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AMD EPYC Genoa Серия микропроцессоров


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Китай наносит новый удар. В разработке процессор, который лучше топовых чипов Intel и AMD 1
16.03.2023 «Dатару» обновит линейку серверов общего назначения 1
06.02.2023 Google к досаде AMD и Intel продлит срок жизни серверов в своих ЦОДах 1
19.01.2023 Intel и AMD создали головную боль всем ЦОДам. Новейшие процессоры оказались очень прожорливыми и слишком горячими 1
02.08.2022 Новейшие серверные процессоры Intel задерживаются из-за небывалого числа аппаратных ошибок 2
13.08.2021 AMD теснит Intel на процессорном рынке, отвоевав крупнейшую долю за 14 лет 1
24.07.2020 Intel рассказала о росте чистой прибыли, но призналась в провале по техпроцессу 7 нм 1
29.04.2020 Intel создает первые 7-нм процессоры с возможностями, которых раньше не было 1
06.03.2020 HPE и AMD создадут самый быстрый суперкомпьютер в мире 1
24.06.2004 Цветные телевизоры станут ярче 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

AMD EPYC Genoa и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12300 7
AMD - Advanced Micro Devices 4302 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 933 3
Samsung Electronics 10364 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 634 1
X Corp - Twitter 2879 1
Apple Inc 12256 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 61 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 28 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 31 1
Nvidia Corp 3561 1
Intel NSG - Intel Non-Volatile Memory Solutions Group 12 1
Intel IOTG - Internet of Things Group 11 1
Philips 2063 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 129 1
Genoa Color Technologies 1 1
Alphabet 139 1
Amazon Inc - Amazon.com 3042 1
Microsoft Corporation 24823 1
Meta Platforms - Facebook 4463 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 813 1
Google LLC 11935 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
Меркури - Mercury 214 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
NCI - National Cancer Institute - Национальный институт онкологии - Национальный институт рака США 14 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 241 1
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 220 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21149 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11349 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8567 4
DDR - Double data rate 2790 3
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 72 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1330 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14602 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8057 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1652 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 550 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9522 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14001 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10914 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1482 2
Электроника - LCOS - Liquid Crystal on Silicon - жидкий кристалл на кремнии 62 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 1
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 77 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5868 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12847 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3808 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2587 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9626 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2060 1
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7169 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5287 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17352 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3873 1
Электроника - GAAFET - Gate-All-Around Field-Effect Transistor - 3D transistors - 3D транзистор с горизонтальным расположением каналов и круговым затвором 3 1
CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 168 1
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Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 459 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 151 4
Intel x86 - архитектура процессора 1899 4
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 154 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 272 3
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 28 3
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 148 2
Intel Ponte Vecchio GPU - Графический процессор 7 2
Intel Xeon Granite Rapids - серия серверных процессоров 5 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1362 2
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 83 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 2
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 24 1
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 20 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Intel Meteor Lake 32 1
El Capitan - Суперкомпьютер 16 1
Intel Golden Cove 13 1
AMD Infinity Architecture 6 1
ORNL Frontier - суперкомпьютер 80 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 69 1
HPE Cray 6 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 517 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4050 1
AMD Radeon 285 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1304 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 633 1
Intel SDSi - Intel Software Defined Silicon 4 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1843 1
DатаРу - ДатаРу ПИ - серия серверов 9 1
AMD CCX - процессорный или ядерный комплекс 12 1
Nvidia RAPIDS 17 1
AMD Sapphire 74 1
Intel Xeon Emerald Rapids - серия серверных процессоров 12 1
Microsoft Azure 1427 1
Google Cloud Platform - GCP 323 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 433 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 63 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Keller Jim - Келлер Джим 9 1
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 1
Коваленя Алексей 13 1
Rivera Sandra - Ривера Сандра 6 1
Patel Dylan - Патель Дилан 3 1
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 343 1
Hood Amy - Гуд Эми 15 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 190 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3350 2
Израиль 2752 1
Япония 13359 1
Нидерланды 3559 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 1
Европа 24368 1
США - Орегон 249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7627 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3699 1
Физика - Physics - область естествознания 2685 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4762 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 810 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10128 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4483 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16665 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1614 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1511 1
Энергетика - Energy - Energetically 5213 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5651 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 775 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4973 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4115 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5943 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2195 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 198 1
Английский язык 6729 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8200 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1354 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4122 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 899 1
WCCFTech - Издание 65 1
HardwareLuxx 3 1
Tom’s Hardware 437 1
The Register - The Register Hardware 1602 1
Igor’s Lab 7 1
TrendForce 115 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 338 2
IDC - International Data Corporation 4917 1
Mercury Research 68 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
Intel Architecture Day 4 1
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