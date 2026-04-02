Дожили. Компьютер Raspberry Pi сравнялся по цене с легендарным Mac Mini (outgoing pricing) Как пишет Tom’s Hardware, теперь Raspberry Pi 500+ стоит почти как неттоп Apple Mac Mini на процессоре М3, за который сейчас многие продавцы просят в районе $430 (34,7 тыс.

Сотрудников Wildberries пересаживают с Mac mini на российские ПК тыс. руб. Таким образом, стоимость лота из 100 устройств может колебаться около 10-12 млн руб. Цена Mac mini сейчас составляет от 74 тыс. руб. до 370 тыс. руб. в рознице. Техника должна быть по

Гигантский агрегатор такси, изгнавший Uber из многих стран, перешел из облаков на обычные ПК и сэкономил миллионы долларов Сингапурский ИТ-гигант Grab заменил более 200 арендованных у облачного провайдера компьютеров Apple Mac Mini на аналогичные физические. За счет этого компания рассчитывает сэкономить $2,4 млн в

Началось массовое производство отечественного мини-ПК, похожего на Mac mini. Внутри него американский процессор и» и Черкасов не приводят название компьютера, однако редакция CNews нашла на официальном сайте Kvadra всего один мини-ПК – это TAU mini. Это неттоп, по своему форм-фактору и габаритам схожий с Apple Mac mini.На вопрос CNews, о нем ли говорил Черкасов, представители «ИКС холдинга» ответили утвердительно. Kvadra Kvadra TAU mini Пока неизвестно, сколько стоила разработка TAU mini – Дмитрий Че

Стали известны цены на MacBook Pro, iMac, Mac mini в России Стоимость Apple iMac М4 на 256 ГБ начинается от 154 546 руб., не считая таможенных пошлин и сборов. Mac Mini. Компьютер получил новый форм-фактор и стал меньше предыдущей версии — 12,7 см на 12

Новые MacBook Pro и Mac mini на базе фирменных процессоров доступны к заказу на CDEK.Shopping В США и Европе вчера в 16:00 по московскому времени стартовали продажи новых моделей ноутбуков MacBook Pro и настольных компьютеров Mac mini на базе процессоров M2 Pro и M2 Max от Apple. В России оформить заказ уже сейчас можно эксклюзивно на платформе CDEK.Shopping. Средний срок доставки товаров составит 30 дней. Об этом C

Xiaomi выпустила свой первый мини-ПК. Он похож на Mac mini, но мощнее и в полтора раза дешевле. Цена, видео На замену Mac mini Компания Xiaomi вышла на новый для себя рынок компактных настольных ПК. Она анонсиро

Заказчикам Selectel стали доступны конфигурации на базе Raspberry Pi 4B и Mac mini c чипом Apple M1 слуг дата-центров, объявил о расширении линейки выделенных серверов, доступных для аренды. Компания первой среди российских IaaS-провайдеров предложила для заказа конфигурации на базе одноплатных ПК: Mac mini c чипом M1, а также новый бюджетный вариант размещения на базе Raspberry Pi 4B. Клиенты Selectel получат доступ к следующим технологическим и бизнес-преимуществам новых решений: с помо

Apple выпустила три компьютера не на чипах Intel. Технические подробности Новая революция Apple Компания Apple представила первые в своей истории компьютеры на собственных процессорах. Новые ARM-чипы получили ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro 13, а также компактный неттоп Mac mini. Вся троица базируется на М1 – первом в мире процессоре для настольных ПК, выполненных по пятинанометровым нормам. Для сравнения, AMD выпускает процессоры на 7 нм, а Intel и вовсе заст

Протестирован первый компьютер Apple на собственном чипе. Он по всем статьям проиграл аналогу на Intel на ARM-процессоре собственной разработки. Это неттоп Developer Transition Kit, построенный на базе Mac mini и основанный на чипе Apple A12Z, и по результатам тестирования он уступает аналогам

На новые MacBook, iMac и Mac mini невозможно установить Linux е Apple iMac Pro, увидевшем свет 14 декабря 2017 г. Чипом также оснащаются представленные в конце октября 2018 г. ноутбук MacBook Air с 13-дюймовым дисплеем Retina и компактный персональный компьютер Mac mini. Стоит отметить интересную особенность T2, которая обеспечивает аппаратное отключение микрофона встроенной веб-камеры при закрытии крышки ноутбука Apple, максимально затрудняя прослушк

Обзор новинок Apple 2018: MacBook Air, Mac mini и iPad Pro вила новые модели iPhone, теперь компания обновила и другие продукты: ноутбуки MacBook Air, мини-ПК Mac mini и планшет iPad Pro. Все подробности о новинках — в нашем репортаже. MacBook Air: тон

Apple выпустила новые MacBook Air, iPad Pro и обновку, которую ждали 4 года. Цены вленную версию своего тонкого ноутбука Macbook Air с экраном Retina и новые версии планшетного ПК iPad Pro, а также – впервые за четыре года, представила обновленную версию компактного настольного ПК Mac mini. Новый MacBook Air с 13‑дюймовым дисплеем Retina, датчиком Touch ID, процессором Intel Core i5 выполнен в еще более тонком компактном корпусе и может работать без подзарядки весь день.

