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НМИЦ ФГАУ нейрохирургии Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко
СОБЫТИЯ
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии и организации, системы, технологии, персоны:
|Шифрин Михаил 8 8
|Лебедев Георгий 57 7
|Островский Владимир 25 5
|Столбов Андрей 22 5
|Симаков Олег 113 4
|Серова Елена 320 4
|Саломатин Алексей 8 3
|Вышковский Геннадий 4 3
|Зингерман Борис 39 3
|Резников Сергей 2 2
|Федоров Святослав 3 2
|Кречетов Николай 25 2
|Переверзев Михаил 19 2
|Дубинин Вадим 27 2
|Эльянов Михаил 14 2
|Флёров Евгений 8 2
|Бахтин Михаил 4 2
|Булаев Михаил 2 2
|Путин Владимир 3438 2
|Захаров Павел 60 2
|Малышев Александр 38 2
|Попов Алексей 338 2
|Перфильев Андрей 3 2
|Серебряков Виктор 56 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Дегтерева Мария 28 1
|Сафронов Юрий 68 1
|Нечепоренко Юрий 27 1
|Борисов Андрей 12 1
|Кесельбренер Леонид 52 1
|Суслов Константин 23 1
|Киляков Александр 5 1
|Аушев Алексей 1 1
|Балакирев Александр 12 1
|Баранов Алексей 21 1
|Котов Александр 10 1
|Лосев Сергей 46 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11519 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 2311 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
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