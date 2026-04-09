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Индексная книга (каталог) CNews*
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ОАЭ Объединённые Арабские Эмираты Абу-Даби

ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби

СОБЫТИЯ


09.04.2026 Война на Ближнем Востоке заставляет Microsoft создавать бронированные дата-центры 1
08.04.2026 В МАИ создают кубсат‑ретранслятор для миссии «Венера‑Д» 1
02.03.2026 МТС отменила комиссию за переводы в ОАЭ с выдачей наличных 1
30.10.2025 Внезапно уволился директор крупнейшего контрактного чипмейкера США 1
16.10.2025 Один из крупнейших в мире операторов ЦОД продается за $40 млрд. В числе покупателей Microsoft и Nvidia 1
06.10.2025 Создатель «самого большого в мире процессора» отказался от IPO, после которого обещал победить Nvidia 1
08.08.2025 В России разработан новый материал для водородных аккумуляторов 1
26.06.2025 Правительство ОАЭ инвестирует $120 млн в FinOracleAI для трансформации методов градостроительства с помощью ИИ-продукта UrbanForge 1
29.05.2025 OneTwoTrip: количество длительных командировок увеличилось в 3 раза 1
21.05.2025 Компании организовывают продолжительные командировки в Ставрополье и Японию 1
23.04.2025 ИИ внедрился в футбольную аналитику 1
31.10.2024 Российские ученые разработали самый точный в мире метод распознавания неизвестных объектов на фото с помощью ИИ 1
30.08.2024 Леонид Максимов и группа «Пионер» — история успеха 1
01.08.2024 Дмитрий Горелов -

Дмитрий Горелов, «Актив»: Мы стараемся не конкурировать с игроками рынка, а дополнять их решения своими продуктами

 1
09.07.2024 Исследование АФТ: 50% ключевых финтех-стартапов Ближнего Востока базируются в ОАЭ 1
05.06.2024 Сервис Colife начал работать в Гонконге 1
23.04.2024 Вера крепчает: четверть представителей горно-металлургических компаний России рассчитывают на мировое лидерство в цифре 1
12.03.2024 Caviar превратил iPhone 15 Pro Max в Apple Vision Pro, а Samsung S24 Ultra — в Cybertruck 1
18.12.2023 20% крупных российских компаний уже используют генеративный искусственный интеллект 1
12.12.2023 Три из пяти технологий, больше всего влияющих на рынок труда, связаны с продвинутой аналитикой 1
17.10.2023 Почти каждый второй работник в России считает, что гибридный формат положительно сказывается на его эффективности 1
15.06.2023 Omega.Future откроет в ОАЭ производство 3D-принтеров и робототехники 1
08.06.2023 Международный лагерь по космической робототехнике стартовал в центре детского творчества «Охта» в Санкт-Петербурге 1
29.03.2023 Нейросети создали коллекцию iPhone в стиле нейролюкс для Caviar 1
17.10.2022 Компания-резидент «Мосмедпарка» разработала перспективную VR-платформу для обучения медиков 1
16.09.2022 Турция закупает Российских роботов. Один из них приступил к работе в аэропорту 1
12.05.2022 Облачный сервис управленческого учета «Финансист» привлек 120 млн рублей от основателей российских ИТ-компаний 1
22.03.2022 Crafttalk планирует выход на рынок ОАЭ 1
08.02.2022 Игорь Калганов -

Вы загружены в матрицу: главные технотренды 2022 по версии гендиректора «Иннотех»

 1
25.11.2021 Как российскому тандему из программиста и инвестора удалось обойти Google 1
20.08.2021 Концерн «Автоматика» продемонстрировал комплекс противодействия БЛА «Купол» на IDEF-2021 1
21.07.2021 Арабы вложили $50 млн в российского разработчика мобильных игр 1
23.12.2019 Avaya откроет доступ к своей платформе для контакт-центров из облака Microsoft 1
07.03.2019 Travelport поддержит авиапассажиров-инвалидов 1
15.02.2019 «Росэлектроника» представит армейские АСУ и комплексы РЭБ 1
19.10.2018 Россияне выяснили, что на Ближнем Востоке лидером по киберкражам ноу-хау стал госсектор 1
04.09.2018 Новый учебный год в Сетевой академии Cisco посвящен кибербезопасности 1
28.07.2014 Европа перейдет на обучение при помощи ГИС 1
09.06.2014 В школах Объединенных Арабских Эмиратов будут использоваться ГИС 1
22.10.2013 Nokia выпустила первые в своей истории планшет и смартфон-гигант. ФОТО 1

