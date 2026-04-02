Получите все материалы CNews по ключевому слову
Apple Mac mini неттоп
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|02.04.2026
|
Дожили. Компьютер Raspberry Pi сравнялся по цене с легендарным Mac Mini
(outgoing pricing) Как пишет Tom’s Hardware, теперь Raspberry Pi 500+ стоит почти как неттоп Apple Mac Mini на процессоре М3, за который сейчас многие продавцы просят в районе $430 (34,7 тыс.
|06.02.2026
|
Сотрудников Wildberries пересаживают с Mac mini на российские ПК
тыс. руб. Таким образом, стоимость лота из 100 устройств может колебаться около 10-12 млн руб. Цена Mac mini сейчас составляет от 74 тыс. руб. до 370 тыс. руб. в рознице. Техника должна быть по
|07.11.2025
|
Гигантский агрегатор такси, изгнавший Uber из многих стран, перешел из облаков на обычные ПК и сэкономил миллионы долларов
Сингапурский ИТ-гигант Grab заменил более 200 арендованных у облачного провайдера компьютеров Apple Mac Mini на аналогичные физические. За счет этого компания рассчитывает сэкономить $2,4 млн в
|28.10.2025
|
Началось массовое производство отечественного мини-ПК, похожего на Mac mini. Внутри него американский процессор
и» и Черкасов не приводят название компьютера, однако редакция CNews нашла на официальном сайте Kvadra всего один мини-ПК – это TAU mini. Это неттоп, по своему форм-фактору и габаритам схожий с Apple Mac mini.На вопрос CNews, о нем ли говорил Черкасов, представители «ИКС холдинга» ответили утвердительно. Kvadra Kvadra TAU mini Пока неизвестно, сколько стоила разработка TAU mini – Дмитрий Че
|01.11.2024
|
Стали известны цены на MacBook Pro, iMac, Mac mini в России
Стоимость Apple iMac М4 на 256 ГБ начинается от 154 546 руб., не считая таможенных пошлин и сборов. Mac Mini. Компьютер получил новый форм-фактор и стал меньше предыдущей версии — 12,7 см на 12
|25.01.2023
|
Новые MacBook Pro и Mac mini на базе фирменных процессоров доступны к заказу на CDEK.Shopping
В США и Европе вчера в 16:00 по московскому времени стартовали продажи новых моделей ноутбуков MacBook Pro и настольных компьютеров Mac mini на базе процессоров M2 Pro и M2 Max от Apple. В России оформить заказ уже сейчас можно эксклюзивно на платформе CDEK.Shopping. Средний срок доставки товаров составит 30 дней. Об этом C
|13.12.2022
|
Xiaomi выпустила свой первый мини-ПК. Он похож на Mac mini, но мощнее и в полтора раза дешевле. Цена, видео
На замену Mac mini Компания Xiaomi вышла на новый для себя рынок компактных настольных ПК. Она анонсиро
|12.05.2021
|
Заказчикам Selectel стали доступны конфигурации на базе Raspberry Pi 4B и Mac mini c чипом Apple M1
слуг дата-центров, объявил о расширении линейки выделенных серверов, доступных для аренды. Компания первой среди российских IaaS-провайдеров предложила для заказа конфигурации на базе одноплатных ПК: Mac mini c чипом M1, а также новый бюджетный вариант размещения на базе Raspberry Pi 4B. Клиенты Selectel получат доступ к следующим технологическим и бизнес-преимуществам новых решений: с помо
|11.11.2020
|
Apple выпустила три компьютера не на чипах Intel. Технические подробности
Новая революция Apple Компания Apple представила первые в своей истории компьютеры на собственных процессорах. Новые ARM-чипы получили ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro 13, а также компактный неттоп Mac mini. Вся троица базируется на М1 – первом в мире процессоре для настольных ПК, выполненных по пятинанометровым нормам. Для сравнения, AMD выпускает процессоры на 7 нм, а Intel и вовсе заст
|30.06.2020
|
Протестирован первый компьютер Apple на собственном чипе. Он по всем статьям проиграл аналогу на Intel
на ARM-процессоре собственной разработки. Это неттоп Developer Transition Kit, построенный на базе Mac mini и основанный на чипе Apple A12Z, и по результатам тестирования он уступает аналогам
|06.11.2018
|
