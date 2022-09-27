Россиян отлучили от обновлений Windows. Как обмануть Microsoft

Введен запрет на скачивание комплексного обновления 22Н2 для Windows 11 с российского IP-адреса. Microsoft блокирует такие подключения. Скачать полноценный дистрибутив для чистой установки с сайта корпорации из России тоже нельзя. Помогает подмена IP-адреса на иностранный.

Больше никаких обновлений

Корпорация Microsoft запретила россиянам скачивать и устанавливать обновление 22Н2 для своей операционной системы Windows 11, пишут «Известия». Это означает, что получить апдейт подавляющее большинство пользователей из России не смогут.

Обновление 22H2 – это крупный патч, привносящий в Windows 11 массу новых функций и изменений. Также он модернизирует массу штатных компонентов системы, с которыми пользователи взаимодействуют на ежедневной или почти ежедневной основе. В первую очередь это «Проводник» (предустановленный файловый менеджер) и «Диспетчер задач».

Редакция CNews убедилась, что скачать обновление действительно нельзя. Обходной путь в виде скачивания готового дистрибутива Windows 11 с сайта Microsoft тоже заблокирован – софтверный гигант сделал это еще в начале лета 2022 г.

Обновлять Windows 11 в России определенно стало сложнее

Пользователи Windows 10 из России, еще не успевшие обновиться до Windows 11, тоже пострадали от санкций Microsoft. Скачивание крупных апдейтов для их системы невозможно с марта 2022 г., хотя поддержка Windows 10 будет прекращена лишь в октябре 2025 г.

Отметим, что несколько лет назад Microsoft планировала закрыть доступ к обновлениям Windows китайской Huawei. В ответ на это власти КНР на универсальном языке (на языке угроз, буквально) объяснили софтверной корпорации, что так делать не стоит. Как следствие, Windows-компьютеры Huawei по-прежнему исправно получают все патчи.

Потенциальные проблемы

Отсутствие доступа к обновлениям Windows 11 не сулит россиянам ничего хорошего, однако ситуация, на самом деле, далеко не самая критичная. По сути, единственное, чего лишатся жители России после очередных санкций Microsoft – это новых «фишек» системы и патчей безопасности, входящих в такие апдейты.

Невозможность получить эти патчи грозит потенциальными проблемами безопасности. Это частично решается установкой дополнительного «антихакерского» софта – антивируса и брандмауэра. А если не посещать сомнительные сайты и не открывать письма от неизвестных адресатов, то риск стать жертвой взлома или получить вирус снижается почти до нуля.

Почему не нужно бояться

Windows 11, как и другая современная ОС семейства Windows не превратится «в тыкву», если не устанавливать на нее самые свежие обновления. Операционка в данном случае продолжит работать, как ни в чем не бывало, равно как и сторонние программы, будь то браузер, почтовый клиент или что-то еще.

Яркий пример – ОС Windows 7. Поддержку данной системы Microsoft прекратила еще в январе 2020 г., однако ее доля среди российских Windows-ПК по-прежнему составляет 21,09% против всего-навсего 5,54% у Windows 11 (данные StatCounter на август 2022 г.).

Выйти из ситуации может установка актуальной версии Windows 11 с нуля. Многие россияне знают, где взять дистрибутив

Кроме того, Microsoft известна на весь мир своим умением выпускать обновления для своих ОС, ломающие те или иные компоненты системы, нередко ключевые. Несмотря на то, что Windows 11 не исполнилось и года (ее релиз состоялся 5 октября 2021 г.), она уже успела нахватать более десятка проблемных патчей.

Также не следует забывать про позицию топ-менеджмента Microsoft. В начале лета 2022 г. президент корпорации Брэд Смит (Brad Smith) на весь мир заявил, что Microsoft постарается полностью уничтожить свой российский офис. Бизнес в России компания остановила еще весной 2022 г.

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По мнению Романа Мылицына, руководителя направления перспективных исследований группы «Астра», принимая такое решение, Microsoft руководствовалась вовсе не собственными желаниями. «Конечно, такой шаг совершенно нелогичен с точки зрения бизнеса и современной клиенториентированной компании, – сообщил CNews Мылицын. – Однако такие действия продиктованы не рыночной целесообразностью, а нормативно-правовыми документами, принятыми в США по политическим мотивам с целью ограничения доступа России к западным технологиям и решениям. Именно в этой связи так актуальны действия российского государства, направленные на оперативное обеспечение технологического суверенитета».

Как быть россиянам

Все те, кто не желает мириться с решением Microsoft и очень хочет работать в самой свежей версии Windows 11, могут в два счета сломать защиту софтверного гиганта. Для этого достаточно воспользоваться любым из имеющихся в распоряжении средств подмены IP-адреса.

Такие сервисы используются россиянами для посещения заблокированных в стране веб-сайтов. Их применение для личного пользования на сентябрь 2022 г. законом, к слову, не запрещалось.

Достаточно просто подменить IP-адрес, скажем, на американский, после чего апдейт 22Н2 для Windows 11 вновь станет доступен для скачивания. С почти 100-процентной долей вероятности можно утверждать, что этот небольшой «фокус» сработает и с последующими апдейтами.

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Отметим, что после того как Microsoft сперва запретила скачивать дистрибутивы Windows со своего сайта, а затем исключила россиян из своей программы бета-тестирования (Windows Insider), россияне бросились искать в интернете пиратские версии Windows. К середине осени 2022 г. стало очевидно, что западные санкции, спровоцировавшие недоступность иностранных фильмов, софта и пр., вернули Рунет в начало XXI века в плане популярности нелицензионного контента.

Менее популярное решение

Microsoft официально нельзя назвать монополистом в сегменте настольных операционных систем. Однако всем известно, что именно на Windows работает большая часть десктопов и неттопов.

Если взять российскую статистику, то на долю всех версий Windows среди настольных ОС приходится в совокупности 87,45% (данные StatCounter за август 2022 г.). У Apple MacOS этот показатель составляет 4,91%, у всех существующих дистрибутивов Linux – всего 2,15% в сумме.

На мировой арене у Windows 74,73%, у macOS – 14,39%, у Linux – 2,8%.

Осваивать Linux россияне не торопятся

В России существует несколько отечественных дистрибутивов Linux, но статистика показывает, что пользователи не спешат отказываться от Windows и переходить на них. Выбор в пользу macOS в настоящее время может повлечь за собой массу негативных последствий, поскольку придется, по меньшей мере, потратиться на новый или подержанный MacBook, iMac, Mac mini или Mac Pro. Кроме того, нужно держать в памяти, что Apple – компания, активно поддерживающая санкции против России. Она с весны 2022 г. не продает на российском рынке свою технику, что уже привело к ее дефициту, а также к нехватке запчастей для ее ремонта. К тому же она регулярно удаляет российские приложения для iPhone и iPad из каталога App Store. Неизвестно, какой сюрприз она готовит владельцам ее Mac.