Публикаций - 93, упоминаний - 95

ОАЭ и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
Codemasters 244 9
Microsoft Corporation 25775 9
Apple Inc 13156 6
Intel Corporation 12811 6
Samsung Electronics 11065 5
Google LLC 12690 4
GlobalFoundries - GF 103 4
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 3
OpenAI 542 3
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 3
Nvidia Corp 4002 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 2
Т1 Иннотех 213 2
Omega.Future - Омега - Omega-R - Омега-Софт 21 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Cisco Systems 5372 2
Alibaba Group 473 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Check Point Software Technologies 829 2
McKinsey & Company Int 293 2
Tencent 190 2
Canalys 236 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 2
InterSystems - ИнтерСистемз 137 1
Ростех - Радиозавод 70 1
Playrix Holding 33 1
CraftTalk - Крафт-Толк 81 1
Travelport - Трэвелпорт 8 1
K2 - К2РУ - SourceCode 148 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 1
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 1
Esri 176 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 8
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 5
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 4
Boeing 1031 3
Honda Motor Company - HND 240 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 2
Этажи 0 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Lego Education 12 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Ferrari NV 159 1
International Petroleum Limited 2 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
Deutsche Lufthansa AG - Austrian Airlines - авиакомпания 20 1
Etihad Airways - авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов 8 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
All Nippon Airways 11 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Mitsubishi Motors 24 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
JetBlue Airways - авиакомпания 5 1
Everix Investments 15 1
VPE Capital 11 1
Kismet Sponsor 17 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк - Мосмедпарк 8 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 13 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Central Bank of Oman - Центральный банк Омана 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
IRENA - International Renewable Energy Agency - Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 3 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 8
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 4
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
IDEX - криптовалютная биржа 5 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 2
Nokia Nseries 538 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Google Android 15244 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 2
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 46 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Купол-ПРО - комплекс противодействия БЛА 8 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 1
Яндекс.Расписания 28 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 124 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 1
Nissan Leaf - электромобиль 57 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Google FaceNet 6 1
NtechLab FaceN 4 1
EA SimCity - EA SimCity Societies - Micropolis - компьютерная игра 76 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
IBM Deep Blue 45 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 208 1
Nokia Booklet 3G 10 1
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 1
Актив - Рутокен Guardant 70 1
Avaya Hospitality 1 1
HERE Maps 54 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 1
Дорохова Марина 64 3
Hadid Zaha - Хадид Заха 5 3
Алейник Ярослав 8 2
Калганов Игорь 53 2
Кузнецова Елена 8 2
Grose Doug - Гроуз Даг 5 2
Langley Richard - Лэнгли Ричард 8 2
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
Ломоносов Александр 26 1
Зотов Алексей 69 1
Фадеев Андрей 31 1
Моторко Андрей 73 1
Калинкин Роман 14 1
Разумовский Дмитрий 125 1
Бухман Дмитрий 18 1
Емельченков Сергей 141 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Орлов Павел 6 1
Якушкина Мария 1 1
Ristagno Linda - Ристаньо Линда 1 1
Варданян Рубен 13 1
Михайлов Денис 5 1
Кухаренко Артём 18 1
Алиев Ильхам 13 1
Шмаков Леонид 1 1
Helmy Ahmed - Хельми Ахмед 1 1
Назарбаев Нурсултан 85 1
Alonso Fernando - Алонсо Фернандо 9 1
Кивокурцев Олег 100 1
Abou-Ltaif Nidal - Абу-Лтаиф Нидаль 6 1
Емельянников Михаил 40 1
Гаврилов Михаил 9 1
Кутузов Станислав 3 1
Баженов Михаил 39 1
Петухов Денис 50 1
Рудычева Наталья 95 1
Качмазов Георгий 7 1
Савюк Виктор 41 1
Максимов Юрий 37 1
Кабаков Александр 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 45
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 33
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 25
Европа 24964 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Ближний Восток 3154 15
США - Калифорния 4829 15
Азия - Азиатский регион 5920 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
Саудовская Аравия - Королевство 666 10
США - Иллинойс - Чикаго 440 10
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 10
Индийский океан - Персидский залив 234 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
США - Нью-Йорк 3180 8
Германия - Саксония - Дрезден 104 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Китай - Шанхай 833 7
США - Флорида - Майами 200 6
Индия - Bharat 5870 5
Бахрейн - Королевство 136 5
Катар 191 5
Сингапур - Республика 1953 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Кувейт 173 4
Индия - Нью-Дели 88 4
Саудовская Аравия - Эр-Рияд 33 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
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