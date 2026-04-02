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Apple Mac mini неттоп

СОБЫТИЯ

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02.04.2026 Дожили. Компьютер Raspberry Pi сравнялся по цене с легендарным Mac Mini

(outgoing pricing) Как пишет Tom’s Hardware, теперь Raspberry Pi 500+ стоит почти как неттоп Apple Mac Mini на процессоре М3, за который сейчас многие продавцы просят в районе $430 (34,7 тыс.

06.02.2026 Сотрудников Wildberries пересаживают с Mac mini на российские ПК

тыс. руб. Таким образом, стоимость лота из 100 устройств может колебаться около 10-12 млн руб. Цена Mac mini сейчас составляет от 74 тыс. руб. до 370 тыс. руб. в рознице. Техника должна быть по
07.11.2025 Гигантский агрегатор такси, изгнавший Uber из многих стран, перешел из облаков на обычные ПК и сэкономил миллионы долларов

Сингапурский ИТ-гигант Grab заменил более 200 арендованных у облачного провайдера компьютеров Apple Mac Mini на аналогичные физические. За счет этого компания рассчитывает сэкономить $2,4 млн в
28.10.2025 Началось массовое производство отечественного мини-ПК, похожего на Mac mini. Внутри него американский процессор

и» и Черкасов не приводят название компьютера, однако редакция CNews нашла на официальном сайте Kvadra всего один мини-ПК – это TAU mini. Это неттоп, по своему форм-фактору и габаритам схожий с Apple Mac mini.На вопрос CNews, о нем ли говорил Черкасов, представители «ИКС холдинга» ответили утвердительно. Kvadra Kvadra TAU mini Пока неизвестно, сколько стоила разработка TAU mini – Дмитрий Че
01.11.2024 Стали известны цены на MacBook Pro, iMac, Mac mini в России

Стоимость Apple iMac М4 на 256 ГБ начинается от 154 546 руб., не считая таможенных пошлин и сборов. Mac Mini. Компьютер получил новый форм-фактор и стал меньше предыдущей версии — 12,7 см на 12
25.01.2023 Новые MacBook Pro и Mac mini на базе фирменных процессоров доступны к заказу на CDEK.Shopping

В США и Европе вчера в 16:00 по московскому времени стартовали продажи новых моделей ноутбуков MacBook Pro и настольных компьютеров Mac mini на базе процессоров M2 Pro и M2 Max от Apple. В России оформить заказ уже сейчас можно эксклюзивно на платформе CDEK.Shopping. Средний срок доставки товаров составит 30 дней. Об этом C
13.12.2022 Xiaomi выпустила свой первый мини-ПК. Он похож на Mac mini, но мощнее и в полтора раза дешевле. Цена, видео

На замену Mac mini Компания Xiaomi вышла на новый для себя рынок компактных настольных ПК. Она анонсиро
12.05.2021 Заказчикам Selectel стали доступны конфигурации на базе Raspberry Pi 4B и Mac mini c чипом Apple M1

слуг дата-центров, объявил о расширении линейки выделенных серверов, доступных для аренды. Компания первой среди российских IaaS-провайдеров предложила для заказа конфигурации на базе одноплатных ПК: Mac mini c чипом M1, а также новый бюджетный вариант размещения на базе Raspberry Pi 4B. Клиенты Selectel получат доступ к следующим технологическим и бизнес-преимуществам новых решений: с помо
11.11.2020 Apple выпустила три компьютера не на чипах Intel. Технические подробности

Новая революция Apple Компания Apple представила первые в своей истории компьютеры на собственных процессорах. Новые ARM-чипы получили ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro 13, а также компактный неттоп Mac mini. Вся троица базируется на М1 – первом в мире процессоре для настольных ПК, выполненных по пятинанометровым нормам. Для сравнения, AMD выпускает процессоры на 7 нм, а Intel и вовсе заст
30.06.2020 Протестирован первый компьютер Apple на собственном чипе. Он по всем статьям проиграл аналогу на Intel

на ARM-процессоре собственной разработки. Это неттоп Developer Transition Kit, построенный на базе Mac mini и основанный на чипе Apple A12Z, и по результатам тестирования он уступает аналогам

06.11.2018 На новые MacBook, iMac и Mac mini невозможно установить Linux

е Apple iMac Pro, увидевшем свет 14 декабря 2017 г. Чипом также оснащаются представленные в конце октября 2018 г. ноутбук MacBook Air с 13-дюймовым дисплеем Retina и компактный персональный компьютер Mac mini. Стоит отметить интересную особенность T2, которая обеспечивает аппаратное отключение микрофона встроенной веб-камеры при закрытии крышки ноутбука Apple, максимально затрудняя прослушк
31.10.2018 Обзор новинок Apple 2018: MacBook Air, Mac mini и iPad Pro

