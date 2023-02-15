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Microsoft запретила россиянам тестировать скандально известного чат-бота ChatGPT

Россияне не могут тестировать новый чат-бот Microsoft на базе нейросети ChatGPT. Доступ блокируется по IP-адресу – стоит только сменить его на адрес другой страны, как тут же появляется возможность самостоятельно проверить навыки бота. Microsoft никак не комментирует происходящее, но это далеко не первый ее подобный запрет, адресованный россиянам. Бот еще далек от идеала – его запросто можно заставить выдать корпоративные секреты Microsoft.

Услуги россиян не требуются

Корпорация Microsoft продолжает ограничивать россиян в их возможностях. На этот раз она заблокировала им доступ к своему чат-боту, основанному на нейросети ChatGPT.

Бот встроен в браузер Edge и поисковик Bing, принадлежащий Microsoft. Как сообщал CNews, он был анонсирован в начале февраля 2023 г. и в настоящее время находится в стадии тестирования.

Чтобы принять участие в тестировании, нужно занять виртуальную очередь. Сделать это можно на специальной промо-странице, попасть на которую, находясь в России, не представляется возможным.

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Никаких намеков на территориальные ограничения

Редакция CNews убедилась, что российский IP-адрес является причиной для запрета пользования новой функцией Bing. Притом Microsoft поступила по-хитрому – она не стала прямо говорить, что россиянам входа нет, а решила намекнуть на их невнимательность.

Не видите страницу? А она есть

При попытке зайти с российского IP на сайт bing.com/new, где и располагается кнопка для зачисления в очередь на тестирование, пользователь увидит красиво оформленную страницу с ошибкой 404. Она гласит, что запрошенная страница не найдена, притом прочесть это еще нужно успеть – всего через секунду происходит перенаправление на страницу привычного всем Bing.

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Россиянам доступен только обычный Bing

Но стоит только виртуально переехать в любую другую страну мира, как сайт bing.com/new преображается. Открывается возможность подачи заявки на участие в бета-тестировании, для чего понадобится ввести данные учетной записи Microsoft. При ее отсутствии можно тут же зарегистрироваться.

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Смена IP творит чудеса

Притом, что немаловажно, страница имеет оформление на русском языке. Это явно не машинный перевод, хотя некоторые текстовые элементы сайта исполнены на английском.

Опять за старое

На запрос CNews, с чем связаны эти попытки ограничить россиян в доступе к свободно распространяемому интернет-сервису, представители Microsoft не ответили. Но можно предположить, что корпорация все еще продолжает демонстрировать свое явно не самое позитивное отношение к гражданам России.

«Отменять» россиян софтверный гигант начал еще в марте 2022 г., сразу после старта всем известных событий. Microsoft остановила свой бизнес в России, после ненадолго вернулась, а в июне 2022 г. заявила, что уничтожит свое российское представительство. Тут же начались увольнения и запреты сперва скачивать Windows с сайта корпорации, потом участвовать в ее тестировании, а затем и получать обновления для ОС.

Ответ россиян был молниеносным. В России моментально упали продажи ноутбуков с Windows, поскольку едва ли не каждый житель страны знает, где взять ее бесплатную копию.

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Фото: © rafapress / Фотобанк Фотодженика
К выходкам Microsoft россияне давно привыкли

К концу 2022 г. Microsoft одумалась и вернула доступ к дистрибутивам и обновлениям ОС. Запрет на тестирование Windows остался в силе. Россияне, впрочем, гнев на милость не сменили – по итогам 2022 г. поставки мобильных ПК с предустановленной Windows в Россию рекордно просели.

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Таким образом, недопущение россиян к тестированию умного чат-бота может быть связан с запретом на тестирование Windows.

Не очень умный чат-бот

Новое творение Microsoft призвано в первую очередь повысить популярность браузера Edge и поисковика Bing. Существуя годами, они не в силах завоевать сколько-нибудь значимую долю рынка, хотя оба поставляются в комплекте с Windows 10 и Windows 11.

В сумме эти ОС установлены на 86,88% всех Windows-ПК в мире (данные StatCounter за январь 2023 г.). Тем временем на глобальном рынке браузеров у Edge лишь 4,46% хотя ему почти восемь лет, Bing, которому совсем скоро исполнится 14 лет, за все эти годы сумел отвоевать лишь 3,03% в мировом сегменте поисковиков.

Нейросеть ChatGPT, на которой основан бот Microsoft, весьма тесно связана с этой корпорацией. Ее создала компания OpenAI, получающая довольно щедрые инвестиции от софтверного гиганта.

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Сама нейросеть доказала свою «профпригодность». Она настолько совершенна, что способна генерировать даже тексты дипломных работ – такой прецедент создан в России, CNews освещал эту историю.

В то же время чат-бот Microsoft, построенный на ChatGPT, столь выдающимися возможностями похвастаться не может. Более того, его в два счета можно заставить выдать внутрикорпоративные инструкции, не предназначенные для посторонних глаз. Эта история получила широкое распространение в интернете, и Microsoft втихаря закрыла эту лазейку, никак не прокомментировав свою оплошность. С высокой степенью вероятности можно предположить, что подобных недоделок в чат-боте корпорации осталось еще много.

Евгений Черкесов

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