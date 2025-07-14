Получите все материалы CNews по ключевому слову
Omega.Future Омега Omega-R Омега-Софт
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 16 дел, на cумму 82 541 895 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Omega.Future и организации, системы, технологии, персоны:
|Алейник Ярослав 8 3
|Симановский Сергей 4 3
|Рыбаков Алексей 6 2
|Полуновский Сергей 2 1
|Сафонов Василий 4 1
|Smith Brad - Смит Брэд 95 1
|Врацкий Андрей 147 1
|Чугринов Алексей 1 1
|Любачев Григорий 1 1
|РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 23 1
|Институт развития профессионального образования ДПО ФГБОУ 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371677, в очереди разбора - 749860.
Создано именных указателей - 178334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.