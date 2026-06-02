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НМИЦ ФГАУ нейрохирургии Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко

НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко

СОБЫТИЯ


02.06.2026 В Сеченовском университете разработан прототип системы для интраоперационной оценки мозгового кровотока 2
01.12.2025 НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко сформировал единую систему коммуникаций с помощью «МТС Линк» 2
30.10.2025 «Кит-системс» защитила единую медицинскую информационно-аналитическую систему федерального уровня 5
25.11.2024 В МИФИ создан комплекс для проверки точности магнитно-резонансных томографов 1
07.02.2024 В Сеченовском университете разрабатывают первую отечественную систему оптической визуализации кровотока для нейрохирургов 3
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 2
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
11.02.2021 Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза 2
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 2
27.06.2018 ИТ в нейрохирургии: что актуально для высокотехнологичной отрасли 4
11.04.2017 «Орто-Клиникал Диагностикс» обеспечила бесперебойную работу медицинского оборудования при помощи IBM 2
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 2
11.03.2014 InterSystems: Единая информационная среда — настоящее и будущее здравоохранения 1
31.10.2013 Пол Грабшейд - Нужна интеграция разрозненных элементов системы здравоохранения  1
09.10.2013 ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
18.09.2013 Константин Маркелов - Барьеры для получения электронных госуслуг стремительно исчезают 1
18.09.2013 InterSystems об опыте внедрения лабораторных информационных систем 3
15.11.2011 ИТ-директор Минздрава расскажет об информатизации медучреждений. Примите участие в дискуссии 2
12.10.2011 На конференции «Новые медицинские технологии» выступит ИТ-директор Минздравсоцразвития 3
04.03.2011 Круглый стол CNews: «ИТ в здравоохранении 2011: куда движется отрасль» 1
27.07.2010 Новая амбулатория Спасо-Преображенского Валаамского монастыря использует технологии видеоконференцсвязи Cisco 2
05.07.2010 Кризис затормозил информатизацию здравоохранения 3
15.06.2010 Присуждены Государственные премии в области науки и технологий 2009 года 1
31.05.2010 Российское здравоохранение нуждается в новых ИТ-системах 3
25.01.2010 НИИ нейрохирургии им. академика Бурденко выделит 150 млн руб. на техобслуживание инженерных систем 2
28.07.2009 ИТ в здравоохранении: что несут грядущие перемены 2
16.06.2009 Круглый стол CNews: ИТ в медицине 3
20.02.2009 В институте нейрохирургии внедрена видео конференц связь 2
20.02.2009 Телемедицинский центр НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко получил новое оборудование 2
19.02.2009 В телемедицинском центре НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко внедрили систему ВКС 4
21.05.2008 НИИ Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко нуждается в ИТ-услугах 4
06.06.2007 Присуждены Государственные премии России 2006 г. в области науки и технологий 1
18.04.2007 НИИ Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко выбирает ИТ-подрядчика 3

Публикаций - 35, упоминаний - 75

НМИЦ ФГАУ нейрохирургии и организации, системы, технологии, персоны:

