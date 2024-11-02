Новинки Apple уже доступны для предзаказа в сети «М.Видео-Эльдорадо» -Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на новинки Apple – MacBook Pro, Mac Mini и моноблоки iMac на процессоре M4. Стоимость устройств составляет от 89 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Apple Mac Mini M4: 16/256 ГБ – 89 999 руб., 16/512 ГБ – 114 999 ру

Стали известны цены на MacBook Pro, iMac, Mac mini в России авлены с 14- и 16-дюймовыми дисплеями Liquid Retina XDR с максимальной яркостью 1000 нит. Стоимость Apple MacBook Pro 14 M4 на 512 ГБ начинается от 184 324 руб., не считая таможенных пошлин и сборов. iMac. Ключевое обновление также заключается в переводе моноблока на новый чип М4, который даст повышение энергоэффективности и производительности до 1,7 раза в повседневных задачах и до 2,1 раз

Huawei создала ПК-моноблок на американском процессоре. Он оказался дешевле Apple iMac Конкурент iMac из Китая Компания Huawei анонсировала новейший компьютер MateStation X Silver, совмещающ

Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото , так и в госкорпорациях. В плане внешности он имеет некое сходство с американским моноблоком Apple iMac, получившим обновление в апреле 2021 г. Одно из главных отличий во внешности – это выбор

Новейшие дорогие iMac поставляются с перекошенными дисплеями. Починить их самостоятельно нельзя Бракованные iMac Владельцы новых разноцветных моноблоков Apple iMac стали жаловаться на перекошенн

Разрекламированный чип безопасности Apple содержит неустранимую брешь. Все современные MacBook под угрозой взлома поколение чипа безопасности Т1, дебютировавшего в 2016 г. Рассказывая о Т2 в рамках анонса десктопа iMac Pro 2017, ставшего первым ПК с таким чипом, Apple рекламировала его как средство, в разы

Всё в одном: топ-8 лучших моноблоков Apple iMac 27" Новый моноблок Apple вполне ожидаемо получил улучшенную производительность по сравнению с предыдущей моделью. В топовой версии он оснащается процессором Intel Core i9 10-го поколения с

Apple представила обновленную линейку iMac. Цены Apple представила обновленную линейку iMac, которые впервые получили процессоры Intel 9 поколения, а также графический процессор Vega в качестве опции. Пользователи заметят, насколько iMac стал быстрее не только в повседневн

На новые MacBook, iMac и Mac mini невозможно установить Linux й USB/Thunderbolt-носитель. Я пробовал этот вариант с Windows, и он сработал. Тем не менее, внутренний носитель оставался невидимым для системы». О чипе T2 Микросхема T2 впервые появилась в моноблоке Apple iMac Pro, увидевшем свет 14 декабря 2017 г. Чипом также оснащаются представленные в конце октября 2018 г. ноутбук MacBook Air с 13-дюймовым дисплеем Retina и компактный персональный компь

Apple внезапно взвинтила российские цены на iPhone, MacBook и iMac ok Pro 13 с тачбаром тоже стали дороже – теперь их цена начинается от 153 тыс. руб., и в их случае разница со вчерашней ценой достигла 8 тыс. руб. Apple бьет все рекорды роста цен Новый настольный ПК iMac Pro с 31 октября подорожал на 43 тыс. руб. за базовую комплектацию. Это цена актуального флагманского смартфона на Android или ноутбука среднего класса под управлением Windows 10. Новинки

Вся мощь - на экране Состоялся дебют новой сверхмощной линейки моноблоков Apple, названной iMac Pro. Новые компьютеры линейки Apple iMac Pro работают на базе процессоров Intel X

AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500 для iMac AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500, обеспечивая работу за пределами разрешения UHD в форм-факторе моноблока. Доступные в обновленных iMac с диагональю 21,5 и 27 дюймов, видеокарты Radeon Pro 500-серии обеспечивают опыт работы на ПК, открывая доступ к играм, эффектам VR на некоторых моделях, а также упрощают процесс создания

Apple iMac стал рабочей станцией iMac компании Apple появилась дебютная модель повышенной мощности. Новинка получила название Apple iMac Pro и по своей мощности соответствует стандартам класса рабочих станций. Так, дисплей мо

