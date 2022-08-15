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«Омега софт» предоставляет университетам решение для оперативной коммуникации

Компания «Омега софт» реализовала проект, который позволяет оперативно и системно взаимодействовать всем участникам учебного процесса: студентам, администрации, преподавателям. Об этом CNews сообщили представители «Омега софт».

Основной целью разработки приложений «Личный кабинет студента», «Личный кабинет преподавателя» и «Личный кабинет руководителя» для мобильных операционных систем iOS и Android стало создание единого удобного канала коммуникации и информации для всех участников образовательного процесса посредством взаимодействия с единым хранилищем данных ВУЗа.

Какие предметы предстоит изучить, по каким дисциплинам будут зачеты и экзамены, сколько часов отведено на лекции, практику, лабораторные работы, – приложение «Личный кабинет студента» поможет спланировать студентам жизнь на семестры и годы вперед. Когда все идет по плану, срабатывает правило зачетки: «Сначала ты работаешь на зачетку, потом она – на тебя». Поэтому электронная зачетка в приложении напомнит о достижениях в учебе: результаты зачетов, экзаменов, курсовых работ, практик и других результатов.

Приложение «Личный кабинет преподавателя» помогает иметь постоянный доступ ко всей необходимой информации, которая касается студентов, оперативно регулировать свою работу и удобно выстраивать рабочий и учебный процесс без потери ресурса времени, а «Личный кабинет руководителя» предназначен для обеспечения оперативного доступа пользователей к интересующей их информации в рамках рабочего процесса, а также обеспечения онлайн-взаимодействия пользователей со структурами университета.

Создание этих ресурсов сделает сферу обучение мобильной, упрощая взаимодействие учащихся с преподавателями и образовательным заведением в целом. Приложения позволят оперативно реагировать на новшества, перемены в учебном процессе, следить за событиями и расписанием занятий, как следствие – быстро реагировать на них.

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