Apple выпустит новые iPad, MacBook и Mac mini, который не обновляла 4 года. Какими они будут? Обновление ПК В 2018 г. Apple обновит линейки Mac и MacBook, включая модель Mac mini — самый дешевый Mac, который не получал обновлений почти четыре года. Такие сведения предоставил аналитик инвестиционной компании TF International Securities Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo)

Обзор неттопа Acer Revo RL85: недалеко от «яблони» Не будем томить: эти два параметра — габариты и комплектация. И начнём с первого. Конечно, Mac mini может похвастать малой высотой — это хорошо, но не всегда актуально. Как правило, на

Яблоко в гостиной: обзор миникомпьютера Apple Mac Mini тных устройств. В данном случае, предположим, мы хотим познакомиться с миром производителя Apple. И Mac Mini самый простой и доступный способ сделать это. Цена в 599 долларов, правда, в США (ув

Новые Apple Mac mini – скоро в России Созданный по разработанной Apple фирменной технологии производства корпусов новый Mac mini имеет цельный корпус из алюминия с равными сторонами длиной 19,56 см и высотой 3,56 см. Внутри установлен самый быстрый на сегодняшний день интегрированный графический процессор. Испол

Apple обновила MacBook, iMac и Mac mini. ФОТО ы пальцев. Все новые компьютеры уже поступили в продажу на рынке США. В заключении кратко о других новинках. Помимо новых MacBook, iMac и мультисенсорной мыши, компания объявила об обновлении начинки Mac mini – самого дешевого компьютера Apple. Он стал мощнее, а его цена начинается от $599. Наконец, обновления претерпели AirPort Extreme и Time Capsule, включая новую антенну, которая улучшае

Самый дешевый Mac обходится Apple в $400 Совокупная стоимость деталей Mac mini в базовой конфигурации составляет $376,2. В сумме с издержками на производство – $387,14, сообщает iSuppli. Mac mini - самый дешевый компьютер в линейке Apple Macintosh. Розничн

Apple нежданно обновила все линейки Mac. ФОТО Вопреки традиции, обойдясь без специальных мероприятий, компания Apple обновила модельный ряд настольных компьютеров, включая Mac mini, который является самой дешевой системой. По аналогии с последними MacBook с корпусами из цельного листа алюминия, новый Mac mini переведен с видеопроцессора Intel на Nvidia GeF

Apple обновляет Mac mini: вести из Китая Компания Apple собирается выпустить новую модель Mac mini в I квартале 2009 г., сообщает DigiTimes со ссылкой на китайское издание Economic Daily News (EDN). Последнее, в свою очередь, ссылается на каналы поставок. Производством компьютера бу

Apple снимает с производства самый дешевый Mac? Компания Apple уведомила две крупные торговые сети в Европе о приостановлении поставок компьютеров Mac mini. Это могло бы говорить о грядущем обновлении, однако в Apple добавляют, что ждать новых партий в ближайшее время не стоит, сообщает Gizmodo. Розничные сети не могут сделать окончательн

Apple может снять с производства Mac mini Компания Apple уведомила две крупные торговые сети в Европе о приостановлении поставок компьютеров Mac mini. Это может говорить о грядущем обновлении, однако в Apple добавляют, что ждать новых партий в ближайшее время не стоит, сообщает Gizmodo. Впервые небольшой настольный компьютер Mac

Kraftway создал клон Mac Mini рекомендуемой ценой (25,5 тыс. рублей и 29,5 тыс. рублей). Ожидается, что первая партия компьютеров появится в продаже 15 декабря. Напомним, что компания Apple представила свои компактные компьютеры Mac Mini в начале 2005 г. С тех пор линейка несколько раз обновлялась. Размеры Mac Mini — 16,5х16,5х5,1 см. Стоимость устройства с частотой процессора 1,83 Ггц, оперативной памятью

Близнец Mac Mini из Тайваня Очередной клон популярного продукта был обнаружен в Тайване. Клонирован - Apple Mac Mini, производитель - AOpen.

Philips создал конкурента Apple Mac mini Компания Philips планирует стать очередным конкурентом для Apple. Новое устройство LX1000, созданное производителем, встанет в один ряд с компактным десктопом Mac mini. Philips LX1000 ПК работает на базе процессора AMD Turion 64 с частотой 1,8 ГГц, оснащен 1 ГБ оперативной памяти и жестким диском с объемом 120 ГБ, встроенным TV-тюнером для приема ана

iCop выпустил ПК в стиле Mac Mini На выставке Computex, проходящей в эти дни в США, компания iCop Technology продемонстрировала два устройства из категории Mac Mini — eBox-3800 и eBox-3850. iCop eBox-3800 ПК работает на базе процессора VIA EDEN-N Nano BGA с объемом памяти DDR266 до 256 МБ. Поддержку видео обеспечивает карта VIA UniChrome 2D/3

Apple перевела Mac Mini на Intel Глава Apple Стив Джобс (Steve Jobs) представил компьютер Mac Mini следующего поколения и стереосистему iPod Hi-Fi на пресс-конференции в штаб-квартире компании в Купертино (Калифорния, США). Как и ожидалось, новый мини-компьютер Mac Mini постр