Лучшие моноблоки. Выбор ZOOM Apple iMac 27" и Apple iMac 21,5” Ходили слухи, что Apple собиралась отказываться от iMac

Apple готовит iMac с производительностью как у сервера Apple готовит новые iMacВ мае 2017 г. компания Apple приступит к производству двух новых моноблочных iMac, релиз которых запланирован на вторую половину 2017 г. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на инсайдерскую информацию, полученную от тайваньских партнеров Apple. В настоящий моме

Моноблоки Apple iMac получили обновление модельного ряда Обновление линейки моноблоков Apple iMac использует новейшие процессоры Intel и оснащена портами Thunderbolt второго поколения. A

Apple выпустила новые iMac с дисплеем Retina. Цена в России Обновление линейки iMac Apple представила настольный моноблок iMac с дисплеем Retina 21,5 дюйма и убрала

Apple обновила MacBook Pro и iMac екпад Force Touch в новую версию ноутбука MacBook Pro 15 и представила обновлённую версию моноблока iMac с дисплеем Retina 5K. Новое поколение MacBook Pro 15, помимо инновационного трекпада For

Apple запатентовала управление iMac, Macbook и Apple TV с помощью жестов выполнит определенное действие. То же самое в случае оттопыренного вверх большого пальца при согнутых остальных и т. д. Описанная в патенте технология подходит для управления настольными компьютерами Apple iMac, ноутбуками MacBook и телеприставкой Apple TV при условии подключения специального контроллера, который будет содержать камеры и датчики. Система с помощью камер или датчиков сканиру

LG проболталась о будущих компьютерах Apple Компания LG Display, дочернее предприятие корпорации LG, в которую также входит LG Electronics, проговорилась на своем официальном сайте о том, что Apple готовится представить настольный моноблок iMac с экраном формата 8K (с разрешением 7680 x 4320 пикселей). Рассказывая о перспективах формата 8K, LG Display написала: «Apple объявила о том, что планирует выпустить iMac 8K с диспл

Моноблок iMac 27’’ с дисплеем Retina 5K: впереди планеты всей Впрочем, впечатляет в iMac Retina 5К не только само разрешение. Оно, кстати, ровно в 4 раза больше, чем у «обычного

Apple выпустила новый iPad и iMac с дисплеем Retina 5K. ЦЕНЫ В РОССИИ сегодняшнему дню Apple продала 225 млн iPad всех поколений. На мероприятии Apple был впервые показан популярный на «маках» графический редактор Pixelmator в версии для iPad Разрешение дисплея в новом iMac составляет 5120 x 2880 пикселей, что в семь раз больше, чем на экранах формата Full HD. Толщина корпуса нового моноблока составляет 5 мм в самом тонком месте (см. обзор ZOOM.CNews). Новый

Тест самого доступного iMac: еще ближе к народу ами уже нет, но дело его живёт. Уж сколько журналистов и просто энтузиастов брались за расчёт: сколько будет стоить аналогичный по конфигурации Windows-компьютер, подбирая для сравнения как моноблоки iMac, так и десктопы Mac Pro или ноутбуки MacBook. И всегда получалось, как минимум, ничуть не дешевле продукции Apple, а если посмотреть на реальные цены реальных устройств — то ещё и дороже.

iMac стал доступнее на 200 долларов Компания Apple решила приблизить к массовому покупателю линейку моноблоков iMac, представив новую модель за 1099 долларов. «Бюджетный» iMac на 200 долларов дешевле самого недорого моноблока этой линейки. В нём установлен мобильный двухъядерный процессор Intel C

Apple начала продажи самого дешевого iMac. ЦЕНА в России Apple представила и начала продажу своего нового моноблока iMac с диагональю экрана 21,5 дюйм. Благодаря использованию относительно недорогого двухъядерного процессора Intel Core i5 с тактовой частотой 1,4 ГГц, новый 21,5-дюймовый iMac стал само

Обзор моноблока Apple iMac 2013 и Time Capsule 2013: что нужно знать о новых "маках"? (весь компьютер собран в одном корпусе, по сути, в мониторе) фирмы Apple, изначально придуманная Джонатаном Айвом, тем самым, кто впоследствии нарисовал дизайн iOS 7. После изобретения самого первого iMac G3 в 1998-м году, габариты моноблока каждый год существенно уменьшались и где-то с 2012 года iMac стал не то, что не больше типичного монитора, а скорее даже меньше. Собственно, мон

