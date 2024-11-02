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Apple iMac Серия моноблоков
СОБЫТИЯ
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|02.11.2024
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Новинки Apple уже доступны для предзаказа в сети «М.Видео-Эльдорадо»
-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на новинки Apple – MacBook Pro, Mac Mini и моноблоки iMac на процессоре M4. Стоимость устройств составляет от 89 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Apple Mac Mini M4: 16/256 ГБ – 89 999 руб., 16/512 ГБ – 114 999 ру
|01.11.2024
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Стали известны цены на MacBook Pro, iMac, Mac mini в России
авлены с 14- и 16-дюймовыми дисплеями Liquid Retina XDR с максимальной яркостью 1000 нит. Стоимость Apple MacBook Pro 14 M4 на 512 ГБ начинается от 184 324 руб., не считая таможенных пошлин и сборов. iMac. Ключевое обновление также заключается в переводе моноблока на новый чип М4, который даст повышение энергоэффективности и производительности до 1,7 раза в повседневных задачах и до 2,1 раз
|18.11.2021
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Huawei создала ПК-моноблок на американском процессоре. Он оказался дешевле Apple iMac
Конкурент iMac из Китая Компания Huawei анонсировала новейший компьютер MateStation X Silver, совмещающ
|04.10.2021
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Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото
, так и в госкорпорациях. В плане внешности он имеет некое сходство с американским моноблоком Apple iMac, получившим обновление в апреле 2021 г. Одно из главных отличий во внешности – это выбор
|15.06.2021
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Новейшие дорогие iMac поставляются с перекошенными дисплеями. Починить их самостоятельно нельзя
Бракованные iMac Владельцы новых разноцветных моноблоков Apple iMac стали жаловаться на перекошенн
|06.10.2020
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Разрекламированный чип безопасности Apple содержит неустранимую брешь. Все современные MacBook под угрозой взлома
поколение чипа безопасности Т1, дебютировавшего в 2016 г. Рассказывая о Т2 в рамках анонса десктопа iMac Pro 2017, ставшего первым ПК с таким чипом, Apple рекламировала его как средство, в разы
|08.09.2020
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Всё в одном: топ-8 лучших моноблоков
Apple iMac 27" Новый моноблок Apple вполне ожидаемо получил улучшенную производительность по сравнению с предыдущей моделью. В топовой версии он оснащается процессором Intel Core i9 10-го поколения с
|10.08.2020
|Новый iMac 2020: матовый дисплей и экономия до 260 тыс. рублей на апгрейде
|19.03.2019
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Apple представила обновленную линейку iMac. Цены
Apple представила обновленную линейку iMac, которые впервые получили процессоры Intel 9 поколения, а также графический процессор Vega в качестве опции. Пользователи заметят, насколько iMac стал быстрее не только в повседневн
|06.11.2018
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На новые MacBook, iMac и Mac mini невозможно установить Linux
й USB/Thunderbolt-носитель. Я пробовал этот вариант с Windows, и он сработал. Тем не менее, внутренний носитель оставался невидимым для системы». О чипе T2 Микросхема T2 впервые появилась в моноблоке Apple iMac Pro, увидевшем свет 14 декабря 2017 г. Чипом также оснащаются представленные в конце октября 2018 г. ноутбук MacBook Air с 13-дюймовым дисплеем Retina и компактный персональный компь
|31.10.2018
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Apple внезапно взвинтила российские цены на iPhone, MacBook и iMac
ok Pro 13 с тачбаром тоже стали дороже – теперь их цена начинается от 153 тыс. руб., и в их случае разница со вчерашней ценой достигла 8 тыс. руб. Apple бьет все рекорды роста цен Новый настольный ПК iMac Pro с 31 октября подорожал на 43 тыс. руб. за базовую комплектацию. Это цена актуального флагманского смартфона на Android или ноутбука среднего класса под управлением Windows 10. Новинки
|19.12.2017
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Вся мощь - на экране
Состоялся дебют новой сверхмощной линейки моноблоков Apple, названной iMac Pro. Новые компьютеры линейки Apple iMac Pro работают на базе процессоров Intel X
|07.06.2017
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AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500 для iMac
AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500, обеспечивая работу за пределами разрешения UHD в форм-факторе моноблока. Доступные в обновленных iMac с диагональю 21,5 и 27 дюймов, видеокарты Radeon Pro 500-серии обеспечивают опыт работы на ПК, открывая доступ к играм, эффектам VR на некоторых моделях, а также упрощают процесс создания