На новые MacBook, iMac и Mac mini невозможно установить Linux
е Apple iMac Pro, увидевшем свет 14 декабря 2017 г. Чипом также оснащаются представленные в конце октября 2018 г. ноутбук MacBook Air с 13-дюймовым дисплеем Retina и компактный персональный компьютер Mac mini. Стоит отметить интересную особенность T2, которая обеспечивает аппаратное отключение микрофона встроенной веб-камеры при закрытии крышки ноутбука Apple, максимально затрудняя прослушк
|31.10.2018
|
Обзор новинок Apple 2018: MacBook Air, Mac mini и iPad Pro
вила новые модели iPhone, теперь компания обновила и другие продукты: ноутбуки MacBook Air, мини-ПК Mac mini и планшет iPad Pro. Все подробности о новинках — в нашем репортаже. MacBook Air: тон
|30.10.2018
|
Apple выпустила новые MacBook Air, iPad Pro и обновку, которую ждали 4 года. Цены
вленную версию своего тонкого ноутбука Macbook Air с экраном Retina и новые версии планшетного ПК iPad Pro, а также – впервые за четыре года, представила обновленную версию компактного настольного ПК Mac mini. Новый MacBook Air с 13‑дюймовым дисплеем Retina, датчиком Touch ID, процессором Intel Core i5 выполнен в еще более тонком компактном корпусе и может работать без подзарядки весь день.
|12.07.2018
|
Apple выпустит новые iPad, MacBook и Mac mini, который не обновляла 4 года. Какими они будут?
Обновление ПК В 2018 г. Apple обновит линейки Mac и MacBook, включая модель Mac mini — самый дешевый Mac, который не получал обновлений почти четыре года. Такие сведения предоставил аналитик инвестиционной компании TF International Securities Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo)
|24.03.2016
|
Обзор неттопа Acer Revo RL85: недалеко от «яблони»
Не будем томить: эти два параметра — габариты и комплектация. И начнём с первого. Конечно, Mac mini может похвастать малой высотой — это хорошо, но не всегда актуально. Как правило, на
|29.11.2011
|
Яблоко в гостиной: обзор миникомпьютера Apple Mac Mini
тных устройств. В данном случае, предположим, мы хотим познакомиться с миром производителя Apple. И Mac Mini самый простой и доступный способ сделать это. Цена в 599 долларов, правда, в США (ув
|15.06.2010
|
Новые Apple Mac mini – скоро в России
Созданный по разработанной Apple фирменной технологии производства корпусов новый Mac mini имеет цельный корпус из алюминия с равными сторонами длиной 19,56 см и высотой 3,56 см. Внутри установлен самый быстрый на сегодняшний день интегрированный графический процессор. Испол
|21.10.2009
|
Apple обновила MacBook, iMac и Mac mini. ФОТО
ы пальцев. Все новые компьютеры уже поступили в продажу на рынке США. В заключении кратко о других новинках. Помимо новых MacBook, iMac и мультисенсорной мыши, компания объявила об обновлении начинки Mac mini – самого дешевого компьютера Apple. Он стал мощнее, а его цена начинается от $599. Наконец, обновления претерпели AirPort Extreme и Time Capsule, включая новую антенну, которая улучшае
|01.07.2009
|
Самый дешевый Mac обходится Apple в $400
Совокупная стоимость деталей Mac mini в базовой конфигурации составляет $376,2. В сумме с издержками на производство – $387,14, сообщает iSuppli. Mac mini - самый дешевый компьютер в линейке Apple Macintosh. Розничн
|04.03.2009
|
Apple нежданно обновила все линейки Mac. ФОТО
Вопреки традиции, обойдясь без специальных мероприятий, компания Apple обновила модельный ряд настольных компьютеров, включая Mac mini, который является самой дешевой системой. По аналогии с последними MacBook с корпусами из цельного листа алюминия, новый Mac mini переведен с видеопроцессора Intel на Nvidia GeF
|23.12.2008
|
Apple обновляет Mac mini: вести из Китая
Компания Apple собирается выпустить новую модель Mac mini в I квартале 2009 г., сообщает DigiTimes со ссылкой на китайское издание Economic Daily News (EDN). Последнее, в свою очередь, ссылается на каналы поставок. Производством компьютера бу
|22.10.2008
|
Apple снимает с производства самый дешевый Mac?