Тест моноблока HP Spectre One: лучший анти-iMac одном из таких «мониторов» All-In-One от всемирно известного производителя - HP. HP Spectre One iMac 21,5 Модель C3T11EA MD093 MD094 Операционная система Windows 8 (64 бит) Mac OS 10.8.2

Обзор моноблока Sony Vaio L: ТВ-тюнер и безочковое 3D в одном флаконе Впрочем, когда курьер привёз мне Sony VAIO L, я понял, что за три недели тестирования iMac успел избаловаться. Как я и говорил, к хорошему быстро привыкаешь. Коробку с компьютером-телевизором поднять, конечно, удалось - даром что ли я в тренажёрный зал хожу, но лёгким устройство

Детальный обзор моноблока Apple iMac: Das ist Fantastisch Сколько пользователей привыкли колошматить монитор за то, что их компьютер плохо работает, хотя, казалось бы, причём тут монитор - он же только показывает? И вот вам - компьютер-монитор, iMac. Впрочем, компьютеры, интегрированные с монитором были и до iMac - вспомнить хотя бы Apple III. Однако новые iMac (late 2012) уже полностью перестали отличаться от обычных мо

27-дюймовые Apple iMac задержатся до января 2013 г. Новые 27-дюймовые Apple iMac, анонсированные в ноябре, появятся в продаже не раньше конца января 2013 г., сообщает 9t

Apple выпустила новый iMac Новый настольный компьютер «все в одном» Apple iMac с диагональю экрана 21,5 дюйма появится в продаже с 30 ноября 2012 г., на сайте компании

Apple обновила MacBook Pro и моноблоки iMac. ЦЕНЫ 0 и видеовыход HDMI. Цены на MacBook Pro составят в нижней конфигурации $1699 (2,5 ГГц Core i5, 8 ГБ памяти и накопитель SSD 128 ГБ), в верхней - $1999. Фил Шиллер показал публике также новую линейку iMac, моноблоков Apple. Новый iMac заключен в сверхтонкий 5-миллиметровый конкурс, заламинированный в единое целое с панелью дисплея. В iMac отсутствует оптический привод. Фил Шил

Новые Apple iMac и 13-дюймовые MacBook Pro Retina поехали в магазины ктроники - партнеры Apple - приступили к поставкам новых настольных компьютеров «все в одном» Apple iMac и новых 13-дюймовых ноутбуков Apple MacBook Pro в промышленных масштабах, сообщает DigiT

Компьютеры iMac получат дисплеи Retina в 2013 г. Настольные компьютеры "все в одном" Apple iMac получат дисплеи Retina не раньше 2013 г., сообщает AppleInsider со ссылкой на осведомленные источники. Ранее сообщалось, что очередное обновление линейки запланировано на конец текущ

Dell выпустил клона Apple iMac нескольких недель, сообщили в пресс-службе Dell. XPS One 27 является аналогом старшей модели Apple iMac, которая обладает дисплеем с такой же диагональю и разрешением. Кроме того, и в том, и в

В заявке Apple на патент говорится о iMac с сенсорным экраном Бюро США по патентам и товарным знакам опубликовало заявку на патент компании Apple, в которой описывается настольный компьютер с сенсорным экраном. Судя по всему, речь идет о iMac, предполагает Patently Apple. В заявке предлагаются более удобные методы реализации вращающихся ручек в графическом интерфейсе. В частности, Apple предлагает делать их более визуально насы

Apple выпустит гибрид iMac-ТВ до выхода полноценного телевизора Apple может выпустить модель настольного компьютера iMac со встроенными функциями телевизора до того, как приступить к производству полноценного телевизионного устройства, сообщает BGR со ссылкой на аналитика Wedge Partners Брайана Блейра (Brian

Apple покажет iMac для школьников Компания Apple готовит к выпуску новую модель компьютера класса «все-в-одном» iMac для образовательных учреждений. Он будет стоить дешевле 1000 долларов и появится в августе, пишет блог 9 to 5 Mac. Новинка будет иметь 21.5-дюймовый экран, двухъядерный процессор 3.1 ГГц,