|06.06.2017
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Apple iMac стал рабочей станцией
iMac компании Apple появилась дебютная модель повышенной мощности. Новинка получила название Apple iMac Pro и по своей мощности соответствует стандартам класса рабочих станций. Так, дисплей мо
|21.04.2017
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Лучшие моноблоки. Выбор ZOOM
Apple iMac 27" и Apple iMac 21,5” Ходили слухи, что Apple собиралась отказываться от iMac
|20.04.2017
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Apple готовит iMac с производительностью как у сервера
Apple готовит новые iMacВ мае 2017 г. компания Apple приступит к производству двух новых моноблочных iMac, релиз которых запланирован на вторую половину 2017 г. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на инсайдерскую информацию, полученную от тайваньских партнеров Apple. В настоящий моме
|14.10.2015
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Моноблоки Apple iMac получили обновление модельного ряда
Обновление линейки моноблоков Apple iMac использует новейшие процессоры Intel и оснащена портами Thunderbolt второго поколения. A
|13.10.2015
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Apple выпустила новые iMac с дисплеем Retina. Цена в России
Обновление линейки iMac Apple представила настольный моноблок iMac с дисплеем Retina 21,5 дюйма и убрала
|20.05.2015
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Apple обновила MacBook Pro и iMac
екпад Force Touch в новую версию ноутбука MacBook Pro 15 и представила обновлённую версию моноблока iMac с дисплеем Retina 5K. Новое поколение MacBook Pro 15, помимо инновационного трекпада For
|08.04.2015
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Apple запатентовала управление iMac, Macbook и Apple TV с помощью жестов
выполнит определенное действие. То же самое в случае оттопыренного вверх большого пальца при согнутых остальных и т. д. Описанная в патенте технология подходит для управления настольными компьютерами Apple iMac, ноутбуками MacBook и телеприставкой Apple TV при условии подключения специального контроллера, который будет содержать камеры и датчики. Система с помощью камер или датчиков сканиру
|06.04.2015
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LG проболталась о будущих компьютерах Apple
Компания LG Display, дочернее предприятие корпорации LG, в которую также входит LG Electronics, проговорилась на своем официальном сайте о том, что Apple готовится представить настольный моноблок iMac с экраном формата 8K (с разрешением 7680 x 4320 пикселей). Рассказывая о перспективах формата 8K, LG Display написала: «Apple объявила о том, что планирует выпустить iMac 8K с диспл
|08.01.2015
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Моноблок iMac 27’’ с дисплеем Retina 5K: впереди планеты всей
Впрочем, впечатляет в iMac Retina 5К не только само разрешение. Оно, кстати, ровно в 4 раза больше, чем у «обычного
|16.10.2014
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Apple выпустила новый iPad и iMac с дисплеем Retina 5K. ЦЕНЫ В РОССИИ
сегодняшнему дню Apple продала 225 млн iPad всех поколений. На мероприятии Apple был впервые показан популярный на «маках» графический редактор Pixelmator в версии для iPad Разрешение дисплея в новом iMac составляет 5120 x 2880 пикселей, что в семь раз больше, чем на экранах формата Full HD. Толщина корпуса нового моноблока составляет 5 мм в самом тонком месте (см. обзор ZOOM.CNews). Новый
|15.07.2014
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Тест самого доступного iMac: еще ближе к народу
ами уже нет, но дело его живёт. Уж сколько журналистов и просто энтузиастов брались за расчёт: сколько будет стоить аналогичный по конфигурации Windows-компьютер, подбирая для сравнения как моноблоки iMac, так и десктопы Mac Pro или ноутбуки MacBook. И всегда получалось, как минимум, ничуть не дешевле продукции Apple, а если посмотреть на реальные цены реальных устройств — то ещё и дороже.
|19.06.2014
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iMac стал доступнее на 200 долларов
Компания Apple решила приблизить к массовому покупателю линейку моноблоков iMac, представив новую модель за 1099 долларов. «Бюджетный» iMac на 200 долларов дешевле самого недорого моноблока этой линейки. В нём установлен мобильный двухъядерный процессор Intel C
|18.06.2014
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Apple начала продажи самого дешевого iMac. ЦЕНА в России
Apple представила и начала продажу своего нового моноблока iMac с диагональю экрана 21,5 дюйм. Благодаря использованию относительно недорогого двухъядерного процессора Intel Core i5 с тактовой частотой 1,4 ГГц, новый 21,5-дюймовый iMac стал само
|28.10.2013
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Обзор моноблока Apple iMac 2013 и Time Capsule 2013: что нужно знать о новых "маках"?
