манежной площади.

Екатерина Колесникова, «Т1»: Основной компетенцией становится способность к непрерывному обучению
Энергия технологий: спектр Т1

«Высокоскоростная мобильная связь дает туристам и местным жителям возможность глубоко погружаться в изучение истории, опираясь на дополнительные материалы в Сети, а сотрудникам музеев — развивать новые интерактивные сервисы. С января по май 2025 г. пользователи на территории музейного комплекса Кремля использовали на 20% больше мобильного трафика, чем за этот же период прошлого года. Ускоряя интернет здесь, мы делаем историческое наследие ещё ближе и доступнее», — скахал директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

Территория внутри кремлевских стен объединяет ряд ключевых памятников: Патриаршие палаты с Домовой церковью Двенадцати апостолов, ставшие музеем прикладного искусства XVII века, Успенский собор, где с XVI по XIX века проходили коронации российских монархов, Грановитая палата, служившая тронным залом для царских приемов, и другие. Сейчас собрание музеев Московского Кремля насчитывает более 160 тыс. памятников истории, культуры и искусства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Гознак строит в Москве огромный дата-центр

Евгений Свидерский, ITGlobal.com в интервью Market.CNews — о том, как арендовать суперкомпьютер и есть ли альтернатива Nvidia

Из-за замедления YouTube в России сократилось время просмотра видео в интернете

Андрей Гулидин, Т1 Иннотех: «Полное импортозамещение в сфере финансовых технологий вполне осуществимо, хотя и потребует времени»

В российских онлайн-магазинах растет число зараженных Android-смартфонов. Устройства продаются сразу с троянами

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще