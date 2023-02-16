Slack изгоняет российских бесплатных пользователей. Есть потенциальное решение

Slack уведомил бесплатных пользователей из России о скором удалении их аккаунтов. Те, кто оформил платную подписку, таких писем пока не получали. В теории, профиль можно сохранить, если перерегистрировать его на почту из любого домена, не связанного с Россией.

Slack избавляется от россиян

Корпоративный мессенджер Slack, второй по популярности в мире после Microsoft Teams, готовит санкции против своих российских пользователей. Как пишет «Роскомсвобода», мессенджер отключит все российские сообщества с бесплатными рабочими пространствами.

Воображаемый рубильник Slack дернет 21 марта 2023 г. Разработчики начали рассылать уведомления, чтобы заранее предупредить своих пользователей из России.

Такие сообщения получили, в том числе, россияне, не числящиеся ни в одном из существующих «санкционных» списков. Например, это Григорий Любачев, сооснователь российского корпоративного мессенджера «Пачка».

Во всех письмах указана одна и та же дата. Их получили исключительно владельцы бесплатных аккаунтов – тем, кто нашел способ оплачивать премиум-функции сервиса, несмотря на уход из России Visa и MasterCard, о подобных уведомлениях пока не сообщают.

Антироссийская деятельность

Slack работает с 2013 г. и в настоящее время является одним из самых востребованных продуктов в своей сфере. Проект зародился в США – стране, поставляющей антироссийские санкции в большими «партиями».

В 2020 г. разработчики Slack продали свое детище американской компании Salesforce за $28 млрд. Для сравнения, в 2014 г. WhatsApp сменил владельца в обмен на $19 млрд.

Salesforce еще в первых числах марта 2022 г. заявила, что больше не желает иметь никаких дел с Россией. Спустя неделю Slack начал без предупреждения блокировать профили россиян и российских компаний, попавших под международные санкции. В числе пострадавших оказался Сбербанк.

Потенциальный метод защиты

Пока неизвестно, как Slack определяет, кому присылать уведомление, а кому нет. Не исключено, что был настроен некий фильтр рассылки, по которому в дальнейшем будут удаляться аккаунты.

Один из получивших уведомление от Slack россиян сообщил «Роскомсвободе», что его профиль в американском мессенджере привязан к электронной почте, которая зарегистрирована в домене .ru. Существует вероятность, что если сменить привязку на почту в международном домене .com или любом другом, не связанном с Россией, то это поможет избежать санкций со стороны Slack.

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Эта теория еще нуждается в доказательствах. Но если окажется, что подобный трюк действительно работает, следует избегать использования почты в сервисе Google Mail. Как сообщал CNews, в середине февраля 2023 г. он попал под блокировку на территории России. Пока что она коснулась лишь ДНР, но нельзя исключать вероятность ее распространения на всю страну.

К Microsoft лучше не ходить

Самая очевидная альтернатива Slack для тех, кто пожелает сменить мессенджер – это Microsoft Teams. Но не стоит забывать, что Microsoft с большим удовольствием вводит свои антироссийские санкции – например, в феврале 2023 г. она запретила россиянам тестировать свой чат-бот на базе нейросети ChatGPT.

Вполне может оказаться, что массовое бегство россиян из Slack в Teams снова обернется для них массовым удалением аккаунтов. К тому же Microsoft в феврале 2023 г. заявила, что удалит всю информацию из бесплатных профилей, если их владельцы не оформят платную подписку.

Какие еще есть варианты

В свете актуальных событий наиболее верным решением будет переход в один из российских корпоративных мессенджеров. К моменту выхода материала отечественных заменителей Slack и Teams существовало довольно много.

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Например, в апреле 2021 г. холдинг VK дал вторую жизнь своему корпоративному мессенджер Myteam, существующему с осени 2019 г. В нем появилась возможность сотрудникам в офисе и на удаленке вести между собой текстовую переписку, устраивать групповые звонки и проводить вебинары в одном окне.

В ноябре 2021 г. компания TrueConf показала новую версию отечественной платформы для корпоративных коммуникаций TrueConf 8. Теперь это не просто набор разрозненных инструментов, а полноценный мессенджер с современным интерфейсом, поддержкой видеосвязи и функциями совместной работы.

В июне 2022 г. российская компания «Омега-софт» выпустила свое видение корпоративного мессенлжера Omega Chat на замену Microsoft Teams и Slack. Проект распространяется бесплатно. Как сообщили CNews представители «Омега-софт», в его актуальной на февраль 2023 г. версии есть функция переноса всей информации из Slack. В настоящее время проект находится на этапе регистрации в реестре отечественного ПО.