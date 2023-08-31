В Китае создается замена сверхбыстрой памяти HBM, которую использует в передовых ускорителях Nvidia ’s Hardware китайские производители GPU, такие как Biren, пока имеют возможность приобретать память HBM2E (используется, в частности, в ускорителях предыдущего поколения Nvidia A100) напрямую у

Samsung разрабатывает «первую в отрасли» память с высокой пропускной способностью и возможностями для ИИ-вычислений amsung Electronics объявила о разработке первой в отрасли памяти с высокой пропускной способностью (HBM), интегрированной с вычислительной мощностью искусственного интеллекта (ИИ) —HBM-P

Пошла в серию «самая быстрая в отрасли» оперативная память памяти HBM2E составляет 16 ГБ. Это вдвое больше по сравнению с технологией предыдущего поколения – HBM2. SK Hynix также отмечает низкий уровень энергопотребления изделием, однако конкретных чи

Samsung представила модули памяти HBM2E третьего поколения tronics объявила о выпуске на рынок Flashbolt, высокопроизводительной памяти третьего поколения 2E (HBM2E). Новый 16-гигабайтный (ГБ) модуль HBM2E подходит для высокопроизводительных выч

Samsung выпустила «самую быструю в отрасли» память для ЦОДов вала начало производства памяти с высокой пропускной способностью стандарта High Bandwith Memory 2 (HBM2), которая получила коммерческое название Flashbolt. Flashbolt, по заявлению Samsung, ста

Samsung начала производство 8-гигабайтной памяти High Bandwidth Memory-2 вила о начале серийного производства 2 поколения 8-гигабайтной (ГБ) памяти High Bandwidth Memory-2 (HBM2), которая демонстрирует самую высокую скорость передачи данных среди решений, доступных

Samsung наращивает производство 8 ГБ памяти DRAM HBM2 nics объявила об увеличении объемов производства 8-гигабайтной (ГБ) памяти High Bandwidth Memory-2 (HBM2), чтобы удовлетворить растущие запросы рынка в различных сферах применения, включая иску