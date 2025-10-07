Конец эпохи дешевых одноплатных ПК. Резко взлетели цены на легендарные Raspberry Pi. Всему виной нейросети и жадность

Raspberry Pi, самые известные в мире одноплатные компьютеры, стали стоить значительно дороже из-за увеличения цен на оперативную память. В некоторых случаях цены выросли на $10, что с учетом изначальной дешевизны этих устройств дает существенную прибавку.

Дороже – не значит лучше

Организация Raspberry Pi Foundation объявила о резком росте цен сразу на несколько моделей знаменитых одноплатных компьютеров Raspberry Pi. Основная причина – повсеместное распространение искусственного интеллекта.

Стремительно растущая популярность нейросетей привела к не менее быстрому росту спроса на высокопропускную память HBM, которая используется в ИИ-ускорителях. Это привело к тому, что производители памяти начали выделять производственные мощности именно под выпуск модулей HBM, урезая объемы выпуска оперативной памяти. Вследствие этого, сетуют представители Raspberry Pi Foundation, память DRAM подорожала на 120% всего за год, что и вынуждает компанию повышать цены на одноплатники Raspberry Pi.

С точки зрения аппаратных спецификаций ни один из подорожавших экземпляров Raspberry Pi не станет лучше. Покупателям просто придется платить больше за прежние модификации.

Новое дорожает, старое – тоже

Первыми подорожают компьютеры Raspberry Pi Compute Module 4 и 5. Версии с 4 ГБ оперативной памяти будут стоить больше на $5 (410 руб. по курсу ЦБ на 7 октября 2025 г.), а версии с 8 ГБ – на $10 (820 руб.). Сейчас они стоят от $55 (4510 руб.) и $72 (5910 руб.) соответственно в зависимости от объема встроенной памяти.

Vishnu Mohanan / Unsplash Raspberry Pi считаются эталонными одноплатными компьютерами

Одноплатник Raspberry Pi 500 и вовсе подорожает на $10 и будет стоить $100 (8200 руб.). За Raspberry Pi Development Kit для Compute Module 5 придется заплатить на $5 больше, чем сейчас. Его цена составит $135 (11,1 тыс. руб.).

Совсем старый одноплатник Raspberry Pi 3B+, вышедший в марте 2018 г., тоже станет дороже на $5. За него будут просить $40 или 3280 руб.

В то же время Raspberry Pi Compute Module 1, дебютировавший в 2014 г., напротив, подешевеет на $5 и будет стоить $25 (2050 руб.).

Цены на другие модификации Raspberry Pi пока не меняются. Известно также, что базовые модификации с 1 и 2 ГБ ОЗУ дорожать не будут в принципе.

Почему именно сейчас

Иногда Raspberry Pi Foundation снижает цены на свои компьютеры. В частности, ранее в 2025 г. Compute Module 4 подешевел на $5 – то есть на ту же сумму, на которую теперь подорожал. Иными словами, вернулась прежняя цена этой модели.

В некоторых случаях, например, с Raspberry Pi 500, разработчики долго держали низкую цену, теряя часть прибыли. По всей видимости, расценки могли вырасти раньше, поскольку память DRAM дорожает на протяжении длительного времени, но этого не случилось.

«В этот год (в 2025 г. – прим. CNews) мы вошли со значительными запасами памяти, что позволило нам удерживать цены на прежнем уровне. Однако сейчас мы достигли точки, когда нам приходится перекладывать часть этих расходов на других, – говорится на сайте Raspberry Pi Foundation. – Низкие и стабильные цены – важная составляющая уникальности Raspberry Pi, и эти изменения отражают исключительную специфику текущей ситуации. Мы с нетерпением ждем возможности изменить их, как только цены на память вернутся к долгосрочной тенденции снижения».

Коснется каждого

Может показаться, что подорожание одноплатных компьютеров, пусть и столь известных, как Raspberry Pi, затронет лишь крайне незначительное количество людей, пользующихся ими. На деле же проблема гораздо глубже и масштабнее, потому что, переключившись на массовый выпуск памяти HBM, вендоры чипов памяти пожертвовали объемами производства не только ОЗУ.

Как сообщал CNews, эти компании также стали выпускать меньше NAND-памяти, а это уже основа всех SSD-накопителей и USB-флешек. Также эта память используется абсолютно в каждом современном смартфоне или планшетном компьютере.

В начале октября 2025 г. один из создателей USB-флешки и по совместительству гендиректор компании Phison (крупный производитель контроллеров памяти) Пуа Кхейн-Сенг (Pua Khein-Seng) предрек 10-летний дефицит NAND-памяти. Он напрямую связывает это с засильем нейросетей и масштабным производством HBM-памяти.