Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ОАЭ
Объединённые Арабские Эмираты
Абу-Даби


20.08.2021 Концерн «Автоматика» продемонстрировал комплекс противодействия БЛА «Купол» на IDEF-2021 1
21.07.2021 Арабы вложили $50 млн в российского разработчика мобильных игр 1
23.12.2019 Avaya откроет доступ к своей платформе для контакт-центров из облака Microsoft 1
07.03.2019 Travelport поддержит авиапассажиров-инвалидов 1
15.02.2019 «Росэлектроника» представит армейские АСУ и комплексы РЭБ 1
19.10.2018 Россияне выяснили, что на Ближнем Востоке лидером по киберкражам ноу-хау стал госсектор 1
04.09.2018 Новый учебный год в Сетевой академии Cisco посвящен кибербезопасности 1
28.07.2014 Европа перейдет на обучение при помощи ГИС 1
09.06.2014 В школах Объединенных Арабских Эмиратов будут использоваться ГИС 1
22.10.2013 Nokia выпустила первые в своей истории планшет и смартфон-гигант. ФОТО 1
11.10.2013 Nokia собирается представить ноутбук, планшет и новый смартфон 1
28.05.2013 Умные оазисы Азии – только мираж? 1
23.05.2013 В Москве стартовал форум по практической безопасности Positive Hack Days III 1
16.05.2013 GRID 2. Видео 1
02.05.2013 GRID 2. Скриншоты 1
30.04.2013 Система Contact расширила сеть пунктов обслуживания в ОАЭ 1
23.04.2013 Предзаказ GRID 2 1
16.04.2013 GRID 2 в России 1
16.04.2013 GRID 2. Видео 1
13.04.2013 GRID 2. Скриншоы 1
15.03.2013 GRID 2. Видео 1
29.01.2013 GRID 2 выйдет летом 1
25.01.2013 Количество «заправок» для электромобилей быстро растет 1
23.11.2012 Наталья Касперская присматривается к арабским шейхам 1
04.09.2012 ECM осваивает новые территории 1
08.08.2012 GRID 2 официально 1
15.05.2012 Sky News Arabia начал вещание с 3 спутников 1
27.06.2011 LivingSocial купила несколько скидочных сервисов, работающих в Азии 1
17.06.2011 Уволено руководство бывших заводов AMD 1
21.02.2011 4 марта в Челябинске стартует Олимпиада роботов 1
12.01.2011 Совместное предприятие AMD потратит $5,4 млрд на производство процессоров в 2011 г. 1
12.11.2010 «Касперский» стал спонсором Ferrari в «Формуле-1» 1
29.09.2010 Honeywell инвестирует $5 млн в разработки в России 1
03.06.2010 Чипы AMD получили $3-миллиардную поддержку 1
12.01.2010 ИТ на службе медицины. Изучаем опыт ОАЭ 1
05.08.2009 Ричард Брэнсон поделит космос с арабами 1
02.06.2009 Progress Apama расширяет глобальное присутствие 1
17.03.2009 Intel запрещает AMD выпускать х86-процессоры 1
12.02.2009 Разделение AMD откладывается по формальным причинам 1
09.12.2008 AMD согласился на меньшую долю в совместном предприятии 1

Публикаций - 42, упоминаний - 42

ОАЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Codemasters 173 9
Microsoft Corporation 11168 3
1С-СофтКлаб 1019 3
Samsung Electronics 5730 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Cisco Systems 2056 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Ростех Радиозавод 15 1
Kismet Acquisition One 9 1
Nexters 9 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Mubadala Capital 8 1
РусславБанк - РСБ 147 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 43 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр 7 1
FHSS - Frequency-hopping spread spectrum - ППРЧ - Псевдослучайная перестройка рабочей частоты 2 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 4
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Linux OS 4276 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Avaya IX Workplace 8 1
Avaya IX Contact Center - Avaya IX CC 7 1
Avaya Equinox 12 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 8 1
IDEX - криптовалютная биржа 2 1
Avaya Hospitality 1 1
Танцюра Кристина 9 1
Таврин Иван 83 1
Фадеев Андрей 11 1
Разумовский Дмитрий 70 1
Якушкина Мария 1 1
Ristagno Linda - Ристаньо Линда 1 1
Михайлов Денис 4 1
Шмаков Леонид 1 1
Helmy Ahmed - Хельми Ахмед 1 1
Abou-Ltaif Nidal - Абу-Лтаиф Нидаль 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 15
Россия - Российская федерация - РФ 57680 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Европа 3788 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Германия - Федеративная Республика 3674 4
Индия - Республика 2181 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Ближний Восток 1479 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 2
Султанат Оман 38 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Восточная Европа 1691 1
Япония 2811 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Аджман 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Казахстан - Республика 2650 1
Северная Африка 94 1
Россия - Владикавказ 133 1
Индия - Дели 61 1
Австралия - Сидней 54 1
Бахрейн - Королевство 58 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Великобритания - Лондон 828 1
США - Нью-Йорк 1099 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1991 2
Cisco Сетевая академия - учебный центр 13 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
GITEX Technology Week - Выставка 16 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769692, в очереди разбора - 673376.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще