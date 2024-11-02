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Apple iMac Серия моноблоков

СОБЫТИЯ

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02.11.2024 Новинки Apple уже доступны для предзаказа в сети «М.Видео-Эльдорадо»

-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на новинки Apple – MacBook Pro, Mac Mini и моноблоки iMac на процессоре M4. Стоимость устройств составляет от 89 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Apple Mac Mini M4: 16/256 ГБ – 89 999 руб., 16/512 ГБ – 114 999 ру
01.11.2024 Стали известны цены на MacBook Pro, iMac, Mac mini в России

авлены с 14- и 16-дюймовыми дисплеями Liquid Retina XDR с максимальной яркостью 1000 нит. Стоимость Apple MacBook Pro 14 M4 на 512 ГБ начинается от 184 324 руб., не считая таможенных пошлин и сборов. iMac. Ключевое обновление также заключается в переводе моноблока на новый чип М4, который даст повышение энергоэффективности и производительности до 1,7 раза в повседневных задачах и до 2,1 раз
18.11.2021 Huawei создала ПК-моноблок на американском процессоре. Он оказался дешевле Apple iMac

Конкурент iMac из Китая Компания Huawei анонсировала новейший компьютер MateStation X Silver, совмещающ
04.10.2021 Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото

, так и в госкорпорациях. В плане внешности он имеет некое сходство с американским моноблоком Apple iMac, получившим обновление в апреле 2021 г. Одно из главных отличий во внешности – это выбор
15.06.2021 Новейшие дорогие iMac поставляются с перекошенными дисплеями. Починить их самостоятельно нельзя

Бракованные iMac Владельцы новых разноцветных моноблоков Apple iMac стали жаловаться на перекошенн
06.10.2020 Разрекламированный чип безопасности Apple содержит неустранимую брешь. Все современные MacBook под угрозой взлома

поколение чипа безопасности Т1, дебютировавшего в 2016 г. Рассказывая о Т2 в рамках анонса десктопа iMac Pro 2017, ставшего первым ПК с таким чипом, Apple рекламировала его как средство, в разы
08.09.2020 Всё в одном: топ-8 лучших моноблоков

Apple iMac 27" Новый моноблок Apple вполне ожидаемо получил улучшенную производительность по сравнению с предыдущей моделью. В топовой версии он оснащается процессором Intel Core i9 10-го поколения с
10.08.2020 Новый iMac 2020: матовый дисплей и экономия до 260 тыс. рублей на апгрейде
19.03.2019 Apple представила обновленную линейку iMac. Цены

Apple представила обновленную линейку iMac, которые впервые получили процессоры Intel 9 поколения, а также графический процессор Vega в качестве опции. Пользователи заметят, насколько iMac стал быстрее не только в повседневн
06.11.2018 На новые MacBook, iMac и Mac mini невозможно установить Linux

й USB/Thunderbolt-носитель. Я пробовал этот вариант с Windows, и он сработал. Тем не менее, внутренний носитель оставался невидимым для системы». О чипе T2 Микросхема T2 впервые появилась в моноблоке Apple iMac Pro, увидевшем свет 14 декабря 2017 г. Чипом также оснащаются представленные в конце октября 2018 г. ноутбук MacBook Air с 13-дюймовым дисплеем Retina и компактный персональный компь
31.10.2018 Apple внезапно взвинтила российские цены на iPhone, MacBook и iMac

ok Pro 13 с тачбаром тоже стали дороже – теперь их цена начинается от 153 тыс. руб., и в их случае разница со вчерашней ценой достигла 8 тыс. руб. Apple бьет все рекорды роста цен Новый настольный ПК iMac Pro с 31 октября подорожал на 43 тыс. руб. за базовую комплектацию. Это цена актуального флагманского смартфона на Android или ноутбука среднего класса под управлением Windows 10. Новинки

19.12.2017 Вся мощь - на экране

Состоялся дебют новой сверхмощной линейки моноблоков Apple, названной iMac Pro. Новые компьютеры линейки Apple iMac Pro работают на базе процессоров Intel X
07.06.2017 AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500 для iMac

AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500, обеспечивая работу за пределами разрешения UHD в форм-факторе моноблока. Доступные в обновленных iMac с диагональю 21,5 и 27 дюймов, видеокарты Radeon Pro 500-серии обеспечивают опыт работы на ПК, открывая доступ к играм, эффектам VR на некоторых моделях, а также упрощают процесс создания

06.06.2017 Apple iMac стал рабочей станцией

iMac компании Apple появилась дебютная модель повышенной мощности. Новинка получила название Apple iMac Pro и по своей мощности соответствует стандартам класса рабочих станций. Так, дисплей мо
21.04.2017 Лучшие моноблоки. Выбор ZOOM

Apple iMac 27" и Apple iMac 21,5” Ходили слухи, что Apple собиралась отказываться от iMac
20.04.2017 Apple готовит iMac с производительностью как у сервера

Apple готовит новые iMacВ мае 2017 г. компания Apple приступит к производству двух новых моноблочных iMac, релиз которых запланирован на вторую половину 2017 г. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на инсайдерскую информацию, полученную от тайваньских партнеров Apple. В настоящий моме
14.10.2015 Моноблоки Apple iMac получили обновление модельного ряда

Обновление линейки моноблоков Apple iMac использует новейшие процессоры Intel и оснащена портами Thunderbolt второго поколения. A
13.10.2015 Apple выпустила новые iMac с дисплеем Retina. Цена в России

Обновление линейки iMac Apple представила настольный моноблок iMac с дисплеем Retina 21,5 дюйма и убрала

20.05.2015 Apple обновила MacBook Pro и iMac

екпад Force Touch в новую версию ноутбука MacBook Pro 15 и представила обновлённую версию моноблока iMac с дисплеем Retina 5K. Новое поколение MacBook Pro 15, помимо инновационного трекпада For
08.04.2015 Apple запатентовала управление iMac, Macbook и Apple TV с помощью жестов

выполнит определенное действие. То же самое в случае оттопыренного вверх большого пальца при согнутых остальных и т. д. Описанная в патенте технология подходит для управления настольными компьютерами Apple iMac, ноутбуками MacBook и телеприставкой Apple TV при условии подключения специального контроллера, который будет содержать камеры и датчики. Система с помощью камер или датчиков сканиру
06.04.2015 LG проболталась о будущих компьютерах Apple

Компания LG Display, дочернее предприятие корпорации LG, в которую также входит LG Electronics, проговорилась на своем официальном сайте о том, что Apple готовится представить настольный моноблок iMac с экраном формата 8K (с разрешением 7680 x 4320 пикселей). Рассказывая о перспективах формата 8K, LG Display написала: «Apple объявила о том, что планирует выпустить iMac 8K с диспл
08.01.2015 Моноблок iMac 27’’ с дисплеем Retina 5K: впереди планеты всей

Впрочем, впечатляет в iMac Retina 5К не только само разрешение. Оно, кстати, ровно в 4 раза больше, чем у «обычного
16.10.2014 Apple выпустила новый iPad и iMac с дисплеем Retina 5K. ЦЕНЫ В РОССИИ

сегодняшнему дню Apple продала 225 млн iPad всех поколений. На мероприятии Apple был впервые показан популярный на «маках» графический редактор Pixelmator в версии для iPad Разрешение дисплея в новом iMac составляет 5120 x 2880 пикселей, что в семь раз больше, чем на экранах формата Full HD. Толщина корпуса нового моноблока составляет 5 мм в самом тонком месте (см. обзор ZOOM.CNews). Новый

15.07.2014 Тест самого доступного iMac: еще ближе к народу

ами уже нет, но дело его живёт. Уж сколько журналистов и просто энтузиастов брались за расчёт: сколько будет стоить аналогичный по конфигурации Windows-компьютер, подбирая для сравнения как моноблоки iMac, так и десктопы Mac Pro или ноутбуки MacBook. И всегда получалось, как минимум, ничуть не дешевле продукции Apple, а если посмотреть на реальные цены реальных устройств — то ещё и дороже.

19.06.2014 iMac стал доступнее на 200 долларов

Компания Apple решила приблизить к массовому покупателю линейку моноблоков iMac, представив новую модель за 1099 долларов. «Бюджетный» iMac на 200 долларов дешевле самого недорого моноблока этой линейки. В нём установлен мобильный двухъядерный процессор Intel C
18.06.2014 Apple начала продажи самого дешевого iMac. ЦЕНА в России

Apple представила и начала продажу своего нового моноблока iMac с диагональю экрана 21,5 дюйм. Благодаря использованию относительно недорогого двухъядерного процессора Intel Core i5 с тактовой частотой 1,4 ГГц, новый 21,5-дюймовый iMac стал само
28.10.2013 Обзор моноблока Apple iMac 2013 и Time Capsule 2013: что нужно знать о новых "маках"?

(весь компьютер собран в одном корпусе, по сути, в мониторе) фирмы Apple, изначально придуманная Джонатаном Айвом, тем самым, кто впоследствии нарисовал дизайн iOS 7. После изобретения самого первого iMac G3 в 1998-м году, габариты моноблока каждый год существенно уменьшались и где-то с 2012 года iMac стал не то, что не больше типичного монитора, а скорее даже меньше. Собственно, мон
22.04.2013 Тест моноблока HP Spectre One: лучший анти-iMac

одном из таких «мониторов» All-In-One от всемирно известного производителя - HP.   HP Spectre One   iMac 21,5 Модель C3T11EA MD093 MD094 Операционная система  Windows 8 (64 бит)   Mac OS 10.8.2
07.03.2013 Обзор моноблока Sony Vaio L: ТВ-тюнер и безочковое 3D в одном флаконе

Впрочем, когда курьер привёз мне Sony VAIO L, я понял, что за три недели тестирования iMac успел избаловаться. Как я и говорил, к хорошему быстро привыкаешь. Коробку с компьютером-телевизором поднять, конечно, удалось - даром что ли я в тренажёрный зал хожу, но лёгким устройство
20.02.2013 Детальный обзор моноблока Apple iMac: Das ist Fantastisch

Сколько пользователей привыкли колошматить монитор за то, что их компьютер плохо работает, хотя, казалось бы, причём тут монитор - он же только показывает? И вот вам - компьютер-монитор, iMac. Впрочем, компьютеры, интегрированные с монитором были и до iMac - вспомнить хотя бы Apple III. Однако новые iMac (late 2012) уже полностью перестали отличаться от обычных мо
10.12.2012 27-дюймовые Apple iMac задержатся до января 2013 г.

Новые 27-дюймовые Apple iMac, анонсированные в ноябре, появятся в продаже не раньше конца января 2013 г., сообщает 9t
28.11.2012 Apple выпустила новый iMac

Новый настольный компьютер «все в одном» Apple iMac с диагональю экрана 21,5 дюйма появится в продаже с 30 ноября 2012 г., на сайте компании
23.10.2012 Apple обновила MacBook Pro и моноблоки iMac. ЦЕНЫ

0 и видеовыход HDMI. Цены на MacBook Pro составят в нижней конфигурации $1699 (2,5 ГГц Core i5, 8 ГБ памяти и накопитель SSD 128 ГБ), в верхней - $1999. Фил Шиллер показал публике также новую линейку iMac, моноблоков Apple. Новый iMac заключен в сверхтонкий 5-миллиметровый конкурс, заламинированный в единое целое с панелью дисплея. В iMac отсутствует оптический привод. Фил Шил
11.09.2012 Новые Apple iMac и 13-дюймовые MacBook Pro Retina поехали в магазины

ктроники - партнеры Apple - приступили к поставкам новых настольных компьютеров «все в одном» Apple iMac и новых 13-дюймовых ноутбуков Apple MacBook Pro в промышленных масштабах, сообщает DigiT
25.06.2012 Компьютеры iMac получат дисплеи Retina в 2013 г.

