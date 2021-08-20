Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОАЭ
Объединённые Арабские Эмираты
Абу-Даби
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Публикаций - 42, упоминаний - 42
ОАЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Codemasters 173 9
|Microsoft Corporation 11168 3
|1С-СофтКлаб 1019 3
|Samsung Electronics 5730 2
|Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
|Cisco Systems 2056 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|InfoWatch - Инфовотч 615 1
|Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
|Ростех Радиозавод 15 1
|Kismet Acquisition One 9 1
|Nexters 9 1
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
|Танцюра Кристина 9 1
|Таврин Иван 83 1
|Фадеев Андрей 11 1
|Разумовский Дмитрий 70 1
|Якушкина Мария 1 1
|Ristagno Linda - Ристаньо Линда 1 1
|Михайлов Денис 4 1
|Шмаков Леонид 1 1
|Helmy Ahmed - Хельми Ахмед 1 1
|Abou-Ltaif Nidal - Абу-Лтаиф Нидаль 5 1
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769692, в очереди разбора - 673376.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769692, в очереди разбора - 673376.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru