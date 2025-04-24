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Правительство Москвы Строгино Технопарк Мосмедпарк


«Мосмедпарк» предоставляет современную инфраструктуру для производителей медицинских изделий и фармацевтических компаний. В рамках кластера создан уникальный сервис «Мосмедлаб», который помогает инноваторам на всех этапах — от разработки прототипа до клинических исследований, регистрации и производства.  Среди резидентов специализированного комплекса — более 30 компаний, а число рабочих мест — уже около 450. Управляющей компанией «Мосмедпарка» является технопарк «Строгино».


24.04.2025 В московском технопарке разработали «не имеющий аналогов» комплекс экспресс-диагностики. Эксперты говорят, что он ненаучный 2
01.04.2024 Системы мониторинга здоровья и электронные бирки: как продукция столичных компаний помогает животноводам 1
17.10.2022 Компания-резидент «Мосмедпарка» разработала перспективную VR-платформу для обучения медиков 3
01.07.2022 Московскому технопарку «Строгино» исполнилось 15 лет 3
17.09.2021 В Москве начали тестировать смартбуфет для продажи готового питания 1
11.02.2021 Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза 1

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5005 1
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 1
Фибрасофт - Fibrasoft 1 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Водный стадион Технопарк 15 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
Калибр Технопарк 3 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк 6 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 274 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 597 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 381 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 243 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 36 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12215 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1591 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2992 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1773 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14509 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28625 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5249 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11818 1
Implant - Имплант 91 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9847 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8804 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24566 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1063 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5205 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4260 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1597 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12359 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1053 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4068 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 991 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 216 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 358 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 678 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2588 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1105 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 136 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30345 1
Маркировка - Marking 1106 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1227 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2636 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8021 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк - Мосмедпарк - Мосмедлаб 2 2
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Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 912 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 3
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5195 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13961 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11153 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6139 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 183 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7110 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1635 1
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Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 414 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16619 1
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Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 90 1
Зоология - наука о животных 2682 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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