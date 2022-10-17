Компания-резидент «Мосмедпарка» разработала перспективную VR-платформу для обучения медиков

Резидент технопарка «Мосмедпарк» разработал и сейчас выводит на рынок инновационную платформу виртуальной реальности VR Medica. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Цифровое решение может быть востребовано в медицинских университетах, колледжах, центрах повышения квалификации, а также в лечебных учреждениях в качестве тренажера для реабилитации пациентов с различными нарушениями.

«Информационные технологии — безусловно, перспективная ниша для технологического бизнеса в столице. Одно из стремительно развивающихся направлений — решения в области виртуальной реальности. На них есть устойчивый спрос во многих сферах. Они уже трансформируют современное образование, открывая новые возможности в освоении практических навыков. На VR-платформе, которую создал резидент “Мосмедпарка”, обучение прошли больше 50 тыс. студентов в Москве, Новосибирске, Владивостоке, Абу-Даби, Дохе, других городах России и мира», — отметила Наталья Сергунина.

Медицинский симулятор автоматически контролирует результаты пользователей во время занятий и в режиме реального времени передает данные в учебные заведения.

Разработка представляет собой медицинский симулятор, реализованный в виртуальной реальности с помощью технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Состоит он из гарнитуры, или VR-шлема, и специального программного обеспечения.

«Для цифрового образования больше не нужна компьютерная комната. Обучение в виртуальной реальности можно проводить в любом удобном месте. Программное обеспечение есть в виде приложения на планшете или персональном компьютере, а гарнитуру VR можно носить с собой. Таким образом, учебные программы доступны пользователю в любое время», — сказала представитель компании-разработчика Инна Бондарева.

Погружение в компьютерный мир с реалистичными сценами и объектами помогает человеку быстрее усваивать информацию. Это происходит, в том числе благодаря игровой составляющей, которая делает уроки более увлекательными и дополнительно мотивирует пользователя решать разные задачи. А метод обучения, когда получаешь знания в несколько этапов с постепенным повышением сложности, позволяет запоминать материал на долгое время.

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По словам разработчиков, с помощью цифровой симуляции можно смоделировать самые разные сценарии из реальной жизни для обучения будущих врачей и персонала больниц — например, выполнение медицинских процедур или уход за больными.

Создатели платформы арендовали помещения в специализированном московском медицинском технопарке «Мосмедпарк» пять лет назад. Компания стала одним из первых его резидентов. Сегодня команда молодых ученых и программистов активно использует все возможные меры поддержки, включая участие в городских отраслевых форумах и выставках, а также содействие Московского экспортного центра в продвижении своих решений на зарубежных рынках.

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«Мосмедпарк» предоставляет современную инфраструктуру для производителей медицинских изделий и фармацевтических компаний. В рамках кластера создан уникальный сервис «Мосмедлаб», который помогает инноваторам на всех этапах — от разработки прототипа до клинических исследований, регистрации и производства.

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Среди резидентов специализированного комплекса — более 30 компаний, а число рабочих мест — уже около 450. Управляющей компанией «Мосмедпарка» является технопарк «Строгино».