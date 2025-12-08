Разделы

Raspberry Pi Foundation RPF

Raspberry Pi Foundation - RPF

08.12.2025 Крупнейшие производители ПК дружно поднимают цены. Dell подорожает минимум на 15-20% 1
02.12.2025 Производитель культовых ультрадешевых ПК резко задрал цены на все модели и выпустил новую с издевательски крошечной памятью 1
07.10.2025 Конец эпохи дешевых одноплатных ПК. Резко взлетели цены на легендарные Raspberry Pi. Всему виной нейросети и жадность 1
25.02.2025 Новый удар по Intel. Строится полноценный ноутбук на всемирно известном Raspberry Pi с ARM-процессором 2
09.12.2024 Легендарный создатель Raspberry выпустил полноценный компьютер на Debian Linux внутри клавиатуры. Цена 4
21.08.2024 Восьмилетняя девочка без опыта программирования за 45 минут создала чат-бота. Мидлы и сеньоры больше не нужны. Видео 1
25.04.2024 Начались продажи улучшенного «промышленного» варианта легендарного Raspberry Pi. Купить его смогут не все 1
28.02.2024 Создано устройство, глушащее надоедливые чужие Bluetooth-колонки 1
28.09.2023 Новая версия легендарного Raspberry Pi вышла с большим опозданием. Компьютер стал в разы быстрее и почти не подорожал 1
11.09.2023 Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала 1
10.04.2023 Запущен суперпростой онлайн-редактор кода Python для подготовки армии детей-программистов. На подходе JavaScript, HTML и CSS 1
27.12.2022 Создан «клон» Raspberry Pi на RISC-V. Его легко превратить в роутер, планшет или смартфон 1
14.12.2022 Легендарные ПК Raspberry Pi без предупреждения и причины стали стоить вдвое дороже 1
11.11.2022 Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала 1
17.10.2022 Выпущен крошечный «убийца» Raspberry Pi Pico с полноценным процессором по бросовой цене 1
30.06.2022 Самый компактный и дешевый Raspberry Pi стал еще лучше. Впервые в истории в нем появился Wi-Fi. Видео 1
16.06.2022 Создан гаджет, превращающий легендарный одноплатник Raspberry Pi в настоящий ноутбук 2
14.02.2022 Создатели знаменитого ПК Raspberry Pi вербуют детей в армию программистов на Python 1
10.11.2021 Выпущен одноплатный ПК — «убийца» Raspberry Pi4, только дешевле и ничем не хуже 1
01.11.2021 Цены на ПК бешеными темпами растут по всему миру и не намерены останавливаться 1
28.10.2021 Выпущен самый крошечный компьютер Raspberry Pi за $15. Он в 5 раз быстрее предшественника 1
21.10.2021 Сверхпопулярный компьютер Raspberry Pi резко подорожал впервые в истории. Дело идет к его жестокому дефициту 1
13.07.2021 Linux перестанет работать на ПК со старыми жесткими дисками 1
18.06.2021 Выпущен «убийца» самого маленького Raspberry Pi Zero, но гораздо мощнее и всего за $15 2
21.01.2021 Выпущен самый компактный и дешевый Raspberry Pi в истории. Он стоит $4 2
03.11.2020 Raspberry выпустила полноценный ПК внутри клавиатуры. Видео 3
19.10.2020 Легендарный Raspberry Pi сменил форм-фактор и «начинку», совсем не подорожав 2
24.04.2020 Выпущен крошечный компьютер дешевле и лучше Raspberry Pi 4. Видео 1
27.02.2020 Легендарный крошечный компьютер с производительностью «как у десктопа» резко подешевел 2
24.06.2019 Вышел ПК за $35 с производительностью «как у десктопа». Видео 2
19.03.2019 Nvidia выпустила мощный компьютер за $99 размером с кредитку 1
08.02.2019 Знаменитый крошечный ПК пошел в атаку на тех, кто не разбирается в ИТ 1
29.01.2019 Знаменитый крошечный ПК за $25 получил флеш-память и стал еще меньше 1
09.06.2017 Россияне нашли Linux-троян, который берет в плен Raspberry Pi и заставляет добывать криптовалюту 1
28.02.2017 Выпущен крохотный ПК за $10 с Wi-Fi и Bluetooth. Фото 1
17.01.2017 Производители разогнали «компьютерный модуль» Raspberry Pi в 10 раз 2
18.03.2015 Windows 10 будет доступна этим летом в 190 странах мира на 111 языках 1
09.02.2015 В 35-долларовом компьютере найден удивительный баг 1
02.02.2015 Пользователи 35-долларового компьютера Raspberry Pi 2 получат Windows 10 бесплатно 1
05.03.2014 2,5 миллиона Raspberry Pi B за два года 1

