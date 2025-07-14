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Omega.Future Омега Omega-R Омега-Софт

Omega.Future - Омега - Omega-R - Омега-Софт

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 16 дел, на cумму 82 541 895 ₽*

Судебные дела (16) на сумму 82 541 895 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 10 050 798 ₽*
в качестве ответчика (11) на сумму 28 141 456 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 «Омега Софт» модернизировала ключевую подсистему ФГИС Реестры ПО для НИИ «Восход» 1
18.07.2023 «Омега софт» разработала ИТ-решения для оптимизации внутренних процессов 1
15.06.2023 Omega.Future откроет в ОАЭ производство 3D-принтеров и робототехники 3
13.06.2023 Придется учить английский. Slack отключает поддержку русского языка назло всем россиянам 1
08.06.2023 Международный лагерь по космической робототехнике стартовал в центре детского творчества «Охта» в Санкт-Петербурге 3
29.05.2023 ИТ-компания Omega.Future вступила в «Руссофт» — крупнейшее объединение разработчиков российского ПО 1
05.05.2023 После вступления в силу обновленных требований ЦБ РФ «Омега софт» усилила защиту приложения для МФО 1
17.04.2023 ИТ-компания Omega.Future подписала ряд соглашений о сотрудничестве в области образования 1
03.04.2023 Разработчики «Омега софт» научили нейросеть предсказывать будущее 1
10.03.2023 Omega.Future подписала меморандум о сотрудничестве с сетью детских школ Узбекистана 2
17.02.2023 Бывший топ-менеджер «Рамэк-ВС» перешел в группу Omega.Future 1
17.02.2023 Omega.Future заключила соглашение о развитии беспилотной отрасли с компанией «Сибаэрокрафт» 1
16.02.2023 Slack изгоняет российских бесплатных пользователей. Есть потенциальное решение 1
08.02.2023 Microsoft уничтожит данные пользователей бесплатной версии Teams, которые не перейдут на платный тариф. Но есть решение 1
01.02.2023 Omega.Future модернизировала ЕОФС Нижегородской области 1
15.11.2022 Omega.Future представила решения для цифрового развития на форуме «ИТ-Диалог 2022» 1
15.08.2022 «Омега софт» предоставляет университетам решение для оперативной коммуникации 1
29.06.2022 Россияне создали бесплатный корпоративный мессенджер – «убийцу» Slack и Teams 2
29.06.2022 Представлен российский корпоративный мессенджер Omega Chat 1
10.10.2006 1С автоматизирует учет в бухгалтерии Фрунзенского района 2

Публикаций - 20, упоминаний - 27

Omega.Future и организации, системы, технологии, персоны:

Омега 85 9
Microsoft Corporation 24939 4
Salesforce 436 3
8571 2
VK - Mail.ru Group 3493 2
TrueConf - ТруКонф 410 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4240 2
Google LLC 12015 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 95 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Yandex - Яндекс 7891 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 416 1
ИКС 347 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7761 3
Unsplash 1097 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 1
Visa International 1956 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5030 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5619 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21301 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5636 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7727 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15641 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4832 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9481 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5867 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3032 3
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 114 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30872 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25129 3
Оповещение и уведомление - Notification 5000 3
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 662 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22097 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16400 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11994 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14024 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3500 2
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 130 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1436 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4976 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2299 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3108 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8998 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4701 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11641 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2050 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2536 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12508 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9909 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5991 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5104 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3048 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14703 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26275 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1456 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13030 1
Omega.Future - Omega Chat 6 6
Omega.Future - OmegaBot 6 5
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 213 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
Microsoft Teams - MS Teams 583 4
Google Android 14373 3
Apple iOS 8024 3
Microsoft Windows 2000 8665 2
OpenAI ChatGPT 422 2
Omega.Future - OmegaMan 1 1
Omega.Future - OmegaBI 1 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
Google Play - Google Store - Android Market 3370 1
Microsoft Windows 16015 1
Apple - App Store 2948 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1151 1
Google Gmail 964 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 531 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 609 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 99 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 967 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 199 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 236 1
VK Teams 75 1
Недобросовестная конкуренция 49 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5529 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 159 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 278 1
Google Sheets - Google Таблицы 59 1
Google Firebase Analytics 19 1
JetBrains TeamCity 20 1
Алейник Ярослав 8 3
Симановский Сергей 4 3
Рыбаков Алексей 6 2
Полуновский Сергей 2 1
Сафонов Василий 4 1
Smith Brad - Смит Брэд 95 1
Врацкий Андрей 147 1
Чугринов Алексей 1 1
Любачев Григорий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14300 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18026 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52755 4
Узбекистан - Республика 1805 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1100 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 86 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4024 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1988 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 925 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1243 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7822 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1267 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 972 1
Саудовская Аравия - Королевство 612 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1303 1
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Казахстан - Республика 5690 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 187 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1054 1
Азербайджан - Баку 130 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 220 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30611 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9373 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53178 6
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11370 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4115 1
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Образование в России 2413 1
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Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1364 1
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Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 959 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1203 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25043 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6595 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1013 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6154 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11207 1
Английский язык 6780 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2008 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1835 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1990 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1006 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4563 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6907 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6550 1
Паспорт - Паспортные данные 2623 1
Экзамены 460 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 23 1
Институт развития профессионального образования ДПО ФГБОУ 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1239 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 20 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2508 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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