Стали известны цены на MacBook Pro, iMac, Mac mini в России

Состоялась серия презентаций MacBook Pro и других гаджетов Apple, на которых купертиновцы представили обновление популярных моделей с улучшенными характеристиками. Оформить предзаказ новинок уже можно на платформе CDEK.Shopping, а официальный старт продаж запланирован на 8 ноября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping.

MacBook Pro. Новое поколение Pro-ноутбуков получило долгожданные чипы М4 и M4 Pro. Новые устройства оснащены 16 ГБ оперативной памяти в базовой версии вместо 8 ГБ, что скажется на производительности и вычислительной мощности в положительную сторону. Ноутбуки представлены с 14- и 16-дюймовыми дисплеями Liquid Retina XDR с максимальной яркостью 1000 нит. Стоимость Apple MacBook Pro 14 M4 на 512 ГБ начинается от 184 324 руб., не считая таможенных пошлин и сборов.

iMac. Ключевое обновление также заключается в переводе моноблока на новый чип М4, который даст повышение энергоэффективности и производительности до 1,7 раза в повседневных задачах и до 2,1 раза в высокопроизводительных, если сравнивать с чипом М1. Диагональ экрана — 24 дюйма. Моноблок представлен в семи цветах: зеленом, желтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом, а также оснащен сразу четырьмя разъемами USB-C с с поддержкой Thunderbolt 4. Кроме того, в iMac 12-мегапиксельная камера с широкоугольным объективом, поддерживающая функцию «Обзор стола». Стоимость Apple iMac М4 на 256 ГБ начинается от 154 546 руб., не считая таможенных пошлин и сборов.

Mac Mini. Компьютер получил новый форм-фактор и стал меньше предыдущей версии — 12,7 см на 12,7 см. Блок также обзавелся улучшением до М4 и M4 Pro, тремя портами Thunderbolt 4, одним HDMI-разъемом, двумя входами USB-C и разъемом для наушников. «Под капотом» — оперативная память от 16 ГБ, 10-ядерный центральным процессором (CPU) и аналогичный графический (GPU), а также 16-ядерный нейронный процессор (neural engine). Стоимость Apple Mac Mini M4 на 256 ГБ начинается от 69 749 руб., не считая таможенных пошлин и сборов.

Все новинки уже доступны к предзаказу на платформе CDEK.Shopping. А сразу после официального старта продаж, с 8 ноября 2024 г., сервис выкупит заказы и доставит их покупателям удобным способом. К оплате на CDEK.Shopping принимаются российские банковские карты, в том числе платежной системы «Мир».