вила новые модели iPhone, теперь компания обновила и другие продукты: ноутбуки MacBook Air, мини-ПК Mac mini и планшет iPad Pro. Все подробности о новинках — в нашем репортаже. MacBook Air: тон
30.10.2018 Apple выпустила новые MacBook Air, iPad Pro и обновку, которую ждали 4 года. Цены

вленную версию своего тонкого ноутбука Macbook Air с экраном Retina и новые версии планшетного ПК iPad Pro, а также – впервые за четыре года, представила обновленную версию компактного настольного ПК Mac mini. Новый MacBook Air с 13‑дюймовым дисплеем Retina, датчиком Touch ID, процессором Intel Core i5 выполнен в еще более тонком компактном корпусе и может работать без подзарядки весь день.
12.07.2018 Apple выпустит новые iPad, MacBook и Mac mini, который не обновляла 4 года. Какими они будут?

Обновление ПК В 2018 г. Apple обновит линейки Mac и MacBook, включая модель Mac mini — самый дешевый Mac, который не получал обновлений почти четыре года. Такие сведения предоставил аналитик инвестиционной компании TF International Securities Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo)
24.03.2016 Обзор неттопа Acer Revo RL85: недалеко от «яблони»

Не будем томить: эти два параметра — габариты и комплектация. И начнём с первого. Конечно, Mac mini может похвастать малой высотой — это хорошо, но не всегда актуально. Как правило, на
29.11.2011 Яблоко в гостиной: обзор миникомпьютера Apple Mac Mini

тных устройств. В данном случае, предположим, мы хотим познакомиться с миром производителя Apple. И Mac Mini самый простой и доступный способ сделать это. Цена в 599 долларов, правда, в США (ув
15.06.2010 Новые Apple Mac mini – скоро в России

Созданный по разработанной Apple фирменной технологии производства корпусов новый Mac mini имеет цельный корпус из алюминия с равными сторонами длиной 19,56 см и высотой 3,56 см. Внутри установлен самый быстрый на сегодняшний день интегрированный графический процессор. Испол
21.10.2009 Apple обновила MacBook, iMac и Mac mini. ФОТО

ы пальцев. Все новые компьютеры уже поступили в продажу на рынке США. В заключении кратко о других новинках. Помимо новых MacBook, iMac и мультисенсорной мыши, компания объявила об обновлении начинки Mac mini – самого дешевого компьютера Apple. Он стал мощнее, а его цена начинается от $599. Наконец, обновления претерпели AirPort Extreme и Time Capsule, включая новую антенну, которая улучшае
01.07.2009 Самый дешевый Mac обходится Apple в $400

Совокупная стоимость деталей Mac mini в базовой конфигурации составляет $376,2. В сумме с издержками на производство – $387,14, сообщает iSuppli. Mac mini - самый дешевый компьютер в линейке Apple Macintosh. Розничн
04.03.2009 Apple нежданно обновила все линейки Mac. ФОТО

Вопреки традиции, обойдясь без специальных мероприятий, компания Apple обновила модельный ряд настольных компьютеров, включая Mac mini, который является самой дешевой системой. По аналогии с последними MacBook с корпусами из цельного листа алюминия, новый Mac mini переведен с видеопроцессора Intel на Nvidia GeF
23.12.2008 Apple обновляет Mac mini: вести из Китая

Компания Apple собирается выпустить новую модель Mac mini в I квартале 2009 г., сообщает DigiTimes со ссылкой на китайское издание Economic Daily News (EDN). Последнее, в свою очередь, ссылается на каналы поставок. Производством компьютера бу
22.10.2008 Apple снимает с производства самый дешевый Mac?

Компания Apple уведомила две крупные торговые сети в Европе о приостановлении поставок компьютеров Mac mini. Это могло бы говорить о грядущем обновлении, однако в Apple добавляют, что ждать новых партий в ближайшее время не стоит, сообщает Gizmodo. Розничные сети не могут сделать окончательн
22.10.2008 Apple может снять с производства Mac mini

Компания Apple уведомила две крупные торговые сети в Европе о приостановлении поставок компьютеров Mac mini. Это может говорить о грядущем обновлении, однако в Apple добавляют, что ждать новых партий в ближайшее время не стоит, сообщает Gizmodo. Впервые небольшой настольный компьютер Mac

23.11.2007 Kraftway создал клон Mac Mini

рекомендуемой ценой (25,5 тыс. рублей и 29,5 тыс. рублей). Ожидается, что первая партия компьютеров появится в продаже 15 декабря. Напомним, что компания Apple представила свои компактные компьютеры Mac Mini в начале 2005 г. С тех пор линейка несколько раз обновлялась. Размеры Mac Mini — 16,5х16,5х5,1 см. Стоимость устройства с частотой процессора 1,83 Ггц, оперативной памятью

01.03.2007 Близнец Mac Mini из Тайваня

Очередной клон популярного продукта был обнаружен в Тайване. Клонирован - Apple Mac Mini, производитель - AOpen.
04.09.2006 Philips создал конкурента Apple Mac mini

Компания Philips планирует стать очередным конкурентом для Apple. Новое устройство LX1000, созданное производителем, встанет в один ряд с компактным десктопом Mac mini. Philips LX1000 ПК работает на базе процессора AMD Turion 64 с частотой 1,8 ГГц, оснащен 1 ГБ оперативной памяти и жестким диском с объемом 120 ГБ, встроенным TV-тюнером для приема ана
07.06.2006 iCop выпустил ПК в стиле Mac Mini

На выставке Computex, проходящей в эти дни в США, компания iCop Technology продемонстрировала два устройства из категории Mac Mini — eBox-3800 и eBox-3850. iCop eBox-3800 ПК работает на базе процессора VIA EDEN-N Nano BGA с объемом памяти DDR266 до 256 МБ. Поддержку видео обеспечивает карта VIA UniChrome 2D/3
03.03.2006 Apple перевела Mac Mini на Intel

Глава Apple Стив Джобс (Steve Jobs) представил компьютер Mac Mini следующего поколения и стереосистему iPod Hi-Fi на пресс-конференции в штаб-квартире компании в Купертино (Калифорния, США). Как и ожидалось, новый мини-компьютер Mac Mini постр
01.03.2006 Apple представил акустическую систему для iPod

Компания Apple Computer представила акустическую систему для музыкальных плееров iPod и модернизированный компьютер Mac Mini, обеспечивающий доступ к музыкальным файлам, видео и фото по домашней сети. Новый Mac Mini оснащен программным продуктом Front Row от Apple, уже используемым в новейших iMac, бл

Публикаций - 207, упоминаний - 227

Apple Mac mini и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 182
Intel Corporation 12811 67
Microsoft Corporation 25775 39
AMD - Advanced Micro Devices 4641 21
Nvidia Corp 4002 19
Dell EMC 5180 14
Acer Group - Acer Inc 2776 14
Google LLC 12688 11
Lenovo Group 2446 11
Adobe Systems 1597 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
HP Inc. 5883 10
Samsung Electronics 11064 7
X Corp - Twitter 2938 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 7
Qualcomm Technologies 1974 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Sony 6739 5
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 5
AMD Graphics Product Group - ATI 973 4
Ланит - diHouse - Дихаус 264 4
Xiaomi - Сяоми 2231 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
Quanta Computer 215 3
Ланит - DPI Computers 21 3
Pixelmator Team 12 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Cisco Systems 5372 3
Huawei 4676 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 3
Nintendo 823 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
OpenAI 541 2
Comcast 231 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Uber 357 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - ВБ Банк - WB Банк - Стандарт-Кредит Банк 36 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Совкомбанк Совесть 279 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
DuPont - Дюпон 101 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Loup Ventures 4 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Белый Ветер 365 1
Promo.ru 37 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
TuneIn Radio 8 1
Солидарность 0 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
KBRO - Kaufman Bros - Kaufman Brothers 6 1
YOOX Net-A-Porter - YNAP 3 1
Victory Capital Management 5 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Романов Двор БЦ 11 1
Pacific Growth Equities 16 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Связной ГК 1401 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
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U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
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Apple MacBook Air - Ноутбук 500 64
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 61
Apple iPad 4011 51
Microsoft Windows 16882 46
Apple macOS 2419 41
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Apple iOS 8583 35
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 24
Intel Core - Семейство процессоров 1251 22
Apple iPad Pro 320 21
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 21
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 62 19
Apple iPod 1553 19
Intel Core i - Cерия процессоров 534 18
Linux OS 11533 17
Microsoft Windows 10 1938 15
Apple - App Store 3109 15
Apple Mac App Store 88 13
Apple iTunes Store 1118 13
Google Android 15243 13
Intel x86 - архитектура процессора 2151 13
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 13
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 12
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 12
Apple iLife 72 11
Apple Siri - Голосовой помощник 441 11
Apple Safari - браузер 896 11
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 10
Apple iPad mini 430 10
Apple iPad Air - Серия планшетов 265 10
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 9
Apple iPhone 6 4861 9
Apple iPhone 12 243 9
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 9
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