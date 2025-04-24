«Мосмедпарк» предоставляет современную инфраструктуру для производителей медицинских изделий и фармацевтических компаний. В рамках кластера создан уникальный сервис «Мосмедлаб», который помогает инноваторам на всех этапах — от разработки прототипа до клинических исследований, регистрации и производства. Среди резидентов специализированного комплекса — более 30 компаний, а число рабочих мест — уже около 450. Управляющей компанией «Мосмедпарка» является технопарк «Строгино».