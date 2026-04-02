Дожили. Компьютер Raspberry Pi сравнялся по цене с легендарным Mac Mini

Raspberry Pi подняла цену на свой флагманский ПК в клавиатуре 500+ до $410, и теперь он стоит как Apple Mac Mini на процессоре М2. С одной стороны, это полноценный компьютер с корпусе механической клавиатуры, с другой – на него не установить Windows, да и не все дистрибутивы Linux поддерживаются. Рост цен связан с удорожанием оперативной памяти, которая не так давно начала дешеветь.

Когда есть выбор

Сообщество Raspberry Pi Foundation объявило о повышении цен на свой самый передовой настольный компьютер 500+ на $150 или 12,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 апреля 2026 г. Отныне он стоит от $410 или 33,1 тыс. руб. и при том все еще не подходит для большинства пользователей – на него нельзя поставить Windows ввиду отсутствия в этой системе поддержки местного центрального процессора. Такую цену портал Tom’s Hardware открыто называет «заоблачной» (outgoing pricing)

Как пишет Tom’s Hardware, теперь Raspberry Pi 500+ стоит почти как неттоп Apple Mac Mini на процессоре М3, за который сейчас многие продавцы просят в районе $430 (34,7 тыс. руб.). Но здесь важно отметить, что Mac Mini никогда не выходил на М3 – были версии на чипах М1, М2 и M2 Pro, а в 2024 г. вышла ревизия с новым дизайном и процессорами М4 и М4 Pro.

Модель на процессоре М4 и стоит от $599 или 48,3 тыс. руб. По-видимому, специалисты Tom’s Hardware имели в виду версию на M2.

Raspberry Pi Raspberry Pi 500+. Мышка и монитор в комплект поставки по умолчанию не входят

Особенностью 500+ является его форм-фактор – он выполнен в корпусе клавиатуры, как легендарный компьютер Commodore 64, причем сама клавиатура здесь механическая. В комплект поставки входят низкопрофильные переключатели Gateron KS-33 Blue. Тем не менее, это все еще нишевое решение, хотя по «железу» он формально догоняет Mac Mini.

Сравнение несравнимого

За $410 Raspberry Pi 500+ предлагает то же, что предлагал ранее за $260. У него есть 16 ГБ оперативной памяти не самого актуального стандарта LPDDR4x, встроенный SSD на 256 ГБ и возможность установки еще одного SSD формата M.2 2280.

Марку процессора разработчики не раскрывают. CPU работает на частоте до 2,4 ГГц, располагает четырьмя ARM-ядрами Cortex A76, 512 КБ кэша второго уровня на каждое ядро и кэшем L3 суммарным объемом 2 МБ.

Mac Mini на чипе М2 поставляется с 8, 16 или 32 ГБ ОЗУ, но современного стандарта DDR5. Минимальный объем накопителя – 256 ГБ, доступны варианты на 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Процессор М2 вышел в июне 2022 г. и был снят с производства лишь спустя почти четыре года – в марте 2026 г. Техпроцесс – 5 нм, пиковая частота – 3,49 ГГц. У этого CPU восемь ядер – по четыре высокопроизводительных и энергоэффективных.

Raspberry Pi 500+ работает на особой модификацией дистрибутива Linux Debian. Mac Mini работает на Apple macOS, а через виртуальную машину Parallels можно установить Windows 11.

Покупка Raspberry Pi 500+, в отличие от Mac Mini, позволит сэкономить на приобретении клавиатуры. Но ему все равно потребуются как минимум мышка и монитор.

Почему все так

В Raspberry Pi объясняют рост цен на свою технику быстрым удорожанием оперативной памяти. Она становится менее доступной из-за искусственного интеллекта – производители чипов памяти отгружают свою продукцию в первую очередь ИИ-индустрии, вследствие чего в потребительском сегменте давно назрел дефицит, который и ведет к повышению стоимости.

Подорожали и совсем древние одноплатные компьютеры Raspberry Pi, у которых давно есть не только китайские более доступные клоны, но и гораздо более производительные решения конкурентов, которые, опять же, стоят или столько же, или дешевле. Например, семилетний Raspberry Pi 4 и четырехлетний Raspberry Pi 5 выросли в цене на $25 (2015 руб.) за версии с 4 ГБ оперативной памяти и на $50 (4031 руб.) за модели с 8 ГБ.

Цена на Raspberry Pi 5 16 ГБ выросла еще сильнее – сразу на $100 (8062 руб). Между версиями Raspberry Pi 4 с 2 ГБ и 4 ГБ памяти находится модель с 3 ГБ памяти по цене 83,75 доллара. Цена на Raspberry Pi 500 выросла на 50 долларов, а Raspberry Pi 500+ и комплект 500+ показали наибольшее повышение цен, за исключением 150 долларов. Таким образом, цена модели 500+ достигла заоблачных 410 долларов, что почти столько же, сколько стоит Mac Mini M3 от Apple (который можно найти примерно за 430 долларов в зависимости от продавца).

Возможно, в скором будущем ситуация изменится в лучшую сторону. В конце марта 2026 г. CNews писал о падении цен на память DDR5 на $100 или 8062 руб. на фоне грандиозных неудач компании OpenAI – одного из крупнейших игроков мирового рынка искусственного интеллекта.