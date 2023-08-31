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HBM High Bandwidth Memory Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке



31.08.2023 В Китае создается замена сверхбыстрой памяти HBM, которую использует в передовых ускорителях Nvidia

’s Hardware китайские производители GPU, такие как Biren, пока имеют возможность приобретать память HBM2E (используется, в частности, в ускорителях предыдущего поколения Nvidia A100) напрямую у
18.02.2021 Samsung разрабатывает «первую в отрасли» память с высокой пропускной способностью и возможностями для ИИ-вычислений

amsung Electronics объявила о разработке первой в отрасли памяти с высокой пропускной способностью (HBM), интегрированной с вычислительной мощностью искусственного интеллекта (ИИ) —HBM-P
02.07.2020 Пошла в серию «самая быстрая в отрасли» оперативная память

памяти HBM2E составляет 16 ГБ. Это вдвое больше по сравнению с технологией предыдущего поколения – HBM2. SK Hynix также отмечает низкий уровень энергопотребления изделием, однако конкретных чи
04.02.2020 Samsung представила модули памяти HBM2E третьего поколения

tronics объявила о выпуске на рынок Flashbolt, высокопроизводительной памяти третьего поколения 2E (HBM2E). Новый 16-гигабайтный (ГБ) модуль HBM2E подходит для высокопроизводительных выч
21.03.2019 Samsung выпустила «самую быструю в отрасли» память для ЦОДов

вала начало производства памяти с высокой пропускной способностью стандарта High Bandwith Memory 2 (HBM2), которая получила коммерческое название Flashbolt. Flashbolt, по заявлению Samsung, ста
11.01.2018 Samsung начала производство 8-гигабайтной памяти High Bandwidth Memory-2

вила о начале серийного производства 2 поколения 8-гигабайтной (ГБ) памяти High Bandwidth Memory-2 (HBM2), которая демонстрирует самую высокую скорость передачи данных среди решений, доступных

21.07.2017 Samsung наращивает производство 8 ГБ памяти DRAM HBM2

nics объявила об увеличении объемов производства 8-гигабайтной (ГБ) памяти High Bandwidth Memory-2 (HBM2), чтобы удовлетворить растущие запросы рынка в различных сферах применения, включая иску
19.01.2016 Samsung начала серийное производство памяти 4 ГБ DRAM на базе новейшего интерфейса High Bandwidth Memory

ке серийного производства пакета 4 ГБ DRAM на базе интерфейса High Bandwidth Memory 2-го поколения (HBM2), который предназначен для высокопроизводительных вычислений (ВПВ), расширенных графичес

Публикаций - 66, упоминаний - 102

HBM и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10285 24
Nvidia Corp 3508 24
Intel Corporation 12217 22
AMD - Advanced Micro Devices 4245 21
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 431 12
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 907 10
Apple Inc 12142 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1468 8
CXMT - ChangXin Memory Technologies 11 6
OpenAI 232 5
Dell EMC 5036 4
Fujitsu 2042 4
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HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 3
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Oracle Corporation 6705 3
Ampere Computing 50 3
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Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 3
Sony 6551 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 3
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 113 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 316 2
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 2
Samsung System LSI 24 2
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Lenovo Group 2297 2
Amazon Inc - Amazon.com 3011 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 609 2
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Microsoft Corporation 24667 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 2
Siemens AG - Siemens Group 2593 2
Alibaba Group 425 2
Loongson Technology 50 2
Lenovo Motorola 3502 2
Poly - Plantronics 136 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Dixis - Диксис 359 3
Tesla Motors 398 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 468 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 119 1
Связной ГК 1372 1
TÜV Rheinland Group 143 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
SoftBank Group 260 1
Инвитро - Invitro 70 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Меркури - Mercury 213 1
Unsplash 821 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
SK Group 12 1
Hyundai Motor Company 388 1
LEGO 245 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 316 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1525 5
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1222 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 2
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Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 1
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
РАН - Российская академия наук 1883 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
UdeM - Université de Montréal - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 14 1
Т1 Цифровая академия 44 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 19 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 2
Intel Architecture Day 4 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
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