Компания Apple уведомила две крупные торговые сети в Европе о приостановлении поставок компьютеров Mac mini. Это могло бы говорить о грядущем обновлении, однако в Apple добавляют, что ждать новых партий в ближайшее время не стоит, сообщает Gizmodo. Розничные сети не могут сделать окончательн
|22.10.2008
|
Apple может снять с производства Mac mini
Компания Apple уведомила две крупные торговые сети в Европе о приостановлении поставок компьютеров Mac mini. Это может говорить о грядущем обновлении, однако в Apple добавляют, что ждать новых партий в ближайшее время не стоит, сообщает Gizmodo. Впервые небольшой настольный компьютер Mac
|23.11.2007
|
Kraftway создал клон Mac Mini
рекомендуемой ценой (25,5 тыс. рублей и 29,5 тыс. рублей). Ожидается, что первая партия компьютеров появится в продаже 15 декабря. Напомним, что компания Apple представила свои компактные компьютеры Mac Mini в начале 2005 г. С тех пор линейка несколько раз обновлялась. Размеры Mac Mini — 16,5х16,5х5,1 см. Стоимость устройства с частотой процессора 1,83 Ггц, оперативной памятью
|01.03.2007
|
Близнец Mac Mini из Тайваня
Очередной клон популярного продукта был обнаружен в Тайване. Клонирован - Apple Mac Mini, производитель - AOpen.
|04.09.2006
|
Philips создал конкурента Apple Mac mini
Компания Philips планирует стать очередным конкурентом для Apple. Новое устройство LX1000, созданное производителем, встанет в один ряд с компактным десктопом Mac mini. Philips LX1000 ПК работает на базе процессора AMD Turion 64 с частотой 1,8 ГГц, оснащен 1 ГБ оперативной памяти и жестким диском с объемом 120 ГБ, встроенным TV-тюнером для приема ана
|07.06.2006
|
iCop выпустил ПК в стиле Mac Mini
На выставке Computex, проходящей в эти дни в США, компания iCop Technology продемонстрировала два устройства из категории Mac Mini — eBox-3800 и eBox-3850. iCop eBox-3800 ПК работает на базе процессора VIA EDEN-N Nano BGA с объемом памяти DDR266 до 256 МБ. Поддержку видео обеспечивает карта VIA UniChrome 2D/3
|03.03.2006
|
Apple перевела Mac Mini на Intel
Глава Apple Стив Джобс (Steve Jobs) представил компьютер Mac Mini следующего поколения и стереосистему iPod Hi-Fi на пресс-конференции в штаб-квартире компании в Купертино (Калифорния, США). Как и ожидалось, новый мини-компьютер Mac Mini постр
|01.03.2006
|
Apple представил акустическую систему для iPod
Компания Apple Computer представила акустическую систему для музыкальных плееров iPod и модернизированный компьютер Mac Mini, обеспечивающий доступ к музыкальным файлам, видео и фото по домашней сети. Новый Mac Mini оснащен программным продуктом Front Row от Apple, уже используемым в новейших iMac, бл
Apple Mac mini и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 14
|AppleInsider 400 14
|MacRumors 148 12
|9to5Mac 70 9
|DigiTimes - Издание 1331 7
|Bloomberg 1627 7
|MacWorld 134 6
|Tom’s Hardware 600 6
|Ведомости 1466 4
|SlashGear 134 3
|Ars Technica 450 3
|AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 3
|The Verge - Издание 619 3
|Gizmodo 133 2
|Phoronix 59 2
|Reddit 398 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
|9to5Google 60 1
|Liliputing 76 1
|PC Magazine - PCMag 104 1
|Известия ИД 770 1
|Axel Springer - Аксель Шпрингер Раша 15 1
|Patently Apple 27 1
|Neowin 217 1
|WinFuture 15 1
|IDropNews 4 1
|cnTechPost 7 1
|GizmoChina 171 1
|TG Daily 98 1
|Silicon 494 1
|USA Today 153 1
|Commercial Times 110 1
|Die Welt 80 1
|Huawei Central 19 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Times 661 1
|Hot Hardware - HotHardware 29 1
|iMore 22 1
|Sunday Times 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.