Настольные компьютеры "все в одном" Apple iMac получат дисплеи Retina не раньше 2013 г., сообщает AppleInsider со ссылкой на осведомленные источники. Ранее сообщалось, что очередное обновление линейки запланировано на конец текущ
30.05.2012 Dell выпустил клона Apple iMac

нескольких недель, сообщили в пресс-службе Dell. XPS One 27 является аналогом старшей модели Apple iMac, которая обладает дисплеем с такой же диагональю и разрешением. Кроме того, и в том, и в
03.02.2012 В заявке Apple на патент говорится о iMac с сенсорным экраном

Бюро США по патентам и товарным знакам опубликовало заявку на патент компании Apple, в которой описывается настольный компьютер с сенсорным экраном. Судя по всему, речь идет о iMac, предполагает Patently Apple. В заявке предлагаются более удобные методы реализации вращающихся ручек в графическом интерфейсе. В частности, Apple предлагает делать их более визуально насы
08.12.2011 Apple выпустит гибрид iMac-ТВ до выхода полноценного телевизора

Apple может выпустить модель настольного компьютера iMac со встроенными функциями телевизора до того, как приступить к производству полноценного телевизионного устройства, сообщает BGR со ссылкой на аналитика Wedge Partners Брайана Блейра (Brian
09.08.2011 Apple покажет iMac для школьников

Компания Apple готовит к выпуску новую модель компьютера класса «все-в-одном» iMac для образовательных учреждений. Он будет стоить дешевле 1000 долларов и появится в августе, пишет блог 9 to 5 Mac. Новинка будет иметь 21.5-дюймовый экран, двухъядерный процессор 3.1 ГГц,

26.07.2011 Apple заменит iMac с бракованными винчестерами

Компания Apple объявила о том, что отзывает из продажи компьютеры iMac, появившиеся в мае 2011 года. Причина – дефекты терабайтовых винчестеров Seagate, установленных в них. Apple заявляет, что винчестеры могут выйти из строя в компьютерах, приобретенных в пе

Публикаций - 468, упоминаний - 531

Apple iMac и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 398
Intel Corporation 12811 97
Microsoft Corporation 25775 71
AMD - Advanced Micro Devices 4641 40
Nvidia Corp 4002 38
Dell EMC 5180 36
Sony 6739 29
HP Inc. 5883 26
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Dell Technologies - Dell Computer 2219 22
Samsung Electronics 11064 21
AMD Graphics Product Group - ATI 973 20
Google LLC 12688 20
Lenovo Group 2446 17
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 16
Acer Group - Acer Inc 2776 14
HP - Hewlett-Packard 3662 13
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 12
Adobe Systems 1597 12
Huawei 4676 11
LG Electronics 3735 11
Quanta Computer 215 10
X Corp - Twitter 2938 10
Связной ГК - CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 28 9
Toshiba Corporation 2980 9
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 9
VAIO 475 8
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 8
Xiaomi - Сяоми 2231 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Lenovo Motorola 3566 8
Future Power Technologies 9 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 7
eOne Global - eOne Group 9 6
Fujitsu 2105 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 6
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 6
AOL Inc - America Online 1883 5
Daewoo 103 11
Связной ГК 1401 9
KGI Securities 50 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 4
Евросеть 1421 4
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 3
ДамПродам - DamProdam 6 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Россети Ленэнерго 1699 3
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Walt Disney Company 647 3
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
LoveFrom - дизайнерская студия 8 2
RBC Capital Markets 59 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Белый Ветер 365 2
Chevrolet 42 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Tesla Motors 461 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Volkswagen Group - VW 308 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Ford 434 1
Coca-Cola Company 261 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Barclays 122 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Судебная власть - Judicial power 2500 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 2
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
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