(весь компьютер собран в одном корпусе, по сути, в мониторе) фирмы Apple, изначально придуманная Джонатаном Айвом, тем самым, кто впоследствии нарисовал дизайн iOS 7. После изобретения самого первого iMac G3 в 1998-м году, габариты моноблока каждый год существенно уменьшались и где-то с 2012 года iMac стал не то, что не больше типичного монитора, а скорее даже меньше. Собственно, мон
|22.04.2013
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Тест моноблока HP Spectre One: лучший анти-iMac
одном из таких «мониторов» All-In-One от всемирно известного производителя - HP. HP Spectre One iMac 21,5 Модель C3T11EA MD093 MD094 Операционная система Windows 8 (64 бит) Mac OS 10.8.2
|07.03.2013
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Обзор моноблока Sony Vaio L: ТВ-тюнер и безочковое 3D в одном флаконе
Впрочем, когда курьер привёз мне Sony VAIO L, я понял, что за три недели тестирования iMac успел избаловаться. Как я и говорил, к хорошему быстро привыкаешь. Коробку с компьютером-телевизором поднять, конечно, удалось - даром что ли я в тренажёрный зал хожу, но лёгким устройство
|20.02.2013
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Детальный обзор моноблока Apple iMac: Das ist Fantastisch
Сколько пользователей привыкли колошматить монитор за то, что их компьютер плохо работает, хотя, казалось бы, причём тут монитор - он же только показывает? И вот вам - компьютер-монитор, iMac. Впрочем, компьютеры, интегрированные с монитором были и до iMac - вспомнить хотя бы Apple III. Однако новые iMac (late 2012) уже полностью перестали отличаться от обычных мо
|10.12.2012
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27-дюймовые Apple iMac задержатся до января 2013 г.
Новые 27-дюймовые Apple iMac, анонсированные в ноябре, появятся в продаже не раньше конца января 2013 г., сообщает 9t
|28.11.2012
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Apple выпустила новый iMac
Новый настольный компьютер «все в одном» Apple iMac с диагональю экрана 21,5 дюйма появится в продаже с 30 ноября 2012 г., на сайте компании
|23.10.2012
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Apple обновила MacBook Pro и моноблоки iMac. ЦЕНЫ
0 и видеовыход HDMI. Цены на MacBook Pro составят в нижней конфигурации $1699 (2,5 ГГц Core i5, 8 ГБ памяти и накопитель SSD 128 ГБ), в верхней - $1999. Фил Шиллер показал публике также новую линейку iMac, моноблоков Apple. Новый iMac заключен в сверхтонкий 5-миллиметровый конкурс, заламинированный в единое целое с панелью дисплея. В iMac отсутствует оптический привод. Фил Шил
|11.09.2012
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Новые Apple iMac и 13-дюймовые MacBook Pro Retina поехали в магазины
ктроники - партнеры Apple - приступили к поставкам новых настольных компьютеров «все в одном» Apple iMac и новых 13-дюймовых ноутбуков Apple MacBook Pro в промышленных масштабах, сообщает DigiT
|25.06.2012
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Компьютеры iMac получат дисплеи Retina в 2013 г.
Настольные компьютеры "все в одном" Apple iMac получат дисплеи Retina не раньше 2013 г., сообщает AppleInsider со ссылкой на осведомленные источники. Ранее сообщалось, что очередное обновление линейки запланировано на конец текущ
|30.05.2012
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Dell выпустил клона Apple iMac
нескольких недель, сообщили в пресс-службе Dell. XPS One 27 является аналогом старшей модели Apple iMac, которая обладает дисплеем с такой же диагональю и разрешением. Кроме того, и в том, и в
|03.02.2012
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В заявке Apple на патент говорится о iMac с сенсорным экраном
Бюро США по патентам и товарным знакам опубликовало заявку на патент компании Apple, в которой описывается настольный компьютер с сенсорным экраном. Судя по всему, речь идет о iMac, предполагает Patently Apple. В заявке предлагаются более удобные методы реализации вращающихся ручек в графическом интерфейсе. В частности, Apple предлагает делать их более визуально насы
|08.12.2011
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Apple выпустит гибрид iMac-ТВ до выхода полноценного телевизора
Apple может выпустить модель настольного компьютера iMac со встроенными функциями телевизора до того, как приступить к производству полноценного телевизионного устройства, сообщает BGR со ссылкой на аналитика Wedge Partners Брайана Блейра (Brian
|09.08.2011
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Apple покажет iMac для школьников
Компания Apple готовит к выпуску новую модель компьютера класса «все-в-одном» iMac для образовательных учреждений. Он будет стоить дешевле 1000 долларов и появится в августе, пишет блог 9 to 5 Mac. Новинка будет иметь 21.5-дюймовый экран, двухъядерный процессор 3.1 ГГц,
|26.07.2011
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Apple заменит iMac с бракованными винчестерами
Компания Apple объявила о том, что отзывает из продажи компьютеры iMac, появившиеся в мае 2011 года. Причина – дефекты терабайтовых винчестеров Seagate, установленных в них. Apple заявляет, что винчестеры могут выйти из строя в компьютерах, приобретенных в пе
Apple iMac и организации, системы, технологии, персоны:
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