Побег из технологической клетки США. Китай создал первый серверный процессор на RISC-V на замену Intel Xeon и AMD Epyc

Китай продолжает борьбу за независимость в области процессоров. Представлен первый в стране серверный CPU с архитектурой RISC-V, на которую Китай и Россия делают большую ставку. Это открытая альтернатива х86, используемой в серверных процессорах Epyc и Xeon американских компаний AMD и Intel.

Процессор по-китайски

В Китае состоялась премьера первого в стране серверного процессора, построенного на архитектуре RISC-V. Как пишет портал Tom’s Hardware, за ним стоит компания RiVAI Technologies, а сам процессор носит название Lingyu CPU. Появление этого чипа «отражает продолжающееся стремление страны к большей самодостаточности в разработке полупроводников», считают специалисты Tom’s Hardware.

В общей сложности новый китайский чип насчитывает 40 ядер. 32 из них – классические вычислительные, а оставшиеся восемь нужны для так называемых «интеллектуальных» вычислений» (intelligent computing). Последние предназначены для работы с алгоритмами искусственного интеллекта и решения сопутствующих задач, включая обработку больших языковых моделей с открытым исходным кодом.

Детальные спецификации процессора, включая тактовую частоту, техпроцесс, сокет, объем кэша и поддерживаемые технологии, разработчики пока держат в секрете. Также нет информации о его стоимости, сроке начала производства и договоренностях с контрактными вендорами микросхем по его выпуску. RiVAI, однако же, утверждает, что вычислительная мощность Lingyu сопоставима с производительностью основных серверных чипов Intel и AMD – основных игроков на рынке серверных чипов. Они отдают предпочтение архитектуре х86. А архитектура ARM используется в серверных процессорах компании Ampere, основанной в 2017 г. экс-президентом Intel.

Общая концепция процессора направлена ​​на баланс вычислительной мощности и энергоэффективности, утверждают разработчики. Такой подход снижает общую стоимость владения процессором.

Осознанный выбор

Отказ RiVAI Technologies от архитектур ARM и x86 в своем новом процессоре и выбор в пользу RISC-V имеет простое и логичное объяснение. Первая – разработка британской компании ARM, а развитием х86 в настоящее время активнее всего занимаются американские AMD и Intel. А поскольку Китай находится под санкциями Запада, то ему во многих случаях запрещено использовать иностранные ИТ-разработки в собственных продуктах. Поэтому приходится прибегать или к «доморощенным», или, как в случае с RISC-V, открытым решениям. Исключение составляет, разве что, компания Zhaoxin, известный китайский производитель х86-процессоров.

RISC-V – это открытая архитектура, она развивается с 2010 г., и за 15 лет существования она проникла во множество устройств. Контроллеры на ее основе есть в составе современных SSD, а построенные на ней центральные процессоры нередко становятся «сердцем» одноплатных компьютеров. В России создан альянс по развитию RISC-V, а в Китае делают ее отдельный форк под названием RISC-X.

Нужна помощь индустрии

Компанию RiVAI Technologies основал в 2018 г. Чжанси Тан (Zhangxi Tan), который учился у профессора Дэвида Паттерсона (David Patterson), пионера RISC-V и лауреата премии Тьюринга 2017 г, пишет Tom’s Hardware. Профессор Паттерсон продолжает работать техническим консультантом RiVAI, способствуя популяризации и распространению RISC-V в Китае. RiVAI специализируется именно на процессорах на базе RISC-V и в настоящее время имеет 37 патентов на связанные с ними изобретения.

RiVAI Technologies не так давно заявила о партнерстве с более чем 50 компаниями, включая SenseTime и Lenovo – крупнейшего в мире производителя ноутбуков и стационарных компьютеров. От них она ждет содействия в развитии экосистемы для своего процессора RISC-V. Ожидается, что это сотрудничество поддержит развертывание ЦП Lingyu в различных отраслях и будет способствовать дальнейшему развитию вычислительных решений на базе RISC-V.

Государство одобряет

Заявление RiVAI о партнерстве с десятками ИТ-компаний прозвучало на фоне многочисленных усилий властей Китая по отказу от зависимости от процессоров x86 и ARM путем продвижения внедрения чипов RISC-V. Правительство страны активно продвигает эту инициативу, поощряя исследовательские институты, производителей чипов и компании инвестировать в разработку RISC-V.

В отличие от фирменных архитектур, контролируемых западными компаниями, RISC-V представляет собой набор инструкций с открытым исходным кодом, который позволяет китайским фирмам проектировать и производить процессоры без внешних ограничений. Толчок к принятию RISC-V является ответом на продолжающуюся торговую напряженность и санкции, которые ограничили доступ Китая к передовым чипам иностранного производства.

Чтобы ускорить этот переход, китайское правительство предоставляет политическую поддержку, финансирование и стимулы для компаний, работающих над технологией RISC-V. Крупные отечественные технологические компании, включая Alibaba и Tencent, уже начали разрабатывать решения на основе RISC-V, в то время как поддерживаемые государством научно-исследовательские институты работают над оптимизацией программного обеспечения для архитектуры.