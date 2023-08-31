HBM High Bandwidth Memory Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке
|31.08.2023
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В Китае создается замена сверхбыстрой памяти HBM, которую использует в передовых ускорителях Nvidia
’s Hardware китайские производители GPU, такие как Biren, пока имеют возможность приобретать память HBM2E (используется, в частности, в ускорителях предыдущего поколения Nvidia A100) напрямую у
|18.02.2021
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Samsung разрабатывает «первую в отрасли» память с высокой пропускной способностью и возможностями для ИИ-вычислений
amsung Electronics объявила о разработке первой в отрасли памяти с высокой пропускной способностью (HBM), интегрированной с вычислительной мощностью искусственного интеллекта (ИИ) —HBM-P
|02.07.2020
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Пошла в серию «самая быстрая в отрасли» оперативная память
памяти HBM2E составляет 16 ГБ. Это вдвое больше по сравнению с технологией предыдущего поколения – HBM2. SK Hynix также отмечает низкий уровень энергопотребления изделием, однако конкретных чи
|04.02.2020
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Samsung представила модули памяти HBM2E третьего поколения
tronics объявила о выпуске на рынок Flashbolt, высокопроизводительной памяти третьего поколения 2E (HBM2E). Новый 16-гигабайтный (ГБ) модуль HBM2E подходит для высокопроизводительных выч
|21.03.2019
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Samsung выпустила «самую быструю в отрасли» память для ЦОДов
вала начало производства памяти с высокой пропускной способностью стандарта High Bandwith Memory 2 (HBM2), которая получила коммерческое название Flashbolt. Flashbolt, по заявлению Samsung, ста
|11.01.2018
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Samsung начала производство 8-гигабайтной памяти High Bandwidth Memory-2
вила о начале серийного производства 2 поколения 8-гигабайтной (ГБ) памяти High Bandwidth Memory-2 (HBM2), которая демонстрирует самую высокую скорость передачи данных среди решений, доступных
|21.07.2017
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Samsung наращивает производство 8 ГБ памяти DRAM HBM2
nics объявила об увеличении объемов производства 8-гигабайтной (ГБ) памяти High Bandwidth Memory-2 (HBM2), чтобы удовлетворить растущие запросы рынка в различных сферах применения, включая иску
|19.01.2016
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Samsung начала серийное производство памяти 4 ГБ DRAM на базе новейшего интерфейса High Bandwidth Memory
ке серийного производства пакета 4 ГБ DRAM на базе интерфейса High Bandwidth Memory 2-го поколения (HBM2), который предназначен для высокопроизводительных вычислений (ВПВ), расширенных графичес
HBM и организации, системы, технологии, персоны:
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