InterSystems - ИнтерСистемз 136 8
Microsoft Corporation 25634 4
NVision Group - Энвижн Груп 697 4
БизнесИнформТехнологии 9 3
CommuniGate Systems - СталкерСофт 219 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 177 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 1
Agfa Gevaert 68 1
Cisco Systems - Tandberg 164 1
Нейрокогнитивные технологии 3 1
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 53 1
Ortho Clinical Diagnostics 2 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 1
РадиоТел - RadioTel 19 1
BridgeHead Software 3 1
Фибрасофт - Fibrasoft 1 1
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 1
Точка качества 5 1
Системы документооборота 515 1
КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 27 1
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 29 1
CloudDC - АйЭмТи 10 1
ChromsystemsLab - ХромсистемсЛаб 1 1
Lab4U - Ваша лаборатория 7 1
Ростелеком 10764 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5506 1
Cisco Systems 5323 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3407 1
Huawei 4467 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15372 1
Meta Platforms - Facebook 4599 1
IBM - International Business Machines Corp 9659 1
Softline - Софтлайн 3594 1
9400 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 372 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2355 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 302 1
Бион - Bion 9 4
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 3
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 55 2
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Доктор на работе 16 2
РЖД - Российские железные дороги 2053 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Социальные гарантии 40 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Диагностический центр Алтайского края КГБУЗ 2 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
Hadassah Medical - Хадасса Медикал 7 1
Рубин ЦКБ МТ - Центральное конструкторское бюро МТ Рубин - Диакор МГП - Экопол МГНПЭП 14 1
МЕДСТРАХ МСК 1 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк - Мосмедпарк 8 1
ГРЦАС - Государственный Российский центр атомного судостроения 1 1
Калибр Технопарк 3 1
ФораФарм 1 1
Echevarne Labs 1 1
Микроген НПО 11 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
СГМУ ФГБОУ ВО - Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского - НИИТОН СГМУ - СарНИИТО - НИИ травматологии и ортопедии 2 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8629 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 159 1
АльфаСтрахование СГ 378 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 21 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 234 1
Водный стадион Технопарк 15 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации 3 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1484 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5372 7
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 161 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13487 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4908 4
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 3
РНФ - Российский научный фонд 182 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 365 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1518 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2816 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 127 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 170 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
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Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Правительство Челябинской области 76 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 473 1
Минздрав РФ - Росмедтехнологии - Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи России 14 1
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3534 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5415 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3750 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 1
Федеральное собрание Российской Федерации 313 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1171 1
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Федеральное казначейство России 1925 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
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ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 14
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4430 5
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Электронный документ - Electronic document 1560 3
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7716 3
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Cisco Systems - Tandberg PrecisionHD USB 16 4
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 22 4
InterSystems HealthShare 27 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6129 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 447 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1820 3
InterSystems Cache 143 2
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1094 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 305 2
Microsoft Outlook 1494 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 262 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 45 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3512 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 472 2
Cisco Systems - Tandberg Tactical 4 1
InterSystems Ensemble 59 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
InterSystems DeepSee 7 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 30 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW 101 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 624 1
МТС Линк - Чаты 34 1
ЕЗСПД - Единая защищённая сеть передачи данных органов прокуратуры Российской Федерации 7 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1021 1
Microsoft Office 4098 1
Microsoft Azure 1505 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 277 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 575 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2957 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 467 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1181 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 136 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1628 1
Mozilla Firefox - браузер 1933 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 164 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 272 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
Шифрин Михаил 8 8
Лебедев Георгий 57 7
Островский Владимир 25 5
Столбов Андрей 22 5
Симаков Олег 113 4
Серова Елена 320 4
Саломатин Алексей 8 3
Вышковский Геннадий 4 3
Зингерман Борис 39 3
Резников Сергей 2 2
Федоров Святослав 3 2
Кречетов Николай 25 2
Переверзев Михаил 19 2
Дубинин Вадим 27 2
Эльянов Михаил 14 2
Флёров Евгений 8 2
Бахтин Михаил 4 2
Булаев Михаил 2 2
Путин Владимир 3438 2
Захаров Павел 60 2
Малышев Александр 38 2
Попов Алексей 338 2
Перфильев Андрей 3 2
Серебряков Виктор 56 1
Чучелов Андрей 44 1
Деянышев Вадим 19 1
Гаттаров Руслан 144 1
Рудычева Наталья 95 1
Дегтерева Мария 28 1
Сафронов Юрий 68 1
Нечепоренко Юрий 27 1
Борисов Андрей 12 1
Кесельбренер Леонид 52 1
Суслов Константин 23 1
Киляков Александр 5 1
Аушев Алексей 1 1
Балакирев Александр 12 1
Баранов Алексей 21 1
Котов Александр 10 1
Лосев Сергей 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 163308 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47033 18
Европа 24864 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54202 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14722 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19260 4
Россия - СФО - Новосибирск 4812 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1029 4
Великобритания - Шотландия 340 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1507 4
Казахстан - Республика 5968 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1412 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3382 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13712 3
Германия - Федеративная Республика 13089 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2006 3
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 373 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18836 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1208 2
Земля - планета Солнечной системы 10810 2
Япония 13722 2
Швеция - Королевство 3758 2
Россия - УФО - Свердловская область 1898 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3294 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1374 2
Канада 5040 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1885 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2802 2
Испания - Королевство 3812 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1065 2
Россия - УФО - Тюменская область 1341 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 813 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1630 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1372 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 593 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 751 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 891 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 961 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 494 2
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Коммерсантъ - Издательский дом 2311 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8489 8
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3876 1
CNews Мишень 180 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 13
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 9
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 263 5
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 40 4
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 4
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 3
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 3
РАН - Российская академия наук 2083 3
Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске - ФГБУ Министерства здравоохранения Российской Федерации 2 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 2
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 2
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 4 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 184 2
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 5 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
РАМН НИИ физиологии СО - Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии ФГБНУ 2 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 1
РАН Институт психологии ФГБУН 2 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 15 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 9 1
РАН ИМГ - Институт молекулярной генетики Российской академии наук ФГБУН 2 1
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 6 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 1
РАН НТЦ УП - Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук ФГБУН 1 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 3 1
РАН ИБР - Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН 2 1
Минобрнауки РФ - ФИЦ ФТМ - Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины - НИИМББ ФГБУН - Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики - 1 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
РАМН НИИ фармакологии - Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова 1 1
Минздрав РФ - НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера - Научно-исследовательский ортопедический институт имени Г.И. Турнера 2 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
РАН СО ИК - Институт катализа им. Г. К. Борескова 8 1
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 10 1
РАН - Институт физиологии имени И. П. Павлова 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2174 5
Международный день медицинской сестры - 12 мая 67 1
День молодёжи - 27 июня 1058 1
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ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
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