Публикаций - 47, упоминаний - 60

Raspberry Pi Foundation и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom Inc - Avago Technologies 570 7
Microsoft Corporation 25236 7
Intel Corporation 12541 5
Shenzhen Xunlong Software 16 4
Radxa 10 4
Amlogic 54 3
Google LLC 12255 3
GitHub 963 3
Raspberry Pi Trading 3 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 2
RS Group - Electrocomponents - RS Components - Allied Electronics 5 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 2
AMD - Advanced Micro Devices 4468 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 2
Fujitsu 2066 2
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1533 2
Cloudflare 131 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 1
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 90 1
Nvidia Corp 3731 1
America Movil 55 1
HardKernel 2 1
Iconikal 2 1
Lookout 36 1
CubieBoard 4 1
PandaBoard 5 1
SINOVOIP - Lemaker - Banana Pi - BPi 8 1
BeagleBone 4 1
Phison 16 1
FriendlyELEC 4 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 107 1
Millicom International Cellular SA 52 1
Intech 23 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 54 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 153 1
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 48 1
onsemi - ON Semiconductor 9 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 6
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 317 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Kickstarter 131 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 4
Bitcoin Foundation 8 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 30
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 28
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 522 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 20
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 20
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4031 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 18
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 15
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 86 14
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 13
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 12
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 800 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 10
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1132 10
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 9
USB micro 971 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 9
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 8
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2738 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 8
Khronos Group - OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 86 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 7
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3559 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 6
Карты памяти - Запоминающее устройство 2295 6
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 175 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 6
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 222 5
ARM - Advanced RISC Machine 456 5
Наушники - Headphones 4299 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2275 5
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 629 5
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 209 38
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 21
Broadcom BCM chip 65 20
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 58 17
Raspberry Pi B Model 29 16
Linux OS 10896 16
Raspberry Pi Zero 28 14
Raspberry Pi Compute Module 21 13
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 12
Raspberry Pi A Model 10 8
Linux - Debian GNU 529 8
Raspberry Pi OS 14 6
Sinclair ZX Spectrum 28 6
Raspberry Pi Pico 13 6
FriendlyELEC ZeroPi - Одноплатный компьютер 11 5
Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 24 5
Microsoft Windows 10 1874 5
Google Android 14679 4
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 61 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 4
Microsoft Windows 16327 4
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 80 3
Microsoft Windows 10 IoT Core 34 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 936 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 273 3
Intel x86 - архитектура процессора 1982 3
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 87 3
Arch Linux 30 2
C/C++ - Язык программирования 839 2
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 34 2
Linux Slackware 30 2
Acorn RISC OS 3 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu MATE 4 2
Microsoft 365 Copilot 175 2
HardKernel ODROID - Микрокомпьютер 10 2
Google Android Things 8 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 345 2
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 235 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 2
Google TensorFlow 94 2
Upton Eben - Аптон Эбен 11 9
Braben David - Брэбен Дэвид 8 7
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Reith Ryan - Рейт Райан 13 1
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 1
Петкевич Андрей 13 1
Кравчук Николай 4 1
Hoffman John - Хоффман Джон 5 1
Franks Rebecca - Фрэнкс Ребекка 1 1
Hellwig Christoph - Хеллвиг Кристоф 6 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 215 1
Никифоров Николай 1136 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 8
Россия - РФ - Российская федерация 156831 8
Великобритания - Кембридж 261 6
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Испания - Королевство 3760 2
Япония 13547 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 105 1
Франция - Канны 112 1
Индия - Bharat 5697 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Канада 4985 1
Америка Латинская 1880 1
Новая Зеландия 731 1
Китай - Тайвань 4136 1
Египет - Арабская Республика 1045 1
Южная Корея - Республика 6858 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Нидерланды 3631 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
Европа 24634 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 4
НКО - Некоммерческая организация 590 2
Английский язык 6876 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 343 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1233 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
Металлы - Медь - Copper 829 1
Web design - Веб-дизайн 118 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 70 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 1
Tom’s Hardware 516 3
The Register - The Register Hardware 1696 3
Liliputing 71 2
Phoronix 49 2
CNX Software 17 2
ZDnet 662 2
Ars Technica 435 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3608 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
CeBIT 612 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
