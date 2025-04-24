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Правительство Москвы Строгино Технопарк Мосмедпарк
«Мосмедпарк» предоставляет современную инфраструктуру для производителей медицинских изделий и фармацевтических компаний. В рамках кластера создан уникальный сервис «Мосмедлаб», который помогает инноваторам на всех этапах — от разработки прототипа до клинических исследований, регистрации и производства. Среди резидентов специализированного комплекса — более 30 компаний, а число рабочих мест — уже около 450. Управляющей компанией «Мосмедпарка» является технопарк «Строгино».
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5005 1
|ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 1
|Фибрасофт - Fibrasoft 1 1
|ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
|Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
|Водный стадион Технопарк 15 1
|Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
|Калибр Технопарк 3 1
|Правительство Москвы - Строгино Технопарк 6 1
|Правительство Москвы - Строгино Технопарк - Мосмедпарк - Мосмедлаб 2 2
|Правительство Москвы - Строгино Технопарк - Мосмедпарк - Мосмедлаб - VR Medica 1 1
|Сергунина Наталья 369 3
|Фурсин Алексей 157 2
|Толкачев Денис 1 1
|Головченко Елена 1 1
|Моторин Евгений 1 1
|Бондарева Инна 1 1
|Овчинский Владислав 228 1
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