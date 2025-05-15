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AMD EPYC Genoa Серия микропроцессоров
УПОМИНАНИЯ
AMD EPYC Genoa и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 2
|Минэнерго РФ - Министерство энергетики 241 1
|ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 220 1
|WCCFTech - Издание 65 1
|HardwareLuxx 3 1
|Tom’s Hardware 437 1
|The Register - The Register Hardware 1602 1
|Igor’s Lab 7 1
|TrendForce 115 2
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 338 2
|IDC - International Data Corporation 4917 1
|Mercury Research 68 1
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